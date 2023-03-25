Зеленский пожаловался на отсутствие необходимого количества оружия и боеприпасов для начала контрнаступления

Украинская армия не может начать контрнаступление по причине отсутствия необходимого количества оружия и боеприпасов. С таким заявлением выступил Зеленский в интервью одному из японских изданий.
Киев продолжает требовать поставку вооружений не только у своих западных спонсоров, но и у тех стран, которые оказывают Украине гуманитарную помощь. На этот раз нытье Зеленского про то, как плохо воевать ВСУ без оружия, выслушал журналист японского издания "Иомиури". Украинский президент, по-видимому, решил выпросить поставки вооружений из Японии, расписав в красках "нехватку" военной помощи. Особенно он давил на то, что ВСУ не могут начать контрнаступление и переломить ситуацию на фронте в свою сторону.
Мы пока не можем начать. Мы не можем без танков, артиллерии и HIMARS посылать наших бравых солдат на передовую
- пожаловался Зеленский.
По его словам, западные партнеры должны обеспечить украинскую армию всем необходимым, поскольку Киев находится в состоянии вооруженного конфликта не может ждать на фоне неблагоприятной обстановки на линии соприкосновения.
Между тем, украинские источники сообщают, что контрнаступление состоится, несмотря на все стенания Зеленского. Запад, начиная с января этого года, значительно увеличил поставки вооружений и боеприпасов на Украину, подготавливая ВСУ к проведению крупной военной операции. На данный момент рассматриваются два направления возможных ударов - это Луганское и Запорожское. Причем второе для киевского режима является приоритетным, поскольку позволяет, в случае успеха, перерезать сухопутный коридор в Крым. А идея "освободить" Крым у Зеленского прямо маниакальная, он уже бредит наступлением на полуостров.
В то же время многие западные эксперты прямо говорят, что у Киева будет только одна попытка провести крупномасштабное наступление и от его исхода будет зависеть дальнейшая поддержка Украины Западом.