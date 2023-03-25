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Польша и силы НАТО проведут военные учения «Залев-23» рядом с границей Калининградской области России

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Польша и силы НАТО проведут военные учения «Залев-23» рядом с границей Калининградской области России

Страны НАТО продолжают устраивать провокации у границ России, особенно старается Польша, являющаяся прямым вассалом США и выполняющая все команды, поступающие из Вашингтона. Как сообщает агенство PAP, командование польской армии приняло решение провести очередные военные учения рядом с Калининградской областью.


Министерство обороны Польши запланировало проведение учений в районе реки Вистула Спит у границы с российским анклавом. Учения пройдут с 27 по 31 марта, в них, кроме польской армии, также примут участие военнослужащие из других стран НАТО, каких именно, пока не сообщается. Общее количество военных, которые будут привлечены к маневрам, составит примерно 2,5 тысячи человек, а также 500 единиц военной техники.

Польша привлечет к учениям подразделения сухопутных войск, в частности 16-ю механизированную дивизию войск территориальной обороны, инженерные части, а также военно-морские силы. НАТО выделит батальонно-тактическую группу. По сценарию учений совместные силы альянса будут отрабатывать формирование реки с использованием инженерных войск. Другие подробности не раскрываются, но будут разыграны и другие эпизоды, так как учения не ограничатся только рекой Вистула Спит. Маневры пройдут также в Морджевине, авиабазе в Малборке и в порту Гдуния. Будет отрабатываться ведение военно-морской разведки в направлении Гданьского и Калининградского (Вислинского) залива.

Учения под кодовым названием "Залев-23" пройдут с 27 по 31 марта. В них примут участие подразделения 16-й Поморской механизированной дивизии: сухопутные войска, ВМФ, службы тыла и обеспечения, а также союзные силы из батальонной группы НАТО

- заявили в пресс-службе 16-й Поморской механизированной дивизии.

Отмечается, что предстоящие учения являются одними из крупнейших в этом году, проводимых альянсом рядом с границей России. Ранее в Польше заявили о планах развернуть РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью.
Использованы фотографии:
Минобороны Польши
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 10:47
    0
    Ну,надо и нашим провести учения.Да и не одно.Каждый должен знать ,что делать..Была брошюра "Это должен знать каждый"..
  2. swnvaleria
    swnvaleria Сегодня, 10:51
    -1
    развернуть искандеры со спец бч вперемешку с муляжами на границе с польшей , и показать по тв , будет очень интересная реакция
  3. Комментарий был удален.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:54
    -2
    После слов Путина ,что версия запада о взрывах СП - полная чушь.СФ провёл демонстрацию силы.Самолёты Норвежских ПЛО не ожиданно обнаружили идущие на поверхности АПЛ класса Ясень и Борей в сопровождении кораблей.Можно повторить.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:05
      0
      Они обалдели от идиотизма данной демонстрации. С военной точки зрения - это чистое самоубийство.
  5. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:55
    -1
    А зачем нам нужно ЯО, если мы теперь должны даже пшеков бояться?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:46
      0
      Когда нам трындец будет наступать. На тот случай. Нато до сих пор только из-за него впрямую не вмешалось
  6. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:09
    0
    поляки конечно наивные ребята. Они думают, что в случае нападения на Калининград против них будут воевать конвенциональным оружием. Не помогут им ни абрашки, ни писот химер.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 11:49
      -1
      В сторону Калининграда я думаю побоятся чихнуть даже. Это же придётся трибалтов подставить, и себя, и нато
  7. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:11
    +1
    Вот наглецы, на лицо двойные стандарты!
    Когда мы у себя в глубине страны в, вдалеке от границ, проводим учения - на западе визгу, писку, соплями захлебываются.
    А когда они проводят у наших границ, по сценариям явно направленным против нас - так это нормально, не переживайте, так и должно быть.....
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 11:44
    +1
    По ящику говорят натовские войска расположились в Польше на постоянной основе количеством до 10 тысяч. Польский посол во Франции заявил, что Польша вступит в войну с Россией, если Украина начнет проигрывать. Правда эти слова поспешили оправдать. Но вероятно речь ведётся об оккупации западной части Украины. На украинских ресусах заявляют о нанесении 21 авиаудара по нашим войскам. Правда чем, где и с каким результатом не говорят. Может квадрокоптерами wassat
    Также заявляют о зачистке восточного берега Днепра от наших военных, правда на их же картах не видно где, может имеется ввиду катание на надувных лодках вдоль берега request
    Размышляют над контрнаступом. О том какм он должен быть. Обязательно с роем толи беспилотников, толи квадрокоптеров, но незнают когда. Вообще у них нет какой-либо определенности laughing
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:46
    +1
    особенно старается Польша, являющаяся прямым вассалом США и выполняющая все команды
    Поэтому предполагаемый план ввода польских регулярных войск на территорию Западной Украины с американской подачи вполне возможен. А пока учения у наших границ и пакости на международном поле.
  10. B44
    B44 Сегодня, 12:02
    0
    Если они хорошо себя покажут на учениях, Байден обрадуется и даст скидку на танки или самолеты. Гиена почти собака, если хорошо выполняет трюки, надо давать конфетку.
  11. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:12
    0
    России давно пора учения с Кубой провести. АПЛ "Борей" для этих целей к кубинцам отправить