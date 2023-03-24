Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по разрешению украинского конфликта

Президент (Бразилии) столько раз говорил, что много слышит о конфликте, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных переговорах

Недавно избранный во второй раз президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, похоже, намеревается поучаствовать в попытках урегулирования украинского кризиса. Для прекращения конфликта он собирается предложить создать международный «мирный клуб» с обязательным участием в нем Китая. С такой инициативой бразильский лидер выступит во время своего визита в КНР, сообщил в интервью британскому изданию Financial Times глава МИД Бразилии Мауру Виейру.Министр иностранных дел подчеркнул, что в Бразилии много слышат о военном конфликте на Украине, но почти никто из мировых лидеров не говорит о необходимости его скорейшего прекращения дипломатическим путем. Поэтому президент страны и намерен проявить инициативу в организации какой-либо встречи, «которая бы привела к мирному процессу», заявил Виейру.— продолжил министр.Глава МИД Бразилии сообщил британскому изданию, что поездка Лулы да Силвы в Китай демонстрирует возвращение Бразилии к более проактивной внешней политике, в рамках которой будет постепенно восстановлено конструктивное сотрудничество «с каждой страной».Сейчас наиболее обсуждаемыми остаются две инициативы по разрешению украинского конфликта: частично приемлемый Россией китайский план и абсолютно нереалистичный почти по всем пунктам так называемый план Зеленского. Очевидно, что президент Бразилии неслучайно выбрал именно визит в КНР для призыва к созданию «мирного клуба» по разрешению украинского кризиса. Кого еще, кроме Китая, бразильский лидер собирается пригласить в клуб, министр не уточнила.Накануне визит Лулы да Силвы в Пекин был перенесен с ранее назначенной даты на ближайшее воскресенье по причине легкой формы пневмонии, диагностированной у президента.