Глава МИД Венгрии: Будапешт не поддержит интеграцию Украины в ЕС и НАТО, если нарушения прав венгерского меньшинства не прекратятся

Одной из немногих европейских стран, которая имеет собственное мнение во внешней политике, является Венгрия, доказательством чего может быть и её твердая позиция в отношении антироссийских санкций.Будапешт также бывает очень несговорчив и в вопросах поддержки желания тех или иных стран присоединиться к западным союзам, если видит, что нарушаются интересы Венгрии и венгров.По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, стремление Киева стать частью Евросоюза и НАТО не будет поддержано Будапештом, пока продолжаются нарушения прав венгров, проживающих в Закарпатье. Сийярто сказал об этом вчера в ходе встречи с представителем ООН по правам человека Илзой Брандс Керис.Глава МИД Венгрии отметил, что по всей стране более тысячи школ и детсадов приняли детей украинских беженцев и в то же время около ста венгерских школ в Закарпатье (Украина) могут закрыть из-за украинского закона об образовании.Украинские власти за последние годы приняли ряд законов, нарушающих права нацменьшинств, но обещали исправить ситуацию, чего сделано не было, отметил Сийярто.Такое положение дел с правами венгров на Украине делает нецелесообразным поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО, считает главный венгерский дипломат.