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В США останавливают работу атомной станции Монтичелло на севере страны из-за утечки радиоактивной воды

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В США останавливают работу атомной станции Монтичелло на севере страны из-за утечки радиоактивной воды

В США продолжается череда техногенных катастроф, после нескольких сходов поездов с рельсов, в том числе и с опасными химическими веществами, а также взрыва на химическом заводе, произошла утечка воды с тритием на одной из атомных электростанций в штате Миннесота.


Утечка воды с тритием зафиксирована на АЭС "Монтичелло" на севере США. Компания Xcel Energy, которой принадлежит атомная станция, начала отключение ее от сети, планируя провести ремонт и устранить причины инцидента. При этом утверждается, что утечка не представляет опасности ни для населения, ни для окружающей среды. Но это, как оказалось, уже второй инцидент подобного рода, первая утечка произошла еще в ноябре 2022 года, но сообщили о ней постфактум 16 марта, а 22 марта произошла вторая.

Как сообщается, в ноябре прошлого года с АЭС утекло более 400 галлонов воды с тритием (радиоактивным изотопом водорода). Специалисты собрали часть воды, отправив ее обратно в систему АЭС, но часть ушла в грунтовые воды. Об этом решили рассказать только 16 марта, а уже через шесть дней обнаружили вторую утечку еще на несколько сотен литров.

Небольшое количество воды попало в грунтовые воды (...) она также не представляет риска для здоровья людей или окружающей среды

- утверждают в Xcel Energy.

На данный момент компания заявляет о локализации утечки, специалисты компании собрали примерно 32% вылившейся жидкости. На сбор остальной уйдет не менее года. Жители обеспокоены возможностью попадания радиоактивной воды в реку Миссисипи, которая протекает рядом с АЭС.

Между тем, как сообщают американские СМИ, сегодня в Пенсильвании на воздух взлетела шоколадная фабрика, имеются жертвы, несколько человек пропало без вести.
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26 комментариев
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  1. Joker62
    Joker62 Сегодня, 09:43
    +5
    В США останавливают работу атомной станции Монтичелло на севере страны из-за утечки радиоактивной воды

    Там, где не проводят постоянную и циклическую профилактическую работу - от мелкого до средней ремонта оборудования и его принадлежности, а также без постоянной повышения профессиональной навыков персонала - результат будет всегда плачевным.
    1. ННиколаичЪ
      ННиколаичЪ Сегодня, 09:51
      +6
      Более половины АЭС в штатах уже старше 60 лет, а это тот случай, когда старость не будет спокойной.
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 10:15
        +4
        Мда, совсем Гегемоня одряхлел и оборвался, все везде валится и сыплется. А гонору ещё как у молодца краснощекого, прыгает и кулачонками машет болезный. laughing
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 10:26
          -1
          Цитата: Лоцман
          совсем Гегемоня одряхлел и оборвался

          Ага, в начале нулевых как то авария приключилась на нашем химкомбинате. Все руки в ноги и драпали. Цех извести хлорной долбанул.
        2. Fizik13
          Fizik13 Сегодня, 10:58
          0
          Цитата: Лоцман
          Мда, совсем Гегемоня одряхлел и оборвался, все везде валится и сыплется...

          Гегемон дряхлеет быстрее чем Бидон. как-бы этот гегемон не ушел в небытие вместе с Бидоном.
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 10:18
      +1
      Профилактика, ремонты она конечно... но вопрос к самому оборудованию, как оно изготовлено... французы в пример... микротрещины, только вот...
      реактор на АЭС в Пенли. Сотрудниками французской энергогенерирующей компании EDF была обнаружена трещина большого размера в одном из реакторов... Речь шла о трещинах в резервных трубах, которые должны были обеспечить затопление реактора водой в случае ядерной аварии. При нормальной работе реактора они не использовались... «В последние недели произошло новое событие, заключающееся в обнаружении коррозионного растрескивания под напряжением в одном из контуров реактора Penly 1. При толщине контура в 27 мм трещина была глубиной 23 мм. Безопасность обеспечивалась всего 4 мм. Это создало серьезную проблему», — заявил президент ASN
      https://www.atomic-energy.ru/news/2023/03/10/133432
      Агентство ядерной безопасности Франции потребовало от энергетической компании EDF усилить контроль над безопасностью ядерных реакторов, сообщает France 3. Как объясняют эксперты, появление микротрещин может сказаться на надёжности системы охлаждения: из-за такой проблемы в стране остановили уже 19 из 56 реакторов https://russian.rt.com/inotv/2023-03-09/France-3-vo-Francii-obespokoilis
    3. frruc
      frruc Сегодня, 10:22
      0
      В США продолжается череда техногенных катастроф......

