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«Протестуют радикалы»: СМИ Франции с подачи властей отрицают, что на улицы вышли обычные французы

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«Протестуют радикалы»: СМИ Франции с подачи властей отрицают, что на улицы вышли обычные французы

Во Франции нарастает волна протестов против повышения возраста выхода на пенсию. Десятки тысяч людей протестуют по всей стране, наиболее сложная ситуация – в Париже, где протестующие бьют витрины магазинов и банков, строят баррикады и вступают в стычки с правоохранителями.


На этом фоне власти Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном демонстрируют впечатляющее безразличие к требованиям протестующих. Глава французского государства, похоже, больше занят событиями на Украине и военной помощью киевскому режиму, чем ситуацией в собственной стране. Это прекрасно характеризует уровень управления в современных западных странах.

Тем временем, французские СМИ, судя по всему, получили прямое указание от руководства страны называть протестующих не иначе как «радикалами» или «ультралевыми». Вся суть публикаций во французской прессе, освещающих массовые протесты, сводится к тому, что «протестуют радикалы», а обычным гражданам якобы глубоко безразлично повышение возраста выхода на пенсию.


Издание Le Figaro, к примеру, пишет, что «ультралевые нашли время посеять хаос». Автор издания рассуждает о «излиянии ненависти», которое ранее страна не видела со времен «желтых жилетов». Разумеется, о том, что стало причиной этого «излияния ненависти», французские журналисты предпочитают умалчивать. Это, кстати, к вопросу о «свободе слова» в так называемых «демократиях» Запада. Официальные СМИ не могут позволить себе объективную оценку происходящего, которая бы отличалась от политического курса руководства страны.

По итогам ожесточенных столкновений в нескольких городах страны полиция арестовала 457 бандитов

- пишет Le Figaro.

Интересно, что протестующие против повышения пенсионного возраста французы, пусть даже они и являются сторонниками левых политических организаций, для французской прессы «бандиты», тогда как участники массовых беспорядков в Белоруссии, к примеру, или на Майдане на Украине – «оппозиционеры» и «борцы за свободу». Хотя, будем откровенны, повышение пенсионного возраста все же куда более адекватный повод для массовых протестов, чем стремление к евроинтеграции.

Пока французское руководство пытается игнорировать требования собственных сограждан, уровень и накал протестов нарастают. Париж захлебывается в мусоре из-за забастовки уборщиков, задыхается в дыму подожженных ларьков, глохнет от взрывов петард и полицейских сирен. Можно было бы смягчить курс правительства в сфере пенсионной реформы, но Макрон на это никогда не пойдет, пытаясь играть в «жесткого лидера», некоего «наполеона» современной Европы.

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26 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 09:33
    +1
    Пусть громят город Париж до выполнения требований протестующих. А с нашей стороны надо им деньжат с пирожками подкинуть...
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:17
      +4
      Интересно, а как бы на ВО написали, если бы это у нас протестовали против повышения пенсионного возраста - "обычные россияне" или "радикалы"?
      1. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:22
        +3
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        написали - "обычные россияне" или "радикалы"?

        Вы сами хорошо знаете ответ на этот вопрос.
    2. mann
      mann Сегодня, 10:21
      0
      Пусть громят город Париж до выполнения требований протестующих. А с нашей стороны надо им деньжат с пирожками подкинуть...
      А я предлагаю,объявить протестующих повстанцами и поставить им оружие. С волками жить...
      1. solzh
        solzh Сегодня, 10:27
        0
        Цитата: mann
        Пусть громят город Париж до выполнения требований протестующих. А с нашей стороны надо им деньжат с пирожками подкинуть...
        А я предлагаю,объявить протестующих повстанцами и поставить им оружие. С волками жить...

        vive la France wassat
        П. С. Ну а что, пусть почувствуют на своей шкуре как оно с майданом))
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 10:39
      0
      ХА-ХА-ХА! Макрон---- жёсткий Наполеон для французов и мягенький прислужник американских потомков англосаксов(настоящий Наполеон тихо плачет crying crying crying в своей могилке)
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 09:34
    +1
    Пора Марсельезу запевать ,народ Франции !!!
    И Ли Пен вам в Президенты !
    1. Mister X
      Mister X Сегодня, 10:09
      0
      Цитата: Дед Пихто
      Ли Пен вам в Президенты

