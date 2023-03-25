Минобороны ФРГ обнаружило, что новые бронежилеты бундесвера не являются пуленепробиваемыми

Одна из партий из 304 тысяч заказанных немецким министерством обороны бронежилетов Modular Ballistic Protection and Carrying Equipment Soldier (MOBAST) оказалась с серьезными недостатками. Как выяснили специалисты военного ведомства ФРГ, бронежилеты не являются пуленепробиваемыми. Об этом сообщает телеканал N-TV.
Теперь министерство обороны ФРГ назначило новые испытания на стойкость бронежилетов к пулям, после прохождения которого они будут переданы в вооруженные силы. Если испытания бронежилеты не пройдут, то в войска их поставлять не будут.
История с бронежилетами началась после того, как бывшая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт захотела повысить защищенность военнослужащих. Она заказала большое количество бронежилетов, а затем покинула занимаемую должность. В настоящее время немецкие военные получили лишь 4 тысячи бронежилетов из 304 тысяч, при этом во всех последующих партиях начали обнаруживать значительные недостатки.
В пресс-службе министерства обороны заверяют, что причины проблемы выявлены, поэтому скоро ситуация будет исправлена. Правда, не очень понятно, как обстоит дело с возмещением убытков. При министре Ламбрехт на закупку бронежилетов было выделено 2,4 млрд евро. Это был один из крупнейших проектов в рамках модернизации оснащения бундесвера.
Напомним, что ранее правительство ФРГ заявляло о намерении потратить на оснащение бундесвера не менее 100 миллиардов евро за несколько лет, и речь шла как о перевооружении войск, так и о снабжении солдат и офицеров защитным снаряжением.
Отметим, что в последнее время в западной прессе все чаще появляются публикации о плачевном состоянии бундесвера – якобы и оружия немецкой армии не хватает, и кадровый дефицит становится все сильнее. Такие публикации могут ставить своей задачей создание благоприятного общественного фона для последующего увеличения оборонных расходов, восстановления обязательного призыва на военную службу и иных непопулярных для простых немцев шагов.