Президент Сербии: С 1999 года не может быть ничего хуже того, что в НАТО сделали с нашей маленькой суверенной страной

Президент Сербии обратился к народу в день очередной годовщины натовских бомбардировок Югославии. Напомним, что сами бомбардировки Белграда и других городов Сербии США и НАТО осуществляли в 1999 году. В сербском календаре мемориальных дат это событие обозначено как День памяти погибших в результате агрессии НАТО.
По случаю очередной годовщины натовской военной агрессии Александр Вучич выступил в городе Сомборе на площади Святого Георгия.
Вучич, опосредованно обращаясь к Западу:
24 года назад окончательно умерло современное международное право. И это звучит не как бюрократический приговор для вас. Нет! Это гораздо больше. С тех пор ничто в мире не может быть хуже того, что они (НАТО) сделали с маленькой страной, которая была виновата только потому, что хотела быть сама собой, быть свободной, и таковая не нравилась тем, кто в 89-м и в 90-х свергли старый и создали новый порядок, в котором только их и спрашивают обо всем, а непослушных надо наказывать.
По словам Вучича, Западу удалось уничтожить и гораздо большие страны – Советский Союз. По словам Вучича, затем взялись за Югославию, а потом дело дошло и до Сербии, «которая не хотела принимать диктат».
Президент Сербии отметил, что, читая западные издания, он видит, что там о вторжении НАТО в Сербию пишут как о «войне цивилизованного мира против варварства».
Вучич:
Они говорят, что напали на суверенную страну из-за «гуманитарной катастрофы». У меня вопрос: а сколько гуманитарных катастроф вы предотвратили на самом деле? Вы использовали вооружённые сепаратистские группы в стране, которая никогда даже мизинцем ноги не нарушала суверенитета других стран.
По словам президента Сербии, как только Запад понял, что ему не удастся легитимизировать вторжение через Совбез ООН, страны НАТО решили, что «они настолько могущественны, что и безо каких-либо решений ООН могут позволить расправу над маленькой европейской страной».
Вучич напомнил о погибших под натовскими бомбёжками детях, о разрушении гражданской инфраструктуры, о беженцах.
Вучич:
Вы отторгли часть нашей территории, вы убивали наших людей. Кто дал вам это право? Вы ломали дух сербов, но я хочу сказать, что сербский дух не сломлен.