Безэкипажные подводные аппараты семейства Bayonet (США)

Испытания "легкой" платформы Bayonet 150
Для выполнения различных работ и решения задач на глубине разрабатываются и предлагаются заказчикам многочисленные безэкипажные подводные аппараты. В частности, существует и прорабатывается концепция гусеничного вездехода, способного передвигаться по дну и нести необходимое целевое оборудование. Очередные варианты такой техники недавно предложила американская компания Bayonet Ocean Vehicles. На основе общих решений и компонентов она разработала линейку таких аппаратов.
Перспективная разработка
Будущее семейство подводных аппаратов Bayonet изначально разрабатывалось компанией C-2 Innovations (г. Плимут, шт. Массачусетс). Она занимается разнообразными автоматизированными и робототехническими системами, в т.ч. подводными. Накопленный опыт и доступные технологии были использованы при создании нового семейства подводных платформ. Некоторые компоненты предоставила компания Greensea Systems Inc.
1 июня 2022 г. объявили, что C-2 Innovations передает свое направление подводных вездеходов компании Greensea Systems. Для дальнейшего развития этого проекта последняя создала отдельную компанию Bayonet Ocean Vehicles. Семейство такой техники теперь носит такое же название – Bayonet («Штык»). Презентация новой компании и ее продукции состоялась в июне прошлого года на выставке Undersea Defense Technology в г. Роттердам (Нидерланды).
На данный момент в семейство Bayonet входит три подводных аппарата схожей архитектуры, унифицированных по основным компонентам. При этом изделия Bayonet 150, Bayonet 250 и Bayonet 350 имеют разные размеры и массу, а также отличаются грузоподъемностью. Так, максимальная масса полезной нагрузки в фунтах отражена в названии платформ.
Компания-разработчик считает, что ее семейство подводных вездеходов имеет большие перспективы. Такие платформы способны заинтересовать широкий круг заказчиков и эксплуатантов. С помощью этой техники, оснащенной необходимыми средствами и приборами, заказчик сможет выполнять разнообразные работы на дне. При этом возможно применение аппарата как у берега, так и в открытом море на допустимой глубине.
По итогам прошлогодней выставки компания BOV отмечала высокий интерес со стороны различных организаций. Тем не менее, о получении реальных заказов пока не сообщалось. Возможно, потенциальные покупатели только изучают предложения от BOV и еще не готовы закупать технику.
Изделие Bayonet 150
Унифицированное семейство
Компания BOV на данный момент предлагает три подводные платформы с разными характеристиками. Возможно, в будущем семейство расширят за счет новых изделий с иными параметрами. Все изделия Bayonet представляют собой дистанционно управляемые / автономные гусеничные машины с местом для размещения полезной нагрузки разных габаритов и массы.
Аппараты семейства используют унифицированный комплекс управления, разработанный компанией Greensea Systems. Он включает бортовой компьютер, средства дистанционного управления и связи, инерциальную и спутниковую систему навигации, а также набор датчиков. При работе на глубине для связи может использоваться съемный буй с антенной или кабель.
Комплекс управления способен исследовать окружающую обстановку и собирать различные данные. Обрабатывая поступающую информацию, комплекс строит маршрут, управляет движением и реагирует на внешние факторы. При этом возможна работа с дистанционным управлением под контролем оператора.
Приборы управления имеют интерфейсы нескольких стандартов для подключения различных научных или иных устройств. Состав оснащения платформы определяется эксплуатантом в соответствии с его текущими задачами. Обеспечивается сбор и хранение информации до возвращения на поверхность.
Изделия Bayonet могут работать самостоятельно или на разных носителях. Так, вездеход может самостоятельно спуститься в под воду с берега. Также его можно опускать на дно с борта катера или корабля. Самый легкий аппарат семейства обслуживается одним оператором, тогда как с другими работают двое.
Три аппарата
Наименьшим представителем семейства является аппарат Bayonet 150. Он построен на основе корпуса-платформы и имеет гусеницы большого размера, перекрывающие борт корпуса. Используется упрощенная ходовая часть с ведущими и направляющими колесами большого диаметра, а также с резиновой гусеничной лентой большой ширины.
250-фунтовая платформа
Аппарат имеет длину менее 840 мм при ширине 508 мм и высоте 254 мм. Масса платформы с аккумулятором, но без полезной нагрузки – 125 фунтов (ок. 57 кг). Как указано в названии, Bayonet 150 может нести до 150 фунтов (68 кг) груза. Он размещается на площадке размером 610 х 152 мм.
