Миссия ООН признала случаи расправы боевиков ВСУ над российскими военнопленными

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на территории Украины Матильда Богнер заявила, что в организации зарегистрировано не менее 25 случаев расправы боевиков киевского режима над взятыми в плен российскими военнослужащими, однако отказалась назвать точное количество подобных случаев.Как сообщает информационное агентство Франс Пресс, в ходе проходившей в Киеве пресс-конференции, глава миссии ООН выразила глубокую обеспокоенность из-за случаев произвольного убийства около 25 взятых в плен российских военнослужащих и лиц, прекративших участие в боевых действиях, совершенных представителями украинских вооруженных сил. Все выявленные случаи задокументированы.Богнер подчеркнула, что большая часть убийств совершалась непосредственно сразу после того, как военнослужащие сдавались в плен. При этом мониторинговая миссия ООН не располагает какой-либо информацией о случаях уголовного преследования по отношению к виновным со стороны властей Украины.Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в подавляющем числе случаев попавшие в украинский плен российские военнослужащие подвергаются пыткам и избиениям, лишены возможности связаться со своими родственниками. Многих заставляют участвовать в съемках видео пропагандистского содержания. Зачастую после обмена люди возвращаются из Украины с выбитыми зубами, переломами и другими видами травм и увечий.