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В телефоне украинского военного нашли рапорт об избиении «службой правопорядка»

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В телефоне украинского военного нашли рапорт об избиении «службой правопорядка»

Интересный рапорт обнаружили российские военнослужащие в мобильном телефоне ликвидированного украинского солдата. Об этом сообщает Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда».


В рапорте украинский военнослужащий – старший солдат-стрелец 3-го отделения 3-го взвода 3-й роты Артем Топол – рассказывал о том, почему он не выйдет на позиции для выполнения боевого задания. По утверждению солдата, это решение было связано с его немотивированным избиением боевиками из «Внутренней службы правопорядка».

Сегодня 3.02.2023 г к нам в расположение ворвались люди с надписью ВСП, не представились и не предъявили никаких документов, начали наносить удары по голове и области живота. В результате получены травмы головы и живот

- написал старший солдат Топол.

Также боец бригады территориальной обороны подчеркнул в рапорте, что им написано заявление в прокуратуру. Формирование под названием «Внутренняя служба правопорядка» выполняет в ВСУ функции, аналогичные российской военной полиции. Однако в условиях боевых действий «служба правопорядка» часто используется и как заградотряд, а также для расправ над неугодными военнослужащими.

Ликвидированный солдат, уточняет Telegram-канал, служил в 118-м батальоне 111-й бригады территориальной обороны ВСУ. Это уже не первый подобный случай в украинских формированиях, но большинство подобных историй все же не становятся предметом обсуждения в средствах массовой информации. Украинским мужчинам стоит задуматься, есть ли смысл воевать и погибать в рядах формирований режима, который их даже за людей не считает.
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4 комментария
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 19:16
    +5
    Им думать не дают, укромужчинам, их 9 лет от этого отучали, дурили и зомбировали
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 19:31
      +1
      Также боец бригады территориальной обороны подчеркнул в рапорте, что им написано заявление в прокуратуру.

      Эти террбаты вообще бесправное мясо ,если уж судить о кадровиках и прочих мобилизованных ..Скачки закончились и приказ из госдепа "Вперед ,на русню .."
      Ну наши их "принимают" и в плен уже редко берут ..Смысла нет ! Потом обмен и опять после обработки на передок и эти уже не сдаются ,понимая все что с ними будет повторно и с той и с этой стороны .
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:52
        +1
        Однако, всё же заставили выйти.
        Раз погиб.
        Вот только возникает вопрос, а не от пули в затылок ли он погиб, раз рапорт на Внутреннюю Службу писать собирался.
  2. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 20:03
    0
    значит "полезна" "Внутренняя служба правопорядка" если даже старший солдат - стрелец хотел не хотел но пошёл подыхать angry