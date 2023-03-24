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Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по разрешению украинского конфликта

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Президент Бразилии предложит создать «мирный клуб» по разрешению украинского конфликта

Недавно избранный во второй раз президентом Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, похоже, намеревается поучаствовать в попытках урегулирования украинского кризиса. Для прекращения конфликта он собирается предложить создать международный «мирный клуб» с обязательным участием в нем Китая. С такой инициативой бразильский лидер выступит во время своего визита в КНР, сообщил в интервью британскому изданию Financial Times глава МИД Бразилии Мауру Виейру.


Министр иностранных дел подчеркнул, что в Бразилии много слышат о военном конфликте на Украине, но почти никто из мировых лидеров не говорит о необходимости его скорейшего прекращения дипломатическим путем. Поэтому президент страны и намерен проявить инициативу в организации какой-либо встречи, «которая бы привела к мирному процессу», заявил Виейру.

Президент (Бразилии) столько раз говорил, что много слышит о конфликте, но очень мало слов о мире. Он заинтересован в мирных переговорах

— продолжил министр.

Глава МИД Бразилии сообщил британскому изданию, что поездка Лулы да Силвы в Китай демонстрирует возвращение Бразилии к более проактивной внешней политике, в рамках которой будет постепенно восстановлено конструктивное сотрудничество «с каждой страной».

Сейчас наиболее обсуждаемыми остаются две инициативы по разрешению украинского конфликта: частично приемлемый Россией китайский план и абсолютно нереалистичный почти по всем пунктам так называемый план Зеленского. Очевидно, что президент Бразилии неслучайно выбрал именно визит в КНР для призыва к созданию «мирного клуба» по разрешению украинского кризиса. Кого еще, кроме Китая, бразильский лидер собирается пригласить в клуб, министр не уточнила.

Накануне визит Лулы да Силвы в Пекин был перенесен с ранее назначенной даты на ближайшее воскресенье по причине легкой формы пневмонии, диагностированной у президента.
Автор:
Использованы фотографии:
Сайт президента Бразилии
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10 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:45
    +1
    Создайте лучше военный блок Южной америки в противодействии США и прочим англосаксов ..Вспомните своих предков великих ,которых эти уничтожили и разграбили..И сейчас вас грабят по полной с ващими ресурсами богатейшими ..
    Одна Куба и Венесуэла сопротивляется ! Ну Аргентина попробовала и затухла
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 18:52
      +2
      Цитата: Дед Пихто
      Создайте лучше военный блок Южной америки в противодействии США и прочим англосаксов...

      Для этого нужны сильные патриотично настроенные политики (типа Уго Чавеса) и мощный национальный ВПК, но не ни того, ни другого...
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 19:22
        -3
        Цитата: Doccor18
        Цитата: Дед Пихто
        Создайте лучше военный блок Южной америки в противодействии США и прочим англосаксов...

        Для этого нужны сильные патриотично настроенные политики (типа Уго Чавеса) и мощный национальный ВПК, но не ни того, ни другого...

        Ну помочь им можно и нужно ..Они ждут этого и с надеждой смотрят на Россию и ее уже военное противостояние с англосаксамии их нато .
        Такие санкции и т.д. Может только Россия выдержать и нанести ответный удар .
        Мы то привычные уже !
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 19:40
          0
          Цитата: Дед Пихто
          Ну помочь им можно и нужно ..Они ждут этого и с надеждой смотрят на Россию...

          Помочь, конечно, можно, но смотря чем и какой будет толк? Помочь вооружить и обучить армию сможем, но найти им сильных политиков - увы и ах. Может многие и смотрят там на Россию с надеждой, но явно не большинство (у него другие дела: каранавалы, футбол, бытовуха...), а уж богатой элите, живущей в насквозь капиталистических условиях двести лет, точно ни какие глобальные перемены не нужны.
          Кроме того, там столько противоречий между государствами, что "миротворить" можно десятками лет...
          1. Дед Пихто
            Дед Пихто Сегодня, 20:08
            -1
            Цитата: Doccor18
            Помочь, конечно, можно, но смотря чем и какой будет толк? Помочь вооружить и обучить армию сможем, но найти им сильных политиков - увы и ах.

            С харизматическими политиками и лидерами ,там проблема Впрочем как и у нас начинается ..
            Уйдут рожденные в СССР и останутся тик-токеры и прочии блогеры болтуны ..
            Нам государственники нужны молчаливые и специалисты инженеры и прочии во всех сферах практически .Работа идет ,но трдно под таким давлением англосаксов построить незвисимое государство и т.д.
            Они черти почуяли ,что их гегемония заканчивается и готовы на все (пока как обычно чужими руками )
    2. Комментарий был удален.
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 18:48
    -1
    Не время для переговоров, спонсоры конфликта на Украиные сделали ставки и шарик крутится вокруг рулетки, вот когда им зеро выпадет тогда и поговорим о мире, только это будет русский план, без всякой государственности для Украины.
  3. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:04
    +2
    У бразильцев одни клубы на уме. Хоть бы организацию или совет какой-нибудь...
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:24
      -1
      Цитата: Андрей Москвин
      У бразильцев одни клубы на уме. Хоть бы организацию или совет какой-нибудь...

      Приезжали они к нам на ЧМ по футболу ..Восторги зашкаливали ,но научились только материться )))
      А в остальном боятся сша ..
  4. Баюн
    Баюн Сегодня, 19:08
    -1
    Цена освобождения Украины от фашизма 1-2 миллиона человек убитыми. Оценка основана на сумме потерь в ВОВ с учетом увеличения мощности оружия и качества военно-полевой медицины. Модель "диванно-шапочная", но порядок потерь. полагаю, недалек от расчетов профессиональных стратегов.

    За год боевых действий оценочные потери Украины 100-200 тысяч. У РФ в 4-7 раз меньше. То есть, миллионы бойцов терять - никто НЕ ГОТОВ! Включая даже людоедский Запад.

    Так что, рано или поздно... переговоры, как бы это было не поперек горла всем патриотам. Понятно, что ни США, ни ЕС, ни даже Индия или КНР - тут в посредники не годятся. А, вот, Бразилия, Израиль, Саудовская Аравия - вполне.

    Подход РФ: русские люди на "исторически" русских землях. Это - правда. Подход Украины: "политически" украинские территории, тоже - правда. Как обменять, чтобы не было войны? Для того и переговоры...
  5. Армен Сологян
    Армен Сологян Сегодня, 19:11
    -1
    Всё говорят о мире каком то. СВО начали с целью денацификации и демилитаризации украины, а если вести с ними мирные переговоры, то тогда они получат передышку. Мочить их надо, всех нацистов, бендеровцев или пусть едут в Канаду, где обосновались оун и прочие.....