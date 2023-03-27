Безэкипажные подводные аппараты семейства Bayonet (США)



Испытания "легкой" платформы Bayonet 150

Перспективная разработка



Изделие Bayonet 150

Унифицированное семейство

Три аппарата



250-фунтовая платформа

На новом техническом уровне



Тяжелый вездеход Bayonet 350

Подводное будущее

Для выполнения различных работ и решения задач на глубине разрабатываются и предлагаются заказчикам многочисленные безэкипажные подводные аппараты. В частности, существует и прорабатывается концепция гусеничного вездехода, способного передвигаться по дну и нести необходимое целевое оборудование. Очередные варианты такой техники недавно предложила американская компания Bayonet Ocean Vehicles. На основе общих решений и компонентов она разработала линейку таких аппаратов.Будущее семейство подводных аппаратов Bayonet изначально разрабатывалось компанией C-2 Innovations (г. Плимут, шт. Массачусетс). Она занимается разнообразными автоматизированными и робототехническими системами, в т.ч. подводными. Накопленный опыт и доступные технологии были использованы при создании нового семейства подводных платформ. Некоторые компоненты предоставила компания Greensea Systems Inc.1 июня 2022 г. объявили, что C-2 Innovations передает свое направление подводных вездеходов компании Greensea Systems. Для дальнейшего развития этого проекта последняя создала отдельную компанию Bayonet Ocean Vehicles. Семейство такой техники теперь носит такое же название – Bayonet («Штык»). Презентация новой компании и ее продукции состоялась в июне прошлого года на выставке Undersea Defense Technology в г. Роттердам (Нидерланды).На данный момент в семейство Bayonet входит три подводных аппарата схожей архитектуры, унифицированных по основным компонентам. При этом изделия Bayonet 150, Bayonet 250 и Bayonet 350 имеют разные размеры и массу, а также отличаются грузоподъемностью. Так, максимальная масса полезной нагрузки в фунтах отражена в названии платформ.Компания-разработчик считает, что ее семейство подводных вездеходов имеет большие перспективы. Такие платформы способны заинтересовать широкий круг заказчиков и эксплуатантов. С помощью этой техники, оснащенной необходимыми средствами и приборами, заказчик сможет выполнять разнообразные работы на дне. При этом возможно применение аппарата как у берега, так и в открытом море на допустимой глубине.По итогам прошлогодней выставки компания BOV отмечала высокий интерес со стороны различных организаций. Тем не менее, о получении реальных заказов пока не сообщалось. Возможно, потенциальные покупатели только изучают предложения от BOV и еще не готовы закупать технику.Компания BOV на данный момент предлагает три подводные платформы с разными характеристиками. Возможно, в будущем семейство расширят за счет новых изделий с иными параметрами. Все изделия Bayonet представляют собой дистанционно управляемые / автономные гусеничные машины с местом для размещения полезной нагрузки разных габаритов и массы.Аппараты семейства используют унифицированный комплекс управления, разработанный компанией Greensea Systems. Он включает бортовой компьютер, средства дистанционного управления и связи, инерциальную и спутниковую систему навигации, а также набор датчиков. При работе на глубине для связи может использоваться съемный буй с антенной или кабель.Комплекс управления способен исследовать окружающую обстановку и собирать различные данные. Обрабатывая поступающую информацию, комплекс строит маршрут, управляет движением и реагирует на внешние факторы. При этом возможна работа с дистанционным управлением под контролем оператора.Приборы управления имеют интерфейсы нескольких стандартов для подключения различных научных или иных устройств. Состав оснащения платформы определяется эксплуатантом в соответствии с его текущими задачами. Обеспечивается сбор и хранение информации до возвращения на поверхность.Изделия Bayonet могут работать самостоятельно или на разных носителях. Так, вездеход может самостоятельно спуститься в под воду с берега. Также его можно опускать на дно с борта катера или корабля. Самый легкий аппарат семейства обслуживается одним оператором, тогда как с другими работают двое.Наименьшим представителем семейства является аппарат Bayonet 150. Он построен на основе корпуса-платформы и имеет гусеницы большого размера, перекрывающие борт корпуса. Используется упрощенная ходовая часть с ведущими и направляющими колесами большого диаметра, а также с резиновой гусеничной лентой большой ширины.