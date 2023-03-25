Военное обозрение
Войти Регистрация

Президент Сербии: С 1999 года не может быть ничего хуже того, что в НАТО сделали с нашей маленькой суверенной страной

6
Президент Сербии: С 1999 года не может быть ничего хуже того, что в НАТО сделали с нашей маленькой суверенной страной

Президент Сербии обратился к народу в день очередной годовщины натовских бомбардировок Югославии. Напомним, что сами бомбардировки Белграда и других городов Сербии США и НАТО осуществляли в 1999 году. В сербском календаре мемориальных дат это событие обозначено как День памяти погибших в результате агрессии НАТО.


По случаю очередной годовщины натовской военной агрессии Александр Вучич выступил в городе Сомборе на площади Святого Георгия.
Вучич, опосредованно обращаясь к Западу:

24 года назад окончательно умерло современное международное право. И это звучит не как бюрократический приговор для вас. Нет! Это гораздо больше. С тех пор ничто в мире не может быть хуже того, что они (НАТО) сделали с маленькой страной, которая была виновата только потому, что хотела быть сама собой, быть свободной, и таковая не нравилась тем, кто в 89-м и в 90-х свергли старый и создали новый порядок, в котором только их и спрашивают обо всем, а непослушных надо наказывать.

По словам Вучича, Западу удалось уничтожить и гораздо большие страны – Советский Союз. По словам Вучича, затем взялись за Югославию, а потом дело дошло и до Сербии, «которая не хотела принимать диктат».

Президент Сербии отметил, что, читая западные издания, он видит, что там о вторжении НАТО в Сербию пишут как о «войне цивилизованного мира против варварства».

Вучич:

Они говорят, что напали на суверенную страну из-за «гуманитарной катастрофы». У меня вопрос: а сколько гуманитарных катастроф вы предотвратили на самом деле? Вы использовали вооружённые сепаратистские группы в стране, которая никогда даже мизинцем ноги не нарушала суверенитета других стран.

По словам президента Сербии, как только Запад понял, что ему не удастся легитимизировать вторжение через Совбез ООН, страны НАТО решили, что «они настолько могущественны, что и безо каких-либо решений ООН могут позволить расправу над маленькой европейской страной».

Вучич напомнил о погибших под натовскими бомбёжками детях, о разрушении гражданской инфраструктуры, о беженцах.

Вучич:

Вы отторгли часть нашей территории, вы убивали наших людей. Кто дал вам это право? Вы ломали дух сербов, но я хочу сказать, что сербский дух не сломлен.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 08:01
    +2
    Увы может быть и хуже ,если Россия падет ..Вырежут вас сербов и нас тоже И ВСЕ ! Вечная демократия на планете глобалистов
    Милошевич нам послание оставил про "бешенных собак" Все сбывается к сожалению !
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 08:05
    +4
    у меня у сербки-коллеги сестра погибла от бомбежек. со всей своей семьей. двое детей там было. моя коллега "любит" теперь пен дос ню - аж жуть.

    у ее знакомых сын с женой молодой погиб в обстрелянном поезде (НАТОвский пилот обстрелял). жена на сносях была. их родственники тоже теперь "любители" США. на всю жизнь.

    естественно погибшие были гражданскими. некомбатантами.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:14
    +1
    К сожалению эту речь Вучича полную негодования ,запад за территорию Сербии не выпустит.Они сейчас раскрутили заявление посла США.Сербы со временем должны понять НАТО и простить!
  4. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 08:15
    +1
    Как заговорил, когда про себя. А как про русских, Россию, НАТО против России, которое окружает (Скандинавия, Прибалтика, Украина, Грузия), незаконные торговые санкции по большинству отраслей, за санкции на торговых наших партнёров, чтобы с нами не торговали, дискриманацию в спорте, отказ в визах нашим дипломатам и т.д. что-то трёхзадый сразу молчок- просто дайте нам газ подешевле, ну мы маленькие нас окружают. Предатель, голосует против нас в ООН.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 08:24
      0
      Цитата: Bombaher
      А как про русских, Россию, НАТО против России, которое окружает (Скандинавия, Прибалтика, Украина, Грузия), незаконные торговые санкции по большинству отраслей, за санкции на торговых наших партнёров, чтобы с нами не торговали, дискриманацию в спорте, отказ в визах нашим дипломатам и т.д. что-то трёхзадый сразу молчок- просто дайте нам газ подешевле, ну мы маленькие нас окружают. Предатель, голосует против нас в ООН.

      Вот не надо. Сербы просили у нас С-300, не дали нифига. Сербы плакали, "Русичи! Дайте нам С-300!" Да фиг вам.
  5. северный кавказ
    северный кавказ Сегодня, 08:24
    0
    Президент Сербии отметил, что, читая западные издания, он видит, что там о вторжении НАТО в Сербию пишут как о «войне цивилизованного мира против варварства».
    Интересно задать такой вопрос всяким Галкиным, Пугачёвым и Ахеджаковым.