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Появились некоторые подробности атаки на американские базы в Сирии: иранские ракеты и дроны «нагрузили» ЗРК NASAMS США, прорвав в итоге ПВО

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Появились некоторые подробности атаки на американские базы в Сирии: иранские ракеты и дроны «нагрузили» ЗРК NASAMS США, прорвав в итоге ПВО

Ракетные удары по военным базам США в районе крупнейших углеводородных месторождений Сирии – одна из главных для западного мира тем сегодняшнего дня. Тема оказалась настолько серьёзной, что она сместила с первых полос западных СМИ даже украинский конфликт, на военную и информационную накачку которого выделяются миллиарды долларов.


Основной посыл ударов, ответственно за которые, по сути, взял на себя Корпус стражей исламской революции, не только в том, что на каждую американскую операцию против иранских сил последует ответ. Состоит этот посыл и в ряде других аспектов. Например, в том, что Иран на Ближнем Востоке уже не позволяет США воевать исключительно с помощью «прокси». В любом случае перед США встаёт риск потерь среди своих военнослужащих, даже если те находятся на территории, как сами утверждают, «сверхзащищённых» баз.

Посыл ещё и в том, что иранские ракеты сегодня достигли такого технологического уровня, который позволяет без особого труда обнулить эффективность выстроенной американской системы ПВО. Эта система была выстроена в попытках создать в районе размещения баз армии США и сирийских месторождений бесполётную зону, но в итоге расчёты зенитных ракетных комплексов США оказались фактически бессильны против 20-ти с лишним иранских ракет и дронов-камикадзе.

Появились некоторые подробности атаки на востоке Сирии.

Не справились с задачей по перехвату ракет и ЗРК NASAMS, которые американцы используют на оккупированных территориях Сирийской Арабской Республики. Первая волна атаки «нагрузила» ПВО по максимуму, а вторая волна уже сделала своё дело непосредственно по объектам на земле.

Также появились сведения в районе Абу-Камаля, где был атакован американский военный конвой, уничтожены несколько топливных цистерн и сопровождавшие их американские военные и нанятые им местные боевики.

Примечательно, что эти события происходили на фоне сообщений о готовности Эр-Рияда и Дамаска возобновить отношения, причём при посредничестве Москвы. Официальные лица встретились в Дубае (ОАЭ), договорившись создать дорожную карту восстановления контактов между Сирийской Арабской Республикой и Саудовской Аравией. Как пишет ближневосточная пресса, «администрация США и здесь осталась за бортом геополитических перемен», указывая, что не так давно Саудовская Аравия провела продуктивные переговоры ещё и с Ираном - при посредничестве КНР.
Автор:
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41 комментарий
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  1. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 08:48
    +6
    Интересно, если Сирия, Иран, и Саудиты при посредничестве РФ и КНР выстроят "особые" отношения, то опять израильтян натравят?
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 09:00
      +11
      Я думаю, что в этом случае б-гоизбранных не хватит. Закончатся быстро.
      1. Михаил Драбкин
        Михаил Драбкин Сегодня, 09:02
        -14
        —-Надеюсь что штабисты России не спят по ночам от кошмара перенасыщения ПВО (спаси и сохрани!!!) объектовый, войсковой, стратегической (С-400 и далее) на театре военных действий СВО, и в зоне достижения средствами ВСУ в глубине России

        —-И что планы противодействия разработаны, и их осуществление - под ежедневным контролем Объединенного Штаба СВО и лично - генералом Герасимовым.
        1. g_ae
          g_ae Сегодня, 09:11
          -17
          Они не спят, они там кракена гоняют всем Генштабом похоже.)))) Просто интересно, уже год прошёл "СВО", а ПВО шумеров живее всех живых. Хотелось бы назвать российскими генералов наследниками Суворова, да скепсис не позволяет, как-то не впечатляют успехи, а стенда-шоу господина Конашенкова ничего кроме смертной тоски не нагоняют.
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 10:32
            +2
            В каком месте оно живее всех живых,
            если наши долбят что хотят в любой точке их территории?
            1. g_ae
              g_ae Сегодня, 10:42
              -7
              Серьёзно? Что - то не слышал о полётах российской авиации за линию фронта. Мосты через Днепр как стояли, так и стоят. Логистика у укров работает как часы. Видимо не все что хотят долбят. Или не все могут, что хотят.
          2. серафимамурский
            серафимамурский Сегодня, 12:13
            0
            Александр Греков кончай лежать на диване и клавиатуру, поезжай на Донбасс и покажи как воевать надо.
        2. KCA
          KCA Сегодня, 09:38
          +4
          В России нет объектовой ПВО, есть общая сеть ПВО, от "Небо" до "Панцирь-С", на каком-то участке можно перенасытить целями, но рядом не спят
        3. Михаил Драбкин
          Михаил Драбкин Сегодня, 10:29
          -5
          —-Коллеги, подскажите в чем неправ? Обьектовая ПВО существует, по факту - например на здании МО в Москве… ТОР - обьектовая и войсковая система…

