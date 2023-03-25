Президент Сербии: С 1999 года не может быть ничего хуже того, что в НАТО сделали с нашей маленькой суверенной страной

24 года назад окончательно умерло современное международное право. И это звучит не как бюрократический приговор для вас. Нет! Это гораздо больше. С тех пор ничто в мире не может быть хуже того, что они (НАТО) сделали с маленькой страной, которая была виновата только потому, что хотела быть сама собой, быть свободной, и таковая не нравилась тем, кто в 89-м и в 90-х свергли старый и создали новый порядок, в котором только их и спрашивают обо всем, а непослушных надо наказывать.

Они говорят, что напали на суверенную страну из-за «гуманитарной катастрофы». У меня вопрос: а сколько гуманитарных катастроф вы предотвратили на самом деле? Вы использовали вооружённые сепаратистские группы в стране, которая никогда даже мизинцем ноги не нарушала суверенитета других стран.

Вы отторгли часть нашей территории, вы убивали наших людей. Кто дал вам это право? Вы ломали дух сербов, но я хочу сказать, что сербский дух не сломлен.

Президент Сербии обратился к народу в день очередной годовщины натовских бомбардировок Югославии. Напомним, что сами бомбардировки Белграда и других городов Сербии США и НАТО осуществляли в 1999 году. В сербском календаре мемориальных дат это событие обозначено как День памяти погибших в результате агрессии НАТО.По случаю очередной годовщины натовской военной агрессии Александр Вучич выступил в городе Сомборе на площади Святого Георгия.Вучич, опосредованно обращаясь к Западу:По словам Вучича, Западу удалось уничтожить и гораздо большие страны – Советский Союз. По словам Вучича, затем взялись за Югославию, а потом дело дошло и до Сербии, «которая не хотела принимать диктат».Президент Сербии отметил, что, читая западные издания, он видит, что там о вторжении НАТО в Сербию пишут как о «войне цивилизованного мира против варварства».Вучич:По словам президента Сербии, как только Запад понял, что ему не удастся легитимизировать вторжение через Совбез ООН, страны НАТО решили, что «они настолько могущественны, что и безо каких-либо решений ООН могут позволить расправу над маленькой европейской страной».Вучич напомнил о погибших под натовскими бомбёжками детях, о разрушении гражданской инфраструктуры, о беженцах.Вучич: