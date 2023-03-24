Недалеко от Крыма заметили разведывательный самолет и истребители ВВС Великобритании

Разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint был обнаружен сегодня в небе недалеко от побережья Крымского полуострова. Это следует из данных специального сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.Интересно, что разведывательный самолет летел в сопровождении двух многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon с позывными DREAD011 и DREAD012. Самолеты летели с выключенными транспондерами. Сервис зафиксировал их нахождение примерно в 100 километрах от российского полуострова.Известно, что примерно в 17:30 по московскому времени самолет сделал круг над Румынией, после чего полетел в восточном направлении. Затем разведывательный самолет и сопровождавшие его истребители повернули в обратном направлении.Также в данное время недалеко от полуострова находился многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным RRR9954. Этот самолет, в свою очередь, вылетел с авиабазы Брайз Нортон Королевских ВВС Великобритании и также летал над побережьем Румынии с 16:00.Столь частое появление самолетов и беспилотных летательных аппаратов стран НАТО над Черным морем, в том числе в непосредственной близости от Крымского полуострова, может быть связано с получением информации о местах дислокации и активности российских вооруженных сил, включая Черноморский флот. Данная информация может потребоваться западной военной разведке для передачи украинским формированиям, поскольку киевский режим не скрывает своих планов по нападению на Крымский полуостров.