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Минобороны ФРГ обнаружило, что новые бронежилеты бундесвера не являются пуленепробиваемыми

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Минобороны ФРГ обнаружило, что новые бронежилеты бундесвера не являются пуленепробиваемыми

Одна из партий из 304 тысяч заказанных немецким министерством обороны бронежилетов Modular Ballistic Protection and Carrying Equipment Soldier (MOBAST) оказалась с серьезными недостатками. Как выяснили специалисты военного ведомства ФРГ, бронежилеты не являются пуленепробиваемыми. Об этом сообщает телеканал N-TV.


Теперь министерство обороны ФРГ назначило новые испытания на стойкость бронежилетов к пулям, после прохождения которого они будут переданы в вооруженные силы. Если испытания бронежилеты не пройдут, то в войска их поставлять не будут.

История с бронежилетами началась после того, как бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт захотела повысить защищенность военнослужащих. Она заказала большое количество бронежилетов, а затем покинула занимаемую должность. В настоящее время немецкие военные получили лишь 4 тысячи бронежилетов из 304 тысяч, при этом во всех последующих партиях начали обнаруживать значительные недостатки.

В пресс-службе министерства обороны заверяют, что причины проблемы выявлены, поэтому скоро ситуация будет исправлена. Правда, не очень понятно, как обстоит дело с возмещением убытков. При министре Ламбрехт на закупку бронежилетов было выделено 2,4 млрд евро. Это был один из крупнейших проектов в рамках модернизации оснащения бундесвера.

Напомним, что ранее правительство ФРГ заявляло о намерении потратить на оснащение бундесвера не менее 100 миллиардов евро за несколько лет, и речь шла как о перевооружении войск, так и о снабжении солдат и офицеров защитным снаряжением.

Отметим, что в последнее время в западной прессе все чаще появляются публикации о плачевном состоянии бундесвера – якобы и оружия немецкой армии не хватает, и кадровый дефицит становится все сильнее. Такие публикации могут ставить своей задачей создание благоприятного общественного фона для последующего увеличения оборонных расходов, восстановления обязательного призыва на военную службу и иных непопулярных для простых немцев шагов.
Использованы фотографии:
Wikipedia / SSGT MARIA J. LORENTE, USAF
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25 комментариев
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  1. Sharky
    Sharky Сегодня, 09:03
    +6
    Так нормальная тенденция в «цивилизованной Европе»: гомосексуализм - это не болезнь, бронежилет - это не от пуль!
    1. Маз
      Маз Сегодня, 09:15
      +3
      Какой приятный сюрприз, отправьте их в укрорейх за деньги ЕС, в ихнем укровермахте им как раз и место!
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 09:23
        0
        Цитата: Маз
        Какой приятный сюрприз, отправьте их в укрорейх за деньги ЕС, в ихнем укровермахте им как раз и место!

        Пусть еще им каски времен Фридриха отправят и пулеметы МГ Они очень ценятся у нациков -бандеровщины negative И песенки из архивов Мадлин Дитрих laughing Их тогда сразу замочат наши ЧВК
        Бандеро солдатен ,нато офицерен и т.д.Тьфу блин
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 09:42
          +2
          Цитата: Дед Пихто
          пулеметы МГ

          До сих пор считается одним из лучших пулеметов мира. Наряду с нашим ПКМ.
    2. Mister X
      Mister X Сегодня, 09:38
      0
      Броники китайские, как тушёнка из фильма
      )
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 10:02
        +2
        Цитата: Mister X
        Броники китайские, как тушёнка из фильма

        Китайские плиты не хуже наших, держат 7,62*54. И китайцы запаивают арамидные пакеты в чехлы, ибо арамид боится влаги. У нас этого не делается.
        1. Mister X
          Mister X Сегодня, 12:11
          0
          Цитата: Ингвар 72
          Китайские плиты не хуже наших,

          В Китае, как и в Турции - товары абсолютно разного качества.
          Всё зависит от желаемой цены.
          Китайцы никогда не говорят "дешевле нет".
          - Ходите дешевле - сделаем!
          Но качество будет ниже.
          И так до бесконечности...

          То же постельное белье можно купить и по 20, и по 2 бакса за комплект.
          Но тот, что за 2 будет не из ткани, а из марли wink
          Так видимо случилось и с брониками для Бундесвера
    3. Умник
      Умник Сегодня, 09:40
      +3
      Нытики какие то! Подумаешь броники дырявые у нас 1.5 млн комплекта ратник куда то подевались МО даже полслова не проронил!
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 10:53
        +1
        Речь шла не о комплекте "ратник", а о комплекте "обычного" обмундирования. Но особого подтверждения информации не было.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 09:07
    +1
    История с бронежилетами началась после того, как бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт захотела повысить защищенность военнослужащих.

