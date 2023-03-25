Глава администрации региона заявил, что под контролем ВС России около 30 населенных пунктов Харьковской области

Хотя основные новости из зоны проведения специальной военной операции приходят с территорий четырёх новых российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, российские военное продолжают присутствовать и в Харьковской области.
Напомним, что в этой области также ранее была создана военно-гражданская администрация, которую возглавил уроженец Харькова Виталий Ганчев. По его словам, под российским контролем на данный момент находится 29 населенных пунктов Харьковской области. Об этом чиновник сказал в интервью агентству ТАСС.
Среди прочего это Гряниковка, Двуречное - сёла и станции к северу от Купянска.
Глава администрации Харьковской области отметил, что в подконтрольные России населённые пункты регулярно поставляются грузы гуманитарной помощи. Однако в связи с оперативной обстановкой некоторые села не всегда удаётся посетить, добавил Ганчев.
В прошлом месяце Ганчев заявлял, что российские военные вернут под свой контроль потерянные в сентябре населённые пункты Харьковской области.
Ранее сообщалось, что украинские военные активно минируют дороги и проводят инженерные работы в регионе.
До сентября 2022 года значительная часть области была под контролем ВС России, включая такие важные города, как Купянск и Изюм.