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Президент США Байден отказался верить в успех сближения России и Китая

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Президент США Байден отказался верить в успех сближения России и Китая

Политическое и экономическое сближение России и Китая, по мнению президента США Джо Байдена, «сильно преувеличивается». Об этом глава Белого дома заявил американской прессе.


Как утверждает Байден, в течение последних месяцев он часто слышит о том, что Китай начнет поставки оружия в Россию. Но пока, по мнению американского президента, никаких поставок нет. Впрочем, Байден тут же оговорился, что в будущем такие поставки могут иметь место, но пока Китай их не осуществляет.

Далее пожилой президент США обратил внимание, что коалиции формирует только Запад, приведя в пример QUAD, AUKUS, альянс США с Японией и Южной Кореей. Такой символический шаг китайского лидера Си Цзиньпина как первый после переизбрания на пост председателя КНР визит именно в Москву, Байден предпочел не заметить.

Намекнул Байден и на то, что экономическое сотрудничество Китая с Россией также мол не столь большое. Но здесь американский руководитель противоречит сам себе. Если Россия якобы мало сотрудничает с Китаем в экономической сфере, то это означает, что ее экономика обладает невероятным запасом прочности и выстояла на фоне введенных Западом санкций самостоятельно, без существенных торгово-экономических связей с КНР.

Но ведь такой тезис тоже не выгоден Байдену и его окружению. Получается, что американский лидер оказывается в непростой ситуации: он и экономическую силу, самостоятельность России признать не может и не хочет, и растущее сотрудничество России и Китая ему тоже признавать не выгодно. Но там, где много лжи, всегда начинаются логические противоречия, и чем дальше, тем больше Байдену придется делать заявления, идущие вразрез с реальной ситуацией.
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7 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:41
    +1
    Он живет в прошлом. В свое время он со мехом давал интервью о том, что сближение Китая и России невозможно. Было это то ли двадцать, то ли сорок лет назад. Вот в той эпохе он и застрял. Поэтому и здоровается с умершими на сцене, протягивая руку в пустоту, и не помнит точно: сколько у него сыновей и живы ли они и от чего умерли.
    Вспоминая и перефразируя Филатова: "а его сейчас задача-на кладбище не попасть" (с)
  2. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 07:44
    +1
    Зачем мучаете дедушку? Отключите его наконец. Будьте людьми.
  3. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:45
    0
    .Президент США Байден отказался верить в успех сближения России и Китая

    Напомнило Гитлера, он тоже отказывался верить в союзнические отношения СССР и США. Жаль Рузвельт рано умер.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:45
    +1
    Политическое и экономическое сближение России и Китая, по мнению президента США Джо Байдена, «сильно преувеличивается»
    Ну когда с тобой не спешат поговорить, а Блинкина за наглость ставят на место, что остается - только старчески скрипя промямлить "сильно преувеличено".
    по мнению американского президента, никаких поставок нет
    Вы там в Вашингтоне определитесь что говорить по поводу поставок Китаем оружия России. А то как-то в разнобой получается - одни кричат поставляет и уже грозят жуткими санкциями, а президент вдруг заявляет, что пока нет, но возможно в будущем.
  5. napalm
    napalm Сегодня, 07:46
    +4
    Ну и в чём он не прав? Китай как всегда осторожничает.
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 08:15
      +1
      Цитата: napalm
      Ну и в чём он не прав? Китай как всегда осторожничает.

      Вот вот.
      Политическое и экономическое сближение России и Китая, по мнению президента США Джо Байдена, «сильно преувеличивается».

      Сильно преувеличивается. Тут мы чаще желаемое за действительное выдаём. Более того, по мне, так Китай куда более нуждался в России в 90-х и начале 00-ых, нежели сейчас...
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:52
    +1
    Если верить китайской прессе то ни чего существенного не произошло.А у американцев нет других источников информации как и нас .