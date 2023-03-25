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ВВС США провели второе испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

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ВВС США провели второе испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

Соединенные Штаты продолжают реализацию программы по созданию гиперзвукового оружия, стремясь догнать в этом компоненте Россию и Китай. ВВС США провели очередные испытания прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).


По данным издания Defense News, которое ссылается на заявление командования ВВС, 13 марта 2023 года состоялись вторые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Запуск ракеты, как и в предыдущие разы, осуществлялся стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress над акваторией Тихого океана у побережья штата Калифорния.

Было ли испытание успешным, на данный момент неясно. В заявлении ВВС говорится, что в ходе запуска ракеты удалось "достигнуть некоторых целей" и на этом все. Никаких других подробностей американцы не раскрыли.

Первый пуск полноценного прототипа AGM-183A состоялся 13 декабря прошлого года, ракета во время полета превысила скорость звука в пять раз, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания были признаны успешными.

Летом 2022 года ВВС США объявили о завершении этапа испытаний различных систем ракеты AGM-183A ARRW и переходу к тестированию полноценного прототипа. Если не считать декабрьское испытание, до июля прошлого года американцы провели 12 пусков, из которых девять оказались неудачными.

Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:49
    -1
    А в разворованной России, угнетаемой олигархами-капиталистами, гиперзвук на боевом дежурстве стоит, однако....И даже в боевых действиях применяется уже.
    1. фа2998
      фа2998 Сегодня, 07:19
      0
      Ну Россия воюет.А США торопится некуда.И у нас "переведенная" в авиацию сухопутная ракета,американцы делают ЛА с нуля.
      Сейчас "косяки" исправят",и посмотрим на бюджет финансирования-догонят и обгонят,если понадобится.Ресурсы экономик разные. hi
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 06:55
    +2
    Вот интересно за гиперзвуком что появится, боевой лазер ? Видимо все описанное в литературе прошлого сбывается smile подводные лодки, полеты на Луну, и вот теперь гиперболоид инженера Гарина.
    1. Amin_Vivec
      Amin_Vivec Сегодня, 07:47
      0
      За ударной гиперзвуковой ракетой должна появиться недорогая гиперзвуковая противоракета.
  3. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 07:02
    +3
    Судя по тому что заявлено что некоторые цели достигнуты то наверняка ракета сумела таки вовремя отцепиться от крепления. Не то что в прошлые разы. Прогресс очевиден.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:07
    +4
    Проводят испытания прототипа, а уже запросили денег на производство гиперзвуковых ракет. Пока не все гладко и естественно по вине русских, которые по словам Трампа-президента украли американские технологии и очевидно вместе с расчетами, чертежами и другой приблудой оставив американцев ни с чем. Бедным пришлось начинать заново, поэтому и отстают.
  5. U-58
    U-58 Сегодня, 07:52
    0
    Было бы весьма странным, если американцы не вязались в гонку вооружений по отстающим позициям.
    Великая технологическая держава, коей является Америка, непременно уравновесит тему гиперзвука.
    Что до испытаний, то можно предположить, что ракета
    - запустилась, а не упала камнем вниз;
    - не взорвалась, т.к. система горения в маршевом двигателе довелена до ума;
    - долетела до заданного района прицеливания;
    - в цель не попала ввиду несовершенства системы наведения.
    Такие итоги на данной стадии можно расценить как приемлемые и обнадёживающие.