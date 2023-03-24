Скандинавские страны договорились о создании единой системы противовоздушной обороны

В Скандинавии будет создана единая система противовоздушной обороны четырех государств. Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на информацию от военных ведомств скандинавских государств.
Недавно была подписана декларация об использовании истребителей военной авиации скандинавских стран в качестве единого флота, по образцу уже известных механизмов взаимодействия стран Североатлантического альянса. Данная декларация была подписана командующими военно-воздушных сил Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании.
В командовании военно-воздушных сил Дании ранее назвали главной целью происходящих преобразований возможность эффективных действий в качестве единой силы, проведения совместных воздушных операций против потенциального противника.
С целью повышения эффективности сотрудничества ВВС скандинавских стран будут осуществляться комплексное командование и управление, совместное планирование операций, возможность развертывания сил и средств, наблюдение за воздушным пространством. Также скандинавские страны рассчитывают наладить процесс совместного обучения летчиков, инженеров и других специалистов военно-воздушных сил.
Учитывая численность населения и армий скандинавских стран, понятно, что каждая из них не может рассматриваться в качестве серьезной военной единицы для противостояния России. Поэтому формирование подобных единых систем ВВС и ПВО надо рассматривать как попытку создания объединенной группировки сил на северо-западных границах российского государства.