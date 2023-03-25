Появились некоторые подробности атаки на американские базы в Сирии: иранские ракеты и дроны «нагрузили» ЗРК NASAMS США, прорвав в итоге ПВО

Ракетные удары по военным базам США в районе крупнейших углеводородных месторождений Сирии – одна из главных для западного мира тем сегодняшнего дня. Тема оказалась настолько серьёзной, что она сместила с первых полос западных СМИ даже украинский конфликт, на военную и информационную накачку которого выделяются миллиарды долларов.
Основной посыл ударов, ответственно за которые, по сути, взял на себя Корпус стражей исламской революции, не только в том, что на каждую американскую операцию против иранских сил последует ответ. Состоит этот посыл и в ряде других аспектов. Например, в том, что Иран на Ближнем Востоке уже не позволяет США воевать исключительно с помощью «прокси». В любом случае перед США встаёт риск потерь среди своих военнослужащих, даже если те находятся на территории, как сами утверждают, «сверхзащищённых» баз.
Посыл ещё и в том, что иранские ракеты сегодня достигли такого технологического уровня, который позволяет без особого труда обнулить эффективность выстроенной американской системы ПВО. Эта система была выстроена в попытках создать в районе размещения баз армии США и сирийских месторождений бесполётную зону, но в итоге расчёты зенитных ракетных комплексов США оказались фактически бессильны против 20-ти с лишним иранских ракет и дронов-камикадзе.
Появились некоторые подробности атаки на востоке Сирии.
Не справились с задачей по перехвату ракет и ЗРК NASAMS, которые американцы используют на оккупированных территориях Сирийской Арабской Республики. Первая волна атаки «нагрузила» ПВО по максимуму, а вторая волна уже сделала своё дело непосредственно по объектам на земле.
Также появились сведения в районе Абу-Камаля, где был атакован американский военный конвой, уничтожены несколько топливных цистерн и сопровождавшие их американские военные и нанятые им местные боевики.
Примечательно, что эти события происходили на фоне сообщений о готовности Эр-Рияда и Дамаска возобновить отношения, причём при посредничестве Москвы. Официальные лица встретились в Дубае (ОАЭ), договорившись создать дорожную карту восстановления контактов между Сирийской Арабской Республикой и Саудовской Аравией. Как пишет ближневосточная пресса, «администрация США и здесь осталась за бортом геополитических перемен», указывая, что не так давно Саудовская Аравия провела продуктивные переговоры ещё и с Ираном - при посредничестве КНР.