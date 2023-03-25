Вице-премьер Молдовы негативно оценил перспективу выхода страны из СНГ

Заявления о том, что Республике Молдова следует покинуть СНГ, носят чисто политический характер, поскольку от этого наша экономика понесёт серьёзный ущерб. Выход из Содружества, прежде всего, ударит по сельскохозяйственной отрасли, ведь я представляю аграриев, а потому прекрасно знаю, о чём говорю

Создаётся ситуация, при которой аграриям действительно некуда экспортировать свою продукцию. В качестве примера приведу вам Российскую Федерацию, куда мы поставили 98% наших яблок в феврале 2022 года

Вице-премьер и министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля, негативно оценил перспективу выхода страны из СНГ. По его словам, в этом случае республика столкнётся с острым экономическим кризисом, что особенно болезненно скажется на аграрном секторе.Вот как чиновник прокомментировал данную ситуацию в эфире телеканала Jurnal TV:В этом контексте глава Минсельхоза привёл некоторые статистические данные, согласно которым восточное направление всё ещё по-прежнему остаётся для сельхозпроизводителей наиболее приоритетным рынком сбыта.– подчеркнул Боля.Ранее официальный Кишинёв анонсировал работу по денонсации ряда соглашений в рамках Содружества Независимых Государств. Как отметил глава МИД РМ Нику Попеску, речь идёт о выходе из примерно 20 соглашений из более чем 300, которые страна подписала в рамках Содружества. В то же время, утверждает глава молдавского внешнеполитического ведомства, именно они как раз противоречат законодательству ЕС, поскольку для страны, взявшей «серьёзный» курс на евроинтеграцию, это крайне важно.Напомним, что Молдавия подписала Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом 27 июня 2014 года. Несмотря на громкие заявления руководства республики о том, что оно поможет «повысить конкурентоспособность» молдавской продукции на европейском рынке, на деле всё оказалось совсем иначе: Брюссель постоянно выдвигает необоснованные требования о том, что Кишинёву не удаётся освоить квоты на беспошлинные поставки товаров в ЕС.