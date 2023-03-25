В США останавливают работу атомной станции Монтичелло на севере страны из-за утечки радиоактивной воды

Небольшое количество воды попало в грунтовые воды (...) она также не представляет риска для здоровья людей или окружающей среды

В США продолжается череда техногенных катастроф, после нескольких сходов поездов с рельсов, в том числе и с опасными химическими веществами, а также взрыва на химическом заводе, произошла утечка воды с тритием на одной из атомных электростанций в штате Миннесота.Утечка воды с тритием зафиксирована на АЭС "Монтичелло" на севере США. Компания Xcel Energy, которой принадлежит атомная станция, начала отключение ее от сети, планируя провести ремонт и устранить причины инцидента. При этом утверждается, что утечка не представляет опасности ни для населения, ни для окружающей среды. Но это, как оказалось, уже второй инцидент подобного рода, первая утечка произошла еще в ноябре 2022 года, но сообщили о ней постфактум 16 марта, а 22 марта произошла вторая.Как сообщается, в ноябре прошлого года с АЭС утекло более 400 галлонов воды с тритием (радиоактивным изотопом водорода). Специалисты собрали часть воды, отправив ее обратно в систему АЭС, но часть ушла в грунтовые воды. Об этом решили рассказать только 16 марта, а уже через шесть дней обнаружили вторую утечку еще на несколько сотен литров.- утверждают в Xcel Energy.На данный момент компания заявляет о локализации утечки, специалисты компании собрали примерно 32% вылившейся жидкости. На сбор остальной уйдет не менее года. Жители обеспокоены возможностью попадания радиоактивной воды в реку Миссисипи, которая протекает рядом с АЭС.Между тем, как сообщают американские СМИ, сегодня в Пенсильвании на воздух взлетела шоколадная фабрика, имеются жертвы, несколько человек пропало без вести.