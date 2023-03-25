Военное обозрение
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Зеленский пожаловался на отсутствие необходимого количества оружия и боеприпасов для начала контрнаступления

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Зеленский пожаловался на отсутствие необходимого количества оружия и боеприпасов для начала контрнаступления

Украинская армия не может начать контрнаступление по причине отсутствия необходимого количества оружия и боеприпасов. С таким заявлением выступил Зеленский в интервью одному из японских изданий.


Киев продолжает требовать поставку вооружений не только у своих западных спонсоров, но и у тех стран, которые оказывают Украине гуманитарную помощь. На этот раз нытье Зеленского про то, как плохо воевать ВСУ без оружия, выслушал журналист японского издания "Иомиури". Украинский президент, по-видимому, решил выпросить поставки вооружений из Японии, расписав в красках "нехватку" военной помощи. Особенно он давил на то, что ВСУ не могут начать контрнаступление и переломить ситуацию на фронте в свою сторону.

Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую

- пожаловался Зеленский.

По его словам, западные партнеры должны обеспечить украинскую армию всем необходимым, поскольку Киев находится в состоянии вооруженного конфликта не может ждать на фоне неблагоприятной обстановки на линии соприкосновения.

Между тем, украинские источники сообщают, что контрнаступление состоится, несмотря на все стенания Зеленского. Запад, начиная с января этого года, значительно увеличил поставки вооружений и боеприпасов на Украину, подготавливая ВСУ к проведению крупной военной операции. На данный момент рассматриваются два направления возможных ударов - это Луганское и Запорожское. Причем второе для киевского режима является приоритетным, поскольку позволяет, в случае успеха, перерезать сухопутный коридор в Крым. А идея "освободить" Крым у Зеленского прямо маниакальная, он уже бредит наступлением на полуостров.

В то же время многие западные эксперты прямо говорят, что у Киева будет только одна попытка провести крупномасштабное наступление и от его исхода будет зависеть дальнейшая поддержка Украины Западом.
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28 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:32
    +8
    Клоун работает на западную публику. Проще говоря, прибедняется. Ну и так вот незатейливо, пытается дезу запихать, как фуфайку в ухо. Наступление с их стороны будет, они хоть с черенками от лопат рагулей вперед погонят. Вопрос это для них информационно-политический. Надо отчитаться перед западными хозяевами и во внутреннюю пропаганду вбросить хоть что-то. А то поражения плохо на боевом духе сказываются. А последнее время и потеря Соледара и "фортеция бахмут" то ли в котле то ли чемодан без ручки. Да и на линии Сватово-Кременная фронт на запад ползет. Под Авдеевкой вроде бы тоже не все радужно. А нужны "перемоги" чтоб продолжить утилизацию славянского населения. Конфликт с церковью тоже ведь популярности не добавляет. Та что наступление будет при любом раскладе....
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 06:48
      +3
      Да плохо когда два клоуна выступают не на арене цирка, а на мировой арене, вот буквально вчера один грустный закатил истерику выдавливая слезу выступая по видеосвязи на саммите ЕС по поводу отсутствия вооружений у ВСУ, а другой веселый выступая в парламенте соседней Канады назвал их Китаем, чем вызвал бурный хохот зрителей.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:20
        +3
        Цитата: Silver99
        Клоун работает на западную публику. Проще говоря, прибедняется. Ну и так вот незатейливо, пытается дезу запихать, как фуфайку в ухо.

        Цитата: Silver99
        два клоуна выступают

        Хватит называть его клоуном. Это враг. Расчетливый и неглупый.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 07:36
          +2
          Верно заметили.Он сумел не только накрутить донельзя бандеровскую идеологию у себя в стране,но и заразить идеей "защиты Запада" во многих странах.Да,использует актерский опыт.А это заявление предназначено для азиатских стран,прежде всего Японии.И было приурочено к визиту японского премьера.Наступление уже готовится,проводится разведка боем.Они вполне смогут прорвать оборону на узком участке.А вот что дальше,увидим
    2. Умник
      Умник Сегодня, 06:57
      -6
      Клоун не клоун а держится достойно! Сражается против второй армии мира и еще наступление готовит. Видится мне в СВО совсем другие люди настоящие клоуны
      1. Normann
        Normann Сегодня, 07:31
        +4
        Сражается против второй армии мира
        плюс еще более пятидесяти стран поддержки, а так-то да, сражается, правда не он...
        1. sergo1914
          sergo1914 Сегодня, 07:36
          0
          Цитата: Normann
          Сражается против второй армии мира
          плюс еще более пятидесяти стран поддержки, а так-то да, сражается, правда не он...


          Наш лично штурмовиков в атаку поднимает?
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:36
    +5
    Похоже на дезу,все начали одновременно выть что на Украине всего не хватает.Да есть у них всё.
    1. Ив762
      Ив762 Сегодня, 06:50
      +5
      Всегда проси больше, с запасом. Всё-равно получишь меньше, но может быть этого хватит...
      1. sergo1914
        sergo1914 Сегодня, 07:39
        0
        Цитата: Ив762
        Всегда проси больше, с запасом. Всё-равно получишь меньше, но может быть этого хватит...


