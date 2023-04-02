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Первые индейские войны

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Первые индейские войны
Вот так англичане и стреляли в индейцев в ходе «экспедиций», уничтожавших целые племена. Кадр из кинофильма «Чингачгук, Большой Змей» (1967)



Может быть, на всем огромном протяжении границы,
которая отделяла владения французов от территории
английских колоний Северной Америки, не найдется
более красноречивых памятников жестоких и свирепых
войн 1755–1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона
и около соседних с ними озер. Эта местность представляла
для передвижения войск такие удобства,
что ими нельзя было пренебрегать.
Джеймс Фенимор Купер «Последний из могикан»

Индейцы с томагавками и без них. Первые британские колонисты капитана Джона Смита прибыли в Америку в 1607 году и основали там поселение Джеймстаун, назвав его так в честь английского короля Якова I. Король же даровал колонистам хартию, позволявшую им создать колонию в Виргинии.

Сначала переселенцы поддерживали добрососедские отношения с коренными жителями – индейцами племени алгонкинов, объединеных под властью знаменитого вождя Поухантана. Но после его смерти отношения испортились, и началась первая индейская война, которая продолжалась с 1622 по 1637. Каждый год колонисты организовывали по три похода против воинов старого вождя Опеканканафа. Потом вроде бы удалось договориться о мире, но уже в 1641 году военные действия начались опять и продолжались до 1669 года.


Кавалерия милиции «Трех графств», 1659 г. Была традиционно одета в кожу и сукно и вооружалась мушкетами и пистолетами. Союзникам индейцам поставлялись фитильные мушкеты.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Кавалерия и артиллерия. М.: Астрель, 2003, С. 5


Солдаты милиции и регулярных войск британской короны с 1675 по 1748 год. 1. Солдат милиции в полудоспехе, около 1630 г. 2. Индеец иррегулярных частей, «война короля Филиппа», 1675–1677 гг. (ирокезы, которых англичане использовали в Канаде для борьбы с французами, потеряли в военных действиях 50 % своих воинов). 3. Солдат милиции, «война короля Филиппа» 1675–1677 гг. 4. Солдат милиции, «война королевы Анны», 1701–1713 гг. (до 1754 года милиция не имела постоянной униформы). 5. Индеец племени сенека из иррегулярных частей, «война короля Георга», 1744–1748 гг. (эти называемые индейскими войны, включая «войну короля Вильгельма» в 1689–1697 гг. – официально велись между Францией и Англией, но главными жертвами этих войн всегда становились индейцы). 6. Солдат полка Оглторпа (42-й английский пехотный полк), 1742 г. 7. Солдат полка Спотсвуда (позже – Гооша), 1740 г. (этот полк будет впоследствии называться 43-м пехотным или Американским полком).
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 5

Самое удивительное заключалось в том, что никто из вновь прибывших на континент европейцев никоим образом не рассматривал убийство индейца в качестве преступления. Более того, бесконечные экспедиции по безжалостному истреблению индейцев совершались с благословения церкви, при этом заповедь «не убий» на индейцев попросту не распространялась! Впрочем, чему удивляться, если учесть, что все эти люди оставили позади себя в христианской Европе: сожжения еретиков и аутодафе с публичными пытками на площадях.

При этом население Новой Англии росло очень быстро. Уже 1646 году на американском побережье от Мэна до Джорджии проживало уже 27 000 английских колонистов. Такое количество бледнолицых не мог сбросить в океан ни один союз индейских племен. Англичанами были также поглощены соседние голландские и шведские поседения, так что число европейцев на побережье возросло ещё более.

Именно тогда началось массовое уничтожение племен алгонкинов – могикан, наррангансетов, мохеган, покамтуков, массачусетсов. Все они – уничтожались с большим рвением, к тому же награда за скальп индейца постоянно увеличивалась, а скальп ребенка стоил ровно столько же, сколько скальп взрослого! Не было различий и в цене скальпа женщины и мужчины, так что это был самый настоящий геноцид.

Впрочем, иной раз с индейцами местные пуритане даже договаривались и заключали с ними соглашения. Например, с индейцами племени делаваров и их вождем Лапоунайсой в 1686 году был заключен договор Walking Purchase, предложенный основателем колонии Пенсильвания Уильямом Пенном. По договору каждый колонист-мужчина получал у индейцев столько земли, сколько он мог пройти за… полтора дня! За остров Манхэттен голландцы заплатили и вовсе 24 доллара, а территорию Нью-Йорка колонисты добыли так: за одну ночь вырезали живших там индейцев племени ваппингеров.

