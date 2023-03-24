Французский политик обвинил президента Макрона в стремлении развязать третью мировую войну

Президент Франции Эммануэль Макрон осуществляя поставки боеприпасов украинской армии стремится развязать третью мировую войну. Об этом заявил французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.
Политик подчеркнул, что в то время, когда у французских властей недостаточно денег на выплаты пенсий и содержание учреждений здравоохранения, президент Франции Макрон объявил о намерении ускорить темпы поставок украинской армии ракет всех типов. Филиппо подчеркнул, что подобными действиями президент Франции подталкивает мир к глобальному противостоянию.
Этот человек представляет общественную опасность! Вон!
— возмутился французский политик.
Лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо ранее неоднократно выступал с критикой в адрес руководства стран Запада за их политику, направленную на противостояние с Россией и поставки вооружений и боеприпасов киевскому режиму, которые приводят к затягиванию вооруженного конфликта на Украине. Политик призывал Евросоюз к отмене антироссийских санкций и называл "безумными" санкционные решения руководства Евросоюза, касающиеся сферы энергетики, а также называл "глупым" комплекс ограничительных мер, направленных против России.
С начала вооруженного конфликта французские власти поставила украинской армии военную технику, топливо, пусковые установки для ракет, самоходные гаубицы, а также боеприпасы и боевую экипировку. При этом в самой Франции не первый день продолжаются массовые волнения и забастовки против пенсионной реформы, предполагающей повышение возраста выхода на пенсию.