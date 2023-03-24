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США ввели санкции против президентского самолета Лукашенко и ряда заводов Белоруссии

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США ввели санкции против президентского самолета Лукашенко и ряда заводов Белоруссии

Власти США распространили действие санкций против Белоруссии на ряд промышленных предприятий страны и самолет президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Bild.


Президентским самолетом Boeing-737 пользуется как сам Александр Лукашенко, так и члены его семьи. Теперь перемещение белорусского лидера будет несколько затруднено, по крайней мере, если он решит вылететь в страны, предпочитающие следовать директивам США.

В санкционный список внесен и ряд ключевых предприятий Белоруссии, в том числе автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ, а также их руководители. Кроме того, санкции введены в отношении семерых высокопоставленных сотрудников Центрального избирательного комитета Белоруссии.

Последствия санкций, впрочем, вряд ли являются очень значимыми для белорусских государственных деятелей. Так, американские санкции предполагают, что все активы попавших под них лиц в юрисдикции США будут заморожены. Американским гражданам запрещается вести любой бизнес с «подсанкционными» лицами, будь то частные лица или предприятия.

В США утверждают, что антибелорусские санкции вводятся руководством страны в связи с причастностью Лукашенко и его чиновников к «подавлению протестов» в Белоруссии в 2020 году.

Также Вашингтон обвиняет Минск в поддержке специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине. В Министерстве финансов США дерзко заявили, что хотят «наказать» Лукашенко за то, что он поддерживает Российскую Федерацию в украинском конфликте.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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23 комментария
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 20:47
    +9
    Президентским самолетом Boeing-737 пользуется как сам Александр Лукашенко, так и члены его семьи.


    В наше время это опасно для жизни я бы сказал.Авионика то западная и какую команду могут дать через неё при полёте самолёта одному Богу известно.Это даже удивительно.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 21:22
      -2
      Странные очень санкции )))) Белоруссия уже давно под всеми какими возможно санкциями ..
      Также Вашингтон обвиняет Минск в поддержке специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине.

      Значит скоро пойду на штурм ..Это все не просто так у англосаксов .
      Давай Батька решайся ..Даже китайцы поняли ,что промедление смерти подобно ,если эту гидру не уничтожить !
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 21:50
      +2
      при полёте самолёта одному Богу известно

      Скорее "только Боингу и известно" smile
      А без шуток, сам озадачен, зачем летать на "чёрных ящиках"? Вот альтернатива - ТУ-214 очень спокойная и комфортабельная машина с отличной надёжностью и дальностью полёта (а в специальном исполнении вообще "конфетка"). Не нужен Боинг.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:52
    +9
    Американцы уже не знают кому бы и как нагадить. Скоро медведей подведут под санкции - запретят их держать в европейских зоопарках. fool
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 21:07
      +5
      Рано иль поздно развяжется полосатый пупок от напряга.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 21:27
        +2
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке
        Рано иль поздно развяжется полосатый пупок от напряга.

        Работают над этим и не мало стран мира ,во главе России ..Мы самые смелые и знаем историческую сущность англосаксов ..Они не исправимы ! И с ними только жестко и никаких договоров и соглашений
  3. Normann
    Normann Сегодня, 20:54
    +3
    Абсолютно плевать, США решили что они самые главные на планете, но КНР и РФ думают иначе.
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 21:05
      +3
      По-моему, они уже просто не знают что делать, панка не за горами...
  4. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 20:56
    +6
    США ввели санкции против президентского самолета Лукашенко и ряда заводов Белоруссии

