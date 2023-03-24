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Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ

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Украинская пресса написала о большом количестве отказывающихся идти на передовую военнослужащих ВСУ

Значительная часть военнослужащих украинских вооруженных сил плохо подготовлена к боевым действиям и имеет очень низкую мотивацию. Многие военнослужащие просто отказываются идти на передовую. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на источники в армейской среде.


Неделей ранее и западные, и российские средства массовой информации широко освещали скандал вокруг интервью командира батальона ВСУ с позывным «Купол» американской газете The Washington Post. По утверждению «Купола», новобранцы ВСУ плохо подготовлены, а подразделения несут большие потери. За это интервью «Купола» понизили в должности, после чего он написал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил.

Но проблема (для ВСУ) заключается в том, что слова комбата подтверждают многие солдаты, сержанты и даже офицеры, с которыми на условиях анонимности беседуют украинские корреспонденты. Например, вскрываются факты большого количества «отказников» в рядах ВСУ. Так называют солдат и сержантов, которые категорически отказываются идти на передовую, не принимая во внимание даже возможную ответственность за неисполнение приказа вышестоящего командования.

Обычно командиры подразделений ВСУ скрывают большое количество «отказников» в подразделениях, поскольку это может бросить тень и на них самих – мол, плохо с личным составом работают, не способны его мотивировать. Из-за этого у офицера могут быть проблемы с дальнейшим построением военной карьеры. Поэтому «отказников» не выдают военной прокуратуре, а используют для хозяйственных работ – от рытья окопов до приготовления пищи. Что касается денежного довольствия, то «отказники» не получают никаких надбавок, включая даже те, что положены военнослужащим на второй и третьей линиях обороны.

Количество мотивированных бойцов становится все ниже: «романтиков» из украинских националистических организаций уже серьезно повыбивало в боях за год спецоперации. Прибывающие пополнения из мобилизованных воевать не хотят и не умеют.

Кроме того, украинские солдаты жалуются на практику поборов в находящихся в тылу подразделениях. Деньги командиры частей берут за все – от повышения в звании или должности до «закрывания глаз» на злоупотребление алкоголем.
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8 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 17:46
    +8
    А Пригожин говорит, что солдаты всу не трусы, стоят насмерть , не бегут. Воюют до последнего и сдаются только в безвыходных ситуациях. Нельзя недооценивать противника. Опыт угледара, нам в помощь. Пригожин конкретно просит СМИ не строить для общественности образ трусливого и неподготовленного укросолдата, это не соответствует действительности. По боям в артемовске в укровермахте воюют идейные, хорошо мотивированные и подготовленные бойцы.
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 18:05
      +1
      Так в статье речь о тех, кто отказывается выходить на передовую, а не о тех, кто уже на передовой и воюет с Пригожиным.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:12
      +1
      Цитата: Маз
      А Пригожин говорит, что солдаты всу не трусы, стоят насмерть , не бегут. Воюют до последнего и сдаются только в безвыходных ситуациях. Нельзя недооценивать противника.

      Воюют ожесточенно согласен ,но и бежать им некуда многие кровью повязаны и семьи в залжниках ..Хочешь не хочешь ,а стоять насмерть придется
      Та же система мобилизации ,просто хватают на улицах и потом обрабатывают по полной под страхом и т.д.
      Ну нет у них мотивации ,за этого Зе воевать ? Или за ЕС ?
      То что им обещали ведь ничего не исполнили и просто натравливали на Россию и т.д. Я не знаю что у них там в башке ..Но такое нужно уничтожать в зародыше .
      Представьте себе ,если они к нам придут с натовскими войсками ..Гитлер будет просто детсадом по злодеяниям
      Работайте мужики или эти черти к нам придут под штыками натовскими Не дай Бог !
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:48
    -1
    Конечно! Это не в кастрюлях скакать и реть речевки,про геляку и москаляку. Тут и убить могут.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:07
      0
      Эта статья-образец пропаганды.Немного правды,немного лицемерия.Во время войны с обоих сторон проявляется подобное.Мотивация у всук не изменилась.И они упорно сопротивляются и готовятся наступать.
  3. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:55
    +1
    Интересно из статьи про поборы внутри ВСУ приходиться платить за всё и за ПОВЫШЕНИЕ звания и даже за то чтоб коммандир закрыл глаза на синьку))). И ещё все СМИ Украины подчинены офису президента и работают только с разрешения Банковой а тут ТАКАЯ якобы инфа, лажа. ЦИПСО-та поди озарует.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:58
    +1
    Значительная часть военнослужащих украинских вооруженных сил плохо подготовлена к боевым действиям и имеет очень низкую мотивацию. Многие военнослужащие просто отказываются идти на передовую. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на источники в армейской среде.
    . Вопрос... а что это для них меняет? Да и для нас, пока, не особо значимо.
    Вот как только, так сразу... а пока все жёстко, кроваво, тяжело.
  5. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 17:59
    +2
    Значительная часть военнослужащих украинских вооруженных сил плохо подготовлена к боевым действиям и имеет очень низкую мотивацию.

    Что-то на очередную порцию старой лапши на уши похоже. Плохо подготовленные и низко мотивированные который месяц не дают лучшим штурмовикам районный центр занять...