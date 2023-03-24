Глава ДНР: В Марьинке надо взять один участок и город будет полностью освобожден

В настоящее время в Марьинке, расположенной рядом с Донецком, остался только один участок в западной части города, который еще не контролируется российскими войсками. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам руководителя ДНР, когда российские войска возьмут указанный участок на западе города, можно будет говорить о полном освобождении Марьинки. Таким образом, в этом населенном пункте российские войска практически приблизились к заветной цели.Напомним, что российские войска штурмуют Марьинку довольно давно, но до сих пор освободить ее полностью не удается из-за сопротивления засевших в западной части города боевиков украинских формирований. Пушилин отметил, что украинские формирования «упираются», к ним периодически перебрасывают резервы для поддержки сопротивления.Между тем, с территории Марьинки регулярно обстреливались жилые кварталы Донецка и других населенных пунктов ДНР. Полное освобождение Марьинки приблизит общую цель – изгнание украинских формирований с территории ДНР или их полное уничтожение в случае нежелания оставлять земли Донбасса.Кроме того, Пушилин прокомментировал и распространяемую в медийном пространстве информацию о подготовке киевским режимом контрнаступления весной. По словам врио главы ДНР, очевидно, что Запад подталкивает Украину к контрнаступлению на позиции российских вооруженных сил.