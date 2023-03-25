Военное обозрение
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Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

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Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

Хотя основные новости из зоны проведения специальной военной операции приходят с территорий четырёх новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российские военное продолжают присутствовать и в Харьковской области.


Напомним, что в этой области также ранее была создана военно-гражданская администрация, которую возглавил уроженец Харькова Виталий Ганчев. По его словам, под российским контролем на данный момент находится 29 населенных пунктов Харьковской области. Об этом чиновник сказал в интервью агентству ТАСС.

Среди прочего это Гряниковка, Двуречное - сёла и станции к северу от Купянска.

Глава администрации Харьковской области отметил, что в подконтрольные России населённые пункты регулярно поставляются грузы гуманитарной помощи. Однако в связи с оперативной обстановкой некоторые села не всегда удаётся посетить, добавил Ганчев.

В прошлом месяце Ганчев заявлял, что российские военные вернут под свой контроль потерянные в сентябре населённые пункты Харьковской области.

Ранее сообщалось, что украинские военные активно минируют дороги и проводят инженерные работы в регионе.

До сентября 2022 года значительная часть области была под контролем ВС России, включая такие важные города, как Купянск и Изюм.
Автор:
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:10
    +5
    Сначала надо вернуть,а потом говорить.. yes
    1. Маз
      Маз Сегодня, 09:13
      0
      Всего 30 населенных пунктов, нечему радоваться, и до Белгорода достают.
      1. ААК
        ААК Сегодня, 11:47
        0
        Ну да, при нормальной организации СВО под контролем РФ уже давно должна была быть не только вся Харьковская область, но и много других укропских административных единиц, но увы, не только Рокоссовских, Василевских и Коневых, но даже и Мольтке с Людендорфом и Гофманом среди наших "беспросветных" не сыскалось...
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:15
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Сначала надо вернуть,а потом говорить.. yes

      Вернем ,это уже дело принципа и существование Русского мира и России.
      Линия, Харьков -Киев-Одесса ,как минимум . soldier
      1. barclay
        barclay Сегодня, 09:39
        -1
        Только если подучиться, и силенок добавить... ох, непросто это будет. В Харькове нынче особо упоротые засели.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 09:48
          +1
          Особо упоротые там по всей территории.Результат "удачной "пропаганды.последних десятилетий
          1. barclay
            barclay Сегодня, 10:02
            0
            Твм народ сейчас двух категорий. Одна- упоротые, другая- зашуганные. Нашей "братской" республикой занимались "доброжелатели" плотней, чем мы могли думать. Мы думали, что так не бывает. А оно, вон чего...
      2. Klaus8691
        Klaus8691 Сегодня, 09:39
        +2
        Вашими устами да мед пить... Вернуть то может и вернем, но какой ценой?! Судя по темпам возвращения земель это продлится не один год, а гибнут молодые парни, генофонд нашей земли.
    3. boris ivanov
      boris ivanov Сегодня, 09:34
      +11
      Любят у нас некоторые "деятели".. снимать шкуру, с неубитого медведя! (С)
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 09:46
    +3
    Цитата: dmi.pris1
    Сначала надо вернуть,

    Вообще то мы САМИ оставили Харьковскую обл. летом.Аргументировали,что подобная ПЕРЕГРУПИРОВКА даст больше сил на Донбассе.
    В итоге-Донбасс не освободили,и опять лезем в Харьковскую обл.У нас сил прибавилось?Или опять растопыренными пальцами действуем,а не кулаком? hi
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 10:06
      +1
      Вы правы...а предательство Волчанска,Казачьей Лопани,которых НИКТО не атаковал,привело к раскрытию Белгородчины...