          —-Перенасыщение систем ПВО - это тихий ужас на любом участке, поэтому 25 до 50 ТУ-22 должны были участвовать в атаке на АУГ… и это должен быть кошмар штабистов перед ожидаемым наступлением ВСУ.. Да и как показали атаки на Энгельс, Джанкой - и в глубине России.

          —-И что планы должны быть, и Герасимов в своей роли за это в ответе. С чем вы несогласны?

          —-Спасибо, если объясните.
        4. мерцание
          мерцание Сегодня, 11:22
          +1
          —-И что планы противодействия разработаны, и их осуществление - под ежедневным контролем Объединенного Штаба СВО и лично - генералом Герасимовым.

          Ну еще бы, ведь ему в этом помогает "личный повар Путина" (а так как Путин говорит что все его повара сотрудники ФСО), то остается просто "Повар".
          "Повар" вообще чел гениальный, он все знает, везде успевает: картошку почистить - легко, отбомбиться штурманом - легко, разработать план наступления - легко, указывать депутатам - легко, гонять губернаторов и мэров - легко, облить субстанцией Стрелкова - всегда.
          Короче, продолжать можно долго. Но главное где он силен, так это в троллинге, здесь даже его знаменитые ольгинские тролли просто отдыхают. Про "Эзопов язык" вообще молчу - реально крутой спец!
          Если ваша возьмет - забирайте Артемовск, если нет - идем до Днепра", - сказал Пригожин

          Руководитель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин в личном письме обратился к главе Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкену. Пригожин, сообщают российские средства массовой информации, предложил Вашингтону профинансировать некий проект ЧВК Вагнер в Африке.
          И как это все понимать?)
          Машиах не меньше, правда? bully
      2. Anna E.
        Anna E. Сегодня, 11:57
        +1
        Ну "избранные" до последнего "избранного" воевать не станут. Это не "папуасы" вроде черноморокопателей, это свои граждане. Которые решают, кому очередная моника будет делать приятно в оральном кабинете, а кто куснёт тунца. Как только потери превысят некий порог, начнётся бегство кьк с Афгана.
    2. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:01
      +3
      то опять израильтян натравят?

      Тогда израильтянам кирдык будет. Израиль может тягаться с одной из этих стран а со всеми сразу не потянет даже если впишутся америкосы. У америкосов и Ко сейчас в прерогативе как-лы с весенним контрнаступлением.
    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:03
      +2
      У Израиля ,у Натанияху проблема.Подтянулись израильтяне из США.Майдан нарисовывается.
    4. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 09:04
      +1
      Иран с Израилем по любому на мир не пойдут.
      Слишком долго ненависть копилась.
      Нужно столкновение с кровавой баней с обоих сторон, с ничейным результатом, лишь после этого "вынужденный мир", который строго соблюдать обоим сторонам (чтоб не провоцировать повторения) пару поколений. И лишь тогда возможен мир.
      Победа в "кровавой бане" любой из сторон не будет способствовать миру - Иран попросту ликвидирует само еврейское государство, Израиль превратит Иран в ещё одну Палестину, с полностью уничтоженной промышленностью, периодически бомбя тех, кто хоть как-то пытается поднять уровень жизни населения, но не трогая олигархов, что строят себе дворцы посреди нищих развалин.
      Проблема в ядерном оружии Израиля. Как дойдёт до больших потерь - он его применит.
      Так что не будет мира на Ближнем Востоке. Не в этом столетии.
    5. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 09:04
      +2
      Цитата: igorbrsv
      опять израильтян натравят?