      Алло в госдепе, вы так скоро не только американский континент превратите в сточную помойку, но и вся экология мира пострадает, демократы хpeновы.
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 10:35
        0
        Цитата: frruc
        В США продолжается череда техногенных катастроф......

        Алло в госдепе, вы так скоро не только американский континент превратите в сточную помойку, но и вся экология мира пострадает, демократы хpeновы.

        А им до остального мира дела нет от слова СОВСЕМ. Если касается их глобальных финансовых интересов в любой точке нашего многострадального шарика тогда они поднимают своих прикормленных экологов из ГринПис_ьь и говорят "ФАС" !
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 09:44
    +1
    400 галлонов = 1.5 млн литров ? Опечатку исправте. Наверное 1,5 тонны вылилось?
  3. Керенский
    Керенский Сегодня, 09:47
    +1
    Себестоимость 30.000.000 вечнозелёных за кг. Конечно будут собирать!
  4. Попандос
    Попандос Сегодня, 09:47
    0
    утекло более 400 галлонов (1,5 млн. литров)

    Аяяййй, таблица умножения плачет и рыдает
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 09:48
      0
      Цитата: Попандос
      утекло более 400 галлонов

      Галлон, это ведро, что ли?
      1. Forcecom
        Forcecom Сегодня, 12:03
        0
        4,5 литра.
        Да да я знаю, что по мнению администрации портала, лаконичный ответ на конкретно поставленный вопрос не несет полезной информации.
  5. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:47
    +2
    Карма... Нельзя гадить чтобы бумеранг обратно не вернулся.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:52
      0
      Вот что то навеяло..СССР второй половины 80-х годов..Нет,Штаты не разваляться,точнее там валить некому ,но все же..
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 10:08
        0
        Цитата: dmi.pris1
        .СССР второй половины 80-х годов..

        Вот не надо. Я из Тульской области. В мае 86-ого дожди шли беспрерывно. А в Москве была ясная и солнечная погода.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 10:24
          +1
          Вот о том и речь.Что было кому валить страну.
          1. мордвин 3
            мордвин 3 Сегодня, 10:33
            0
            Цитата: dmi.pris1
            Что было кому валить страну.

            Я как то хотел статистику взять по погоде. Опа! А нету её. Как корова языком слизнула погоду в 86-ом году.
  6. Комментарий был удален.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:51
    +1
    Честно говоря ,я в шоке был от американского гения инженерной мысли,поставить резиновую прокладку на фреон?И что весёлое ,она не отсекается клапанами.900 кг фреона пришлось эвакуировать.В море у нас использовались только отожённая медь и люминий.Один раз поставил и забыл об этой проблеме - навсегда.
  8. Сергей_К
    Сергей_К Сегодня, 09:51
    0
    У нас когда-нибудь " пишущие" будут проверять и ОТВЕЧАТЬ за написанное? 400 галлонов= 1.5 млн литров! Автор! Очнись!
  9. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 09:58
    +1
    Шоколадная фабрика? Странная авария. Это типа макаронной фабрики в Ссср? Где калибр макарон был таким же как калибр у пороховых элементов?
  10. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:02
    +2
    Посмотрел, что период распада трития 12,3 лет + бета излучение при этом. Ещё как представляет опасность. Купаться, ловить рыбу в этих водоемах, поливать огород, есть мясо животных,попивших из этих водоемов я бы не стал.
    1. Керенский
      Керенский Сегодня, 10:19
      -3
      Посмотрел, что период распада трития 12,3 лет + бета излучение при этом.

      Нагнетаете или не до конца посмотрели?
      Период полураспада.
      Бета трития бьет аж на целых 6 мм.
      1. spech
        spech Сегодня, 11:04
        0
        6мм- если попадёт внутрь человека, ой как нехорошо будет.
  11. Биги
    Биги Сегодня, 10:41
    0
    Джони Депп интересно не пострадал?
  12. КСВК
    КСВК Сегодня, 11:23
    0
    Цитата: tralflot1832
    Честно говоря ,я в шоке был от американского гения инженерной мысли,поставить резиновую прокладку на фреон?И что весёлое ,она не отсекается клапанами.900 кг фреона пришлось эвакуировать.В море у нас использовались только отожённая медь и люминий.Один раз поставил и забыл об этой проблеме - навсегда.

    Торцевые уплотнения, критичные к моментам затяжки, да, красномедные или алюминиевые уплотнители. А радиальные вполне на резинках работают. Даже дешёвые китайские колечки спокойно держат давления в сотни атмосфер. Главное, чтобы уплотняемое вещество прокладку не разъедало. bully