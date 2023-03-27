Провал наступления Тимошенко, Говорова и Мерецкова

Красноармейцы Ленинградского фронта атакуют у обломков сбитого немецкого самолета. 1943 г.
Старорусская операция
Первый этап операции «Полярная звезда» завершился неудачей: войска Ленинградского и Волховского фронтов не смогли окружить и уничтожить мгинскую группировку противника, а армии Северо-Западного фронта – демянскую группировку немцев (Операция «Полярная звезда»). Группа армий «Север» успешно отвела 16-ю армию из Демянского плацдарма и укрепила свою оборону.
Однако советское командование решило продолжить наступление, но уже с более скромными целями (речи о разгроме всей группы армий «Север» уже не было). Северо-Западный фронт (СЗФ) Тимошенко должен был освободить Старую Руссу, создавая условия для развития наступления южнее озера Ильмень. СЗФ имел в своём составе 11-ю, 27-ю, 34-ю, 53-ю, 68-ю и 1-ю ударную армии. Всего более 400 тыс. человек.
Тимошенко пытался прорвать фронт противника лобовым ударом. Наступление началось 4 марта 1943 года. 68-я и 1-я ударная армии наступали на левом крыле фронта, 27-я армия Трофименко – на правом фланге, наступая на Старую Руссу. Наступление СЗФ началось без подготовки. Изменилась ситуация на харьковском направлении, поэтому Особую группу Хозина 8 марта расформировали. 1-ю танковую армию Катукова перебрасывали южнее, передав Воронежскому фронту. СЗФ остался без сильных подвижных соединений. Также наступление велось в крайне неблагоприятных погодных условиях: началась ранняя распутица, малочисленные дороги стали непроходимыми, вскрылись многочисленные реки, речки и болота. Поэтому лыжные бригады использовались как обычная пехота.
Германское командование ожидало, что русские пойдут в наступление на этом направлении. 12 освободившихся дивизий немецкой 16-й армии стали серьёзным резервом группы «Север». Немецкая оборона была значительно уплотнена. Поэтому дивизиям 68-й армии Толбухина и 1-й ударной армии Короткова пришлось без подготовки наступать на сильно укреплённую оборону противника. Немцы построили опорные пункты, подготовленные для круговой обороны, каждая высота имела доты и дзоты, местность перед ними прикрыта минными полями, колючей проволокой. Также оборона была насыщена огневыми средствами – пушками, минометами, зенитками и пулеметами.
Итог был плачевным: за две недели боев маршал Тимошенко потерял каждого четвёртого солдата, войска продвинулись всего на 10-15 км. Удалось преодолеть лишь первую линию обороны противника по реке Ловать и освободить десяток селений. 27-я армия вышла на ближние подступы к Старой Руссе. 14 марта Тимошенко сдал пост комфронта Коневу. Больше маршалу фронты не давали, переведя до конца войны в представители Ставки.
Собаки санитарно-ездовой службы РККА вывозят раненого с поля боя возле Старой Руссы. 1943 год
14 марта 27-я армия продолжила попытки прорваться к Руссе, а 68-я армия пыталась пробить оборону и обойти врага с южного направления. Фронтальные атаки одних пехотных дивизий предсказуемо к успеху не привели. Сидя на крепких позициях, немцы отражали советские атаки. К 19 марта наши войска продвинулись ещё на 5 км, выйдя на следующую оборонительную линию противника на реке Редья. 20-21 марта завершились бои у Старой Руссы. СЗФ перешёл к обороне. Локальные бои продолжались до конца марта.
52-я армия Волховского фронта (ВФ), которая оказывала непосредственную поддержку СЗФ, атаковала в районе южнее Новгорода 14 марта. Не имея достаточно сил и средств, дивизии 52-й армии успеха также не добились и прекратили наступление 27 марта.
Наступление провалилось. Основные причины: ошибки командования, плохая подготовка и оценка ситуации. СЗФ в ходе двух операций ликвидировал Демянский плацдарм противника, но разгромить вражескую армию, выйти на оперативный простор не вышло. Большими потерями было оплачено лишь несколько десятков квадратных километров занятых лесов и болот. Поэтому немцы назвали отход 16-й армии из Демянского «мешка» перед лицом многократно превосходящих сил русских «фантастическим достижением».
Немецкий лыжный батальон на марше в Старой Руссе. На заднем плане Спасо-Преображенский монастырь. 1943 год
Немецкие САУ StuG III Ausf. G на улице в Старой Руссе. 1943 г.
Развитие Красноборской операции
27 февраля 1943 г. Ставка признала, что
«проведённые операции Ленинградского и Волховского фронтов не дали ожидаемых результатов.»
Войскам четырёх армий (54-й, 55-й, 67-й и 2-й ударной) было предписано временно прекратить наступление и перейти к обороне. Командование фронтов должно было представить свои соображения по поводу продолжения операции.
В результате было принято решение, что 14 марта войска двух фронтов возобновят наступление с прежней задачей — окружить и уничтожить мгинско-синявинскую группировку противника группы армий «Север». 8-я армия ВФ должна была прорвать оборону врага на участке Вороново – Лодва, перехватить коммуникации и выйти в тыл мгинской группировке. 55-я армия ЛФ, наступая из района Красного Бора, освободить Ульяновку и Тосно, перерезать железнодорожное и шоссейное сообщение на участке Ульяновка – Мга с развитием удара на Войтолово, где предполагалось соединиться с войсками 8-й армии и создать кольцо окружения. 57-я и 2-я ударная армии на синявинском направлении временно переходили к обороне.
