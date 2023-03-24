В Севастополе подтвердили потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий на Украине в марте 2022 года

Черноморский флот официально подтвердил потерю в 2022 году большого десантного корабля "Саратов", пораженного в порту Бердянска при разгрузке. Об этом заявил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота Феликс Меньков.
Сегодня в Севастополе прошло открытие памятной доски погибшим в ходе спецоперации на Украине морякам. Выступивший на церемонии Меньков подтвердил потерю БДК "Саратов" в марте 2022 года в ходе боевых действий в Бердянске. По его словам, открытая мемориальная доска будет напоминанием следующим поколениям о подвиге севастопольских моряков.
Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"
- заявил контр-адмирал.
Напомним, что БДК "Саратов" был поражен украинской ракетой "Точка-У" у причала в порту Бердянска в марте прошлого года. На борту корабля вспыхнул пожар и чтобы не допустить детонации боеприпасов, которые перевозил "Саратов", было принято решение его затопить прямо у причала, что и было сделано. Корабль подняли на поверхность 1 июля, после чего хотели отправить его на ремонт в Керчь, но приняли решение утилизировать на месте из-за полученных повреждений.
Большой десантный корабль "Саратов" стал первым кораблем в серии БДК проекта 1171, построенным в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь". Прослужил в составе ВМФ Советского Союза и потом России 56 лет, войдя в состав Черноморского флота в 1966 году и был выведен из него в 2022-м в связи с уничтожением украинской ракетой.