«Протестуют радикалы»: СМИ Франции с подачи властей отрицают, что на улицы вышли обычные французы

По итогам ожесточенных столкновений в нескольких городах страны полиция арестовала 457 бандитов

Во Франции нарастает волна протестов против повышения возраста выхода на пенсию. Десятки тысяч людей протестуют по всей стране, наиболее сложная ситуация – в Париже, где протестующие бьют витрины магазинов и банков, строят баррикады и вступают в стычки с правоохранителями.На этом фоне власти Франции во главе с президентом Эммануэлем Макроном демонстрируют впечатляющее безразличие к требованиям протестующих. Глава французского государства, похоже, больше занят событиями на Украине и военной помощью киевскому режиму, чем ситуацией в собственной стране. Это прекрасно характеризует уровень управления в современных западных странах.Тем временем, французские СМИ, судя по всему, получили прямое указание от руководства страны называть протестующих не иначе как «радикалами» или «ультралевыми». Вся суть публикаций во французской прессе, освещающих массовые протесты, сводится к тому, что «протестуют радикалы», а обычным гражданам якобы глубоко безразлично повышение возраста выхода на пенсию.Издание Le Figaro, к примеру, пишет, что «ультралевые нашли время посеять хаос». Автор издания рассуждает о «излиянии ненависти», которое ранее страна не видела со времен «желтых жилетов». Разумеется, о том, что стало причиной этого «излияния ненависти», французские журналисты предпочитают умалчивать. Это, кстати, к вопросу о «свободе слова» в так называемых «демократиях» Запада. Официальные СМИ не могут позволить себе объективную оценку происходящего, которая бы отличалась от политического курса руководства страны.- пишет Le Figaro.Интересно, что протестующие против повышения пенсионного возраста французы, пусть даже они и являются сторонниками левых политических организаций, для французской прессы «бандиты», тогда как участники массовых беспорядков в Белоруссии, к примеру, или на Майдане на Украине – «оппозиционеры» и «борцы за свободу». Хотя, будем откровенны, повышение пенсионного возраста все же куда более адекватный повод для массовых протестов, чем стремление к евроинтеграции.Пока французское руководство пытается игнорировать требования собственных сограждан, уровень и накал протестов нарастают. Париж захлебывается в мусоре из-за забастовки уборщиков, задыхается в дыму подожженных ларьков, глохнет от взрывов петард и полицейских сирен. Можно было бы смягчить курс правительства в сфере пенсионной реформы, но Макрон на это никогда не пойдет, пытаясь играть в «жесткого лидера», некоего «наполеона» современной Европы.