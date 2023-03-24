Четыре скандинавских страны объявили о создании объединенных ВВС для «противостояния России»

Конечная цель - иметь возможность беспрепятственно действовать вместе как одна сила, разработав скандинавскую концепцию совместных воздушных операций на основе уже известной методологии НАТО

Четыре скандинавские страны создают совместные военно-воздушные силы для противостояния России. Объединенная группировка ВВС будет прикрывать воздушное пространство Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции. Об этом сообщает норвежское издание Aftenposten.Северные страны создают совместную боевую авиацию , руководство ВВС Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии уже договорились о создании объединенных воздушных сил. В настоящее время идет согласование логистики и планирование. Всего в объединенную группировку ВВС войдет 250 военных самолетов, что сопоставимо с численностью Королевских ВВС Великобритании или французских ВВС.Данное решение принято на фоне российской спецоперации, проводимой на территории Украины, а также опасений перехода военных действий на территорию Скандинавии. По отдельности ВВС этих стран ничего серьезного из себя не представляют, но собранные вместе, они создают серьезный кулак, способный противостоять России по всему Северному региону. Кроме того, в рамках объединенных сил ВВС не нужно будет требовать разрешения на пересечение границы того или иного государства в случае начала боевых действий.- заявили в ВВС Дании.По словам экспертов, также изменится подготовка пилотов ВВС Дании, Финляндии, Швеции и Норвегии, если ранее они обучались отдельно, то теперь их будут готовить совместно. Кроме того, изменится боевое планирование и логистика. В общем, у скандинавов грандиозные планы. Впрочем, это решение нельзя назвать чем-то таким уж новым, в 2020 году Финляндия, Норвегия и Швеция подписали новое оборонное соглашение, фактически объединив свои вооруженные силы. Стоит отметить, что две страны из этой четверки - Норвегия и Финляндия, имеют общую границу с Россией.