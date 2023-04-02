Первые индейские войны

Вот так англичане и стреляли в индейцев в ходе «экспедиций», уничтожавших целые племена. Кадр из кинофильма «Чингачгук, Большой Змей» (1967)
Может быть, на всем огромном протяжении границы,
которая отделяла владения французов от территории
английских колоний Северной Америки, не найдется
более красноречивых памятников жестоких и свирепых
войн 1755–1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона
и около соседних с ними озер. Эта местность представляла
для передвижения войск такие удобства,
что ими нельзя было пренебрегать.
Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан»
которая отделяла владения французов от территории
английских колоний Северной Америки, не найдется
более красноречивых памятников жестоких и свирепых
войн 1755–1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона
и около соседних с ними озер. Эта местность представляла
для передвижения войск такие удобства,
что ими нельзя было пренебрегать.
Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан»
Индейцы с томагавками и без них. Первые британские колонисты капитана Джона Смита прибыли в Америку в 1607 году и основали там поселение Джеймстаун, назвав его так в честь английского короля Якова I. Король же даровал колонистам хартию, позволявшую им создать колонию в Виргинии.
Сначала переселенцы поддерживали добрососедские отношения с коренными жителями – индейцами племени алгонкинов, объединеных под властью знаменитого вождя Поухантана. Но после его смерти отношения испортились, и началась первая индейская война, которая продолжалась с 1622 по 1637. Каждый год колонисты организовывали по три похода против воинов старого вождя Опеканканафа. Потом вроде бы удалось договориться о мире, но уже в 1641 году военные действия начались опять и продолжались до 1669 года.
Кавалерия милиции «Трех графств», 1659 г. Была традиционно одета в кожу и сукно и вооружалась мушкетами и пистолетами. Союзникам индейцам поставлялись фитильные мушкеты.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Кавалерия и артиллерия. М.: Астрель, 2003, С. 5
Солдаты милиции и регулярных войск британской короны с 1675 по 1748 год. 1. Солдат милиции в полудоспехе, около 1630 г. 2. Индеец иррегулярных частей, «война короля Филиппа», 1675–1677 гг. (ирокезы, которых англичане использовали в Канаде для борьбы с французами, потеряли в военных действиях 50 % своих воинов). 3. Солдат милиции, «война короля Филиппа» 1675–1677 гг. 4. Солдат милиции, «война королевы Анны», 1701–1713 гг. (до 1754 года милиция не имела постоянной униформы). 5. Индеец племени сенека из иррегулярных частей, «война короля Георга», 1744–1748 гг. (эти называемые индейскими войны, включая «войну короля Вильгельма» в 1689–1697 гг. – официально велись между Францией и Англией, но главными жертвами этих войн всегда становились индейцы). 6. Солдат полка Оглторпа (42-й английский пехотный полк), 1742 г. 7. Солдат полка Спотсвуда (позже – Гооша), 1740 г. (этот полк будет впоследствии называться 43-м пехотным или Американским полком).
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 5
Самое удивительное заключалось в том, что никто из вновь прибывших на континент европейцев никоим образом не рассматривал убийство индейца в качестве преступления. Более того, бесконечные экспедиции по безжалостному истреблению индейцев совершались с благословения церкви, при этом заповедь «не убий» на индейцев попросту не распространялась! Впрочем, чему удивляться, если учесть, что все эти люди оставили позади себя в христианской Европе: сожжения еретиков и аутодафе с публичными пытками на площадях.
При этом население Новой Англии росло очень быстро. Уже 1646 году на американском побережье от Мэна до Джорджии проживало уже 27 000 английских колонистов. Такое количество бледнолицых не мог сбросить в океан ни один союз индейских племен. Англичанами были также поглощены соседние голландские и шведские поседения, так что число европейцев на побережье возросло ещё более.
Именно тогда началось массовое уничтожение племен алгонкинов – могикан, наррангансетов, мохеган, покамтуков, массачусетсов. Все они – уничтожались с большим рвением, к тому же награда за скальп индейца постоянно увеличивалась, а скальп ребенка стоил ровно столько же, сколько скальп взрослого! Не было различий и в цене скальпа женщины и мужчины, так что это был самый настоящий геноцид.
Впрочем, иной раз с индейцами местные пуритане даже договаривались и заключали с ними соглашения. Например, с индейцами племени делаваров и их вождем Лапоунайсой в 1686 году был заключен договор Walking Purchase, предложенный основателем колонии Пенсильвания Уильямом Пенном. По договору каждый колонист-мужчина получал у индейцев столько земли, сколько он мог пройти за… полтора дня! За остров Манхэттен голландцы заплатили и вовсе 24 доллара, а территорию Нью-Йорка колонисты добыли так: за одну ночь вырезали живших там индейцев племени ваппингеров.
Естественно, что подобное противостояние двух рас требовало, во-первых, оружия, а во-вторых – организации. В условиях, когда на индейцев приходилось то и дело нападать, а затем отражать их ответные действия, все годные по возрасту мужчины-переселенцы автоматически записывались в ополчение или местную милицию. Причем пехота, хотя и играла определенную роль, не могла сравниться с конницей.
Вот почему большинство «милиционеров» были именно кавалеристами. Как правило, они имели ту же экипировку, что и европейская легкая кавалерия, то есть – шлемы-морионы, выпускавшиеся в огромных количествах, кирасы и полукирасы – поскольку они хорошо защищали от оружия индейцев и прежде всего от стрел. Приобреталось снаряжение за собственный счет, причем стоило оно немало. Так, начиная с 1740 года каждый милиционный кавалерист должен был иметь два пистолета и карабин. А так как все оружие ввозилось в колонии из метрополии, то и цена его была весьма велика.