Естественно, что подобное противостояние двух рас требовало, во-первых, оружия, а во-вторых – организации. В условиях, когда на индейцев приходилось то и дело нападать, а затем отражать их ответные действия, все годные по возрасту мужчины-переселенцы автоматически записывались в ополчение или местную милицию. Причем пехота, хотя и играла определенную роль, не могла сравниться с конницей.

Вот почему большинство «милиционеров» были именно кавалеристами. Как правило, они имели ту же экипировку, что и европейская легкая кавалерия, то есть – шлемы-морионы, выпускавшиеся в огромных количествах, кирасы и полукирасы – поскольку они хорошо защищали от оружия индейцев и прежде всего от стрел. Приобреталось снаряжение за собственный счет, причем стоило оно немало. Так, начиная с 1740 года каждый милиционный кавалерист должен был иметь два пистолета и карабин. А так как все оружие ввозилось в колонии из метрополии, то и цена его была весьма велика.

А затем постоянно расширявшаяся британская колония столкнулась с новым врагом: французскими колонистами, которые были друзьями индейцев и зачастую были даже связаны с ними кровными узами. Причина такого отношения, впрочем, была не в какой-то особой доброте и человечности французов, а всего лишь в их количестве.

Французы массово в Америку не переселялись. Их было мало, и ссориться с индейцами из-за земли им не было никакого резона. А уж из-за охотничьей добычи ссориться было бы ещё большей глупостью, поскольку девственные североамериканские леса в то время просто кишели дичью. Да что там говорить, если ребенка родители отправляли в лес добыть индюшку к обеду с… палкой! И тот шел по лесу, находил на нижней ветке раскидистого дерева спящих индюшек и… бил палкой по голове самую большую, а то и не одну.

Вот почему англичане воевали с индейцами с самого начала, а вот французы – нет.

Последней войной XVII века между колонистами и индейцами стала так называемая «война короля Филиппа», которая длилась с 1675 по 1676 год. Затем последовали официально объявленные «индейские войны» уже между Англией и Францией:

• война короля Вильгельма 1679–1689 гг.,
• война королевы Анны 1701–1713 гг.,
• война короля Георга 1744–1748 гг.,
• «война с французами и индейцами»: 1754–1763 гг.


«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Французские войска: 1. Офицер Беарнского полка. 2. Солдат полка дю Берри. 3. Солдат Королевского Русильонского полка в походной форме. 4. Солдат Бургундского полка в летней походной форме. 5. Сержант полка Королевы. 6. Барабанщик полка Королевы. 7. Барабанщик Лангедокского полка в походной форме. 8. Солдат полка Артуа. 9. Солдат полка Артуа в зимней походной форме. 10. Связной-охотник. 11. Знаменосец Королевского Русильонского полка. 12. Знаменосец полка Королевы. 13–18. Индейцы – союзники французов. Под номером 13 изображен крещеный индеец. Среди индейцев была широко распространена практика вытягивания мочек ушей путем подвешивания на них тяжелых серег.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 7

Обычной формой боевых действий в колониях был рейд. Нападению подвергались как отдельные фермы колонистов, так и небольшие города, причем некоторые из них грабились по нескольку раз. Французы, которых было меньше англичан, занимались тем, что подбивали к совершению аналогичных рейдов индейцев, своих союзников.

Сделать это было довольно легко, поскольку ещё в 1570 году пять племен ирокезов: сенека, кайюга, онайда, мохок и онондага объединились в конфедерацию, которой управлял совет из 50 вождей (сахемов). В 1722 году в ассоциацию допустили племя тускарора, и она стала называться уже «Шесть ирокезских племён». Так что французам достаточно было завоевать доверие ее вождей, чтобы оказывать влияние на весь союз. Правда, гуроны, эри и саскуэханноки относились к этому союзу с недоверием и в него не вступили, но французы нашли подходы и к ним.

Тут уже и британским колонистам также пришло в голову использовать старинную вражду между ирокезами и делаварами, которым они начали в больших количествах поставлять огнестрельное оружие.


«Много-много Нетти Бампо» (герой романов Фенимора Купера о Кожаном Чулке) – так выглядели охотники североамериканских лесов, записавшиеся в минитмены с началом войны за независимость.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 13

Долгое время в милиции каждый выбирал себе ту одежду, какую хотел, и только в середине XVIII века появилось первое подобие милицейской формы: в частности, милиционеры должны были носить белые штаны, командиры – украшать шапки и шляпы галунами. Но чаще всего форма милиционеров состояла из «охотничьей рубашки» из замши и обтягивающих кожаных брюк.

