Значительная часть военнослужащих украинских вооруженных сил плохо подготовлена к боевым действиям и имеет очень низкую мотивацию. Многие военнослужащие просто отказываются идти на передовую. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на источники в армейской среде.Неделей ранее и западные, и российские средства массовой информации широко освещали скандал вокруг интервью командира батальона ВСУ с позывным «Купол» американской газете The Washington Post. По утверждению «Купола», новобранцы ВСУ плохо подготовлены, а подразделения несут большие потери. За это интервью «Купола» понизили в должности, после чего он написал рапорт об увольнении из рядов вооруженных сил.Но проблема (для ВСУ) заключается в том, что слова комбата подтверждают многие солдаты, сержанты и даже офицеры, с которыми на условиях анонимности беседуют украинские корреспонденты. Например, вскрываются факты большого количества «отказников» в рядах ВСУ. Так называют солдат и сержантов, которые категорически отказываются идти на передовую, не принимая во внимание даже возможную ответственность за неисполнение приказа вышестоящего командования.Обычно командиры подразделений ВСУ скрывают большое количество «отказников» в подразделениях, поскольку это может бросить тень и на них самих – мол, плохо с личным составом работают, не способны его мотивировать. Из-за этого у офицера могут быть проблемы с дальнейшим построением военной карьеры. Поэтому «отказников» не выдают военной прокуратуре, а используют для хозяйственных работ – от рытья окопов до приготовления пищи. Что касается денежного довольствия, то «отказники» не получают никаких надбавок, включая даже те, что положены военнослужащим на второй и третьей линиях обороны.Количество мотивированных бойцов становится все ниже: «романтиков» из украинских националистических организаций уже серьезно повыбивало в боях за год спецоперации. Прибывающие пополнения из мобилизованных воевать не хотят и не умеют.Кроме того, украинские солдаты жалуются на практику поборов в находящихся в тылу подразделениях. Деньги командиры частей берут за все – от повышения в звании или должности до «закрывания глаз» на злоупотребление алкоголем.