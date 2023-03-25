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Бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются к центру Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются к центру Артёмовска

На Артемовском направлении продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются к центру Артемовска (украинское название – Бахмут).


Об этом в своем Telegram-канале сообщает военкор Александр Симонов, который сейчас находится в городе.

Он сообщил, что штурмовые подразделения «вагнеровцев» ведут бои в городском районе Собачевка. Они продвигаются к центру города. Частично ими уже пересечена улица Мариупольская.


Город Артемовск, в старину известный как казачья крепость Бахмут, в течение последних восьми лет усиленно укреплялся украинскими военными, которые тщательно готовились к его обороне. Из-за этого освобождение города сильно затруднено и проходит совсем не быстро. Несмотря на это, его взятие является лишь делом времени.

В освобождаемых кварталах идет тщательная зачистка территории, каждого здания. Также приходится принимать меры для предотвращения эпидемий, так как в местах боев остаются тела погибших украинских военных, которые их товарищи зачастую не забирают. По позициям ВСУ в городе интенсивно работают артиллеристы и снайперы.

Киевское командование предпринимает попытки деблокирования находящихся в городе подразделений ВСУ, украинские военные подтягивают к городу резервы. Им активно мешает российская авиация, нанося удары по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях города и расположенных рядом населенных пунктах.

Благодаря титаническим усилиям сил обороны обстановку удается стабилизировать

- так глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале охарактеризовал общую обстановку на фронтах.

Он отметил, что тяжелее всего украинской армии приходится на Артемовском направлении.
Использованы фотографии:
https://vk.com/mil
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28 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 09:54
    +1
    Это очень даже неплохо.Неприступных укреплений не бывает.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 09:58
      +1
      Ну что тут еще сказать Работайте парни ! И храни вас Бог ,святое дело делаете нечисть зачищаете ..Россия долго терпела и пыталась договорится ,но видать эти черти только так понимают .Перемалывайте их пока есть возможность ,потом будет сложнее вычислять их схроны
      Судоплатов вам заидует и наблюдает .
      И в плен лучше не брать нациков ,выпустят потом ,как пр Хрущеве ..Ну кто знает ,меня поймут hi
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 10:21
        +3
        Они поймут и испугаются если страна наростит производство военной техники, снарядов, наладит производство своих безпилотников и будет создана сетка прямой связи разведка, связь, безпилотники, управляемый чугуний, артилерия без ожиданий приказов сверху. В скорости нахождения цели и удара по ней.
        И да эти выродки даже отсидевшись в колонии выйдут не обновленными, а еще более ожесточенными. Пусть пожизнено разбирают завалы и восстанавливают все что разрушили.

        А пока они умирают за чужие интересы:
  2. Silver99
    Silver99 Сегодня, 09:57
    +1
    Должны додавить нацистов, иногда думаю о расширении численности ЧВК "Вагнер" и придать им больше авиации и артиллерии , наиболее боеспособным частям обязаны давать все самое лучшее, славой потом будем делиться и писать в мемуарах кто круче был, сейчас задача у всех одна, победить.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 10:05
      +2
      Костк ЧВК-выходцы из спецназа ГРУ.И этим все сказано.По численности..Хотя бы на должном уровне поддерживать,у них большие потери.В наш район,чуть больше 30 тыс населения прибыло нвечно несколько "вагнеровцев"
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:12
        +7
        Вот почему я не ставлю знака равенства между профессиональной армией и профессионалами в армии. В той же Северной Корее высокоподготовленный спецназ до 120 тыс. , и это при общей численности населения не сравнимой с Россией. Да никто не думал, что ядерной Державе придется воевать с автоматом, но выводы делать надо, Украина не последняя горячая точка организованная для нас США.
      2. nin
        nin Сегодня, 11:46
        +2
        прибыло нвечно несколько "вагнеровцев"

        вагнеровцы тоже не бессмертные - им необходимо серьёзное пополнение..
    2. Грица
      Грица Сегодня, 10:19
      +4
      Цитата: Silver99
      иногда думаю о расширении численности ЧВК "Вагнер" и придать им больше авиации и артиллерии

      К сожалению, как раз наоборот - набор в зонах и тюрьмах в Вагнеры прекратился. Скорее всего, наши власти чего то испугались и запретили. А желающих, говорят, там - хоть отбавляй. Пригожин говорил, что все равно в окопе дышится легче, чем в камере.
      1. Silver99
        Silver99 Сегодня, 10:27
        +4
        Меня самого посещала мысль, что Государство боится большого числа вооруженных людей с боевым опытом, тем более бедовых, эти люди рано или поздно вернутся домой, а характер у них не покладистый, как пел В.С. Высоцкий "настоящих буйных мало, вот и нету вожаков". Опять же после Афгана и Чечни люди очень тяжело адаптировались к мирной жизни, работы нет, семьи нет, дома нет куда идти ? В организованную преступность am Должна быть программа адаптации, но наши чиновники обычно говорят "я тебя туда не посылал" ((((
      2. igorbrsv
        igorbrsv Сегодня, 10:28
        -2
        Если как говорят там из гру костяк, то зачем им сидельцы? Наводит на мысль - для кучи
        1. voyaka uh
          voyaka uh Сегодня, 11:49
          +1
          Сидельцев отправляют вперед группами по 10-15 человек для
          разведки боем. Группу убивают почти всю, зато проф. группы
          узнают , где ВСУ. И обходят или подавляют опасное место.
          Поэтому 30 тыс. сидельцев так быстро закончились.
          Тактика жестокая, но эффективная.
          Выживших ( около 5 тыс. ) амнистировали и отпустили по домам.
          Теперь вместо сидельцев - добровольцы.
  3. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 09:57
    -3
    Из-за этого освобождение города сильно затруднено и проходит совсем не быстро. Несмотря на это, его взятие является лишь делом времени.