      А они что - бессмертные?
      Если Китай подключится частью НОАК, Иран подтянет свою КСИР, то может наступить очередной исход в ...
      - В чем богоизбранность еврейского народа, Дживз?
      - Господь рассеял его по всему миру и обрек на вечные скитания, сэр.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 09:31
        +9
        Цитата: ROSS 42
        Если Китай подключится частью НОАК,

        Это исключено. Китай не будет вписываться в зарубу с Израилем. НЕ потому что не сможет победить, или опасается, а просто потому, что это ему не надо от слова совсем. По крайней мере, ни одной объективной причины для военной разборки между Пекином и Израилем, пока не наблюдается. winked
    6. Маз
      Маз Сегодня, 09:21
      +3
      Шось мне эта тактика напоминает, даже боюсь думать о том, откуда такой грамотный опыт и метод массового прорыва ПВО взялся у иранцев laughing и при чьём посредничестве!
      1. Anna E.
        Anna E. Сегодня, 12:06
        0
        У небратьев подсмотрели. Любая система ПВО может сопровождать конечное количество целей, а обстреливать ещё более ограниченное их количество. Напусти тучу копеечных гераней/шахидов и перегрузишь сколь угодно навороченную систему. И, пока она гоняется за призраками, работай по беззащитным целям
  2. народник
    народник Сегодня, 08:50
    +7
    И это радует!
    Как-бы так иранцам помочь, чтобы США из Сирии ветром сдуло. Так же, как и из Афгана.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:58
      +3
      Цитата: народник
      И это радует!
      Как-бы так иранцам помочь, чтобы США из Сирии ветром сдуло. Так же, как и из Афгана.

      В месяц матрасы воруют сирийскую нефть на сумму от 30 до 40 млн.долларов. В год это около полумиллиарда. Когда их физические и материальные потери сравняются, или превысят рентабельность "добычи", то их сразу сдует с этих месторождений, как тушканчиков с вечной мерзлоты, а стало быть, только регулярные обстрелы их баз и уничтожение конвоев снабжения с колоннами нефте.цистерн, могут поспособствовать их "сдуванию". Проводить полноценную военную операцию против Ирака, Сирии и Ирана, из-за полумиллиарда долларов они не станут т.к. затраты превысят "утрату". Они сейчас воруют нефть только потому, что находятся в Сирии почти в тепличных условиях, под охраной и при содействии курдяков.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 10:07
      +2
      Цитата: народник
      Как-бы так иранцам помочь, чтобы США из Сирии ветром сдуло. Так же, как и из Афгана.

      Только мощное и многочисленное ПВО. Чтобы стояла и в Сирии и в Ираке. После того, как очередная американская база будет обстрелянная ракетами, это ПВО должно быть в готовности сразу встречать любителей полетать на Ф-16
      1. Anna E.
        Anna E. Сегодня, 12:10
        0
        Судя по событиям на окраине, нам самим её катастрофически не хватает. Даже база "стратегов" не прикрпта.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:51
    +3
    Вот почему американские сми ,кособоко это комментируют: одын БПЛА и 10 ракет,одын убитый из обслуги.
  4. Комментарий был удален.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:00
    +3
    Если подтвердятся " непроверенные данные" эта новость может затмить Украину сегодня.Ждём,Америка пока спит.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:06
    +6
    перед США встаёт риск потерь среди своих военнослужащих
    Прекрасная новость про удар по базе, разгром конвоя, потерях среди американцев. Американцам будет "приятно" услышать, что их ЗРК не справились с иранскими ракетами. Одним словом в Сирии день удался.
  7. Karl123
    Karl123 Сегодня, 09:07
    -6
    Ну вот не будет у амеров нефти, инфляция разгонится. Что сделает набиулина чтоб сохранить активы друзей одного популярного человека? Она всегда подерживала доллар за счет россии. И потому всегда была лучшим центробанкиром. В 2015 году ей присвоили это звание, а недавно кристин лагард в диалоге с лексусом и вованом опять её похвалила. Так что не радуйтесь, простым россиянам от этих атак точно ничего не перепадет. Миска риса будет дороже в россии чем дороже доллар. Ведь это сейчас происходит, и всегда происходило.
    1. Anna E.
      Anna E. Сегодня, 12:13
      0
      Не знаю цены миски риса. Не помню когда последниий раз покупала рис. Если вы покуоаете рис мисками за наличные доллары, вам сочувствую.
  8. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:12
    +1
    Давайте не будем забывать у США в том районе превосходство в воздухе, а так как они не связаны ни какими моральным и нравственными принципами то отвечать будут жёстко.
    1. vorobejti
      vorobejti Сегодня, 09:24
      +2
      Обмен сериями ударов вполне может перерасти во что то большее.
      1. Аркадич
        Аркадич Сегодня, 09:53
        0
        Не думаю, что перерастет. Реальной силы против американцев в этой области нет, за них отряды курдов, а Иран за шиитских партизан открыто в Сирии ввязываться не будет.
    2. Грица
      Грица Сегодня, 10:11
      +1
      Цитата: Аркадич
      Давайте не будем забывать у США в том районе превосходство в воздухе, а так как они не связаны ни какими моральным и нравственными принципами то отвечать будут жёстко.

