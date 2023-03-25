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Бывший советник ЦРУ спрогнозировал поведение США и НАТО в случае военного поражения Украины

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Бывший советник ЦРУ спрогнозировал поведение США и НАТО в случае военного поражения Украины

На Западе все больше сомневаются в быстрой и легкой победе Украины в военном противостоянии с Россией. Даже в Пентагоне начали высказывать сомнения, что Киев сумеет вернуть все утраченные территории, особенно Крым, военным путем. Накануне Зеленский выступил с заявлением, в котором фактически отменил многократно анонсированное «весенне наступление» ВСУ, сославшись на слишком медленную поставку вооружений и боеприпасов западными союзниками.


Бывший советник ЦРУ военный эксперт Джеймс Рикардс решил пойти дальше и попробовал спрогнозировать варианты решений, которые примет руководство США и НАТО в случае очевидного поражения Украины. Своими гипотетическими сценариями он поделился в статье на портале Daily Reckoning.

Эксперт обратил внимание, что вариант поражения Украины и решительной победы России на поле боя все более очевиден хотя бы потому, что Киеву катастрофически не хватает вооружений и боеприпасов. При этом страны НАТО практически исчерпали свои арсеналы и не могут быстро решить эту проблему, в то время как российские оборонные предприятия работают стабильно и обеспечивают армию всем необходимым. По словам Рикардса, «это война чисел, они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя».

По одному из вариантов, при неблагоприятном для Киева развитии событий союзники могут пойти на что-то отчаянное, например, отправить войска на Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом, считает Рикардс. Но тогда неизбежно прямое столкновение НАТО и России.

Белый дом и союзники США могут подтолкнуть Польшу направить свои войска на помощь Киеву в качестве «собственной инициативы». Такой вариант не исключен еще и потому, что руководство Польши является одним из самых антироссийских среди всех стран НАТО. К тому же, Варшава не скрывает своих территориальных претензий на некоторые украинские регионы.

В любом случае, если Вашингтон и союзники, осознавая поражение Украины, вмешаются в конфликт, то это может привести к ядерному конфликту, считает экс-советник ЦРУ. При этом Рикардс высказывает мнение, что Соединенные Штаты постараются не допустить поражения Киева, так как это будет означать проигрыш всего Запада в прокси-войне с Россией.

Поражение от России в этой прокси-войне стало бы для США большей стратегической катастрофой, чем Афганистан, Ирак или любая другая геополитическая неудача со времен Вьетнама

— заключает эксперт.

Рикардс считает, что на Западе, к сожалению, пока слабо верят в перерастание локального конфликта в ядерную катастрофу в случае его дальнейшей эскалации. Когда это осознание придет, может оказаться уже слишком поздно, предупреждает эксперт.
Автор:
Использованы фотографии:
Генштаб ВСУ
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18 комментариев
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  1. Egeny
    Egeny Сегодня, 11:25
    -4
    на Западе, к сожалению, пока слабо верят в перерастание локального конфликта в ядерную катастрофу

    Почему "к сожалению"? Неужели Рикардсу хочется ядерного варианта развития событий ?
    ...или это "хотелка" автора статейки?
    1. christian revuelta
      christian revuelta Сегодня, 11:30
      +1
      It means they don't believe it could escalate into a nuclear conflict. They should, it is a real risk.
    2. barclay
      barclay Сегодня, 11:39
      +1
      Он говорит, видимо о том, что там думают, что у нас не хватит решимости на применение ЯО.
      1. Павел_Свешников
        Павел_Свешников Сегодня, 11:51
        0
        В наших интересах данную уверенность ликвидировать, проведя испытания тактического яо для начала.
      2. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 11:55
        0
        Дело в целесообразности. Против каких целей его применять? Против Авдеевки и создать радиоактивную пустошь рядом с Донецком? Против миллионного гражданского населения Киева? Мы тут подняли вой по поводу британских урановых снарядов на Украине, а применение ТЯО загадит страну в тысячи раз сильнее.
  2. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 11:28
    -1
    Почему-то не сомневаюсь, что при вводе на Украину регулярных войск НАТО, в конфликт включатся наши близкие друзья: Китай на Тайване, Иран в Персидском заливе, КНДР в своем регионе, будут уничтожены базы США в Сирии, Аргентина станет возвращать Фолкленды, из Африки попрут натовцев и тд.. Так что Западу стОит серьезно задуматься, прежде чем поляков в бой загонять... Да и американцам несладко придется у себя дома, за болотом не удастся отсидеться. О британцах вообще молчу, они являются первой целью, ведь вся мировая вонь от них идет..
    1. Kito
      Kito Сегодня, 11:43
      +4
      Навряд ли так сказать наши друзья в пишутся, Польша может попробовать львоску область от хапать, а там пойдут соглашения и всё такое. Давайте наших главных врагов не будем считать дураками.
      1. B44
        B44 Сегодня, 11:58
        0
        Да, я думаю, ты прав. Польша займет Львов и Волынь, остановятся под Киевом и начнутся переговоры. Не исключено, что они добровольно отдадут восточную Украину, если получат земли на востоке.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 11:58
      +1
      Глупость. Ни Китай, ни Аргентина, ни, даже, Иран. Ни кому из них горячая война с США не нужна.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:28
    0
    В случае военного поражения украины сша и нато утрутся соплями!
    Но до этого они всеми силами и до последнего будут разжигать огонь в этом конфликте - поставлять оружие, технику, байпасы и наемников. Причем чем ближе к завершению СВО - тем больше будущего металлолома и будущих 200-х.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:45
    +1
    Зубы гады заговаривают.
    Разболтали преждевременно, а теперь пытаются сдать назад.
    Готовимся к удару и готовим контрудар!
    Терять бдитеность нельзя, враг хитер и коварен!



