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Освещавший освобождение Донбасса французский журналист стал гражданином России

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Освещавший освобождение Донбасса французский журналист стал гражданином России

Ставший очень популярным после начала спецоперации среди патриотичной части российского общества слоган «Своих не бросаем», оказывается, касается и иностранцев. Конечно, только тех, кто не заражен болезнью русофобии, а наоборот, готов говорить настоящую правду о происходящем в Донбассе, в том числе промытым западной пропагандой своим согражданам.


На этот раз гражданином России стал бывший французский военный, а ныне журналист и блогер Адриан Боке. Еще весной прошлого года он приехал на Украину с гуманитарной миссией в качестве волонтера. Вернувшись домой, он стал рассказывать своим соотечественникам правду о военных преступлениях, совершаемых украинскими националистами. В частности, Боке заявил, что видел, как украинская сторона готовила инсценировку массовых убийств мирного населения в печально известной Буче, куда сейчас в обязательном порядке возят «на экскурсию» каждого иностранного политика, приезжающего в Киев.

После этого Боке вновь поехал на Украину, но уже в качестве волонтера в республики Донбасса. Осенью 2022 года в Стамбуле на него напали двое мужчин с ножом, журналисту чудом удалось скрыться от них, но нападавшие изуродовали ему лицо. Тогда Боке и обратился к российским властям с просьбой предоставления убежища и гражданства РФ. Во Франции, помимо всего прочего, Боке грозит длительное тюремное заключение «за поддержку СВО». В конце февраля стало известно, что президент Владимир Путин подписал указ о принятии в гражданство РФ Боке.

Я получил российский паспорт третьего марта. В целях безопасности церемония держалась в секрете. Я очень горд стать русским, я продолжу борьбу за правду. Благодарю Россию за доверие, благодарю за то, что она меня приняла

— поделился радостной новостью бывший французский журналист.

Боке сообщил, что теперь он намерен обратиться к руководству России с просьбой о принятии в гражданство РФ его дочери и жены, чтобы обезопасить их от угроз, которые они получают во Франции.

Автор:
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9 комментариев
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  1. Severomor
    Severomor Сегодня, 20:11
    +4
    готов говорить настоящую правду о происходящем в Донбассе, в том числе промытым западной пропагандой своим согражданам.

    Сколько ж таких журналистов должно быть, что б до них дошло? Он же публиковался, печатался, его читали...
    И рядом статья, .... ликвидировали очередного француза наёмника.... мир сошёл с ума
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:15
      +2
      Респект парню, храбрый человек. Мужик. Поступок с большой буквы.
    2. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 20:18
      +3
      На этот раз гражданином России стал бывший французский военный, а ныне журналист и блогер Адриан Боке.

      Поддерживаю!
      Желаю ему здоровья, удачи, успехов и счастья на его новой Родине - в России!
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 20:24
        0
        Цитата: Татьяна
        На этот раз гражданином России стал бывший французский военный, а ныне журналист и блогер Адриан Боке.

        Поддерживаю!

        Я тоже Татьяна ! Как говорится ,добро пожаловать в Россию ,у нас не сахар ,но Душа будет спокойна ..Бесов мы тут гоняем по полной !
        И стоим за семейные ценности и справедливость во всем мире ..И воевать уже начали (вернее вынудили нас опять за свою историю многострадальную )
        soldier
        Храни Бог Россию и русских в душе и поступках всех
  2. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 20:11
    +5
    У Боке появился шанс выжить во всемирной заварушке. Поздравляю нашего нового гражданина. Жена с дочерью без проблемм переедут
  3. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:14
    +2
    А сколько тех кто не менее достоин российского гражданства, но бюрократическая машина затягивает этот процесс, а то и вовсе отказывает.
  4. Егоза
    Егоза Сегодня, 20:14
    +1
    Рано он раскрылся. Сначала жену с дочерью вывезти надо было, а то жж там во Франции отморозков-бешенцев хватает. Да и при забастовках самолеты могут не летать.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 20:16
      0
      Абсолютно верно, Елена. Надо было семью по-тихому перетащить а уж потом шуметь насчет российского гражданства.
  5. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:19
    0
    Вот так и получается, что "каждый выбирает по себе женщину, религию дорогу".
    Два француза на Донбассе по разные стороны фронта.
    Всё как в прошлую войну. И как тогда, на стороне Рейха европейцев намного больше.