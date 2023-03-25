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Ливанский телеканал: Неизвестные нанесли ракетный удар по двум американским военным базам на востоке Сирии

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Ливанский телеканал: Неизвестные нанесли ракетный удар по двум американским военным базам на востоке Сирии

Американские военные базы на востоке Сирии подверглись ракетному обстрелу, неизвестные выпустили по военным США около 20 ракет. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen.


Вечером в пятницу, 24 марта, неизвестные нанесли ракетный удар по американским военным базам рядом с месторождениями нефти "Омар" и "Конико" в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Всего, по предварительной информации, по двум базам было выпущено примерно 20 ракет. Сообщается о частичном попадании боеприпасов на территорию военных баз.

Две базы американской коалиции на месторождениях "Конако" и "Омар" к востоку от Евфрата подверглись ракетному обстрелу

- говорится в сообщении телеканала.


Сами американцы пока никак не комментируют произошедшее, поэтому сказать, имеются ли на территории военных баз какие-либо разрушения и пострадавшие, возможности нет. Также нет информации, кто нанес удары по американцам, хотя здесь и гадать нечего, продолжается противостояние США и Ирана. Недавно американские военные в Сирии нанесли серию ударов по военным формированиям, связанным с Корпусом стражей исламской революции. В Пентагоне объявили, что это ответ на атаку иранского беспилотника на военную базу. По-видимому, на этот раз "ответка" прилетела американцам.

Напомним, что силы американской коалиции находятся на территории Сирии незаконно, контролируя крупнейшие нефтяные месторождения в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Уходить оттуда США не намерены, поскольку контроль над нефтью позволяет незаконно добывать ее и продавать. Как заявили в Вашингтоне, у США в Сирии "своя зона интересов".
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13 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 07:21
    +1
    Про "неизвестных" улыбнуло. Двадцать ракет какие хулиганы выпустили. Как в случае с газопроводами - не за что зацепиться. laughing
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 07:32
      +1
      Неизвестные в смысле не известно кто конкретно запустил, там же лоскутное одеяло, сегодня одна группировка завтра другая, сегодня с Асадом, завтра с ИГИЛ, потом вообще сама по себе. Ракеты скорее всего самоделки, раз такая "точность" попаданий. В Сирии наверное каждый подросток на коленке может сварганить что нибудь летающее и взрывающееся.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 07:56
        0
        Судя по тому, что "даже есть попадания", эти ракеты самоделки.
        И если по самоделкам-БПЛА лидер ИГИЛ, то по самоделкам-ракетам лидер Хамаз. И они наверняка сейчас в Сирии тоже есть.
        Решили слегка подсобить братьям-иранцам.
        Эти ракеты скорее психологический, чем материальный, ущерб наносят.
        Когда иранцы за своего генерала удар нанесли, там половина базы была разрушена.
    2. Сабуров_Александр53
      Сабуров_Александр53 Сегодня, 07:33
      0
      Двадцать ракет какие хулиганы выпустили.
      Тут ключевой момент, какие это ракеты? Можно пустить в сторону базы сигнальные ракеты, можно самоделки типа "Касам" из водопроводных труб.... А можно всерьёз, типа " Скад", тогда бы от баз ничего не осталось. Поэтому, трудно судить об уроне после таких обстрелов. winked
      1. K._2
        K._2 Сегодня, 07:37
        +1
        Сша государство-преступник, бандит, грабит суверенные государства на ресурсы под видом демократии.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:21
    0
    Так пен дос не и надо - не жалко их, сволот....

    "За преступления надо нести ответственность" (с) компьютер Зед, кф Башня.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:24
    +4
    Неизвестные нанесли ракетный удар по двум американским военным базам на востоке Сирии... Сообщается о частичном попадании боеприпасов на территорию военных баз
    "Неизвестным", которых днем ранее бомбили самолеты Сша хотелось бы порекомендовать наносить удары более точнее и с максимальным уроном для американцев.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 07:28
      0
      Именно так! Кучнее, мусульмане, наваливайте пен дос не, кучнее и побольше. good Чтобы земля ваша у них под ногами горела.
  4. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 07:26
    0
    Абсолютно беззубая наша международная политика. Нас пинает каждая шавка за то, что мы пытаемся отстоять исконно свою историческую территорию, а мы стесняемся поднимать вопрос о американских агрессиях по всему миру. Да на любом международном мероприятии, на любой встрече надо обличать американских бандитов. А уж поводов предостаточно...
    1. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:29
    +2
    В США ы шоке- по нам " белым и пушистым " кто ещё и стреляет.
  6. МДП
    МДП Сегодня, 07:29
    0
    Думаю били не по самой базе, а рядом. Хотели бы попасть, то 2-3 ракеты только ушли в молоко. А не наоборот. Пора уже понять, что только выгнав интервентов с Сирии, можно востановить страну. Сирийской власти уже пора создавать свои прокси войска. И чем их будет больше, чем чаще можно бить по базам
  7. Грац
    Грац Сегодня, 07:32
    +1
    наше руководство должно срочно помочь этим сирийским патриотам и выделить ракеты посовершенней для борьбы с американской оккупацией!
  8. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:42
    +1
    Кто решил выбивать обслуживающий персонал нефтепромыслов,их обслуживают американцы.ПВО США состоит из систем "Авенджер".То ещё ПВО.Ответный обстрел ,цифры разнятся.От 8 до 20 ракет.Американцы признали 10.