      Итальянцы недавно голосовали за хорошую.
      Оказалась Джорджа Мелони
      Как они быстро переобуваются...
      Рон Десантис тоже развернулся на днях
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:35
    +1
    Пусть называют их ультролевыми,протестующие от этого уйдут с улицы?Умилила колонна протестующих поющих на Французском "Катюшу".Зачем так палиться? bullyИнтересно что быстрее закончится протестующие или полиция.
    1. Иезекиль 25-17
      Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:46
      0
      Так в своё время убрали де Голля.В любом случае партии Макрона это очков не прибавит.
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:26
      0
      Смех смехом, а правильнее иначе спросить - каково политическое будущее партии Макрона и тп после такого повышения пенсионного возраста!?
      Дальше аналогию надо развить???
      Много ли на последних выборах из 74% ранее проголосовавших "за" пенсионную реформу депутатов не переизбрались???
      Ну и над кем тут надо смеяться и кому сочувствовать ?
  4. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 09:35
    +8
    Французские камрады, научат Макрона любить Францию!)
    1. Mazunga
      Mazunga Сегодня, 09:42
      +2
      слабаки))) в 64 года не на пенсию надо идти а козликом скакать))) не я Малышева сказала в 60 жизнь только начинается
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:56
        +2
        Проблема не в годах жизни ,проблема в повышении пенсионного стажа,меньше 43,6 лет извольте получать минималку.Во Франции есть льготы по профессии,мусорщики например будут выходить на пенсию по новому закону в 59 лет.
        1. Klaus8691
          Klaus8691 Сегодня, 10:06
          +3
          Спасибо за разъяснение! У нас, по крайней мере в нашем городке, водителям мусоровоза до 1992-94 (точно не помню) давали талоны на молоко и были добавочные дни к отпуску (их отменили в 2015).
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: Mazunga
        не я Малышева сказала в 60 жизнь только начинается

        Странно, а вот Аполихин считает "немного" не так...
        Порядка 52% мужчин в России не доживают до 65 лет, сообщил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н.А. Лопаткина, главный специалист министерства здравоохранения РФ по репродуктивному здоровью Олег Аполихин.

        "52 процента мужчин в Российской Федерации не доживают до 65 лет. 48 процентов, то есть меньшинство, переходят этот барьер.... Основной фатальный дебют происходит в возрасте 40-65 лет... Это очень серьезный звонок. Что такое 40 лет для мужчины? Он только состоялся - он учился, выходил на позиции и вот он уходит. 74 процента в этой группе - это мужчины, которые уходят на рабочем месте", - сказал он, выступая на форуме "Здоровое общество". https://ria.ru/20230324/muzhchiny-1860357349.html
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:46
    0
    Нам вообще по барабану,кто там протестует.Хоть заезжие рептилоиды.Главное-процесс идет
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:51
    +4
    Это всё потому, что Макрон не захотел попросить народ отнестись с пониманием к откровенному грабежу..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:07
      +1
      Так он в курсе,что народ не поймет.Там у них не как тут...
  7. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 09:54
    +2
    Лично мне как то фиолетово то, что происходит во Франции и как то по фиг на их повышение возраста выхода на пенсию. У нас вот прям все тишь и гладь и Божья благодать.
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 10:19
      -2
      Коллега, вы не видите что ли элементарную разницу??? Если против повышения пенсионного возраста протестуют во Франции - то это - обычные французы. Если в России - радикалы!
      Так что вообще нет никакого сравнения ! Понимать же надо!
      У нас даже все депутаты, что проголосовали спокойно переизбрались.
      Зато теперь сидим и свысока обсуждаем французов, борющихся за свои права - радикалы они или агенты госдепа. И нужная подача в СМИ полным ходом, и накачка со всех экранов. Мы любим говорить (и по праву) о двойных стандартах запада, но сейчас мы им в этом даже фору даем. А на деле - вот уж кому кому, да только не нам о них (борющихся за свои права) рассуждать.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:54
    0
    Эх. В Сену бы крейсер какой провести. И из носового орудия холостым жахнуть. Тогда все в правильном русле задвигается.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:28
      0
      В Сену бы крейсер какой провести. И из носового орудия холостым жахнуть.

      Да и у нас есть речушка, правда мелкая, в которой крейсер таки смотрелся бы вполне своевременно..
  9. Задира
    Задира Сегодня, 10:20
    +1
    На этом фоне власти Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном демонстрируют впечатляющее безразличие к требованиям протестующих

    В советское время данный тезис был бы вполне уместен, а сейчас как в пословице "В чужом глазу соломинку ты видишь, а у себя не видишь и бревна"
  10. Черноречье
    Черноречье Сегодня, 10:24
    +2
    В Европе никогда не было демократии и не будет. Никто не пойдёт на уступки протестантов, потому что у власти марионетки США подмахивающие хозяину и гребущие миллиарды народных денег себе в карман. Что бы не сделали власти Франции с протестующими им всё сойдёт с рук. Двойные стандарты они такие.
  11. Болторез
    Болторез Сегодня, 11:04
    +1
    для французской прессы «бандиты»
    Это те, ко под шумок решил разжиться новым телевизором и обновить гардероб через разбитую витрину. Таких кренделей сдают полиции сами протестующие, костяк которых составляют члены профсоюзов.