Освещавший освобождение Донбасса французский журналист стал гражданином России

Я получил российский паспорт третьего марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать русским, я продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла

Ставший очень популярным после начала спецоперации среди патриотичной части российского общества слоган «Своих не бросаем», оказывается, касается и иностранцев. Конечно, только тех, кто не заражен болезнью русофобии, а наоборот, готов говорить настоящую правду о происходящем в Донбассе, в том числе промытым западной пропагандой своим согражданам.На этот раз гражданином России стал бывший французский военный, а ныне журналист и блогер Адриан Боке. Еще весной прошлого года он приехал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Вернувшись домой, он стал рассказывать своим соотечественникам правду о военных преступлениях, совершаемых украинскими националистами. В частности, Боке заявил, что видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в печально известной Буче, куда сейчас в обязательном порядке возят «на экскурсию» каждого иностранного политика, приезжающего в Киев.После этого Боке вновь поехал на Украину, но уже в качестве волонтера в республики Донбасса. Осенью 2022 года в Стамбуле на него напали двое мужчин с ножом, журналисту чудом удалось скрыться от них, но нападавшие изуродовали ему лицо. Тогда Боке и обратился к российским властям с просьбой предоставления убежища и гражданства РФ. Во Франции, помимо всего прочего, Боке грозит длительное тюремное заключение «за поддержку СВО». В конце февраля стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ Боке.— поделился радостной новостью бывший французский журналист.Боке сообщил, что теперь он намерен обратиться к руководству России с просьбой о принятии в гражданство РФ его дочери и жены, чтобы обезопасить их от угроз, которые они получают во Франции.