Казанский авиастроительный завод наращивает выпуск самолетов-ракетоносцев Ту-160М

Российские оборонные предприятия, несмотря на беспрецедентное санкционное давление Запада, наращивают выпуск современной военной техники, в том числе авиационной. Сегодня глава Республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов посетили крупнейшие авиастроительные предприятия региона – Казанский вертолетный и Казанский авиационный заводы (входят в ОАК госкорпорации «Ростех»).
Как сообщает пресс-служба «Ростеха», в ходе визита на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова (филиал ПАО «Туполев») делегация оценила ход мероприятий по масштабной модернизации и техническому перевооружению предприятия. Данная программа рассчитана на наращивание производства гражданских лайнеров Ту-214 и стратегических ракетоносцев Ту-160.
Кроме того, на предприятии по поручению президента РФ Владимира Путина было возобновлено производство модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М. В настоящее время идет наращивание выпуска «Белых лебедей», считающихся визитной карточкой Казанского авиазавода. В обновленной версии самолеты обладают улучшенными летными и боевыми характеристиками. Конструкторы заложили в него дополнительный потенциал для дальнейшего усовершенствования, в том числе использования перспективных видов вооружения.
Это уникальные машины – прекрасные внешне и грозные по своим боевым возможностям
— подчеркнул глава ГК «Ростех».
На казанском вертолетном заводе Чемезову показали работы по замене в рамках импортозамещения иностранных систем в вертолетах «Ансат». Здесь уже в третьем квартале этого года намерены заменить канадские двигатели к вертолету на отечественный силовой агрегат ВК-650В, разработанный в «ОДК-Климов». В конце года начнутся летные испытания импортозамещенного «Ансата», сообщил глава «Ростеха».
В пресс-релизе Казанского вертолетного завода особо отметили, что предприятие по итогам 2022 года выполнило все обязательства перед заказчиками и полностью сверстало план производства на текущий год.