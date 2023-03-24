Под Артемовском ликвидировали очередного французского наемника – «санитара-носильщика»

В районе Артемовска был уничтожен еще один наемник из Франции, сражавшийся на стороне украинских формирований. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве.Между тем, первая публикация о гибели очередного французского «искателя приключений» появилась чуть раньше. Французская газета Ouest-France сообщила, что под Артемовском погиб мужчина по имени Кевин Д. Его в публикации называют «санитаром-носильщиком». Вообще, все иностранные наемники, которые погибают на Украине, почему-то оказываются то «волонтерами», то «санитарами».Интересно, что газета пишет о гибели наемника «при невыясненных обстоятельствах», а такая расплывчатая формулировка может подразумевать все, что угодно – от уничтожения в результате российского обстрела или ракетного удара до гибели в пьяной драке со своими сослуживцами.В министерстве иностранных дел Франции журналистам французской прессы сообщили, что выражают соболезнования семье погибшего и еще раз предупреждают французских граждан о том, что на Украину сейчас ездить категорически не рекомендуется.Между тем, ввиду интенсификации боевых действий, иностранные наемники стали гибнуть на Украине все чаще. Каждая такая смерть – повод для иностранных авантюристов задуматься над тем, стоит ли отправляться на Украину на верную смерть, ведь есть очень большая вероятность того, что обещанные деньги можно так никогда и не увидеть.