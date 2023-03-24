Американский обозреватель написал о нехватке современной техники у ВСУ для весеннего контрнаступления

Накануне анонсированного весеннего контрнаступления вооруженные силы Украины не располагают достаточным для его проведения количеством вооружений и военной техники. Об этом написал обозреватель издания Newsweek Майкл Васюра.Автор издания отмечает, что контрнаступление станет успешным в том случае, если вооружение и военная техника будут поставляться в более короткие сроки. Сейчас пакеты военной помощи идут медленно. Между поставками западных вооружений выдерживаются довольно внушительные временные промежутки.По мнению Васюры, такая ситуация влечет за собой нехватку необходимой военной техники, вооружений и боеприпасов на фронте. Это, в свою очередь, становится тормозом для украинских вооруженных сил. Потребности украинской армии в вооружениях и реальная ситуация с поставками западной техники сильно отличаются.Между тем, с имеющейся военной техникой ВСУ вряд ли смогут организовать масштабное контрнаступление, особенно на нескольких направлениях сразу. Впрочем, вне зависимости от наличия или отсутствия должного количества техники в распоряжении ВСУ, российские вооруженные силы готовятся встретить и отразить предстоящие атаки украинских формирований.Как утверждают западные аналитики, наиболее высока вероятность попытки прорыва российской обороны в Запорожской области, с целью перерезать сухопутный коридор в Крым. Другой вопрос, что дислоцирующиеся в регионе российские войска уже готовы к такому развитию событий и дадут должный отпор в случае украинского контрнаступления.