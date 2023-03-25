Учения под кодовым названием "Залев-23" пройдут с 27 по 31 марта. В них примут участие подразделения 16-й Поморской механизированной дивизии: сухопутные войска, ВМФ, службы тыла и обеспечения, а также союзные силы из батальонной группы НАТО

Страны НАТО продолжают устраивать провокации у границ России, особенно старается Польша, являющаяся прямым вассалом США и выполняющая все команды, поступающие из Вашингтона. Как сообщает агенство PAP, командование польской армии приняло решение провести очередные военные учения рядом с Калининградской областью.Министерство обороны Польши запланировало проведение учений в районе реки Вистула Спит у границы с российским анклавом. Учения пройдут с 27 по 31 марта, в них, кроме польской армии, также примут участие военнослужащие из других стран НАТО, каких именно, пока не сообщается. Общее количество военных, которые будут привлечены к маневрам, составит примерно 2,5 тысячи человек, а также 500 единиц военной техники.Польша привлечет к учениям подразделения сухопутных войск, в частности 16-ю механизированную дивизию войск территориальной обороны, инженерные части, а также военно-морские силы. НАТО выделит батальонно-тактическую группу. По сценарию учений совместные силы альянса будут отрабатывать формирование реки с использованием инженерных войск. Другие подробности не раскрываются, но будут разыграны и другие эпизоды, так как учения не ограничатся только рекой Вистула Спит. Маневры пройдут также в Морджевине, авиабазе в Малборке и в порту Гдуния. Будет отрабатываться ведение военно-морской разведки в направлении Гданьского и Калининградского (Вислинского) залива.- заявили в пресс-службе 16-й Поморской механизированной дивизии.Отмечается, что предстоящие учения являются одними из крупнейших в этом году, проводимых альянсом рядом с границей России. Ранее в Польше заявили о планах развернуть РСЗО HIMARS на границе с Калининградской областью.