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Французский политик обвинил президента Макрона в стремлении развязать третью мировую войну

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Французский политик обвинил президента Макрона в стремлении развязать третью мировую войну

Президент Франции Эммануэль Макрон осуществляя поставки боеприпасов украинской армии стремится развязать третью мировую войну. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.


Политик подчеркнул, что в то время, когда у французских властей недостаточно денег на выплаты пенсий и содержание учреждений здравоохранения, президент Франции Макрон объявил о намерении ускорить темпы поставок украинской армии ракет всех типов. Филиппо подчеркнул, что подобными действиями президент Франции подталкивает мир к глобальному противостоянию.

Этот человек представляет общественную опасность! Вон!

— возмутился французский политик.

Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо ранее неоднократно выступал с критикой в адрес руководства стран Запада за их политику, направленную на противостояние с Россией и поставки вооружений и боеприпасов киевскому режиму, которые приводят к затягиванию вооруженного конфликта на Украине. Политик призывал Евросоюз к отмене антироссийских санкций и называл "безумными" санкционные решения руководства Евросоюза, касающиеся сферы энергетики, а также называл "глупым" комплекс ограничительных мер, направленных против России.

С начала вооруженного конфликта французские власти поставила украинской армии военную технику, топливо, пусковые установки для ракет, самоходные гаубицы, а также боеприпасы и боевую экипировку. При этом в самой Франции не первый день продолжаются массовые волнения и забастовки против пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Парламент Северной Македонии
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10 комментариев
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  1. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:47
    +6
    Видать макарон боится американских хозяев больше чем гнева народа Франции.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:55
      +4
      Цитата: Лешак
      Видать макарон боится американских хозяев больше чем гнева народа Франции.

      Конечно боится хозяев, народ пошумит еще неделю и утихомириться, а хозяин злопамятный, может как Колю Саркози в "зиндан" посадить и без копейки денег оставить, а у него жена старенькая. Короче влип, как "кур в ощип".
      1. GELEZNII_KAPUT
        GELEZNII_KAPUT Сегодня, 21:09
        +1
        Цитата: carpenter
        Конечно боится хозяев, народ пошумит еще неделю и утихомириться, а хозяин злопамятный, может как Колю Саркози в "зиндан" посадить и без копейки денег оставить, а у него жена старенькая. Короче влип, как "кур в ощип".

        так он же хрюкнул намедни, что ему пофиг, баллотироваться я мол больше не буду...
  2. Комментарий был удален.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:57
      +1
      Цитата: tralflot1832
      потом Макорон намылился вместе с гинекологом.

      Таких "персонажей" в Китае не принимают. Смотреть на них стыдно.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:51
    +2
    Макарону плевать на свою страну и своих поданных, он как горбачев будет жить за границей.
  4. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 21:07
    +1
    Молодой есчё, жить да жить, странные эти цари французские в последние годы...
  5. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 21:11
    0
    Не надо обвинять этого пуделя. Мелкая и ничтожная личность, не способная даже чего либо спровоцировать. Разве, что пару десятков спаленных арабами и афро-неграми авто в Париже?
  6. axe1stoyn
    axe1stoyn Сегодня, 21:19
    0
    Макарон стремится набить себе карманы перед уходом, он продаст все и всех уже
  7. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 21:28
    0
    Cela s'écrit comme cela : Florian Philippot :-)
  8. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:29
    0
    Чем меньше во Франции тех, кому за 65 лет, тем больше средств правительство Макрона сможет потратить на производство вооружения, отправляемого на Украину. А оплатить это вооружение обещали США.
    Обещать - не значит...