Председатель Госдумы призвал брать пример в отношении Международного уголовного суда с США, защищающих интересы своих граждан

Своим видением того, как надо относиться к деятельности Международного уголовного суда (МУС) в Telegram поделился спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.По его словам, хорошим примером в этом отношении являются Соединённые Штаты. Эта страна не присоединилась к МУС. Спикер напомнил, что ещё с 2002 года в США действует закон, запрещающий арест американских граждан по ордеру, выданному МУС.Кроме того, согласно этому закону, который неофициально назвали «законом о вторжении в Гаагу», США могут организовать военное вторжение в Нидерланды, если там вдруг на скамье подсудимых окажутся граждане США, отметил Володин.Председатель нижней палаты также напомнил, что согласно Конституции РФ национальное законодательство имеет приоритет над международным. Володин подчеркнул, что на российской территории не действуют решения МУС, Европейского суда по правам человека и других европейских институтов, которые являются американскими марионетками.По словам спикера Госдумы, необходимо принять ряд мер на законодательном уровне для противодействия таким институтам, как Международный уголовный суд. Среди прочего нужно запретить любую деятельность МУС в России и сотрудничество российских граждан с ним, считает Володин.