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Скандинавские страны договорились о создании единой системы противовоздушной обороны

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Скандинавские страны договорились о создании единой системы противовоздушной обороны

В Скандинавии будет создана единая система противовоздушной обороны четырех государств. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на информацию от военных ведомств скандинавских государств.


Недавно была подписана декларация об использовании истребителей военной авиации скандинавских стран в качестве единого флота, по образцу уже известных механизмов взаимодействия стран Североатлантического альянса. Данная декларация была подписана командующими военно-воздушных сил Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.

В командовании военно-воздушных сил Дании ранее назвали главной целью происходящих преобразований возможность эффективных действий в качестве единой силы, проведения совместных воздушных операций против потенциального противника.

С целью повышения эффективности сотрудничества ВВС скандинавских стран будут осуществляться комплексное командование и управление, совместное планирование операций, возможность развертывания сил и средств, наблюдение за воздушным пространством. Также скандинавские страны рассчитывают наладить процесс совместного обучения летчиков, инженеров и других специалистов военно-воздушных сил.

Учитывая численность населения и армий скандинавских стран, понятно, что каждая из них не может рассматриваться в качестве серьезной военной единицы для противостояния России. Поэтому формирование подобных единых систем ВВС и ПВО надо рассматривать как попытку создания объединенной группировки сил на северо-западных границах российского государства.
Использованы фотографии:
Вооруженные силы Швеции / https://www.forsvarsmakten.se
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8 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:14
    0
    Интересно ,ПВО скандинавских стран будет использовать американские элементы.В США разбор полётов,почему ПВО не сработало должным образом в Сирии ,ни чего не было сбито.БПЛА и 10 ракет достигли цели.По случайности погиб только один американец.Не ПВО ,а решето.
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 21:15
    -1
    Ну договорились и ладно ..Россия сейчас схему противодействия с "Пэтриотами" отработает и т.д.
    И тушите свет норги и прочии .
    В шахты опять залегайте ..Но Россия вас спасать уже не будет жадных и наглых,как в ВОВ .
    Ваши СС бригады мы все знаем и все опять поторяется ?
    1. karabas-barabas
      karabas-barabas Сегодня, 22:39
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Россия сейчас схему противодействия с "Пэтриотами" отработает и т.д.

      Каким образом отрабатывает? Получили трофей, целый комплекс Патриот последней версии? У них кроме ПВО/ПРО Патриот, есть и свои современные ПВО различных классов, кроме того мощный флот, в свою очередь с мощными РЛС и ПВО/ПРО, особенно если все 3 страны ВМС свои сложат вместе, а это очень опасный противник, особенно между островов и фьордов. Дополнительно у финнов и норвегов есть под сотню Ф-35, несколько сотен Ф-16 последних версий+ у Шведов Грипены, которые как ПВО/ПРО перехватчик, именно в обороне и на скандинавском ТВД один из лучших наверное. Ну и ДРЛО ЛА у них десятки. Надо иметь просто ввиду, что скандинавские страны традиционно имели сильные и хорошо вооружённые армии, а последние 40 лет очень сильно свой ВПК развили.
  3. Комментарий был удален.
  4. cadaver
    cadaver Сегодня, 21:32
    0
    Что вообще происходит? За последние несколько дней:

    Пригожин уже сомневается, что на Украине есть нацисты, и уверен, что РФ воюет исключительно с украинцами, а не с НАТО.

    А Гиркин вообще сказал Путину заткнутся, а теперь заявляет, что никакого правого статуса у "СВО" нет, а значит все российские солдаты, которые поехали в Украину убивать украинцев - военные преступники.

    Знаю что заминусуете, но ведь это говорил не я, я всего лишь пытаюсь понять как это оценивать?....
  5. Oleg85
    Oleg85 Сегодня, 21:47
    0
    Цитата: Дед Пихто
    Ну договорились и ладно ..Россия сейчас схему противодействия с "Пэтриотами" отработает и т.д.
    И тушите свет норги и прочии .
    В шахты опять залегайте ..Но Россия вас спасать уже не будет жадных и наглых,как в ВОВ .
    Ваши СС бригады мы все знаем и все опять поторяется ?

    У Нор,Дан и Фин за 5-6 лет будет около 150 f-35.Плюс две сотни Грипенов у Шведов.Не хилая такая ВВС составляющая у скандинавов будет.
  6. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 22:07
    -1
    Это о Карле 12-ом говорят и его противовоздушной обороне? Так я знаю, что для того, чтобы изменить менталитет народа нужны столетия... Ну и прошли правда столетия, но видимо их оказалось недостаточно.
  7. VOENOBOZ
    VOENOBOZ Сегодня, 22:10
    +1
    Всё зависит какая погода будет на планете, а то как начнут льды таять.
  8. Франк Мюллер
    Франк Мюллер Сегодня, 22:38
    0
    Уж не "NEMO" ли (North European Military Organization) они вздумали начать сколачивать? А что, неплохая идея. Особенно, если это в противовес НАТО, то поддерживаю. Может, и РФ, глядишь, пригласят (хотя бы в качестве наблюдателя)? Пропало тогда НАТО! Вместе с Заокеаньем.