    Лучше бы эта история началась с того, что Ламбрехт захотела испытать бронежилет на себе...
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 09:21
      +3
      Цитата: ROSS 42
      История с бронежилетами началась после того, как бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт захотела повысить защищенность военнослужащих.

      Лучше бы эта история началась с того, что Ламбрехт захотела испытать бронежилет на себе...

      А зачем? Она была для нас полезная д**а на ответственному посту, многое пролососила. Для России это очень хорошо.
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:25
      0
      Чем то напомнило пожар на складе перед ревизией.Заказала,и ушла..
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:09
    +1
    А говорят на западе не воруют бюджетные деньги.Да их не воруют их осваивают.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:32
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А говорят на западе не воруют бюджетные деньги.Да их не воруют их осваивают.

      И осваивают очень активно ..Банки лопаются один за другим Доллар мыльный пузырь раздутый до максимума
      И только мировая война может спасти англосаксов Естественно ,если стравить кого нибудь .
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 09:41
      +2
      Цитата: tralflot1832
      А говорят на западе не воруют бюджетные деньги.Да их не воруют их осваивают.

      Воруют везде, только масштабы разные. Как и ответственность за воровство. Но почему то мне думается, что если бы на Западе пропали 1.5 млн. комплектов экипировки, ответственные сразу же слетели со своих постов, с последующим арестом. wink
      По статье - непробиваемых броников в природе не существует. Априори. Статья больше похожа на наброс немецкой прессы. Броники Бундесфера по разным оценкам являются одними из лучших в мире, наряду с пеньдосовскими и израильскими.
      К нашему Ратнику(6Б45) куча вопросов, хоть он и тоже входит в ТОП-10 лучших броников мира. Например, почему кевларовые пакеты не имеют гидроизоляции? Почему наши пацаны уже год распарывают броники, чтобы обернуть кевлар в пищевую стрейч пленку, а производитель до сих пор этого не делает? Ведь кевлар теряет 50% своих свойств при намокании. Даже китайцы уже давно запаивают противоосколочные пакеты.
    3. Попандос
      Попандос Сегодня, 09:54
      0
      говорят на западе не воруют

      Ноу корупшен, ноу криминалити ©
    4. Lynx2000
      Lynx2000 Сегодня, 12:05
      0
      Цитата: tralflot1832
      А говорят на западе не воруют бюджетные деньги.Да их не воруют их осваивают.

      На Западе это делают цивилизованно, например, в США в целях "предотвращения коррупции" законодательство регламентирует лоббирование в интересах определенных фин.-промышленных групп. wink
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:09
    +1
    бронежилеты не являются пуленепробиваемыми...на закупку бронежилетов было выделено 2,4 млрд евро.
    Ну прямо по схеме Порошенко - деньги получил, а поставил не понятно что. Оказывается не только украинцы чему-то учатся у немцев на полигонах, но и немцы активно начали осваивать приемы добывания денег из воздуха.
  5. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:10
    +1
    Титан у "агрессивной России" покупать не стали? Ограничились парой слоев стали с керамической прокладкой? Прибыль с 2,5 миллиардов евро должна неплохая получиться...
    1. Sharky
      Sharky Сегодня, 09:21
      +3
      Керамика (китайская) творит чудеса на самом деле. Рекомендую к просмотру hi:
      1. Ингвар 72
        Ингвар 72 Сегодня, 09:49
        +1
        Цитата: Sharky
        Керамика (китайская) творит чудеса на самом деле.

        Да, керамика рулит. Китайцы давят ценой наших производителей плит. По качеству они почти не уступают нашим плитам, а по цене более чем в два раза дешевле. Комплект из бвух плит Melitech стоит с доставкой 26-30 тыс.руб, а это лучший китайский производитель. Наши же Щелковские плиты 35 тыс. руб за одну плиту. request
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:12
    -1
    Видимо хлопцев ожидает радость - шикарная партия пулепробиваемых жилетов.
  7. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 09:46
    0
    тоже пилить научились))))правильной дорогой идете камераден
  8. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:20
    +2
    Разве броники являются панацеей и должны задерживать все пули? Как помню, начало срока своей службы бронежилет Кираса 5М вес около 8 кг с лишним, как объяснял взводный не защищает от все видов стрелкового оружия и осколков арт.систем. Еще был СТШ "Сфера" стальной около 3 кг.
    Как объясняли все зависит от калибра, баллистики (в упор, дистанции от 20 - 100 м., на излете, по осколкам касательные, калибр, тип снаряда, расстояние от эпицентра разрыва и т.д.)
    1. Препона
      Препона Сегодня, 10:32
      +1
      Вот согласен, на пустом месте суета...