Военное обозрение
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Под Артемовском ликвидировали очередного французского наемника – «санитара-носильщика»

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Под Артемовском ликвидировали очередного французского наемника – «санитара-носильщика»

В районе Артемовска был уничтожен еще один наемник из Франции, сражавшийся на стороне украинских формирований. Об этом сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источник во французском дипломатическом ведомстве.


Между тем, первая публикация о гибели очередного французского «искателя приключений» появилась чуть раньше. Французская газета Ouest-France сообщила, что под Артемовском погиб мужчина по имени Кевин Д. Его в публикации называют «санитаром-носильщиком». Вообще, все иностранные наемники, которые погибают на Украине, почему-то оказываются то «волонтерами», то «санитарами».

Интересно, что газета пишет о гибели наемника «при невыясненных обстоятельствах», а такая расплывчатая формулировка может подразумевать все, что угодно – от уничтожения в результате российского обстрела или ракетного удара до гибели в пьяной драке со своими сослуживцами.

В министерстве иностранных дел Франции журналистам французской прессы сообщили, что выражают соболезнования семье погибшего и еще раз предупреждают французских граждан о том, что на Украину сейчас ездить категорически не рекомендуется.

Между тем, ввиду интенсификации боевых действий, иностранные наемники стали гибнуть на Украине все чаще. Каждая такая смерть – повод для иностранных авантюристов задуматься над тем, стоит ли отправляться на Украину на верную смерть, ведь есть очень большая вероятность того, что обещанные деньги можно так никогда и не увидеть.
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9 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:00
    +2
    Значит от француза что осталось! Раз МИД Франции сообщил.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 20:12
      0
      Земля стекловатой ипритом и фосгеном
  2. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 20:02
    0
    Эхо парижских погромов...куда смотрит МИД
  3. kakvastam
    kakvastam Сегодня, 20:15
    +1
    Интересно, а в "Вагнере" французы есть?
    Всё-таки и в прошлую войну они не только за Гитлера сражались.
    1. Severomor
      Severomor Сегодня, 20:18
      +1
      Цитата: kakvastam
      Интересно, а в "Вагнере" французы есть?

      Не знаю как в Вагнере, но порядочный журналист, а теперь и гражданин РФ есть
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:23
        +1
        В любой стране есть свои негодяи,дурачье и герои
      2. kakvastam
        kakvastam Сегодня, 20:23
        +1
        Да, я только что прочитал.
        Жаль, что на стороне Рейха европейцев опять больше.
        Видимо, их большинству нацизм очень даже по сердцу.
        1. Severomor
          Severomor Сегодня, 20:28
          0
          Цитата: kakvastam
          Жаль, что на стороне Рейха европейцев опять больше.

          Ещё как по сердцу. Для них это нормально, для большинства. Так сказать с молоком матери впитывают. Дай волю Адольфу памятник поставят. Ну не Адольфу, какому-нибудь упырю.... уже стоят. Бельгия, король номер какой-то имя лень искать - 10 мио в Конго. И никто не кается. А уж про добровольцев СС только ленивый не говорил.
  4. IgorIP
    IgorIP Сегодня, 20:29
    0
    Я думаю что показательный суд и казнь 2-3 наемников летом этого года (до воссоединения Донбасса с Россией), дал бы иностранцам намного больший повод задуматься о том, стоит ли отправляться на Украину.