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Миссия ООН признала случаи расправы боевиков ВСУ над российскими военнопленными

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Миссия ООН признала случаи расправы боевиков ВСУ над российскими военнопленными

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на территории Украины Матильда Богнер заявила, что в организации зарегистрировано не менее 25 случаев расправы боевиков киевского режима над взятыми в плен российскими военнослужащими, однако отказалась назвать точное количество подобных случаев.


Как сообщает информационное агентство Франс Пресс, в ходе проходившей в Киеве пресс-конференции, глава миссии ООН выразила глубокую обеспокоенность из-за случаев произвольного убийства около 25 взятых в плен российских военнослужащих и лиц, прекративших участие в боевых действиях, совершенных представителями украинских вооруженных сил. Все выявленные случаи задокументированы.

Богнер подчеркнула, что большая часть убийств совершалась непосредственно сразу после того, как военнослужащие сдавались в плен. При этом мониторинговая миссия ООН не располагает какой-либо информацией о случаях уголовного преследования по отношению к виновным со стороны властей Украины.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что в подавляющем числе случаев попавшие в украинский плен российские военнослужащие подвергаются пыткам и избиениям, лишены возможности связаться со своими родственниками. Многих заставляют участвовать в съемках видео пропагандистского содержания. Зачастую после обмена люди возвращаются из Украины с выбитыми зубами, переломами и другими видами травм и увечий.
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4 комментария
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  1. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 18:40
    +3
    Обыкновенный фашизм
    по другому не назвать! am
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:40
    +4
    зарегистрировано не менее 25 случаев расправы боевиков киевского режима над взятыми в плен российскими военнослужащими,

    А сколько гражданскх ? У меня слов нет и просто зубами скреплю от негодования ..Нет с западом никаих переговоров и соглашений ..Это "бешенные собаки" ,как говорил убитый Милошевич и мы должны помнить об этом ..
    А оон и прочии курятники запада , negative
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:11
    +1
    К сожалению это просто слова. Ни осуждения ни, тем более, наказания виновных мы не дождёмся.
  4. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 19:33
    +1
    При этом в тылу полно народу, считающего возможной помощь этим выродкам.
    А ведь в Москве, случись что, они зверствовать будут и похлеще.
    Но петросяны и всяческие маски гораздо важнее, да и вообще, не надо портить людям весеннее настроение.