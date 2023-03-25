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Председатель Госдумы призвал брать пример в отношении Международного уголовного суда с США, защищающих интересы своих граждан

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Председатель Госдумы призвал брать пример в отношении Международного уголовного суда с США, защищающих интересы своих граждан

Своим видением того, как надо относиться к деятельности Международного уголовного суда (МУС) в Telegram поделился спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.


По его словам, хорошим примером в этом отношении являются Соединённые Штаты. Эта страна не присоединилась к МУС. Спикер напомнил, что ещё с 2002 года в США действует закон, запрещающий арест американских граждан по ордеру, выданному МУС.

Кроме того, согласно этому закону, который неофициально назвали «законом о вторжении в Гаагу», США могут организовать военное вторжение в Нидерланды, если там вдруг на скамье подсудимых окажутся граждане США, отметил Володин.

Председатель нижней палаты также напомнил, что согласно Конституции РФ национальное законодательство имеет приоритет над международным. Володин подчеркнул, что на российской территории не действуют решения МУС, Европейского суда по правам человека и других европейских институтов, которые являются американскими марионетками.

По словам спикера Госдумы, необходимо принять ряд мер на законодательном уровне для противодействия таким институтам, как Международный уголовный суд. Среди прочего нужно запретить любую деятельность МУС в России и сотрудничество российских граждан с ним, считает Володин.
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Использованы фотографии:
Официальный сайт Госдумы РФ
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11 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:12
    0
    Не знаю где Володин найдёт МУС в России.Подскажу ближайший офис МУС скоро будет организован в Киеве.
    1. Борис Сергеев
      Борис Сергеев Сегодня, 11:50
      0
      Вчера Армения присоединилась к соглашению о МУС, так что поездки в Ереван для первого лица стали рискованными. Заметим, что Армения- член ОДКБ и ЕАЭС, и СНГ, оказавшихся на поверку фиктивными организациями. Вот об этом Володину стоило бы поразмыслить.
  2. ААК
    ААК Сегодня, 11:17
    0
    Ну так всегда, умная мыслЯ приходит опослЯ... пока не выписали санкцию на арест в отношении аж САМОГО Гаранта, никто в парламенте и в правительстве не чесался... хотя при наших "ручных" Думе и Совфеде можно было весь необходимый пакет документов для защиты всех граждан России (а не только их "законных представителей" как сейчас) от мировых и европейских "недружественных" институций...
    1. begemot20091
      begemot20091 Сегодня, 11:24
      0
      для всех сотрудников МУС и их приспешников 25 лет по статье 58ю- и-зн-ас-ило-ва-ни-е крупного рогатого скота с летальным исходом. вплоть до вышки убогим.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:19
    +2
    Я за, НО дьявол кроется в деталях!
    Конечно необходимо обозначать свою позицию, заочно арестовывать (заочно потому, что кто нам их выдаст?), вводить санкции и т.д.
    Американцев боятся и слушаются везде, поэтому они и наглеют - похищают людей, конфискуют денежные средства, вводят санкции и взымают огромные штрафы с банков и крупных корпораций.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:25
    0
    Лучше бы Володин сегодня внёс одну очень толковую мысль от ДАМа на обсуждение в Госдуму,а завтра приняли бы положительное решение и на подпись к Президенту.Сколько у нас детских садиков появится !
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:27
    0
    Да, умом понимаю, что США в этом вопросе поступили дальновидно, но...
    Но как-то не воспринимается вот это, когда столь высокопоставленное лицо тычет в нос примером из США. Можно было бы и не акцентировать.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:34
    +1
    согласно этому закону, который неофициально назвали «законом о вторжении в Гаагу», США могут организовать военное вторжение в Нидерланды, если там вдруг на скамье подсудимых окажутся граждане США
    Хорошая мысль. Но к чему этот сыр-бор (Володин с заявлением) если Россия вышла из соглашения по МУС 16.11.2016 г, а перед этим не ратифицировала его? Коль нет соглашения значит и плевать хотели, как и американцы на все решения этого МУС.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:48
      +1
      Это даже близко не так. США не плевали на решения МУС (эти решения могут быть реализованы на территории 120 с лишним государств), США развернули давление/компанию против МУС, для отмены его деятельности против США. Т.е. не оставили в силе его решения, махнув на них рукой, а именно заставили МУС их отменить. Почувствуйте разницу.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:10
    +1
    Председатель Госдумы призвал брать пример в отношении Международного уголовного суда с США, защищающих интересы своих граждан
    . Что б начали боятся, уважать решения нашего суда, сначала надо ПОБЕДИТЬ и.... а дальше посмотрим, много, много чего интересного можно/надо будет придумать и РЕАЛИЗОВАТЬ!
  8. Задира
    Задира Сегодня, 12:12
    0
    Володин может говорить что угодно, однако ... запланированную ранее в ЮАР встречу участников БРИКС, где должен был быть Путин, перенесли в Россию от греха подальше (для ЮАР выполнение решения МУС является обязательным)