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Вице-премьер Молдовы негативно оценил перспективу выхода страны из СНГ

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Вице-премьер Молдовы негативно оценил перспективу выхода страны из СНГ

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, негативно оценил перспективу выхода страны из СНГ. По его словам, в этом случае республика столкнётся с острым экономическим кризисом, что особенно болезненно скажется на аграрном секторе.


Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию в эфире телеканала Jurnal TV:

Заявления о том, что Республике Молдова следует покинуть СНГ, носят чисто политический характер, поскольку от этого наша экономика понесёт серьёзный ущерб. Выход из Содружества, прежде всего, ударит по сельскохозяйственной отрасли, ведь я представляю аграриев, а потому прекрасно знаю, о чём говорю

В этом контексте глава Минсельхоза привёл некоторые статистические данные, согласно которым восточное направление всё ещё по-прежнему остаётся для сельхозпроизводителей наиболее приоритетным рынком сбыта.

Создаётся ситуация, при которой аграриям действительно некуда экспортировать свою продукцию. В качестве примера приведу вам Российскую Федерацию, куда мы поставили 98% наших яблок в феврале 2022 года

– подчеркнул Боля.

Ранее официальный Кишинёв анонсировал работу по денонсации ряда соглашений в рамках Содружества Независимых Государств. Как отметил глава МИД РМ Нику Попеску, речь идёт о выходе из примерно 20 соглашений из более чем 300, которые страна подписала в рамках Содружества. В то же время, утверждает глава молдавского внешнеполитического ведомства, именно они как раз противоречат законодательству ЕС, поскольку для страны, взявшей «серьёзный» курс на евроинтеграцию, это крайне важно.

Напомним, что Молдавия подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 27 июня 2014 года. Несмотря на громкие заявления руководства республики о том, что оно поможет «повысить конкурентоспособность» молдавской продукции на европейском рынке, на деле всё оказалось совсем иначе: Брюссель постоянно выдвигает необоснованные требования о том, что Кишинёву не удаётся освоить квоты на беспошлинные поставки товаров в ЕС.
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2 комментария
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  1. carpenter
    carpenter Сегодня, 16:46
    +1
    Напомним, что Молдавия подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 27 июня 2014 года.
    Евросоюз это с виду только хорошо, на деле это тот же "Скотный двор". Не уж то молдоване станут ровнёй с немцами ? Да никогда в жизни. Всё что производят в Молдове, в Европе навлом, а вот рынок молдавский им нужен. Возьмите Прибалтику, когда при вступлении в ЕС с неё потребовали закрыть все ведущие предприяти и мсократить сельское хозяйство. Все помнят закрытие Ингалинской АЭС, и теперь Литва закупает электричество по бешеным ценам.
    Пока Молдова в СНГ и будет дружить РФ, то она выживет, если нет, то как банановые республики Америки, Молдова станет мамалыжной республикой Европы, или жудец Румынии. (В соответствии с Регламентом Европейского союза № 1059/2003, территория Румынии разделяется на 8 регионов развития, которые являются не административно-территориальными единицами, а только статистическими зонами страны )
    1. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 17:00
      0
      Сам по себе рынок никому не всрался.
      Им нужно сбыть что-то свое, желательно дешевое аля стеклянные бусы.
      И поиметь папуасов на золото, рабов, и еще чонить.

      В общем то как только не меняется мир. а по сути, он не меняется вообще.
      Короче это эвфемизм.
      Ведь "мы хотим что бы вы открыли рынок" и "мы хотим поиметь вас" - всеже звучит хоть и идентично по сути, но не идентично воспринимается.