США ввели санкции против президентского самолета Лукашенко и ряда заводов Белоруссии

Власти США распространили действие санкций против Белоруссии на ряд промышленных предприятий страны и самолет президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Bild.
Президентским самолетом Boeing-737 пользуется как сам Александр Лукашенко, так и члены его семьи. Теперь перемещение белорусского лидера будет несколько затруднено, по крайней мере, если он решит вылететь в страны, предпочитающие следовать директивам США.
В санкционный список внесен и ряд ключевых предприятий Белоруссии, в том числе автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ, а также их руководители. Кроме того, санкции введены в отношении семерых высокопоставленных сотрудников Центрального избирательного комитета Белоруссии.
Последствия санкций, впрочем, вряд ли являются очень значимыми для белорусских государственных деятелей. Так, американские санкции предполагают, что все активы попавших под них лиц в юрисдикции США будут заморожены. Американским гражданам запрещается вести любой бизнес с «подсанкционными» лицами, будь то частные лица или предприятия.
В США утверждают, что антибелорусские санкции вводятся руководством страны в связи с причастностью Лукашенко и его чиновников к «подавлению протестов» в Белоруссии в 2020 году.
Также Вашингтон обвиняет Минск в поддержке специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине. В Министерстве финансов США дерзко заявили, что хотят «наказать» Лукашенко за то, что он поддерживает Российскую Федерацию в украинском конфликте.