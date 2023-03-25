Бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются к центру Артёмовска

На Артемовском направлении продолжаются боевые действия высокой интенсивности. Бойцы ЧВК «Вагнер» уверенно продвигаются к центру Артемовска (украинское название – Бахмут).
Об этом в своем Telegram-канале сообщает военкор Александр Симонов, который сейчас находится в городе.
Он сообщил, что штурмовые подразделения «вагнеровцев» ведут бои в городском районе Собачевка. Они продвигаются к центру города. Частично ими уже пересечена улица Мариупольская.
Город Артемовск, в старину известный как казачья крепость Бахмут, в течение последних восьми лет усиленно укреплялся украинскими военными, которые тщательно готовились к его обороне. Из-за этого освобождение города сильно затруднено и проходит совсем не быстро. Несмотря на это, его взятие является лишь делом времени.
В освобождаемых кварталах идет тщательная зачистка территории, каждого здания. Также приходится принимать меры для предотвращения эпидемий, так как в местах боев остаются тела погибших украинских военных, которые их товарищи зачастую не забирают. По позициям ВСУ в городе интенсивно работают артиллеристы и снайперы.
Киевское командование предпринимает попытки деблокирования находящихся в городе подразделений ВСУ, украинские военные подтягивают к городу резервы. Им активно мешает российская авиация, нанося удары по скоплениям живой силы и техники противника в окрестностях города и расположенных рядом населенных пунктах.
Благодаря титаническим усилиям сил обороны обстановку удается стабилизировать
- так глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный в своем Telegram-канале охарактеризовал общую обстановку на фронтах.
Он отметил, что тяжелее всего украинской армии приходится на Артемовском направлении.