А затем постоянно расширявшаяся британская колония столкнулась с новым врагом: французскими колонистами, которые были друзьями индейцев и зачастую были даже связаны с ними кровными узами. Причина такого отношения, впрочем, была не в какой-то особой доброте и человечности французов, а всего лишь в их количестве.
Французы массово в Америку не переселялись. Их было мало, и ссориться с индейцами из-за земли им не было никакого резона. А уж из-за охотничьей добычи ссориться было бы ещё большей глупостью, поскольку девственные североамериканские леса в то время просто кишели дичью. Да что там говорить, если ребенка родители отправляли в лес добыть индюшку к обеду с… палкой! И тот шел по лесу, находил на нижней ветке раскидистого дерева спящих индюшек и… бил палкой по голове самую большую, а то и не одну.
Вот почему англичане воевали с индейцами с самого начала, а вот французы – нет.
Последней войной XVII века между колонистами и индейцами стала так называемая «война короля Филиппа», которая длилась с 1675 по 1676 год. Затем последовали официально объявленные «индейские войны» уже между Англией и Францией:
• война короля Вильгельма 1679–1689 гг.,
• война королевы Анны 1701–1713 гг.,
• война короля Георга 1744–1748 гг.,
• «война с французами и индейцами»: 1754–1763 гг.
«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Французские войска: 1. Офицер Беарнского полка. 2. Солдат полка дю Берри. 3. Солдат Королевского Русильонского полка в походной форме. 4. Солдат Бургундского полка в летней походной форме. 5. Сержант полка Королевы. 6. Барабанщик полка Королевы. 7. Барабанщик Лангедокского полка в походной форме. 8. Солдат полка Артуа. 9. Солдат полка Артуа в зимней походной форме. 10. Связной-охотник. 11. Знаменосец Королевского Русильонского полка. 12. Знаменосец полка Королевы. 13–18. Индейцы – союзники французов. Под номером 13 изображен крещеный индеец. Среди индейцев была широко распространена практика вытягивания мочек ушей путем подвешивания на них тяжелых серег.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 7
Обычной формой боевых действий в колониях был рейд. Нападению подвергались как отдельные фермы колонистов, так и небольшие города, причем некоторые из них грабились по нескольку раз. Французы, которых было меньше англичан, занимались тем, что подбивали к совершению аналогичных рейдов индейцев, своих союзников.
Сделать это было довольно легко, поскольку ещё в 1570 году пять племен ирокезов: сенека, кайюга, онайда, мохок и онондага объединились в конфедерацию, которой управлял совет из 50 вождей (сахемов). В 1722 году в ассоциацию допустили племя тускарора, и она стала называться уже «Шесть ирокезских племён». Так что французам достаточно было завоевать доверие ее вождей, чтобы оказывать влияние на весь союз. Правда, гуроны, эри и саскуэханноки относились к этому союзу с недоверием и в него не вступили, но французы нашли подходы и к ним.
Тут уже и британским колонистам также пришло в голову использовать старинную вражду между ирокезами и делаварами, которым они начали в больших количествах поставлять огнестрельное оружие.
«Много-много Нетти Бампо» (герой романов Фенимора Купера о Кожаном Чулке) – так выглядели охотники североамериканских лесов, записавшиеся в минитмены с началом войны за независимость.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 13
Долгое время в милиции каждый выбирал себе ту одежду, какую хотел, и только в середине XVIII века появилось первое подобие милицейской формы: в частности, милиционеры должны были носить белые штаны, командиры – украшать шапки и шляпы галунами. Но чаще всего форма милиционеров состояла из «охотничьей рубашки» из замши и обтягивающих кожаных брюк.
Надо отметить, что население английских колоний в пятнадцать раз превышало численность французских колонистов. То есть разбить противника в бою им ничего не стоило. Но… милиция занималась исключительно защитой своей собственной территории и категорически отказывалась сражаться за пределами территории её коммуны. Вот почему все эти пограничные войны, столь мастерским образом описанные у Фенимора Купера, и тянулись так долго. Переселенцы охотно уничтожали индейцев ради их земли, но категорически не хотели воевать с французами, так как такая война надолго отлучала мужчин от дома, а прибыли особой не давала!
«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Британские войска. 1. «Знамя полковника» или «королевское знамя 1-го батальона, 1768 г. Получив название «Королевского», этот полк имел право носить на знамени изображение ордена Подвязки. 2. «Адъютантское знамя» или «полковое знамя» 1-го батальона. 3. «Королевское знамя» 4-го батальона. 4. Знамя «полковых цветов» 4-го батальона. Древко британских знамен имело длину 3 м, размеры шелкового полотнища – приблизительно 1,98х1,82 м. 5. Солдат в повседневной форме, 1755–1763 гг. Синие штаны были привилегией королевских войск. Галунные петлицы обычно были у офицеров. 6. Солдат в походной форме, 1755–1763 гг. Штаны «королевского» синего цвета (за отсутствием подходящей ткани часто шились из зеленого сукна). 7. Гренадер. 8. Гренадер 1768 г. в гренадерской шапке нового образца. 9. Солдат легкой роты «нового» 62-го пехотного полка. 1775 г.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 9
Впрочем, и с индейцами переселенцы очень часто предпочитали воевать руками солдат, расквартированных во множестве приграничных фортов…
Кадр из фильма «Чингачгук, Большой Змей» (1967), наглядно демонстрирующий типичные методы колониального разбоя