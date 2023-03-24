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Американский обозреватель написал о нехватке современной техники у ВСУ для весеннего контрнаступления

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Американский обозреватель написал о нехватке современной техники у ВСУ для весеннего контрнаступления

Накануне анонсированного весеннего контрнаступления вооруженные силы Украины не располагают достаточным для его проведения количеством вооружений и военной техники. Об этом написал обозреватель издания Newsweek Майкл Васюра.


Автор издания отмечает, что контрнаступление станет успешным в том случае, если вооружение и военная техника будут поставляться в более короткие сроки. Сейчас пакеты военной помощи идут медленно. Между поставками западных вооружений выдерживаются довольно внушительные временные промежутки.

По мнению Васюры, такая ситуация влечет за собой нехватку необходимой военной техники, вооружений и боеприпасов на фронте. Это, в свою очередь, становится тормозом для украинских вооруженных сил. Потребности украинской армии в вооружениях и реальная ситуация с поставками западной техники сильно отличаются.

Между тем, с имеющейся военной техникой ВСУ вряд ли смогут организовать масштабное контрнаступление, особенно на нескольких направлениях сразу. Впрочем, вне зависимости от наличия или отсутствия должного количества техники в распоряжении ВСУ, российские вооруженные силы готовятся встретить и отразить предстоящие атаки украинских формирований.

Как утверждают западные аналитики, наиболее высока вероятность попытки прорыва российской обороны в Запорожской области, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Другой вопрос, что дислоцирующиеся в регионе российские войска уже готовы к такому развитию событий и дадут должный отпор в случае украинского контрнаступления.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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9 комментариев
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  1. pofigist_26_rus
    pofigist_26_rus Сегодня, 18:32
    +2
    1 июня будет видно, кто говорит правду о весеннем "наступлении"
    1. Маз
      Маз Сегодня, 18:46
      -1
      Для контрнаступления надо подготовить кулак большой по численности бронетехники, арты и дронов. Также и личного состава и средств подвоза пехоты к рубежу атаки, складов бк, и продовольствия. Такие скопления и активность логистики на направлении атаки легко отслеживаются средствами войсковой разведки в современном противостоянии. Следовательно неожиданного удара, прорыва и наступления не получится. Ни у нас России , ни тем более у них, в укровеомахте. Маневренная война весьма сложна по тем же причинам с обоих сторон. Вывод прост, контрнаступление укрорейха заранее обречено на поражение. Чтоб они там не орали, а наша позиция от обороны намного сильнее. Плюс ещё в том что укролюфтваффе не имеет вообще никакого превосходства в воздухе от слова совсем. А по артиллерии наши позиции тоже выше
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:33
    0
    Обозреватель?Сторонник всук..Дай,дай им больше.Ибо может не получиться
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 18:34
    +8
    А почему украинское наступление упорно именуется "контрнаступлением"?
    Мы что, наступаем по всему фронту?
  4. 6erJIblu
    6erJIblu Сегодня, 18:37
    +2
    Похоже опять дезу гонят по всем каналам как в августе.
  5. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:46
    -3
    Недостаток техники постараются завалить трупами.
  6. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 18:57
    -1
    И в СССР, и в Российской Федерации всегда при конструировании военной техники акцент шёл против вооружений стран НАТО. И разведка Наша хорошо при этом помогала. Так, что какие бы новейшие системы запад не присылал, а антибиотик на всех найдётся. Этого добра в России с избытком на каждый случай.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:30
      0
      То же самое относится и к вооружениям стран НАТО.Они вполне расчитаны на борьбу с советской,российской техникой.Но смею заметить-воюют и экипажи в первую очередь.Ида,добра с избытком,раз начали распечатывать склады с техникой полувековой давности
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:01
    0
    Американский обозреватель написал о нехватке современной техники у ВСУ для весеннего контрнаступления
    . Подготовка идёт по всем направлениям... когда, если что, ну не шмогла!!!