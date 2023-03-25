ВВС США провели второе испытание полноценного прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183 ARRW

Соединенные Штаты продолжают реализацию программы по созданию гиперзвукового оружия, стремясь догнать в этом компоненте Россию и Китай. ВВС США провели очередные испытания прототипа новейшей гиперзвуковой ракеты "воздух - земля", создаваемой в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).
По данным издания Defense News, которое ссылается на заявление командования ВВС, 13 марта 2023 года состоялись вторые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Запуск ракеты, как и в предыдущие разы, осуществлялся стратегическим бомбардировщиком B-52H Stratofortress над акваторией Тихого океана у побережья штата Калифорния.
Было ли испытание успешным, на данный момент неясно. В заявлении ВВС говорится, что в ходе запуска ракеты удалось "достигнуть некоторых целей" и на этом все. Никаких других подробностей американцы не раскрыли.
Первый пуск полноценного прототипа AGM-183A состоялся 13 декабря прошлого года, ракета во время полета превысила скорость звука в пять раз, все устройства и механизмы ракеты отработали в штатном режиме, испытания были признаны успешными.
Летом 2022 года ВВС США объявили о завершении этапа испытаний различных систем ракеты AGM-183A ARRW и переходу к тестированию полноценного прототипа. Если не считать декабрьское испытание, до июля прошлого года американцы провели 12 пусков, из которых девять оказались неудачными.
Ракета AGM-183A ARRW создается в ответ на аналогичные разработки России и Китая. Первыми на вооружение гиперзвуковую ракету получат стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress (четыре ракеты на один "стратег"). В дальнейшем ее планируют поставить на вооружение перспективных стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.