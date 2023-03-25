Главком ВСУ Залужный доложил начальнику Штаба обороны Великобритании о «тяжёлой ситуации в Бахмуте»

Проинформировал коллегу об оперативной ситуации по всей линии фронта. На Бахмутском направлении – наиболее сложно. Благодаря титаническим усилиям Сил обороны обстановку удается стабилизировать

Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском

Украинский режим продолжает отчитываться перед своими хозяевами с Запада, примером могут послужить еженедельные отчеты, предоставляемые главкомом ВСУ Залужным вышестоящим кураторам. Причем докладывает украинский генерал не только американцам, но и британцам и французам.Накануне Залужный отчитался перед начальником Штаба обороны Великобритании Тони Радакином, телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Генерал доложил о ситуации по всей линии соприкосновения и пожаловался на тяжелую ситуацию в районе Бахмута, где штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продолжают перемалывать подразделения ВСУ. Как известно, украинский главком резко выступает против дальнейшего удержания города, но закусивший удила Зеленский требует любыми средствами оборонять Бахмут. В своем докладе Залужный подчеркнул, что удержать ситуацию под контролем удается только "титаническими усилиями".- написал Залужный в одной из запрещенных в России соцсетей.До этого главком ВСУ отчитался о происходящем на поле боя перед начальником Объединенного штаба ВС Франции Тьери Бюркаром, а также главой комитета начальников штабов США Марком Милли. Как подтверждают в Минобороны Украины, делает это он регулярно.Между тем, командующий СВ ВСУ Сырский, отвечающий за оборону Бахмута заявил, что атакующие город российские силы якобы "выдыхаются", неся огромные потери как в живой силе, так и в бронетехнике, чем ВСУ "в скором времени" воспользуется, чтобы "освободить" город.- заявил генерал.