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Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО, если нарушения прав венгерского меньшинства не прекратятся

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Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО, если нарушения прав венгерского меньшинства не прекратятся

Одной из немногих европейских стран, которая имеет собственное мнение во внешней политике, является Венгрия, доказательством чего может быть и её твердая позиция в отношении антироссийских санкций.


Будапешт также бывает очень несговорчив и в вопросах поддержки желания тех или иных стран присоединиться к западным союзам, если видит, что нарушаются интересы Венгрии и венгров.

По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, стремление Киева стать частью Евросоюза и НАТО не будет поддержано Будапештом, пока продолжаются нарушения прав венгров, проживающих в Закарпатье. Сийярто сказал об этом вчера в ходе встречи с представителем ООН по правам человека Илзой Брандс Керис.

Глава МИД Венгрии отметил, что по всей стране более тысячи школ и детсадов приняли детей украинских беженцев и в то же время около ста венгерских школ в Закарпатье (Украина) могут закрыть из-за украинского закона об образовании.

Украинские власти за последние годы приняли ряд законов, нарушающих права нацменьшинств, но обещали исправить ситуацию, чего сделано не было, отметил Сийярто.

Такое положение дел с правами венгров на Украине делает нецелесообразным поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, считает главный венгерский дипломат.
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Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:45
    0
    У вас и спрашивать никто не будет.Что скажет полосатый дядя,то и сделают
  2. Романенко
    Романенко Сегодня, 11:06
    +1
    Турция тоже долго брыкалась, а вот как только свинорылые на коране сало порезали, так и согласилась Финляндию в НАТО принять.
    Парадокс?
    Не думаю.
    В Венгрии Орбан тоже не навсегда.
    Хорошо бы быстрее гниду фашистскую придушить, тогда все спокойнее будет.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:42
    0
    стремление Киева стать частью Евросоюза и НАТО не будет поддержано Будапештом, пока продолжаются нарушения прав венгров
    Венгрия одна из немногих стран, которая твердо отстаивает свою позицию и в ЕС связанную с Украиной и санкциями в отношении России. Еще Польша упершаяся по поводу требования отмены своей судебной реформы и отношению к ЛГБТ. Остальные безоговорочно берут под козырек и бегут исполнять. Ну, а по поводу прав венгров проживающих на территории Украины будут стоять твердо и до конца.
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:09
    0
    Украина культурно убивает венгров. Я читал исследование, где большинство населения Греции, Турции, Болгарии и Венгрии выступает за Россию.