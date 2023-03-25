Украинские волонтёры планируют закупить британские лёгкие танки FV101 Scorpion для Сил территориальной обороны ВСУ

Украинские силы территориальной обороны в скором времени могут получить на вооружение британские легкие танки FV101 Scorpion, закупкой бронетехники занимаются различные волонтерские организации.
Украинские волонтеры и благотворители облюбовали территорию Соединенного королевства, где имеется возможность закупить старую бронетехнику, снятую с вооружения британской армии. Дорожку туда "протоптал" экс-президент Украины Петр Порошенко, закупивший партию британских бронемашин семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), в частности бронетранспортеров Spartan.
Теперь волонтеры положили глаз на британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion, производившийся с 1971 по 1996 год. Предполагается, что какое-то количество данных танков будут закуплено для Сил территориальной обороны Украины. Причем утверждается, что заказы на закупку бронетехники поступают непосредственно от теробороновцев, которых командование обеспечивает по остаточному принципу, вся имеющаяся бронетехника идет в кадровые части ВСУ.
Как заявили волонтеры, на сегодняшний день танк FV101 Scorpion можно купить в Великобритании по цене 90 тысяч фунтов стерлингов за одну единицу. При этом техника находится в условно боевом состоянии, т.е. орудия не прошли процедуру демилитаризации перед продажей коллекционерам и т.д.
Сам танк имеет алюминиевую противопульную броню, 76-мм пушку L23A1 и спаренный с ней пулемет L8A1 калибра 7,62 мм. Двигатель установлен в передней части корпуса, боевая масса - 7,94 тонны, длина корпуса - 4,78 м, ширина - 2,23 м, высота - 2,49 м. Скорость по шоссе - 80 км/час, запас хода - 640 км. Экипаж - 3 человека.