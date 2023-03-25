ВВС США наносят авиаудары по позициям проиранских группировок в Сирии в ответ на ракетные удары по американским базам

Я отдал приказ о быстром реагировании. Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но мы готовы ответить, чтобы защитить наших граждан

Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы

В Сирии – новое обострение ситуации. Самолеты американских военно-воздушных сил нанесли ряд авиаударов по позициям проиранских формирований в восточной части страны. Сообщается о мощном взрыве в районе Абу-Камаль. Авиаудары наносились самолетами F-16, которые осуществляют воздушное прикрытие находящихся в Сирии американских войск.Приказ о нанесении авиаударов был отдан лично президентом США Джо Байденом после получения информации о том, что проиранские группировки обстреляли военные базы США, которые незаконно находятся на сирийской территории.- заявил Джо Байден.Между тем, уже успела отреагировать на действия США и иранская сторона, точнее – Иранский консультативный центр в Сирии, который опубликовал соответствующее заявление по поводу отданного американским президентом приказа о бомбардировке позиций проиранских формирований.- подчеркивается в заявлении иранского консультационного центра.Таким образом, нельзя исключать, что за бомбардировками США последуют новые действия проиранских формирований против американских военных баз. Кстати, численность и вооружение американского военного контингента в Сирии в настоящее время не очень велики, что облегчает задачи проиранских формирований.