    А где санкции против автомобиля, носового платка или носков Лукашенко
  5. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 21:03
    +2
    Такими темпами скоро Белоруссия упадёт на Россию!)
  6. tun5t
    tun5t Сегодня, 21:09
    -4
    Вот как назовёшь корабль, так и поплывёт, поскольку "все пойдут против России", то и белорусам достанется. Такова житуха wink Однако гораздо важнее быть разумными и оставить молельное место батюшкам, а чиновникам построить отдельно, как Пётр1 поступил. От этого зависит рождаемость на Руси и благость в делах.
    Вот действительно: не хватит ли нам жить под плетью Господа изгоняющего торговцев и менял с молельного места и называть такие дела "центробежной силой"? Неужто за 104 года, как вернулись безбожники в кремль, нам не понятен "намёк" - уменьшились в разы в сравнении с европейцами и даже американцами, находимся под ментальным влиянием других "национальных" элит, И даже дети понимают оплеухи, а мы когда поймём?
    1. ettore
      ettore Сегодня, 21:33
      +3
      Цитата: tun5t
      Неужто за 104 года, как вернулись безбожники в кремль, нам не понятен "намёк" - уменьшились в разы в сравнении с европейцами и даже американцами, находимся под ментальным влиянием других "национальных" элит, И даже дети понимают оплеухи, а мы когда поймём?

      По этой логике европейцы и американцы прямо пример богопослушных и с них надо брать пример, хотя последние потери начались именно с меченного, когда стали стараться быть как они.
  7. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:25
    0
    У него вроде ещё и боинг 767 есть. Купил в б/у варианте.
  8. Oleg85
    Oleg85 Сегодня, 21:38
    0
    В Китае,кстати, борт #1 тоже Boing...
    1. Лт. запаса ВВС
      Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:40
      0
      Цитата: Oleg85
      В Китае,кстати, борт #1 тоже Boing...

      У Китая нет своего аналога, с Россией был проект создания 2 моторного дальнемагистрального самолёта, сейчас не знаю в каком состоянии проект. А у Белоруссии есть вариант заказать у России Ту-204СМ и Ил-96-400. Но видимо Б/У боинги дешевле обошлись, чем покупка нового у России.
  9. Oleg85
    Oleg85 Сегодня, 21:38
    -1
    Цитата: Oleg85
    В Китае,кстати, борт #1 тоже Boeng...
  10. carpenter
    carpenter Сегодня, 21:41
    0
    "Любимая земля.
    Америка! Америка!
    Для счастья создана.
    От берега до берега
    Цветущая страна."

    Ох как ты Америка всему миру надоела.
  11. Oleg85
    Oleg85 Сегодня, 21:43
    0
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Цитата: Oleg85
    В Китае,кстати, борт #1 тоже Boing...

    У Китая нет своего аналога, с Россией был проект создания 2 моторного дальнемагистрального самолёта, сейчас не знаю в каком состоянии проект. А у Белоруссии есть вариант заказать у России Ту-204СМ и Ил-96-400. Но видимо Б/У боинги дешевле обошлись, чем покупка нового у России.

    Я не думаю,что на борте#1 можна економить
  12. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 21:44
    0
    Wann endlich kommt der internationale Haftbefehl gegen diesen
    Kriminellen im Weißen US-Seniorenhaus und die Beschlagnahme
    der Air Force One...?!?
  13. blackbeard
    blackbeard Сегодня, 21:45
    +1
    на Ил-96 пусть пересаживается, помогает нашим
  14. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:53
    +1
    Китай тоже использует Боинги для правительства. Рискуют.
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 22:24
    +1
    Санкции со стороны ЕС и США в отношении государственных служащих России, Беларуси, Ирана, Северной Кореи, Ирака, Фиджи, Венесуэлы, Мальдивских островов, Багамских островов, Кипра, Турции, Греции... Регулярно в новостях публикуют.
    Но пока ни один самолёт ЕС или США не был сбит в результате ошибки диспетчеров ЕС или США. Или в результате ошибок диспетчеров других стран.
    А вот ошибки пилотов стран ЕС и США - да, такие ошибки были.
  16. Valter1364
    Valter1364 Сегодня, 22:28
    +1
    А санкции против ёршика от унитаза Батькиного, слабо?