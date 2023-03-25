Ливанский телеканал: Неизвестные нанесли ракетный удар по двум американским военным базам на востоке Сирии

Американские военные базы на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, неизвестные выпустили по военным США около 20 ракет. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.
Вечером в пятницу, 24 марта, неизвестные нанесли ракетный удар по американским военным базам рядом с месторождениями нефти "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Всего, по предварительной информации, по двум базам было выпущено примерно 20 ракет. Сообщается о частичном попадании боеприпасов на территорию военных баз.
Две базы американской коалиции на месторождениях "Конако" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу
- говорится в сообщении телеканала.
Сами американцы пока никак не комментируют произошедшее, поэтому сказать, имеются ли на территории военных баз какие-либо разрушения и пострадавшие, возможности нет. Также нет информации, кто нанес удары по американцам, хотя здесь и гадать нечего, продолжается противостояние США и Ирана. Недавно американские военные в Сирии нанесли серию ударов по военным формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции. В Пентагоне объявили, что это ответ на атаку иранского беспилотника на военную базу. По-видимому, на этот раз "ответка" прилетела американцам.
Напомним, что силы американской коалиции находятся на территории Сирии незаконно, контролируя крупнейшие нефтяные месторождения в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Уходить оттуда США не намерены, поскольку контроль над нефтью позволяет незаконно добывать ее и продавать. Как заявили в Вашингтоне, у США в Сирии "своя зона интересов".