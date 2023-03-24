Освещавший освобождение Донбасса французский журналист стал гражданином России

Ставший очень популярным после начала спецоперации среди патриотичной части российского общества слоган «Своих не бросаем», оказывается, касается и иностранцев. Конечно, только тех, кто не заражен болезнью русофобии, а наоборот, готов говорить настоящую правду о происходящем в Донбассе, в том числе промытым западной пропагандой своим согражданам.
На этот раз гражданином России стал бывший французский военный, а ныне журналист и блогер Адриан Боке. Еще весной прошлого года он приехал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Вернувшись домой, он стал рассказывать своим соотечественникам правду о военных преступлениях, совершаемых украинскими националистами. В частности, Боке заявил, что видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в печально известной Буче, куда сейчас в обязательном порядке возят «на экскурсию» каждого иностранного политика, приезжающего в Киев.
После этого Боке вновь поехал на Украину, но уже в качестве волонтера в республики Донбасса. Осенью 2022 года в Стамбуле на него напали двое мужчин с ножом, журналисту чудом удалось скрыться от них, но нападавшие изуродовали ему лицо. Тогда Боке и обратился к российским властям с просьбой предоставления убежища и гражданства РФ. Во Франции, помимо всего прочего, Боке грозит длительное тюремное заключение «за поддержку СВО». В конце февраля стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ Боке.
Я получил российский паспорт третьего марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать русским, я продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла
— поделился радостной новостью бывший французский журналист.
Боке сообщил, что теперь он намерен обратиться к руководству России с просьбой о принятии в гражданство РФ его дочери и жены, чтобы обезопасить их от угроз, которые они получают во Франции.