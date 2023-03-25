Ночью ВС РФ нанесли удары по местам дислокации и складам ВСУ в Славянске и Краматорске

В ночь на 25 марта в Славянске и Краматорске в результате ракетных ударов были поражены объекты военного назначения ВСУ. На этих объектах размещались личный состав, военная техника и вооружение украинских формирований.Украинская пресса сообщила о мощном взрыве в Краматорске и двух взрывах в Славянске. Судя по всему, прогремевшие вскоре после объявления на данных территориях воздушной тревоги взрывы и были следствием очередной ракетной атаки российских вооруженных сил.О потерях личного состава, техники и вооружений ВСУ в результате ночной атаки пока не сообщается. В последнее время киевский режим очень внимательно следит за тем, чтобы такая информация не попадала в медийное пространство, поскольку это подрывает уверенность украинских военнослужащих и гражданских в «победе» ВСУ. Комментировать результаты «прилетов» российских ракет и БПЛА разрешается лишь представителям официальных украинских властей.Славянск и Краматорск, крупнейшие города Донбасса из еще остающихся под контролем киевского режима, в настоящее время используются в качестве важнейших центров логистики и концентрации резервов украинских формирований, задействованных на данном направлении фронта. В перспективе освобождение этих городов также является одной из важных задач российских вооруженных сил в процессе специальной военной операции.Ранее украинская пресса сообщала также о ракетном ударе по Белополью в Сумской области. Судя по всему, здесь также были повреждены используемые ВСУ объекты.