  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:45
    +3
    Поражение от России в этой прокси-войне стало бы для США большей стратегической катастрофой, чем Афганистан, Ирак или любая другая геополитическая неудача со времен Вьетнама

    Ну прям новость ))) К этому все и идет ..Русский медведь вылез из берлоги под лай шавок и рычит уже все громче и громче
    И его уже обратно в берлогу не загнать хоспода
    БЕГИТЕ !
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:17
      0
      Цитата: Дед Пихто
      .Русский медведь вылез из берлоги под лай шавок и рычит уже все громче и громче
      И его уже обратно в берлогу не загнать хоспода
      БЕГИТЕ !

      Есть фраза, которую приписывают О.Бисмарку - "Есть сотня способов вытащить медведя из берлоги, но нет ни одного способа, что бы загнать его обратно".
      Матрасы со всей своей европейской кодлой подельников сильно просчитались назначив Россию жертвой для безнаказанного избиения и грабежа, натравив на неё украину, которая и их самих втянула в воронку войны. Они понимают, что проигрыш украины в этой войне сравним с похоронным маршем их мировому господству, однако и России уже ничего иного не остаётся, кроме как в очередной раз надрать им холку и вернуть земли украины под свою юрисдикцию.
  6. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 11:52
    0
    Сейчас быстренько "полистал" немецкую интернет-прессу.
    Явный посыл читателю, Россия - преступник, который уже проигрывает в войне и проиграет.
    Даже и намёка нет о другом развитии событий. Цитируется и делается ссылка только на "свидетельства" и мнения Украинской стороны. Подавляющее большинство населения Германии, под натиском подобной "информации" считает, что Россия вот-вот будет повержена.
    Как пример вырезка из "SüddeutscheZeitung":
    "Украинские военные считают, что в городе Бахмут в Донецкой области, где ведутся боевые действия, силы российских подразделений скоро закончатся. Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил о скором контрнаступлении. «Мы скоро воспользуемся этой возможностью, как мы это сделали в Киеве, Харькове, Балаклее и Купянске», — заявил он в новостном канале Telegram. Сырский высоко оценил мужество и стойкость своих воинов.
    В то же время государственная оружейная компания «Укроборонпром» сообщила, что с момента вторжения России почти 13 месяцев назад было отремонтировано более 1500 танков и бронетранспортеров. Некоторые из них несколько раз".
    Ну, а Шольц продолжает долдонить о поддержке Украины до победного окончания войны. Даже намёка о возможности нанесения Россией ядерного удара по странам-участникам "поддержки" Украины в его заявлениях нет.
    Они здесь точно, страх потеряли.
  7. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:02
    +1
    Какое военное поражение Украины? Откуда ему взяться? Российская армия, она что, какие то успешные активные наступательные операции проводит? Мы еще пару лет будем территорию ЛДНР освобождать, а планов по Херсону и Запорожью и вовсе на повестке нет. Максимум, что сейчас строит на повестке - это вопрос патовой ситуации и "корейский" сценарий.
  8. Normann
    Normann Сегодня, 12:06
    0
    Эксперты такие эксперты. Это было ясно с самого начала СВО.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:07
    0
    Накануне Зеленский выступил с заявлением, в котором фактически отменил многократно анонсированное «весенне наступление» ВСУ, сославшись на слишком медленную поставку вооружений и боеприпасов западными союзниками.
    . Тратят/теряют слишком быстро, не эффективно, а так, поставляют им много, всей НАТОшкой стараются, дают!
    А на счёт весеннего конт и на тупа... будем посмотреть, чего и как они напридумают и попробуют реализовать.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:16
    0
    на Западе, к сожалению, пока слабо верят в перерастание локального конфликта в ядерную катастрофу в случае его дальнейшей эскалации
    А основано это на уверенности в том, что Россия не применит ЯО первой и будет терпеть все американские выкрутасы, крайнюю точку которых Сша якобы знают. Прав экс советник, что когда это осознание придет, то может оказаться, что уже поздно.