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Главком ВСУ Залужный доложил начальнику Штаба обороны Великобритании о «тяжёлой ситуации в Бахмуте»

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Главком ВСУ Залужный доложил начальнику Штаба обороны Великобритании о «тяжёлой ситуации в Бахмуте»

Украинский режим продолжает отчитываться перед своими хозяевами с Запада, примером могут послужить еженедельные отчеты, предоставляемые главкомом ВСУ Залужным вышестоящим кураторам. Причем докладывает украинский генерал не только американцам, но и британцам и французам.


Накануне Залужный отчитался перед начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Генерал доложил о ситуации по всей линии соприкосновения и пожаловался на тяжелую ситуацию в районе Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают перемалывать подразделения ВСУ. Как известно, украинский главком резко выступает против дальнейшего удержания города, но закусивший удила Зеленский требует любыми средствами оборонять Бахмут. В своем докладе Залужный подчеркнул, что удержать ситуацию под контролем удается только "титаническими усилиями".

Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать

- написал Залужный в одной из запрещенных в России соцсетей.

До этого главком ВСУ отчитался о происходящем на поле боя перед начальником Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркаром, а также главой комитета начальников штабов США Марком Милли. Как подтверждают в Минобороны Украины, делает это он регулярно.

Между тем, командующий СВ ВСУ Сырский, отвечающий за оборону Бахмута заявил, что атакующие город российские силы якобы "выдыхаются", неся огромные потери как в живой силе, так и в бронетехнике, чем ВСУ "в скором времени" воспользуется, чтобы "освободить" город.

Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском

- заявил генерал.
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10 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:49
    +2
    Похоже залужный стелет лично себе соломку. Он знает обстановку, так сказать изнутри. Понимает боевой потенциал тех же Музыкантов и всех этих "готовящихся в тылу номерных бригад с натовской техникой и структурой". Похоже понимает, что никакой деблокады не получится и заранее кричит об этом в публичное поле. Не хочет чтоб киевских клоун-наркоман и "окруженец" Сырский сделали его самого козлом отпущения за окончательную потерю Артемовска. Сырскому не впервой в котел попадать. Дебльцевский -тому подтверждение. Его правда повысили после этого. У киевской националистической хунты рецепт один-взять поражение и объявить его перемогой. Сдача аэропорта в Донецке, котел под Дебальцево и Иловайском-вы будут смеяться но с той стороны-все это объявлено великим перемогами. И даже награды выданы.
    Впрочем, остается так же второй вариант, кроме взаимной грызни пауков в банке. Возможно это идет дезинформация и вброс как раз перед попыткой реализации варианта удара на Артёмовск. Винтергевиттер на помощь "фортеции бахмуту". Тогда , получается, что вагнера все таки оттянули на себя резервов и троллинг Пригожина попал по цели.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:00
      +1
      А что он кричит?Из его заявления-"ситуация стабилизирована".Деблокады не получится?Так и не блокирован Артемовск еще.Тем более почва подсохла-по полям вполне.Да,тяжело,под обстрелами.Я больше верю словам Пригожина на совещании в штабе ЧВК пару дней назад.
      1. голос_разуma
        голос_разуma Сегодня, 08:07
        +2
        Я не понимаю, а вы чего ожидали-то? Что Пригожин прямым текстом скажет мы не перерезами последний коридор снабжения, чтобы противник не принял решения окончательно вывести окруженную группировку и перейти на следующий рубеж обороны? Нас устраивает чтоб подкрепления перебрасывались по узкой извилистой труднопроходимой дороге по полям и мы могли их накрывать во время ротации? Нам удобнее бить противника тут в Артемовске а не с нуля начинать прогрызать оборону Славянска и Краматорска? там что запись совещания секретна и шпионская была? Они ведь знали что снимают, неужели должны были говорить по другому? естесвенно, Пригожин и должен был так говорить, чтоб удержать противника в полуокружении. Элемент военной хитрости никто не отменял. А в случае с Пригожиным он еще и лично зелебобика знатно троллит. Впрочем можете оставаться при своем мнении. Я прекрасно помню, как вы то же самое и про Соледар заявляли.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 08:14
          0
          А вот и нет.Что значит с нуля прогрызать оборону?Считаете,что задача сточить всук в Артемовске?Так получается обоюдно.Впрочем,ближайший месяц покажет.К чему приведет позиционное "болото"
  2. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 07:53
    0
    бандеровское, ничто их 5икогда не изменит кроме могилы.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:55
    0
    Главком ВСУ Залужный доложил начальнику Штаба обороны Великобритании...

    Зачем? Зачем отчитываться перед представителем другой страны???
    "Соломки подстелить" не сработает.
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:56
    +3
    Холоп отчитался перед барином: а ведь когда то и он был свободным человеком.
    1. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:01
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Холоп отчитался перед барином:

      А как ввернул-то!!!
      Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта.

      Теперь остаётся надеяться что этот опус не попадётся НШ британии ибо за "коллегу" можно и отгрести по полной.
  5. AlexTires
    AlexTires Сегодня, 07:56
    0
    Н-да, ближайшие несколько недель будут очень напряжённым на том участке...
  6. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 08:05
    +1
    Я смотрю, "независимость" руководства украины достигла апогея и прямо прёт из всех щелей и у всех по разному.
    Помнится на майдане щеневмерлики орали - "Помьятай чужинець - тут господарь украинець!".
    Ага, так и есть laughing