Передвижение обеспечивается электромоторами с питанием от аккумулятора. Скорость хода не превышает 1,5-1,8 км/ч. Платформа самостоятельно на одной зарядке может пройти по суше более 35 км; с полной нагрузкой и под водой – не менее 10 км. Не используя двигатели, Bayonet 150 часами может находиться на одной точке и использовать целевую нагрузку.
Платформа Bayonet 250 крупнее и тяжелее, а также имеет иную конструкцию. Ее длина превышает 1,2 м, ширина – 1,3 м, высота – 355 мм. Предусмотрены два варианта грузовой площадки размером до 1060 х 400 мм. Собственная масса платформы – 250 фунтов (113 кг), и такой же является полезная нагрузка.
250-фунтовая платформа отличается более сложной ходовой частью с мелкими опорными катками. Привод обеспечивается электромоторами большей мощностью. По ходовым характеристикам Bayonet 250 практически не отличается от модели «150».
Вездеход Bayonet 350 имеет размеры 1,5 х 1,8 х 0,3 м и весит 272 кг. Для транспортировки изделие разбирается на отдельные агрегаты. На грузовой площадке соответствующих размеров размещаются устройства общей массой до 159 кг (350 фунтов).
Максимальная скорость такой платформы составляет 1,8 км/ч. На ней аккумуляторы позволяют пройти 38 км. При экономии энергии дальность хода вырастает до 60-64 км. Кроме того, дальность зависит от установленного целевого оборудования. Так, модуль укладки кабелей и соответствующие нагрузки сокращают запас хода до 15 км. Аппарат способен погружаться на глубины до 100 м.
На новом техническом уровне
Концепция подводной гусеничной платформы, способной работать на дне и нести различные устройства, является достаточно старой. Известен целый ряд подобных разработок из разных стран, использовавшихся для решения научных, промышленных и иных задач. Проект Bayonet от компаний C-2, Greensea и BOV фактически является очередной попыткой реализации давно известной и проверенной концепции.
Тяжелый вездеход Bayonet 350
В целом аппараты серии «Штык» имеют ряд преимуществ, характерных для всего класса подводных вездеходов. Самоходная «наземная» платформа способна нести широкий круг разнообразной аппаратуры, причем увеличенной массы – в сравнении с другими вариантами носителей. Гусеничное шасси дает достаточную подвижность и проходимость.
Подводные вездеходы способны перемещаться только по дну, но в некоторых ситуациях необходимы именно такие возможности. Применение более распространенных автономных подлодок в таком случае может быть невозможным или нецелесообразным. Кроме того, самоходная платформа с минимальным расходом энергии может оставаться на одном месте в течение длительного времени.
Изделия Bayonet 150/250/350 также имеют ряд собственных преимуществ, обусловленных именно различными особенностями проекта. В первую очередь, это новизна всех элементов комплекса. В конструкции применяются современные компоненты и агрегаты; также использовано актуальное программное обеспечение. Все вместе это позволяет получить высокие рабочие характеристики, а также обеспечить длительную эксплуатацию в будущем.
Заявленные рабочие характеристики достаточно высоки. Платформы трех типов способны нести от 68 до 159 кг полезной нагрузки в виде различных приборов, специальных средств и т.д., соединенных с бортовыми средствами питания и управления. С помощью таких устройств аппарат может проводить самые разные исследования или выполнять работы на глубине. При всем этом, платформы имеют невысокие ходовые характеристики, что в свете их задач не является проблемой.
Подводное будущее
В настоящее время тематика безэкипажных подводных аппаратов с разными характеристиками и возможностями пользуется определенной популярностью среди разработчиков и потенциальных заказчиков. Создаются разнообразные проекты такого рода, и некоторые даже доходят до подписания контрактов, производства и эксплуатации. Очередной новинкой в этой сфере в прошлом году стали подводные гусеничные платформы серии Bayonet.
В проекте «Штык» используется ряд уже известных и новых идей, за счет которых достигаются достаточно высокие характеристики и широкие рабочие возможности. Компания-разработчик проявляет оптимизм и ожидает, что ее технику будут покупать. Кроме того, основные решения проекта поддаются масштабированию, и вполне вероятно, что в будущем семейство пополнится новыми образцами. Будет ли на них спрос, покажет время.