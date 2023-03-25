.Президент США Байден отказался верить в успех сближения России и Китая

Политическое и экономическое сближение России и Китая, по мнению президента США Джо Байдена, «сильно преувеличивается». Об этом глава Белого дома заявил американской прессе.
Как утверждает Байден, в течение последних месяцев он часто слышит о том, что Китай начнет поставки оружия в Россию. Но пока, по мнению американского президента, никаких поставок нет. Впрочем, Байден тут же оговорился, что в будущем такие поставки могут иметь место, но пока Китай их не осуществляет.
Далее пожилой президент США обратил внимание, что коалиции формирует только Запад, приведя в пример QUAD, AUKUS, альянс США с Японией и Южной Кореей. Такой символический шаг китайского лидера Си Цзиньпина как первый после переизбрания на пост председателя КНР визит именно в Москву, Байден предпочел не заметить.
Намекнул Байден и на то, что экономическое сотрудничество Китая с Россией также мол не столь большое. Но здесь американский руководитель противоречит сам себе. Если Россия якобы мало сотрудничает с Китаем в экономической сфере, то это означает, что ее экономика обладает невероятным запасом прочности и выстояла на фоне введенных Западом санкций самостоятельно, без существенных торгово-экономических связей с КНР.
Но ведь такой тезис тоже не выгоден Байдену и его окружению. Получается, что американский лидер оказывается в непростой ситуации: он и экономическую силу, самостоятельность России признать не может и не хочет, и растущее сотрудничество России и Китая ему тоже признавать не выгодно. Но там, где много лжи, всегда начинаются логические противоречия, и чем дальше, тем больше Байдену придется делать заявления, идущие вразрез с реальной ситуацией.