        Хм…

        Украинский оператор «Укртранснафта» запланировал увеличение тарифа на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» с 1 апреля, сообщило агентство Argus
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:54
      0
      Это не деза.Расчитано на японцев и прочих азиЯтов..Интервью японскому изданию hi
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:36
    +3
    Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую
    А куда дели поставленное ранее на десятки миллиардов зеленых? Улицы переименовывают в Байрактары и Хаймерсы (вчера сообщили по ТВ), иконы рисуют, а оружия опять не хватает. Куда ваши "бравые" солдаты его девают, неужели русские все таки уничтожают? Правильно автор заметил - дежурное стенание и добавлю слезы на западную публику. Зеленскому в Европе на очередных сабантуйчиках уже начинают бояться давать выступить по видеосвязи отлично зная, что сначала всех отругает за "малую" помощь и нерадивость, а потом начнет слезно просить помочь еще в больших размерах.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:47
      +2
      Цитата: rotmistr60
      Куд ваши "бравые" солдаты его девают?

      продано! Продано! Продано! Ну и на фронте потрепали. По поводу дезы...50/50. С одной стороны колошматят их наши здорово, может и не хватает. С другой стороны, учитывая, что деньги дает "фонд мира" от Европы, скидываются они там на закупку всего, Зеля выполняет план США. Ведь деньги именно туда уйдут, вот и ноет. Направление удара - трудно сказать, Луганск, Запорожье очень хорошо, но за Крымом нужно очень хорошо присматривать.
      1. Normann
        Normann Сегодня, 07:34
        0
        Крым хорошо прикрыт, а вот другая сторона...
  4. KCA
    KCA Сегодня, 06:48
    +6
    Когда-то я думал что ельцин это полное дно, признаюсь, я ошибался, ему до дна было ещё далеко, глядя на презерватива окраины
  5. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 06:49
    +2
    Запад упорно толкает Украину к концу.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:50
    +3
    Не жилось укропам,спокойно. Вечно им мало было- всего. Мало денег, мало незалежнтсти, мало самостийности... Вот чего у них действительно- мало, так это- мозгов и совести.
  7. Данила Расторгуев
    Данила Расторгуев Сегодня, 06:59
    +3
    Контрнаступление будет... так же как падение обороны Бахмута.
  8. Яро Полк
    Яро Полк Сегодня, 07:01
    +2
    дык..эти фашистские ..перепродают оружие которое им поставляют..в другие страны..ДАИШавсам возможно тоже..по статистике этого года вроде..Укропия стала третьим поставщиком оружия на продажу по всему миру..после США и России)(совпадение..не думаю(с))
    *ЗеФюрер..поседел что ли..или мерещится))
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:39
      0
      Вы ошибаетесь Украина в 2022 стала третьим по импортером оружия, т.е покупателем.
  9. ishinmaikl
    ishinmaikl Сегодня, 07:07
    +1
    Оружия никогда достаточно не бывает..
    Тут он ничего нового не сказал
  10. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:18
    +1
    Зеля то ноет, а его терргруппы свое дело продолжают. Пишут что в Москве на ТЭЦ20 обнаружили закладку похожую на мину. В ТГ ВО написали. Работают саперы.

    Вот, уже и в Москве минирование началось. Дождались руководители....
    Линии дальше продолжат рисовать????
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 07:27
      0
      Это ТЭЦ нашего Юго-Западного округа. Вчера там нашли снаряд времен ВОВ. Скорее всего, завезли из Подмосковья вместе с песком, когда облагораживали территорию.
    2. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 07:28
      0
      Цитата: Nexcom
      Пишут что в Москве на ТЭЦ20 обнаружили закладку похожую на мину.

      Да это проверка просто. Как то у нас сотрудники КГБ приклеили спичечный коробок с надписью "Бомба!" Всю бригаду премии лишили.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 07:32
        0
        Да??? Ну тогда Слава Богу если это не диверсия.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 07:50
          0
          Цитата: Nexcom
          Ну тогда Слава Богу если это не диверсия.

          Там смех и коры были. Пришли два кгбешника, и спрашивают, а где у вас знатно бабахнет? Ну, мужики и говорят, а вон, в ту цистерну бомбу подложи, весь город накроет. Они спичечный коробок прилепили, и написали "Бомба". Всех премии лишили.
    3. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 07:31
      -1
      Вот, уже и в Москве минирование началось.

      Столица должна не отставать от страны, а быть в авангарде, показывать пример? bully
  11. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 07:23
    +1
    Победа на фронте Зеленскому обязательно нужна как Керенскому в 1917. Только положительный результат наступления не гарантирован и все может так же плачевно закончится. Хотя в случае успеха, можно будет дальше разговаривать с Россией с позиции силы и стать «спасителем» украинской нации.