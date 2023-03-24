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Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск самолетов-ракетоносцев Ту-160М

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Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск самолетов-ракетоносцев Ту-160М

Российские оборонные предприятия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, наращивают выпуск современной военной техники, в том числе авиационной. Сегодня глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили крупнейшие авиастроительные предприятия региона – Казанский вертолетный и Казанский авиационный заводы (входят в ОАК госкорпорации «Ростех»).


Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») делегация оценила ход мероприятий по масштабной модернизации и техническому перевооружению предприятия. Данная программа рассчитана на наращивание производства гражданских лайнеров Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160.

Кроме того, на предприятии по поручению президента РФ Владимира Путина было возобновлено производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. В настоящее время идет наращивание выпуска «Белых лебедей», считающихся визитной карточкой Казанского авиазавода. В обновленной версии самолеты обладают улучшенными летными и боевыми характеристиками. Конструкторы заложили в него дополнительный потенциал для дальнейшего усовершенствования, в том числе использования перспективных видов вооружения.

Это уникальные машины – прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям

— подчеркнул глава ГК «Ростех».

На казанском вертолетном заводе Чемезову показали работы по замене в рамках импортозамещения иностранных систем в вертолетах «Ансат». Здесь уже в третьем квартале этого года намерены заменить канадские двигатели к вертолету на отечественный силовой агрегат ВК-650В, разработанный в «ОДК-Климов». В конце года начнутся летные испытания импортозамещенного «Ансата», сообщил глава «Ростеха».

В пресс-релизе Казанского вертолетного завода особо отметили, что предприятие по итогам 2022 года выполнило все обязательства перед заказчиками и полностью сверстало план производства на текущий год.
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Использованы фотографии:
Сайт ПАО «Туполев»
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13 комментариев
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  1. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 17:56
    +7
    Когда в итоге от наращивания выпуска будет увеличиваться количество самолетах в войсках, тогда можно будет говорить о каком-то достижении. Пока уже целый год идёт одна болталогия о намерениях.
  2. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 17:56
    -4
    возобновлено производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М.
    Не сомневаюсь в правильности этого решения, но, как понимаю, назначение стратегических ракетоносцев заключается в том, что приблизившись к рубежам нехорошей страны, и не будучи в зоне поражения их ПВО, пустить ракеты и вернуться на базы. Об этом писалось не раз, в том числе и на ВО. Вопрос - нужен ли здесь сверхзвук и сложная конструкция изменяемой стреловидности крыла? Может быть, надо делать упор на грузоподъемность, дальность полета, малозаметность?
    1. notingem
      notingem Сегодня, 18:01
      +2
      Нужен сверхзвук.Нужен.Сверх незаметность для тех кто не в кабине пилота
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 18:06
      +1
      Сверхзвук совместно с конструкцией крыла с изменяемой стреловидностью и обеспечивает малозаметность на низких высотах в зоне ПВО. Кроме того, пока не ясно - это производство новых Ту-160, либо модернизация и расконсервация старых. А с новыми технологиями у России проблемы.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 17:58
    +5
    Единственное то нашёл,Чемезов в этом году должны выпустить 10 ТУ 214 ,в следующем 20.Это планы.В Ростехе в татарстане работает 55 тыс.человек.Это уже от Миниханова прозвучало.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 18:07
      0
      Прогресс есть, но нужно раз в 10 больше.
  4. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:02
    0
    Это уникальные машины – прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям

    Согласен отличные птички ..! Но главное не увлечться гонкой вооружение ,англосаксы нас (СССР) ,подловили на этом ..
    1. notingem
      notingem Сегодня, 18:04
      0
      Это не шикарные птички.Это ракетоносцы.И наша защита
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:02
    +1
    Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск самолетов-ракетоносцев Ту-160М
    . Понятно, пополнение ядерной триады... потому к нам и не летят, дермократизаторы с "гостинцами" в бомболюках своих самолётов.
  6. КызымсИзымович
    КызымсИзымович Сегодня, 18:04
    0
    Возобновили выпуск самолёта 50-и летней давности...Туполев конечно Глыба, но после него за полвека не смогли больше ничего разработать?
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:09
      0
      У этих самолетов единственная задача - в нужный момент выпустить пару ракет, которые сотрут с лица земли средний по размерам город. Вон, американцы до сих пор используют Б-52 "Стратофортресс", а им уже 70 лет.
    2. notingem
      notingem Сегодня, 18:11
      0
      Атомную бомбу тоже давно изобрели. Но как хороша для сдерживания поджигателей
  7. Mishka78
    Mishka78 Сегодня, 18:06
    +1
    В настоящее время идет наращивание выпуска «Белых лебедей»

    Мммм... Наращивание?
    По моему неправильный термин применён.
    Например - вы производите 100 самолётов в год. И вот дана команда наращивать производство. Вы прибавляете какой то процент.
    Насколько я в курсе, Ту-160М был построен 1 опытный образец в прошлом году. Что тут наращивать? И из чего их наращивать, если у нас нет компонентов своих? Ни электроники, ни движков..
    Про ПАК ДА вообще не слышно уже несколько лет.