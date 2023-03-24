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Польские шахтеры принесли к офису Евросоюза гроб с портретами Тунберг и Ляйен

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Польские шахтеры принесли к офису Евросоюза гроб с портретами Тунберг и Ляйен

Политика Евросоюза в сфере защиты окружающей среды давно вызывает раздражение многих европейцев, поскольку влечет за собой появление новых экономических и социальных проблем. Директива Евросоюза о сокращении выбросов метана вызвала резкое недовольство польских шахтеров.


В Варшаве работники польской угольной отрасли устроили акцию протеста против политики Евросоюза. Они принесли к зданию офиса ЕС в Польше гроб с прикрепленными к нему фотографиями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и известной экологической активистки Греты Тунберг.

По сообщению ABC News, польские шахтеры обвиняют руководство Евросоюза в том, что принятая директива лишит их работы и они останутся без средств к существованию. Организатором акции протеста выступил профсоюз «Солидарность 80». Члены профсоюза утверждают, что, если Польша начнет выполнять директиву по сокращению выбросов метана, ей придется закрыть большинство шахт страны. В результате такой политики десятки горняков останутся без работы.


В акции протеста участвовали около 300 шахтеров. Они скандировали «Воры» и для привлечения внимания включили сирены, а также зажгли дымовые шашки. Из-за акции протеста в этом районе Варшавы пришлось временно перекрыть движение общественного и личного автотранспорта.

Тем временем, во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. Они становятся все более ожесточенными, полицейские и спецназ вынуждены применять слезоточивый газ и водометы против толп протестующих.
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15 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:52
    +2
    Мне интересно ,Макрон забил на своих протестующих и собрался в КНР в начале апреля.И что бы небыло так страшно,берёт с собой гинеколога всей Европы.А товарищ Си Цзеньпин их приглашал?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 19:58
      0
      Цитата: tralflot1832
      А товарищ Си Цзеньпин их приглашал?

      Может и не приглашал, но наглость - второе счастье По типу: "Вы нас не ждали, а мы приперлись!" Это ж Зеля страдает над телефоном. Никак ему товарищ Си не звонит, а он все ждет...))) И как это Макарона не примут? Он же из Европы! Вот и лезет...во все дырки.
    2. Severomor
      Severomor Сегодня, 20:24
      0
      Цитата: tralflot1832
      Макрон забил на своих протестующих

      Он забил на всё.
      Дословно - "мне пофиг какой у меня рейтинг, я не собираюсь баллотироваться....."
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:55
    +3
    Полякам надо спросить у правительства.-Зачем поляки гибнут вна Украине?Неужели и там поработали гегемоны,продвигая свои террористические и захватнические идеи.Неужели поляки хотят понюхать радиации?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:58
      +2
      Полякам хорошо платят на Украине,за бесплатно они не воюют.Проштудировал их СМИ о потерях ни слова.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 20:00
        +2
        Цитата: Александр 3
        Полякам надо спросить у правительства.-Зачем поляки гибнут вна Украине?Неужели и там поработали гегемоны,продвигая свои террористические и захватнические идеи.Неужели поляки хотят понюхать радиации?

        До поляков ещё не дошло, что им придётся нюхать радиацию. А на прочее в Украмне они согласны.
      2. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 20:17
        +1
        О наших потерях нам тоже СМИ не говорят.Может это и хорошо.Цена нашей победы растёт ,каждый день.
    2. Комментарий был удален.
  3. JD1979
    JD1979 Сегодня, 20:04
    +1
    Может во Францию отправить партию старых покршек, а сотрудникам российского посольства пораздавать печеньки протестующим?
  4. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 20:06
    +4
    Зато снаряды с начинкой из обедненного урана для Украины Евросоюз не смущают.
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 20:07
    +1
    а тунберг то за что?
    молодая девочка...
    а шахтёры могут строем идти в британию унитазы мыть
    работа гораздо чище чем нынешняя...
  6. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:09
    +1
    Да и фиг на них. Пусть гретта тумблерг процветает
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:13
      +2
      Грета свой лям уже получила. Второй раз - не дадут. А посему она сейчас тихая, сидит и особо не отсвечивает. Зачем ей шуметь забесплатно?
  7. Joker62
    Joker62 Сегодня, 20:12
    +2
    Польские шахтеры принесли к офису Евросоюза гроб с портретами Тунберг и Ляйен

    Ээээ, шахтёры.... Надо бы вам немного по смелее - положили бы живьём туда двух названных лиц, глядишь, и политиканы за ум возьмут... Иначе еврочиновников не проймёшь....
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:15
    0
    Уверен,польское правительство не закроет угольные шахты.Наедут как обычно на немцев,немцам значит можно расширять добычу угля а полякам нельзя?
  9. Хорон
    Хорон Сегодня, 20:20
    0
    Они становятся все более ожесточенными, полицейские и спецназ вынуждены применять слезоточивый газ и водометы против толп протестующих.

    Европа развлекается - дадут немного холопам побузить и загонят всех в стойло. Как законодателям правил им всё можно и никто их не осудит.