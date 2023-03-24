Американский обозреватель написал о нехватке современной техники у ВСУ для весеннего контрнаступления

Накануне анонсированного весеннего контрнаступления вооруженные силы Украины не располагают достаточным для его проведения количеством вооружений и военной техники. Об этом написал обозреватель издания Newsweek Майкл Васюра.
Автор издания отмечает, что контрнаступление станет успешным в том случае, если вооружение и военная техника будут поставляться в более короткие сроки. Сейчас пакеты военной помощи идут медленно. Между поставками западных вооружений выдерживаются довольно внушительные временные промежутки.
По мнению Васюры, такая ситуация влечет за собой нехватку необходимой военной техники, вооружений и боеприпасов на фронте. Это, в свою очередь, становится тормозом для украинских вооруженных сил. Потребности украинской армии в вооружениях и реальная ситуация с поставками западной техники сильно отличаются.
Между тем, с имеющейся военной техникой ВСУ вряд ли смогут организовать масштабное контрнаступление, особенно на нескольких направлениях сразу. Впрочем, вне зависимости от наличия или отсутствия должного количества техники в распоряжении ВСУ, российские вооруженные силы готовятся встретить и отразить предстоящие атаки украинских формирований.
Как утверждают западные аналитики, наиболее высока вероятность попытки прорыва российской обороны в Запорожской области, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Другой вопрос, что дислоцирующиеся в регионе российские войска уже готовы к такому развитию событий и дадут должный отпор в случае украинского контрнаступления.