Надо отметить, что население английских колоний в пятнадцать раз превышало численность французских колонистов. То есть разбить противника в бою им ничего не стоило. Но… милиция занималась исключительно защитой своей собственной территории и категорически отказывалась сражаться за пределами территории её коммуны. Вот почему все эти пограничные войны, столь мастерским образом описанные у Фенимора Купера, и тянулись так долго. Переселенцы охотно уничтожали индейцев ради их земли, но категорически не хотели воевать с французами, так как такая война надолго отлучала мужчин от дома, а прибыли особой не давала!


«Война с французами и индейцами»: англо-франко-индейская война 1754–1763 гг. Британские войска. 1. «Знамя полковника» или «королевское знамя 1-го батальона, 1768 г. Получив название «Королевского», этот полк имел право носить на знамени изображение ордена Подвязки. 2. «Адъютантское знамя» или «полковое знамя» 1-го батальона. 3. «Королевское знамя» 4-го батальона. 4. Знамя «полковых цветов» 4-го батальона. Древко британских знамен имело длину 3 м, размеры шелкового полотнища – приблизительно 1,98х1,82 м. 5. Солдат в повседневной форме, 1755–1763 гг. Синие штаны были привилегией королевских войск. Галунные петлицы обычно были у офицеров. 6. Солдат в походной форме, 1755–1763 гг. Штаны «королевского» синего цвета (за отсутствием подходящей ткани часто шились из зеленого сукна). 7. Гренадер. 8. Гренадер 1768 г. в гренадерской шапке нового образца. 9. Солдат легкой роты «нового» 62-го пехотного полка. 1775 г.
Лилиана и Фред Функен. Энциклопедия вооружения и военного костюма. Войны на американском континенте XVII–XIX века. Пехота – Военно-морской флот. М.: Астрель, 2003, С. 9

Впрочем, и с индейцами переселенцы очень часто предпочитали воевать руками солдат, расквартированных во множестве приграничных фортов…


Кадр из фильма «Чингачгук, Большой Змей» (1967), наглядно демонстрирующий типичные методы колониального разбоя
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22 комментария
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  1. Ричард
    Ричард Сегодня, 04:24
    +13
    Всем доброго дня. Автору спасибо за интересную тему и отличные иллюстрации
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 05:31
      +8
      Присоединяюсь к добрым словам Дмитрия!
      При этом население Новой Англии росло очень быстро. Уже 1646 году на американском побережье от Мэна до Джорджии проживало уже 27 000 английских колонистов. Такое количество бледнолицых не мог сбросить в океан ни один союз индейских племен.

      Главным аргументом в противостоянии бледнолицых с коренными жителями Америки - это оружие из металла. Много навоюешь с копьем с каменным наконечником против аркебузы. Отсюда и желание пнрвых милиционеров носить архаичные кирасы и полукирасы. Как только индейцы насытились огнестрелом исчезли как железные доспехи, так и шлемы.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:03
        +3
        Главным аргументом в противостоянии бледнолицых с коренными жителями Америки - это оружие из металла

        Главным аргументом были европейские болезни. От которых племена вымирали чуть не поголовно. У некоторых - просто не оставалось бойцов. Например арикара в прериях - после всего одной эпидемии оспы в конце XVIII века их численность упала с 30000 до 6000.. А ведь это результат всего одной эпидемии.. И так в каждом племени..

        Если бы все эти воины были живы - возможно, никаких США и не было бы. И так индейцы сопротивлялись почти 300 лет.
  2. тлауикол
    тлауикол Сегодня, 04:59
    +6
    Интересно, какова была численность индейских племён, отрядов?
    Отношения к войне американских поселенцев позабавило: за свою землю воюют, за государство - дудки.
    1. Ричард
      Ричард Сегодня, 06:02
      +6
      Интересно, какова была численность индейских племён,

      За тысячелетия, прошедшие со времени заселения Северной Америки, числен­ность ее обитателей выросла во много раз. Все новые и но­вые племена обо­сновывались на пустовавших до этого землях. Когда в XVI веке европейцы на­чали осваивать эту часть света, индейцы уже жили повсюду — от Аляски на севе­ре до Огненной Земли на юге. Однако точной численности индейцев в Север­ной Америке на то время историки не знают; неизвестно даже количество индей­ских племен: по одним оценкам, их на­считывалось 250, по другим — больше.
      1. Ричард
        Ричард Сегодня, 06:43
        +4
        По языку индейские племена Северной Америки объединяются в несколько се­мей. Главные из них следующие: алгонкины: арапахо, блэкфут («черноногие»), кри, монтанье, наскапи, оджибве, оттава, могикане, делавары, чейенны, шауни и др.; атапаски: кучины, тацанотины (йеллоу-найф, то есть «желтые ножи»), чипеваи, догриб, апачи, навахо и др.; ирокезы: кайюга, могауки, онейда, онон-дага, сенека, тускарора, гуроны, эри, чироки и др.; мускоги: чикасо, натчи, крики, семинолы и др.; сиу: ассинибойны, виннебаго, дакота, мандан, хидатса и др.; юто-ацтекская семья: кайова, команчи, шошоны, пайюте, юте, хопи и др. Численность этих племен в разные временные периоды разительно отличалась -войны, эпидемии, утрата кормовой базы. Тут ставить вопрос можно только относительно численности определенного племени в определенный период времени. Что касается численности их военных отрядов, которое племя могло выставить - то Эдвин Томпсон Дениг в октября 1851 года после переговоров с вождем Абсароков в форт Юнион, писал:
        Своим решением она способна сразу выставить 160 палаток воинов, это пятая часть всего племени

        ИМХО, примерно те же 20% от численности своего племени могли выставить воинами и остальные индейские племена - оставшиеся 80 % - это видимо охрана стойбищь, охотники, старики, дети и женщины
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 06:48
      +4
      Цитата: тлауикол
      за свою землю воюют, за государство - дудки

      Первыми поселенцами в Северной Америке были пуритане и индепеденты. Они жили своими закрытыми общинами и плевать они хотели как на государство, так и на короля... wink
      1. тлауикол
        тлауикол Сегодня, 07:46
        +3
        Цитата: Luminman
        Цитата: тлауикол
        за свою землю воюют, за государство - дудки

        Первыми поселенцами в Северной Америке были пуритане и индепеденты. Они жили своими закрытыми общинами и плевать они хотели как на государство, так и на короля... wink

        Ага, типо : государства дали им землю и права, а обязанности не дали. Моя хата с краю. Красавцы!
        1. Lynx2000
          Lynx2000 Сегодня, 08:29
          +2
          Цитата: тлауикол
          Ага, типо : государства дали им землю и права, а обязанности не дали. Моя хата с краю. Красавцы!

          Почему бы и нет? Меннониты - можно сказать братья по вере протестантов/пуритан, с эпохи Реформации, периода религиозных войн 30-ти летних в Европе, бежали/переселялись и искали иные территории для проживания. Новый Свет тоже не был исключением для переселения.
          Возможно, Англии, Нидерландам, Швеции было выгодно осваивать новые земли. Если не ошибаюсь, первых колонистов трудно было сначала найти.

          Пример: уговор между такими общинами и властью был скорее всего аналогичный приглашению Екатерины II осваивать незаселенные земли Российской империи.
          Меннониты заключили договор с российским правительством о переселении, подписанный в январе 1788 г. Кроме обычных для всех поселенцев условий (освобождение от всех податей сроком на 10 лет, выделение земельного надела по 65 десятин на семью, также 500 рублей на проезд и обзаведение хозяйством), меннонитам было обещано освобождение от воинской и гражданской повинностей, внутреннее религиозное самоуправление. В свою очередь, меннониты обязывались давать на общем основании квартиры и подводы для проходящих через их селения войск, содержать в исправности дороги и мосты и платить поземельную подать по 15 копеек с десятины удобной земли. В последующие годы эти привилегии были подтверждены грамотою Павла I (6 сентября 1800). Манифестом Александра 1 (20 февраля 1804) и указом Николая I (19 ноября 1838).
        2. Luminman
          Luminman Сегодня, 08:48
          +1
          Цитата: тлауикол
          государства дали им землю и права, а обязанности не дали

          Король выделил им землю только для того, чтобы они поскорее покинули Англию и не мозолили никому глаза. Это были потенциальные бунтовщики...
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:05
    +7
    В детстве любил смотреть Винету сын Инчу-чуна... smile актеры колоритные были.
    Эх было время золотое...не то что сейчас... роботы, киборги, терминаторы бездушные...никаких эмоций кроме пальбы.
    В ностальгию Вячеслав вы меня ввергаете такими статьями.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:10
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      В ностальгию Вячеслав вы меня ввергаете такими статьями.