      ПВО, ПВО и еще раз ПВО. Украина показала, что насыщенность ПВО совершенно отбивает желание летать над ее территорией самолетов. Как это ни прискорбно, но эти самолеты наши.
  9. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:19
    +2
    иранские ракеты сегодня достигли такого технологического уровня, который позволяет без особого труда обнулить эффективность выстроенной американской системы ПВО
    Грозно. НТР на марше
    Первая волна атаки «нагрузила» ПВО по максимуму,
    А, вот в чем дело) Мусорные дроны с Али просто-напросто приняли на себя немногочисленные ракеты систем ПВО, после чего можно безнаказанно уничтожать что хочешь такими же дронами, с привязанными к ним скотчем пакетиками взрывчатки. Вся атака видимо вышла дешевле одной ракеты американской ПВО.
    Это не научно-техническая революция, это у персов имеется гораздо более грозное оружие - здравый смысл. То есть их командование думает не столько о воровстве, сколько о войне. Очень странная позиция, в мире почти нигде сейчас непопулярна. С грошовых дронов же не украдешь ничего! Заказывать надо ракеты по миллиону долларов каждая, пусковые по пятьдесят миллионов и все такое прочее. Со всего этого выхлоп большой!
    Сегодня по ТВ репортаж показывали, как люди в ДНР переделывают дроны с Али для войны. Нет бы погодить немного, вот в МО поделят финансирование, и вот-вот, года через три, появятся наши дроны по цене чугунного моста...
  10. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 09:31
    +9
    Какая приятная новость, к утреннему кофе!)
  11. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:34
    +2
    иранские ракеты и дроны «нагрузили» ЗРК NASAMS США, прорвав в итоге ПВО

    Браво, персы! Хорошо их "по шупали" по мягким местам... good
    Еще и про щупать "озабоченных" из земли "обетованных... wassat
  12. DargAVS
    DargAVS Сегодня, 09:34
    +3
    Интересно, как раз в том районе когда-то Вагнеров сильно побили с помощью авиации, не пора ли там порядок навести и отвертку совместно давать?
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:43
      0
      Цитата: DargAVS
      Интересно, как раз в том районе когда-то Вагнеров сильно побили с помощью авиации, не пора ли там порядок навести и отвертку совместно давать?

      Все помним ,но месть должна быть холодным блюдом
      Ассад в Москве побывал потом Си ..Все видать взаимосвязано
  13. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:40
    +1
    Цитата: Shurik70
    Иран с Израилем по любому на мир не пойдут.
    Слишком долго ненависть копилась.
    Нужно столкновение с кровавой баней с обоих сторон, с ничейным результатом, лишь после этого "вынужденный мир", который строго соблюдать обоим сторонам (чтоб не провоцировать повторения) пару поколений. И лишь тогда возможен мир.
    Победа в "кровавой бане" любой из сторон не будет способствовать миру - Иран попросту ликвидирует само еврейское государство, Израиль превратит Иран в ещё одну Палестину, с полностью уничтоженной промышленностью, периодически бомбя тех, кто хоть как-то пытается поднять уровень жизни населения, но не трогая олигархов, что строят себе дворцы посреди нищих развалин.
    Проблема в ядерном оружии Израиля. Как дойдёт до больших потерь - он его применит.
    Так что не будет мира на Ближнем Востоке. Не в этом столетии.

    А кто больше ненависти делал?
    Коню понятно, "богоизбранные" ... Что касается иранцы, они же персы, долго терпели от наглости как от израильтян и так от наглосаксов.
    Ко всему есть предел.
    Если политиканы из Израиля и наглосаксы (США и Англия) не возьмут за ум и не сядут за стол переговоров - быть в большой беде!
  14. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 09:40
    0
    прорвав в итоге ПВО

    Это сигнал Израилю и т.д. Поставки на окраину идут мимо видать bully И активно изучаются и проверяются
  15. JonnyT
    JonnyT Сегодня, 09:49
    0
    Эти гады еще и за Дер Эр зор ответят, Вагнера американцам обязательно припомнят это.... Халявная нефть с коноко закончилась.....будет очень хорошо если ещё и курды начнут долбить американских оккупантов
  16. Radikal
    Radikal Сегодня, 10:08
    -1
    ...иранские ракеты и дроны «нагрузили» ЗРК NASAMS США, прорвав в итоге ПВО

    У Ирана получается, почему не получается у нас? winked
  17. Msi
    Msi Сегодня, 11:59
    0
    Пора выкинуть американцев из Сирии. За спасение жизни и страны Асаду нужно долги России вернуть...