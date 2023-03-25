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ВВС США наносят авиаудары по позициям проиранских группировок в Сирии в ответ на ракетные удары по американским базам

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ВВС США наносят авиаудары по позициям проиранских группировок в Сирии в ответ на ракетные удары по американским базам

В Сирии – новое обострение ситуации. Самолеты американских военно-воздушных сил нанесли ряд авиаударов по позициям проиранских формирований в восточной части страны. Сообщается о мощном взрыве в районе Абу-Камаль. Авиаудары наносились самолетами F-16, которые осуществляют воздушное прикрытие находящихся в Сирии американских войск.


Приказ о нанесении авиаударов был отдан лично президентом США Джо Байденом после получения информации о том, что проиранские группировки обстреляли военные базы США, которые незаконно находятся на сирийской территории.

Я отдал приказ о быстром реагировании. Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но мы готовы ответить, чтобы защитить наших граждан

- заявил Джо Байден.

Между тем, уже успела отреагировать на действия США и иранская сторона, точнее – Иранский консультативный центр в Сирии, который опубликовал соответствующее заявление по поводу отданного американским президентом приказа о бомбардировке позиций проиранских формирований.

Мы предупреждаем американского врага: у нас есть преимущество, и у нас есть возможность ответить, если наши объекты и силы в Сирии будут атакованы

- подчеркивается в заявлении иранского консультационного центра.

Таким образом, нельзя исключать, что за бомбардировками США последуют новые действия проиранских формирований против американских военных баз. Кстати, численность и вооружение американского военного контингента в Сирии в настоящее время не очень велики, что облегчает задачи проиранских формирований.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
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8 комментариев
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  1. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 07:56
    +1
    Америкосы говорят, что жертв, в результате ракетного обстрела их баз, нет. Но есть и другая информация: По словам некоторых источников в Сирии, вчерашняя атака на американскую базу, судя по всему, является разрушительной.

    Высока вероятность многочисленных жертв среди американцев…
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:09
      0
      Высока вероятность многочисленных жертв среди американцев…
      А чего их жалеть, супостатов?! Они сами то сильно гуманисты? Так что, тем же концом и по тому же месту! Молодцы иранцы! Без громких слов и угроз, молчком, врезали полосатым! Пусть Медведев и Шойгу учатся у иранцев! Хотя могут поучится и у американцев. Эти матрасы тоже молча делают своё дело! Зато наши-Шумахеры! Шума много, результатов нет!
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:00
    +1
    Теперь попроще ориентироваться в бомбардировки,прошлый ответ США был Ф15,сразу прилёт от неизвестных 10 ракет( американские данные),сейчас Ф16.А началось всё с одного БПЛА.Косвенно о результативности прилёта по базам США ,говорит расследование неэфективности работы ПВО.Радар у них не радарил как надо .
  3. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 08:05
    0
    В принципе, что делают военные США на другом континенте, в стране, которая их не звала на помощь. Ну, да я забыл денежки, да и органы от малолетних детишек. Сволота, Вельзивул их еще пожарит на сковородке, без масла.
    1. Южноукраинец
      Южноукраинец Сегодня, 08:11
      0
      Цитата: Menshoff_D_V
      В принципе, что делают военные США на другом континенте, в стране, которая их не звала на помощь

      Что хотят, то и делают, им закон не писан. Государство-паразит, тратит в три раза больше, чем зарабатывает и хочет, что бы так было всегда. Надеюсь увидеть их закат.
  4. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:12
    0
    Я отдал приказ о быстром реагировании. Соединенные Штаты не ищут конфликта с Ираном, но мы готовы ответить, чтобы защитить наших граждан

    - заявил Джо Байден.
    А вот такой вопрос. А американцы в Сирии кем являются? Коренными жителями? И тут же упрёк МО России. А почему России нельзя так же резко и быстро отвечать?
  5. parabyd
    parabyd Сегодня, 08:16
    0
    Ага, это ещё одно подтверждение того, что конфликт на Украине - часть большого конфликта штатов с Китаем. Появляется вторая точка напряжённости на Ближнем Востоке, куда Штаты не смогут не вписаться. Потом, когда в Сирии ситуация за вязнет как в Украине, вспыхнет где-то ещё, скорее всего в Корее.

    Финальный аккорд - Тайвань
  6. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:17
    0
    Всех янки нужно выгнать с нефтегазоносных районов Сирии. Или уничтожить. У Ирана же есть чем помочь сирийцам. Янки воруют природные ресурсы да так, что Сирия имеет дефицитный бюджет, хотя обладает богатыми районами с нефтью.