    Шапку можно кидать, или подождать? С августа Бахмут штурмуют.
    1. Стирбьорн
      Стирбьорн Сегодня, 10:35
      +3
      Цитата: мордвин 3
      Шапку можно кидать, или подождать? С августа Бахмут штурмуют.

      а к центру города продвигаются с февраля. Пригожин поздравлял на видео с 23 феврали, в 400 метрах от центра. Видео в свободном доступе. Правда 11 марта до центра города музыкантам оставалось уже 1.2 км (соответствующая статья на ВО). Так что "еще немного, еще чуть-чуть"
    2. Простой
      Простой Сегодня, 11:01
      +1
      Цитата: мордвин 3
      Шапку можно кидать, или подождать? С августа Бахмут штурмуют.


      Вероятнее всего это статья сгенерирована ботом - ну тот, кому "ИИ" пришили и он (бот тоесть) начал думать и сочинять статьи.
  4. Klaus8691
    Klaus8691 Сегодня, 09:59
    +1
    Я далеко не специалист в военной тактике и стратегии, но судя по фото остатков города, там вроде уцелевших зданий нет. Так не проще нанести авиаудары, а уж потом зачистить город от остатков армии Украины?! Или нет такой возможности?!
    1. Wolfskin1993
      Wolfskin1993 Сегодня, 10:22
      +1
      Вы слишком преувеличиваете эффективность авиаударов , впрочем как и большинство людей , которые сами это не переживали.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 10:34
      +1
      Сейчас просмотрел карту боевых действий бритов. Там более сотни артударов за час по всей длине границы. Грубо говоря один снаряд на один населённый пункт в час. Большего позволить себе не можем. Иначе концентрировать нечем будет. Также они отмечают действия нашей авиации. По крайней мере несколько вылетов в час.
    3. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 10:58
      +1
      Цитата: Klaus8691
      судя по фото остатков города, там вроде уцелевших зданий нет. Так не проще нанести авиаудары
      А почему в городе нет уцелевших зданий, по-вашему? Может, именно по причине огромного количества авиационных, ракетных и артиллерийских ударов, не?
      1. nin
        nin Сегодня, 11:49
        +1
        А почему в городе нет уцелевших зданий, по-вашему?

        бьют по Бахмуту отменно..
  5. vladimirvn
    vladimirvn Сегодня, 10:12
    +1
    Цитата: Klaus8691
    Я далеко не специалист в военной тактике и стратегии, но судя по фото остатков города, там вроде уцелевших зданий нет. Так не проще нанести авиаудары, а уж потом зачистить город от остатков армии Украины?! Или нет такой возможности?!

    Я так понимаю средства ПВО у украинцев, на этом направлении, не подавлены.
    1. nin
      nin Сегодня, 11:51
      +1
      средства ПВО у украинцев, на этом направлении, не подавлены

      западные партнёры постоянно подкидывают новенькое - расслабляться нельзя..
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 10:45
    +3
    Город Артемовск, в старину известный как казачья крепость Бахмут, в течение последних восьми лет усиленно укреплялся украинскими военными, которые тщательно готовились к его обороне. Из-за этого освобождение города сильно затруднено и проходит совсем не быстро.

    Опять эти сказки про "укрепы".

    Об этом в своем Telegram-канале сообщает военкор Александр Симонов, который сейчас находится в городе.

    Если в городе, то он показал бы 8 лет строящиеся укрепления.
    Почитал его ТГ, ничего он не писал про 8 лет усиленно укреплялся, это отсебятина автора статьи. Симонов штатный военкор ЧВК и он не мог написать такую чушь.
    1. Простой
      Простой Сегодня, 11:03
      +2
      Некоторые статьи пишутся ботами - прогресс однако - но не в виде содержания.
  7. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 10:47
    +1
    Все пишут о разрушенных зданиях. А я, когда смотрю репортажи из Артёмовска, обращаю внимание на то, что после многомесячных боёв там сохранились и относительно целые здания.
  8. GREG68
    GREG68 Сегодня, 10:50
    +3
    Пути снабжения получается, до сих пор не удалось перерезать...
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 11:14
    +2
    Город Артемовск, в старину известный как казачья крепость Бахмут,

    Откуда эта фантазия на тему казаков? Сторожевой пост был построен по указу Ивана Грозного, а крепость по указу Петра I, а казаки там рядом только соль на продажу добывали, да звали их не казаками, а чумаками.
    1. nin
      nin Сегодня, 11:54
      +1
      Сторожевой пост был построен по указу Ивана Грозного, а крепость по указу Петра I

      казаки серьёзных укреплений не строили
  10. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 11:39
    +2
    украинское название – Бахмут

    Это не украинское название. А историческое русское название. Такие сейчас авторы