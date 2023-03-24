Господин Данилов вышел и сказал, что их желанием и целью было открытие «второго фронта» в Грузии. Он также добавил, что их целью и задачей было отвлечь внимание России на другую страну

В настоящее время Грузии угрожает реализация определенными силами «плана украинизации», главная цель которого – открытие «второго фронта» против России на грузинской территории. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает Interpress News.По утверждению Гарибашвили, «украинизация» Грузии представляет собой вполне реальную опасность, которая сегодня стоит перед Тбилиси. Он назвал план «украинизации» заговором против страны и прямо обвинил в нем украинский режим. Гарибашвили отметил, что киевский режим собирался организовать переворот во главе с экс-президентом Михаилом Саакашвили и втянуть Грузию в войну с Россией.Премьер-министр Грузии также напомнил, что о «втором фронте» заговорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который известен своими экстремистскими и русофобскими заявлениями.- заявил Гарибашвили.Отметим, что, несмотря на официально провозглашаемый Грузией курс на вступление страны в Евросоюз и даже НАТО, действующее грузинское руководство пытается всеми силами избежать вовлечения страны в вооруженный конфликт с Россией. Такая позиция официального Тбилиси вызывает открытое раздражение украинского руководства, которое уже не стесняется обвинять грузинский кабинет министров в «полностью пророссийских настроениях».