США ввели санкции против президентского самолета Лукашенко и ряда заводов Белоруссии

Власти США распространили действие санкций против Белоруссии на ряд промышленных предприятий страны и самолет президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщает Bild.Президентским самолетом Boeing-737 пользуется как сам Александр Лукашенко, так и члены его семьи. Теперь перемещение белорусского лидера будет несколько затруднено, по крайней мере, если он решит вылететь в страны, предпочитающие следовать директивам США.В санкционный список внесен и ряд ключевых предприятий Белоруссии, в том числе автомобильные заводы МАЗ и БелАЗ, а также их руководители. Кроме того, санкции введены в отношении семерых высокопоставленных сотрудников Центрального избирательного комитета Белоруссии.Последствия санкций, впрочем, вряд ли являются очень значимыми для белорусских государственных деятелей. Так, американские санкции предполагают, что все активы попавших под них лиц в юрисдикции США будут заморожены. Американским гражданам запрещается вести любой бизнес с «подсанкционными» лицами, будь то частные лица или предприятия.В США утверждают, что антибелорусские санкции вводятся руководством страны в связи с причастностью Лукашенко и его чиновников к «подавлению протестов» в Белоруссии в 2020 году.Также Вашингтон обвиняет Минск в поддержке специальной военной операции российских вооруженных сил на Украине. В Министерстве финансов США дерзко заявили, что хотят «наказать» Лукашенко за то, что он поддерживает Российскую Федерацию в украинском конфликте.