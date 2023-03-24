В телефоне украинского военного нашли рапорт об избиении «службой правопорядка»

Сегодня 3.02.2023 г к нам в расположение ворвались люди с надписью ВСП, не представились и не предъявили никаких документов, начали наносить удары по голове и области живота. В результате получены травмы головы и живот

Интересный рапорт обнаружили российские военнослужащие в мобильном телефоне ликвидированного украинского солдата. Об этом сообщает Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда».В рапорте украинский военнослужащий – старший солдат-стрелец 3-го отделения 3-го взвода 3-й роты Артем Топол – рассказывал о том, почему он не выйдет на позиции для выполнения боевого задания. По утверждению солдата, это решение было связано с его немотивированным избиением боевиками из «Внутренней службы правопорядка».- написал старший солдат Топол.Также боец бригады территориальной обороны подчеркнул в рапорте, что им написано заявление в прокуратуру. Формирование под названием «Внутренняя служба правопорядка» выполняет в ВСУ функции, аналогичные российской военной полиции. Однако в условиях боевых действий «служба правопорядка» часто используется и как заградотряд, а также для расправ над неугодными военнослужащими.Ликвидированный солдат, уточняет Telegram-канал, служил в 118-м батальоне 111-й бригады территориальной обороны ВСУ. Это уже не первый подобный случай в украинских формированиях, но большинство подобных историй все же не становятся предметом обсуждения в средствах массовой информации. Украинским мужчинам стоит задуматься, есть ли смысл воевать и погибать в рядах формирований режима, который их даже за людей не считает.