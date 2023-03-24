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В Севастополе подтвердили потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий на Украине в марте 2022 года

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В Севастополе подтвердили потерю БДК «Саратов» в ходе боевых действий на Украине в марте 2022 года

Черноморский флот официально подтвердил потерю в 2022 году большого десантного корабля "Саратов", пораженного в порту Бердянска при разгрузке. Об этом заявил командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота Феликс Меньков.


Сегодня в Севастополе прошло открытие памятной доски погибшим в ходе спецоперации на Украине морякам. Выступивший на церемонии Меньков подтвердил потерю БДК "Саратов" в марте 2022 года в ходе боевых действий в Бердянске. По его словам, открытая мемориальная доска будет напоминанием следующим поколениям о подвиге севастопольских моряков.

Год назад мы в ходе ведения боевых действий потеряли корабль десантного соединения, БДК "Саратов". Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"

- заявил контр-адмирал.

Напомним, что БДК "Саратов" был поражен украинской ракетой "Точка-У" у причала в порту Бердянска в марте прошлого года. На борту корабля вспыхнул пожар и чтобы не допустить детонации боеприпасов, которые перевозил "Саратов", было принято решение его затопить прямо у причала, что и было сделано. Корабль подняли на поверхность 1 июля, после чего хотели отправить его на ремонт в Керчь, но приняли решение утилизировать на месте из-за полученных повреждений.

Большой десантный корабль "Саратов" стал первым кораблем в серии БДК проекта 1171, построенным в Калининграде на судостроительном заводе "Янтарь". Прослужил в составе ВМФ Советского Союза и потом России 56 лет, войдя в состав Черноморского флота в 1966 году и был выведен из него в 2022-м в связи с уничтожением украинской ракетой.
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22 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:53
    +14
    Придётся восполнить упущение.Вечная память погибшим!
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 19:47
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Придётся восполнить упущение

      Не прошло и года. Обидно, что признание ошибок происходит спустя год. А ведь именно с признания ошибки или проблемы начинается процесс её исправления.
      П.С. Фото-скрин с Севастопольского канала. Почему название канала на английском? Роскомнадзор спит?
  2. ЦитатаЛаврова
    ЦитатаЛаврова Сегодня, 18:57
    +14
    Почему то ничего не хочется писать о том, понесли ли ответственность реальные виновники в истории с той же "Москвой", возможно, потому, что это будет риторическим вопросом.
    А все, что хочется сказать после таких слов
    Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"

    - как же хочется, что бы ребята возвращались домой живыми и здоровыми, а если не получилось - что бы у нас, оставшихся жить хватило совести, памяти не забыть о причинах СВО, жертвах которые мы оставили и ещё оставим в этой операции.
  3. Santa Fe
    Santa Fe Сегодня, 19:00
    -19
    Выступивший на церемонии Меньков подтвердил потерю БДК "Саратов" в марте 2022 года в ходе боевых действий в Бердянске. По его словам, открытая мемориальная доска будет напоминанием

    Сделано на руку противнику

    Подтверждением потерь должны заниматься историки, когда получат доступ в архивы через 100 лет. Ради своего научного интереса. Сейчас это никому не нужно.

    Будущих моряков нужно мотивировать не памятными досками, а вселять в них уверенностью что они не погибнут; с нашей стороны потерь не бывает
  4. Modya
    Modya Сегодня, 19:08
    +9
    На сколько помню ситуацию годичной давности Саратов и Цезарь Куников стояли в порту Бердянска борт к борту. По ним регулярно пытались попасть хохляцкие ракеты, а руководство бодро отчитывалось, что все успешно сбивают. В итоге попали. Вопрос кто дал приказ им стоять и ждать когда ПВО будет прорвано? Кто своим приказом загубил корабли и личный состав? Главкома ЧФ после этого и случая с Москвой сняли, и все..?
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 20:28
      0
      Главкома ЧФ после этого и случая с Москвой сняли, и все..?

