Военное обозрение
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Украинские волонтёры планируют закупить британские лёгкие танки FV101 Scorpion для Сил территориальной обороны ВСУ

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Украинские волонтёры планируют закупить британские лёгкие танки FV101 Scorpion для Сил территориальной обороны ВСУ

Украинские силы территориальной обороны в скором времени могут получить на вооружение британские легкие танки FV101 Scorpion, закупкой бронетехники занимаются различные волонтерские организации.


Украинские волонтеры и благотворители облюбовали территорию Соединенного королевства, где имеется возможность закупить старую бронетехнику, снятую с вооружения британской армии. Дорожку туда "протоптал" экс-президент Украины Петр Порошенко, закупивший партию британских бронемашин семейства CVR(T) Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked), в частности бронетранспортеров Spartan.

Теперь волонтеры положили глаз на британский легкий разведывательный танк FV101 Scorpion, производившийся с 1971 по 1996 год. Предполагается, что какое-то количество данных танков будут закуплено для Сил территориальной обороны Украины. Причем утверждается, что заказы на закупку бронетехники поступают непосредственно от теробороновцев, которых командование обеспечивает по остаточному принципу, вся имеющаяся бронетехника идет в кадровые части ВСУ.

Как заявили волонтеры, на сегодняшний день танк FV101 Scorpion можно купить в Великобритании по цене 90 тысяч фунтов стерлингов за одну единицу. При этом техника находится в условно боевом состоянии, т.е. орудия не прошли процедуру демилитаризации перед продажей коллекционерам и т.д.

Сам танк имеет алюминиевую противопульную броню, 76-мм пушку L23A1 и спаренный с ней пулемет L8A1 калибра 7,62 мм. Двигатель установлен в передней части корпуса, боевая масса - 7,94 тонны, длина корпуса - 4,78 м, ширина - 2,23 м, высота - 2,49 м. Скорость по шоссе - 80 км/час, запас хода - 640 км. Экипаж - 3 человека.
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19 комментариев
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  1. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 08:36
    +3
    Очень хорошая техникс! Хорошо огороды пахать.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 08:38
      +2
      Да и соседями конфликты решать ,самоё то.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 08:51
        +2
        Да и соседями конфликты решать

        Ага соседским братским народом то есть с нами россиянами. Короче они все там потомки бандеры и предпочитают смерть спокойной жизни с Россией.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 10:11
          0
          Как бы я, с Андреем Николаевичем о дачах,а не о бандеровцах.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:45
      0
      Вы это зря.Да,брони у них нет,точнее алюминиевая,каа нс БМП1.А так машина шустрая с низким силуэтом.Цель сложная
      1. Fizik13
        Fizik13 Сегодня, 10:27
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Вы это зря.Да,брони у них нет,точнее алюминиевая,каа нс БМП1.

        На БМП-1 и 2 броня стальная, а вот на БМП-3 и БМД-1...4 броня алюминиевая (точнее сплав на основе алюминия).
    3. Маз
      Маз Сегодня, 09:26
      -2
      Интересно, а бронированные телеги и римские колесницы у британцев ещё остались? Надо подсказать порошенко, а то вдруг какую рухлядь не разглядел у британцев?
    4. donavi49
      donavi49 Сегодня, 10:00
      +1
      Ну вот когда вам навесиком будут накидывать 76 мм фугасики с закрытой позиции, вы конечно сохраните оптимизм и присутствие духа. А еще он может бахнуть Шрапнелью с замедлением с условных 600-900 метров по дому, оно пробьет стену и внутри будет ой как не весело, а условному пехотному отделению противостоять этом нечем. Кстати для этой пушки условный безлимит снарядов. Да и БМПху какую он порвет хешом. Вполне нормальная машина, для специфического применения. Вопрос лишь в количестве. У Британии они распроданы по частникам, а частники сейчас ломят три цены. Вот в это упор. Звериное лицо капитализма спасает от тысяч коробочек (М113, Леопардов, британских ФВ разных типов) уже сейчас.
    5. Грац
      Грац Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Очень хорошая техникс! Хорошо огороды пахать.

      думаете по хуторам растащат? belay
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:39
    0
    Мдааа. А имена этих волонтеров на сайт миротворец выложить. Пускай планета знает своих хероев! А если без сарказма, то пускай привозят. Больше факелов на поле боя - тем больше какелов к Бандере!
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 08:42
    -4
    Пусть ккровавый Петя больше тратит то, что наворовал здесь. А технику оприходуем как положено "сдал, принял, подпись ЧВК Вагнер"
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 08:49
      +3
      Вы много уже со своего боевого дивана наоприходовали,орденоносцы ??!!
      Что за манера такая ..
      У этого танка есть пушка которая стреляет и пулеметы..
      В отличии от вашей бесконечной ленты заряженной пустобрехством которыми вы строчите без перерыва со своего клавиатурного пулемета
      1. ColdWind
        ColdWind Сегодня, 09:00
        +3
        Причём вот наш аналог, БРМ-1К. Чем то лучше? Причем он модернизируется и закупается МО РФ, а не волонтерами.

  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:50
    0
    Музеем быть Украине....
    Столько военного антиквариата...
    Раньше лишь на Кубинке можно было увидеть лишь малую толику от того, что сейчас можно найти на Украине...
    Только не поможет им этот алюминиевый танчик. Разве в цветмет
    1. ishinmaikl
      ishinmaikl Сегодня, 08:57
      -2
      То ли наши мотолыги с башнями пришпандореными..Да? Все новейшеее
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:56
    +1
    британские легкие танки FV101 Scorpion
    Своими габаритами и силуэтом напоминает советскую СУ-76 времен ВОВ. Ну для теробороны на безрыбье и рак рыба, будут за водкой ездить в соседний магазин.
  6. ValeraKrasovski
    ValeraKrasovski Сегодня, 09:26
    0
    аие украинские волонтеры? Укронацистские подонки и мрази. аие силы территориальной обороны? Нацистские и террористические банды.
  7. donavi49
    donavi49 Сегодня, 09:54
    0
    ТРО по обновленным штатам имеют 120 мм минометную батарею с транспортом и разведкой, а также бронегруппу ротного уровня. Бронегруппа может быть колесной, гусеничной или смешанной.

    Судя по всему, на дооснащение ТРО запрягли волонтерские фонды. Минометы, пикапы и БПЛА закупает ПЖ, а бронегруппы локальные волонтеры и вероятно кто-то из крупных, может тот же Порошенко в ТРО своей области завезет, во львовское Скота (тут даже статья была) привезли и еще одного везут.
    1. Розмари
      Розмари Сегодня, 10:52
      0
      Цитата: donavi49
      Судя по всему, на дооснащение ТРО запрягли волонтерские фонды.

      И украинских миллиардеров запрягли. В прошедшем 2022 году на больше всего денег для ВСУ и гуманитарку был "раскуркулен" Ринат Ахметов - более 100 миллионов долларов. На втором месте Порошенко - $46 млн, на третьем, Виктор и Елена Пинчуки - $45,3 млн., на четвертом Вадим Новинский - $24 млн, на пятом - Константин Жеваго - $21,7 млн., на шестом Дмитрий Фирташ - $14,8 млн, на седьмом Александр и Галина Гереги - $10,8 млн. Далее по списку идут украинские миллионеры.
      Информации о суммах, потраченных на ВСУ и гуманитарку миллиардерами Игорем Коломойским, Геннадием Боголюбовым и Владом Яценко нет.

      Может давно пора взять с xoxлов пример, и начать раскулачивать на помощь армии и гуманитарку российских миллиардеров и миллионеров?