Аппарат имеет длину менее 840 мм при ширине 508 мм и высоте 254 мм. Масса платформы с аккумулятором, но без полезной нагрузки – 125 фунтов (ок. 57 кг). Как указано в названии, Bayonet 150 может нести до 150 фунтов (68 кг) груза. Он размещается на площадке размером 610 х 152 мм.Передвижение обеспечивается электромоторами с питанием от аккумулятора. Скорость хода не превышает 1,5-1,8 км/ч. Платформа самостоятельно на одной зарядке может пройти по суше более 35 км; с полной нагрузкой и под водой – не менее 10 км. Не используя двигатели, Bayonet 150 часами может находиться на одной точке и использовать целевую нагрузку.Платформа Bayonet 250 крупнее и тяжелее, а также имеет иную конструкцию. Ее длина превышает 1,2 м, ширина – 1,3 м, высота – 355 мм. Предусмотрены два варианта грузовой площадки размером до 1060 х 400 мм. Собственная масса платформы – 250 фунтов (113 кг), и такой же является полезная нагрузка.250-фунтовая платформа отличается более сложной ходовой частью с мелкими опорными катками. Привод обеспечивается электромоторами большей мощностью. По ходовым характеристикам Bayonet 250 практически не отличается от модели «150».Вездеход Bayonet 350 имеет размеры 1,5 х 1,8 х 0,3 м и весит 272 кг. Для транспортировки изделие разбирается на отдельные агрегаты. На грузовой площадке соответствующих размеров размещаются устройства общей массой до 159 кг (350 фунтов).Максимальная скорость такой платформы составляет 1,8 км/ч. На ней аккумуляторы позволяют пройти 38 км. При экономии энергии дальность хода вырастает до 60-64 км. Кроме того, дальность зависит от установленного целевого оборудования. Так, модуль укладки кабелей и соответствующие нагрузки сокращают запас хода до 15 км. Аппарат способен погружаться на глубины до 100 м.Концепция подводной гусеничной платформы, способной работать на дне и нести различные устройства, является достаточно старой. Известен целый ряд подобных разработок из разных стран, использовавшихся для решения научных, промышленных и иных задач. Проект Bayonet от компаний C-2, Greensea и BOV фактически является очередной попыткой реализации давно известной и проверенной концепции.В целом аппараты серии «Штык» имеют ряд преимуществ, характерных для всего класса подводных вездеходов. Самоходная «наземная» платформа способна нести широкий круг разнообразной аппаратуры, причем увеличенной массы – в сравнении с другими вариантами носителей. Гусеничное шасси дает достаточную подвижность и проходимость.Подводные вездеходы способны перемещаться только по дну, но в некоторых ситуациях необходимы именно такие возможности. Применение более распространенных автономных подлодок в таком случае может быть невозможным или нецелесообразным. Кроме того, самоходная платформа с минимальным расходом энергии может оставаться на одном месте в течение длительного времени.Изделия Bayonet 150/250/350 также имеют ряд собственных преимуществ, обусловленных именно различными особенностями проекта. В первую очередь, это новизна всех элементов комплекса. В конструкции применяются современные компоненты и агрегаты; также использовано актуальное программное обеспечение. Все вместе это позволяет получить высокие рабочие характеристики, а также обеспечить длительную эксплуатацию в будущем.Заявленные рабочие характеристики достаточно высоки. Платформы трех типов способны нести от 68 до 159 кг полезной нагрузки в виде различных приборов, специальных средств и т.д., соединенных с бортовыми средствами питания и управления. С помощью таких устройств аппарат может проводить самые разные исследования или выполнять работы на глубине. При всем этом, платформы имеют невысокие ходовые характеристики, что в свете их задач не является проблемой.В настоящее время тематика безэкипажных подводных аппаратов с разными характеристиками и возможностями пользуется определенной популярностью среди разработчиков и потенциальных заказчиков. Создаются разнообразные проекты такого рода, и некоторые даже доходят до подписания контрактов, производства и эксплуатации. Очередной новинкой в этой сфере в прошлом году стали подводные гусеничные платформы серии Bayonet.В проекте «Штык» используется ряд уже известных и новых идей, за счет которых достигаются достаточно высокие характеристики и широкие рабочие возможности. Компания-разработчик проявляет оптимизм и ожидает, что ее технику будут покупать. Кроме того, основные решения проекта поддаются масштабированию, и вполне вероятно, что в будущем семейство пополнится новыми образцами. Будет ли на них спрос, покажет время.