Войска двух фронтов не сумели подготовиться к наступлению к 14 марта, в том числе и из-за проблем снабжения, и начало операции было перенесено на 5 дней. К этому моменту армии СЗФ, не добившись успеха и выдохшись, уже завершали операцию. То есть немцы могли переключить внимание на другое направление.
19 марта 1943 г. начала наступление 55-я армия Свиридова. В первом эшелоне были 5 стрелковых дивизий, 3 стрелковые и 3 танковые бригады, во втором эшелоне – 4 стрелковые дивизии и гвардейская танковая бригада. С немецкой стороны оборонялись части двух немецких пехотных, испанской дивизии, войска СС, рота «тигров».
Войска 55-й армии смогли пробить брешь во вражеской обороне на участке в 6-7 км, передовые части продвинулись на 8-10 км и вышли к окраинам Саблино и Ульяновки. Затем немцы перебросили подкрепления — части трех пехотных дивизий. Гитлеровцы контратаковали и отрезали наши передовые силы. 26 марта наши войска пробили кольцо окружения и продвинулись ещё на 3 км. Но это был последний успех.
25 марта командование Ленинградским фронтом в Приказе № 0077 «О недостатках в управлении войсками в ходе наступательной операции 55-й армии» поставило неудовлетворительную оценку армии:
«Военный Совет Ленинградского фронта, оценивая боевые действия частей, входящих в ударную группировку 55-й армии, считает их крайне неудовлетворительными и достигнутые результаты — ничтожными.»
Командование фронта поставило задачу «во что бы то ни стало захватить станцию Саблино и посёлок Ульяновка». До начала апреля наши войска атаковали, но без успеха.
Двухамбразурный немецкий ДОТ на южной окраине Колпино
Неудача Мерецкова
Схожая ситуация была и на участке ВФ. 8-я армия Старикова имела в первом эшелоне 5 стрелковых дивизий, 4 танковых полка, всю артиллерию усиления, во втором – 3 стрелковые дивизии и 2 танковые бригады. К северу от участка прорыва, от Вороново до Гайтолово, оборону держала одна стрелковая дивизия и одна бригада. Перед позициями советской армии оборонялись части двух немецких пехотных дивизий.
Наступление началось с мощной артиллерийской подготовки – 2 часа 15 минут. Армия пробила брешь на участке шириной в 8 км, продвинулась на 2-5 км. Подвижная группа (гвардейский стрелковый полк и танковый батальон) перехватила железную дорогу на Мгу, но была отрезана противником. Германское командование приняло ответные меры, перебросило к опасному участку части 3 пехотных дивизий. Гитлеровцы непрерывно контратаковали, и наступление захлебнулось.
1 апреля комфронта Мерецков вёл в бой из резерва стрелковые дивизию и бригаду. Они должны были взять опорный пункт в Карбуселе, чтобы создать условия для развития наступления всей армии. Однако сопротивление противника усилилось, немцы перебросили на этот участок части ещё двух дивизий. Оборону врага взломать не удалось. Наступление окончательно заглохло.
Советский тяжелый танк КВ-1. Волховский фронт
Итоги
Представитель Ставки на ВФ Ворошилов в своём докладе Сталину от 1 апреля отмечал, что «оба фронта поставленной перед ними задачи не выполнили» и понесли большие потери в людях и технике вследствие того, что недостаточно хорошо подготовились к операции. Шесть дивизий фронта Говорова были обескровлены. 55-я армия утратила наступательный потенциал. Ворошилов предлагал дать войскам месяц, чтобы привести себя в порядок, накопить боезапас, научить пополнения элементарным действиям в наступлении.
2 апреля 1943 года советская Ставка дала указание войскам ЛФ и ВФ перейти к обороне. Таким образом, вторая попытка окружения мгинско-синявинской группировки противника вновь закончилась безрезультатно.
В итоге нанести поражение группе армий «Север» в ходе стратегической операции «Северная звезда» не удалось. Немцы имели сильную оборону и знали, где русские будут атаковать. Они умело оборонялись и контратаковали, вовремя перебрасывали подкрепления. Войска Говорова и Мерецкова не смогли взломать оборону, окружить и уничтожить мгинско-синявинскую группировку противника, обеспечивая полноценную связь Ленинграда со страной. Войска Тимошенко не смогли окружить и уничтожить демянскую группировку противника, создавая благоприятные условия для дальнейшего наступления.
На северном направлении наступила пауза. Обе стороны пережидали распутицу, готовились к будущим боям, совершенствовали оборону и пополняли запасы. Мерецков, уверяя Сталина, что враг готовит удар по Ленинграду, просил подкреплений и танков, чтобы начать новое наступление. Пополнения ВФ получил, но вместо танков ему дали приказ укреплять оборону. ВФ переключился на массированное использование авиации и артиллерии, благо промышленность резко нарастила производство, и проблем с боеприпасами не было.
Командующий Волховским фронтом генерал армии Кирилл Афанасьевич Мерецков
Командующий немецкой группой армий «Север» генерал-фельдмаршал Георг фон Кюхлер награждает Рыцарским Крестом фельдфебеля Георга Штраубе в районе Старой Руссы. 1943 год