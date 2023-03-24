Польские шахтеры принесли к офису Евросоюза гроб с портретами Тунберг и Ляйен

Политика Евросоюза в сфере защиты окружающей среды давно вызывает раздражение многих европейцев, поскольку влечет за собой появление новых экономических и социальных проблем. Директива Евросоюза о сокращении выбросов метана вызвала резкое недовольство польских шахтеров.В Варшаве работники польской угольной отрасли устроили акцию протеста против политики Евросоюза. Они принесли к зданию офиса ЕС в Польше гроб с прикрепленными к нему фотографиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и известной экологической активистки Греты Тунберг.По сообщению ABC News, польские шахтеры обвиняют руководство Евросоюза в том, что принятая директива лишит их работы и они останутся без средств к существованию. Организатором акции протеста выступил профсоюз «Солидарность 80». Члены профсоюза утверждают, что, если Польша начнет выполнять директиву по сокращению выбросов метана, ей придется закрыть большинство шахт страны. В результате такой политики десятки горняков останутся без работы.В акции протеста участвовали около 300 шахтеров. Они скандировали «Воры» и для привлечения внимания включили сирены, а также зажгли дымовые шашки. Из-за акции протеста в этом районе Варшавы пришлось временно перекрыть движение общественного и личного автотранспорта.Тем временем, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Они становятся все более ожесточенными, полицейские и спецназ вынуждены применять слезоточивый газ и водометы против толп протестующих.