      Я тоже не молодею и вспоминаю о том же... А что делать?
  4. иван2022
    иван2022 Сегодня, 05:35
    +4
    Как представитель племени "Бурого Медведя", теперь понимаю, почему белые люди едут воевать на земли племени "Кривого Рога", а не воюют между собой и почему у "Кривого Рога" много ружей, стреляющих огнём. .
  5. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Сегодня, 06:11
    +5
    Заинтересовала иллюстрация из работы Вячеслава Олеговича.

    Оказывается - это флаги ССША времен войны за независимость.


    Один из первых неофициальных флагов. Ряд источников пишут, что он применялся до восстания.


    Так называемый флаг Коуленс, вариация флага Бетти Росс.


    Бенингтонский флаг, использовавшийся в битве при Бенингтоне 16 августа 1777 года. Причем нарисован с ошибкой у оригинала шестиконечные звезды. Да цифра «76» - это год подписания декларации о независимости.


    Флаг Франсиса Хопкинсона, причем второй вариант. Первый имел шестиконечные звезды. Слышал историю, что поменять звезды на пятиконечные конгрессменов убедила портниха. Последняя одним движением ножниц показала как вырезать пятиконечную звезду.
    Р.s. Немного даже впал в ностальгию по школе - вспомнил сколько было труда их рисовать на танках и самолетах.
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Сегодня, 06:19
      +4
      С левой стороны видимо штандарты, последний однозначно кавалерийского подразделения.
      Да еще несколько полосатых иллюстраций.

      Бетти Росс показывает свой флаг Джоржу Вашинктону. Картина нарисована при правнуке Бетти. wink

      Изначальный вариант флага принятый Конгрессом.
    2. Korsar4
      Korsar4 Сегодня, 06:21
      +5
      А у нас на черчении показывали как звезду в окружность вписывать.
      Наверное, это единственное, что понравилось из курса.

      Эх, чуть бы меньше бестолковости, и на жизнь смотрел бы иначе.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:08
        +2
        Цитата: Korsar4
        А у нас на черчении показывали как звезду в окружность вписывать.

        Вот не помню такую бодягу. Уже в первых классах рисовали какие то кубики с шарами.
    3. kuzma2
      kuzma2 Сегодня, 06:57
      +3
      удивлен-звезда рисовалась легко ,не отрывая карандаша.
      1. мордвин 3
        мордвин 3 Сегодня, 07:14
        +2
        Цитата: kuzma2
        звезда рисовалась легко ,не отрывая карандаша.

        Так это пятиконечная легко, а шести?
  6. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 07:36
    +3
    Первые британские колонисты капитана Джона Смита прибыли в Америку в 1607 году и основали там поселение Джеймстаун, назвав его так в честь английского короля Якова I. Король же даровал колонистам хартию, позволявшую им создать колонию в Виргинии.

    Один интересный момент, который показывает, как много иногда значит случай.
    Правильнее было бы сказать "колонисты, среди которых был капитан Смит", так как упомянутый Смит прибыл в Америку под арестом за попытку мятежа на Канарских островах. После высадки капитан Кристофер Ньюпорт, командовавший экспедицией Лондонской компании, собирался Смита повесить. Однако вскрыв после высадки врученные ему Лондонской компанией инструкции, прочел, что компания Смита назначает одним из руководителей будущей колонии. Это Смита и спасло. А ведь Ньюпорт мог поступить и наоборот - сперва повесить Смита, а потом уже, со спокойной совестью, взяться за инструкции.
  7. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 08:50
    +1
    Но после его смерти отношения испортились, и началась первая индейская война, которая продолжалась с 1622 по 1637.

    Справедливости ради надо уточнить, что англо-поухатанские войны ( их было три и длились они с 1609 по 1646) были первыми войнами с индейцами британских поселенцев, но не первыми индейскими войнами вообще на территории Северной Америки
    Первой индейской между европейцами и коренным населением Северной Америки была Тигуекская война (1540 - 1541).
  8. sergej_84
    sergej_84 Сегодня, 09:11
    +1
    Французы массово в Америку не переселялись. Их было мало, и ссориться с индейцами из-за земли им не было никакого резона. А уж из-за охотничьей добычи ссориться было бы ещё большей глупостью, поскольку девственные североамериканские леса в то время просто кишели дичью.

    Как это ни странно, но именно из за охотничьих территорий и воевали, притом французы тоже. Те же Бобровые войны, начались в 1609 году как раз с вооруженных конфликтов ирокезов с французами и их индейскими союзниками.