Первые индейские войны

Может быть, на всем огромном протяжении границы,

которая отделяла владения французов от территории

английских колоний Северной Америки, не найдется

более красноречивых памятников жестоких и свирепых

войн 1755–1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона

и около соседних с ними озер. Эта местность представляла

для передвижения войск такие удобства,

что ими нельзя было пренебрегать.

Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан»



Кавалерия милиции «Трех графств», 1659 г. Была традиционно одета в кожу и сукно и вооружалась мушкетами и пистолетами. Союзникам индейцам поставлялись фитильные мушкеты.

Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Кавалерия и артиллерия. М.: Астрель, 2003, С. 5



Солдаты милиции и регулярных войск британской короны с 1675 по 1748 год. 1. Солдат милиции в полудоспехе, около 1630 г. 2. Индеец иррегулярных частей, «война короля Филиппа», 1675–1677 гг. (ирокезы, которых англичане использовали в Канаде для борьбы с французами, потеряли в военных действиях 50 % своих воинов). 3. Солдат милиции, «война короля Филиппа» 1675–1677 гг. 4. Солдат милиции, «война королевы Анны», 1701–1713 гг. (до 1754 года милиция не имела постоянной униформы). 5. Индеец племени сенека из иррегулярных частей, «война короля Георга», 1744–1748 гг. (эти называемые индейскими войны, включая «войну короля Вильгельма» в 1689–1697 гг. – официально велись между Францией и Англией, но главными жертвами этих войн всегда становились индейцы). 6. Солдат полка Оглторпа (42-й английский пехотный полк), 1742 г. 7. Солдат полка Спотсвуда (позже – Гооша), 1740 г. (этот полк будет впоследствии называться 43-м пехотным или Американским полком).

Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 5



«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Французские войска: 1. Офицер Беарнского полка. 2. Солдат полка дю Берри. 3. Солдат Королевского Русильонского полка в походной форме. 4. Солдат Бургундского полка в летней походной форме. 5. Сержант полка Королевы. 6. Барабанщик полка Королевы. 7. Барабанщик Лангедокского полка в походной форме. 8. Солдат полка Артуа. 9. Солдат полка Артуа в зимней походной форме. 10. Связной-охотник. 11. Знаменосец Королевского Русильонского полка. 12. Знаменосец полка Королевы. 13–18. Индейцы – союзники французов. Под номером 13 изображен крещеный индеец. Среди индейцев была широко распространена практика вытягивания мочек ушей путем подвешивания на них тяжелых серег.

Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 7



«Много-много Нетти Бампо» (герой романов Фенимора Купера о Кожаном Чулке) – так выглядели охотники североамериканских лесов, записавшиеся в минитмены с началом войны за независимость.

Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 13



«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Британские войска. 1. «Знамя полковника» или «королевское знамя 1-го батальона, 1768 г. Получив название «Королевского», этот полк имел право носить на знамени изображение ордена Подвязки. 2. «Адъютантское знамя» или «полковое знамя» 1-го батальона. 3. «Королевское знамя» 4-го батальона. 4. Знамя «полковых цветов» 4-го батальона. Древко британских знамен имело длину 3 м, размеры шелкового полотнища – приблизительно 1,98х1,82 м. 5. Солдат в повседневной форме, 1755–1763 гг. Синие штаны были привилегией королевских войск. Галунные петлицы обычно были у офицеров. 6. Солдат в походной форме, 1755–1763 гг. Штаны «королевского» синего цвета (за отсутствием подходящей ткани часто шились из зеленого сукна). 7. Гренадер. 8. Гренадер 1768 г. в гренадерской шапке нового образца. 9. Солдат легкой роты «нового» 62-го пехотного полка. 1775 г.

Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 9