      Слава Богу хоть главкома сняли, а то я уже было собрался Вас поправлять. Там как-то очень долго его снимали и мне показалось что и не сняли то вовсе до сих пор.
  5. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 19:12
    +8
    Что, прорвало? Подтвердили потерю, дедушки ВМФ БДК Саратов, прослужившего 56 лет и погибшего не от старости, а от попадания ракеты.
    Это- одна из черных полос в истории СВО, где недооценили противника и решили брататься, а противоположной стороной (оголтело национало- бандеровским сознанием) , воспитанной 40 летней ненависти, ко всему русскому, устроили Нам кровавую баню!
    Мы, как всегда подтверждаем свою сущность, не взирая на Наши потери.
    Долго запрягаем быстро быстро ездим; пока гром не прогремит, мужик не перекрестится; может пронесет.
    Мы, свои грабли бережем веками и никому не передаем!(((
  6. SlavaS
    SlavaS Сегодня, 19:12
    +11
    построен в Калининграде в 1964 году под заводским номером 010, как и большинство мужчин в РФ до пенсии чуток не дотянул.
  7. panzerfaust
    panzerfaust Сегодня, 19:19
    +3
    Ну прямо как с пацанами в начале сво. Обидно, жаль ребят.
  8. yaglon
    yaglon Сегодня, 19:22
    +11
    Между прочим, за день до потопления на 1-м канале вышел бодрый сюжет о том, как разгружают Саратов в Бердянске, в котором было прекрасно видно, в каком месте корабль стоит. Видимо, в ВСУ посмотрели вечерние российские новости, а на следующий день навели на Саратов Точку, сделав простейшую геолокацию. Прямого попадания, судя по видео поражения, не было, но горящие осколки обрушились на корабли и на выгруженные боеприпасы, занялись пожары, так что затопление было более чем оправданным.
    1. БорзРио
      БорзРио Сегодня, 19:32
      +12
      Именно так. Мало того, что идиот, командующий разгрузкой в Бердянске, поставил на выгрузку у пирса РЯДОМ в одном месте одновременно ТРИ корабля с вооружением и БП, так это еще и показали по новостям в открытую. Более того, корабли разгружались рядом с танкерами с горючим на пирсе. Там по идее толтко нарушений на 100 лет одситки. Но со всех как с гуся вода. Мерзко все это.
      1. yaglon
        yaglon Сегодня, 20:03
        0
        Согласен. Там могло рвануть так, как в Галифаксе в 1917 году. Командиров кораблей извиняет то, что они считали Бердянск тыловой зоной и не ожидали прилётов. Но командование более высокого звена, конечно, облажалось. Впрочем, ситуация определялась "туманом войны", за что не стоит судить командование слишком строго. Люди работали, как могли.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 20:26
        0
        Я помню кадры: горящий "Саратов *а кто-то из репортёров, сказал, что БДК" Орск".
        Помню, снимки затопленого корабля.
  9. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 19:28
    +4
    Вечная память погибшим морякам. И вечные безсонные ночи и позорная, унизительная старость тем командующим, кто ответственнен за их гибель!
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:35
      +2
      Генералы все долги свои отдали,
      и медали нацепили и на пенсии давно.
      Генералы чинно бродят городами,
      и не помнят эту роту, и не помнят ничего.
  10. Старый_геолог
    Старый_геолог Сегодня, 19:37
    +2
    Железо то хрен с ним, тем более уже старое, а вот ребят жалко, не уберегли! Хоть и не бывает войны без потерь, а все равно все жить хотели, планы строили...погибли мужиками!
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:51
    0
    О командующий нашей Порт-Артурской эскадры решил всплыть. Действия ЧФ в этой войне это полный провал и бессилие его командования. Это даже не Рожественские и Втгефты это ниже плинтуса. Те хоть смогли погибнуть с честью, а эти даже застрелиться не смогли.
    1. yaglon
      yaglon Сегодня, 20:10
      -1
      Саратов это ещё ерунда. Вот ситуация с Москвой - вот это интересно. Крейсер, флагман, битком набитый ЗУРами, ЗАКами, средствами постановки ДО и ТЛ, как-то очень быстро сдулся, сгорел и затонул. Немыслимо просто, учитывая ничтожные противокорабельные возможности ВСУ. На поражение крейсеров пр.1164 в ВМС США на пике холодной войны отводилось 6-8 Гарпунов - только тех, что прорвут ПРО. А всего их по Атланту предполагалось запускать 40-50 штук, чтобы гарантированно прорвать ПРО корабля.
  12. Тимофей Сергеевич
    Тимофей Сергеевич Сегодня, 19:54
    -1
    Кто ответит за потерю кораблей и гибель людей?!
  13. vladcub
    vladcub Сегодня, 20:17
    0
    Камрады, мне заголовок не нравится:"подтвердили" вроде, кто-то сомневался, что корабль попотерян.
    В прошлом году, на сайте было инфы о"Саратове". Правда, тогда большинство считалось, что это диверсия.
    Про "Цезаря" инфы не было.
    Камрады, кто имеет б м.достоверную информацию : 1) как погибли Новочеркасск и Цезарь?
    2) по поводу экипажей, неужели все погибли?
    У нас об этом помалкивали, а верить укрСМИ,.... Набрешут с 3 короба
  14. azkolt
    azkolt Сегодня, 20:24
    0
    Я не совсем понял слова, "Потеряли личный состав десантного корабля "Саратов", "Новочеркасск", "Цезарь Куников"", что весь личный состав трех кораблей погиб?
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 20:29
    0
    что бы такого не было надо врага уничтожать не важно где он в жилом не жилом доме фура не фура которая везет что то в конвои ! и применять любое оружие ! война идет а не игрушки !