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Недалеко от Крыма заметили разведывательный самолет и истребители ВВС Великобритании

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Недалеко от Крыма заметили разведывательный самолет и истребители ВВС Великобритании

Разведывательный самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint был обнаружен сегодня в небе недалеко от побережья Крымского полуострова. Это следует из данных специального сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.


Интересно, что разведывательный самолет летел в сопровождении двух многоцелевых истребителей Eurofighter Typhoon с позывными DREAD011 и DREAD012. Самолеты летели с выключенными транспондерами. Сервис зафиксировал их нахождение примерно в 100 километрах от российского полуострова.

Известно, что примерно в 17:30 по московскому времени самолет сделал круг над Румынией, после чего полетел в восточном направлении. Затем разведывательный самолет и сопровождавшие его истребители повернули в обратном направлении.

Также в данное время недалеко от полуострова находился многоцелевой самолет-заправщик Airbus KC2 Voyager с позывным RRR9954. Этот самолет, в свою очередь, вылетел с авиабазы Брайз Нортон Королевских ВВС Великобритании и также летал над побережьем Румынии с 16:00.

Столь частое появление самолетов и беспилотных летательных аппаратов стран НАТО над Черным морем, в том числе в непосредственной близости от Крымского полуострова, может быть связано с получением информации о местах дислокации и активности российских вооруженных сил, включая Черноморский флот. Данная информация может потребоваться западной военной разведке для передачи украинским формированиям, поскольку киевский режим не скрывает своих планов по нападению на Крымский полуостров.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Alan Wilson
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20 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 19:18
    0
    Боятся, значит уважают, раньше без истребителей летали у Крыма. Сбитый Рипер им икается.
    1. Ilya-spb
      Ilya-spb Сегодня, 19:25
      +3
      Надо их... Из С-400. Одним махом)

      А то разлетались...
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 19:34
      +10
      Цитата: Маз
      Боятся, значит уважают, раньше без истребителей летали у Крыма.

      Они станут бояться, когда Россия сделает предупреждение о закрытии на время проведения СВО неба над акваторией Чёрного моря, для полёта разведывательных самолётов НАТО. Расстояние не должно позволять вести разведку. А нарушивших запрет самолеты-разведчики станет сбивать...
      Вот это будет страх...Причём сбивать конкретно самолёты-разведчики...
    3. svp67
      svp67 Сегодня, 20:23
      +1
      Цитата: Маз
      Боятся, значит уважают, раньше без истребителей летали у Крыма. Сбитый Рипер им икается.

      И тем не менее они летают к нашей границе и собирают разведданные. А раз активизировались разведчики, то значит и боевые действия скоро активизируются
  2. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 19:19
    +1
    Англичанка гадит... И всё лезут, и лезут...
  3. Кем1972
    Кем1972 Сегодня, 19:24
    0
    А как это??? Транспондер выключен, а флайрадар показывает. Или я чего-то не понимаю
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:38
      +1
      Я понял одно.Бумага все стерпит yes Но уже стало доходить.Летают с сопровождением.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:41
        +2
        Конечно. А то вдруг и их разведчика тоже "обоссут" керосинкой
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:25
    +1
    Англичане довольно часто летают в сопровождении истребителей.
  5. Саша Коблов
    Саша Коблов Сегодня, 19:26
    +2
    Надобыло сбивать. А то как в прошлом году может получиться. Англ кораблик безнаказанно ошивался у берего крыма, а потом наш крейсер Москва на дно отправился. Так и сейчас может получиться.....
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 19:31
      +1
      Сбить самолет в нейтральном воздушном пространстве в 100км от Крыма?
      1. Alex Nevs
        Alex Nevs Сегодня, 19:34
        +2
        А чё (далее шутка) -поцеловать его в шляпу? laughing
      2. KCA
        KCA Сегодня, 20:04
        0
        Начать совершать непрофессиональные маневры вокруг разведчика и у сопровождения могут нервы не выдержать, ну а потом всеми силами и средствами
      3. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 20:06
        0
        Можно в опасной близости полетать. Стрижи есть. Пусть обосрутся вражины
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:38
    +1
    Для чего введена запретная зона над Чёрным морем для полётов?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 20:04
      0
      Потому что украинские там летать не могут
  7. илья63
    илья63 Сегодня, 19:49
    0
    Бриташки вообще ни чего не бояться,(бориска так и сказа,что онинам сделают?)и это они поняли после прохода своего кораблика...к сожалению....
  8. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 19:58
    0
    А поплавать на посошок? Пора учить.
  9. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:03
    0
    Ну либо опять атака дронов, либо полюбоваться результатами предыдущей атаки
  10. Toorik
    Toorik Сегодня, 20:12
    +1
    Погавкали погавкали и убежали пока двери некто не открыл....