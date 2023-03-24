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Премьер-министр Грузии рассказал о плане «украинизации» с открытием «второго фронта» в его стране

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Премьер-министр Грузии рассказал о плане «украинизации» с открытием «второго фронта» в его стране

В настоящее время Грузии угрожает реализация определенными силами «плана украинизации», главная цель которого – открытие «второго фронта» против России на грузинской территории. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Interpress News.


По утверждению Гарибашвили, «украинизация» Грузии представляет собой вполне реальную опасность, которая сегодня стоит перед Тбилиси. Он назвал план «украинизации» заговором против страны и прямо обвинил в нем украинский режим. Гарибашвили отметил, что киевский режим собирался организовать переворот во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили и втянуть Грузию в войну с Россией.

Премьер-министр Грузии также напомнил, что о «втором фронте» заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который известен своими экстремистскими и русофобскими заявлениями.

Господин Данилов вышел и сказал, что их желанием и целью было открытие «второго фронта» в Грузии. Он также добавил, что их целью и задачей было отвлечь внимание России на другую страну

- заявил Гарибашвили.

Отметим, что, несмотря на официально провозглашаемый Грузией курс на вступление страны в Евросоюз и даже НАТО, действующее грузинское руководство пытается всеми силами избежать вовлечения страны в вооруженный конфликт с Россией. Такая позиция официального Тбилиси вызывает открытое раздражение украинского руководства, которое уже не стесняется обвинять грузинский кабинет министров в «полностью пророссийских настроениях».
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3 комментария
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  1. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 18:09
    +1
    Мне Грузия что шла, что ехала, а вот грузины нет - слишком много у меня там друзей.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 18:16
      0
      Цитата: Сергей Аверченков
      а вот грузины нет - слишком много у меня там друзей.

      Они же тоже за кого то голосовали, т.е выбрали определенный курс существования и развития своей страны.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 18:16
      0
      Если Грузия откроет второй фронт, то ее точно закроют как государство, там нет "братского народа" и причесывать их будут не по-детски. К тому же там все Закавказье полыхнет Аджария и Мингрелия тоже станут самостоятельными республиками от Тифлисской области по примеру Абхазии и Ю. Осетиии.