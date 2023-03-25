Бывший советник ЦРУ спрогнозировал поведение США и НАТО в случае военного поражения Украины

Поражение от России в этой прокси-войне стало бы для США большей стратегической катастрофой, чем Афганистан, Ирак или любая другая геополитическая неудача со времен Вьетнама

На Западе все больше сомневаются в быстрой и легкой победе Украины в военном противостоянии с Россией. Даже в Пентагоне начали высказывать сомнения, что Киев сумеет вернуть все утраченные территории, особенно Крым, военным путем. Накануне Зеленский выступил с заявлением, в котором фактически отменил многократно анонсированное «весенне наступление» ВСУ, сославшись на слишком медленную поставку вооружений и боеприпасов западными союзниками.Бывший советник ЦРУ военный эксперт Джеймс Рикардс решил пойти дальше и попробовал спрогнозировать варианты решений, которые примет руководство США и НАТО в случае очевидного поражения Украины. Своими гипотетическими сценариями он поделился в статье на портале Daily Reckoning.Эксперт обратил внимание, что вариант поражения Украины и решительной победы России на поле боя все более очевиден хотя бы потому, что Киеву катастрофически не хватает вооружений и боеприпасов. При этом страны НАТО практически исчерпали свои арсеналы и не могут быстро решить эту проблему, в то время как российские оборонные предприятия работают стабильно и обеспечивают армию всем необходимым. По словам Рикардса, «это война чисел, они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя».По одному из вариантов, при неблагоприятном для Киева развитии событий союзники могут пойти на что-то отчаянное, например, отправить войска на Западную Украину под каким-нибудь гуманитарным предлогом, считает Рикардс. Но тогда неизбежно прямое столкновение НАТО и России.Белый дом и союзники США могут подтолкнуть Польшу направить свои войска на помощь Киеву в качестве «собственной инициативы». Такой вариант не исключен еще и потому, что руководство Польши является одним из самых антироссийских среди всех стран НАТО. К тому же, Варшава не скрывает своих территориальных претензий на некоторые украинские регионы.В любом случае, если Вашингтон и союзники, осознавая поражение Украины, вмешаются в конфликт, то это может привести к ядерному конфликту, считает экс-советник ЦРУ. При этом Рикардс высказывает мнение, что Соединенные Штаты постараются не допустить поражения Киева, так как это будет означать проигрыш всего Запада в прокси-войне с Россией.— заключает эксперт.Рикардс считает, что на Западе, к сожалению, пока слабо верят в перерастание локального конфликта в ядерную катастрофу в случае его дальнейшей эскалации. Когда это осознание придет, может оказаться уже слишком поздно, предупреждает эксперт.