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Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну

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Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну

Польша не намерена отступать в вопросе взыскания с Германии репараций за события Второй мировой войны, Варшава во второй раз направила письма конгрессменам и сенаторам США с просьбой посодействовать в этом вопросе.


Польша снова решила прибегнуть к помощи США в вопросе взыскания, как считают сами поляки, положенных им выплат за содеянное фашистами в годы Второй мировой войны. По словам заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, он направил письма с соответствующей просьбой в Сенат и Палату представителей Конгресса США.

Я направил всем конгрессменам США, всем сенаторам США письма с информацией о польских военных потерях (...) конгрессмены должны знать о том, что вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решен и не является закрытой темой

- заявил польский дипломат.

Но на этом в Варшаве решили не останавливаться и пошли на "второй круг", отправив письма с требованием надавить на Германию в Европарламент, странам Евросоюза, а также всем "партнерам и союзникам".

Стоит отметить, что Польша уже обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США. Муларчик в январе этого года даже заявил, что США являются чуть ли не эталоном в соблюдении норм международного права и верховенства закона. В общем, кому как ни США, решать такие вопросы.

Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В Берлине заявили о недопустимости таких требований, Германия выплатила все положенные компенсации, в том числе и Польше.
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    +2
    А ведь может и прокатить у поляков,хотябы половину для начала.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:39
      +7
      Цитата: tralflot1832
      А ведь может и прокатить у поляков,хотябы половину для начала.

      Россию грабить уже не получается ,теперь немцев гиены начали рвать со всех сторон ..А Шольц только лыбится !
      Это все закономерно на западе
      А вот если бы Россия предъявила им ВСЕМ за все их крестовые походы и ограбления ..Думаю сразу дефолт у них настал ,но увы ..А поляки вообще нам много чего должны ..Вплоть до губернии России !
      Не зря они так верещат о русской угрозе и хооолов гонят на нас и за чубы дергают
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:46
        +2
        Немцы дожили - их уже даже поляки раздербанивать начали.
        1. Татьяна
          Татьяна Сегодня, 11:52
          +2
          Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну

          Вот, кто в Польше и в "Вашингтонском обоме" за океаном ХОЗЯИН Польши и Германии - это США!
          А поляки у Вашингтона в "любимых НАЛОЖНИЦАХ" ходят!
          1. Дед Пихто
            Дед Пихто Сегодня, 12:00
            +1
            Цитата: Татьяна
            Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну

            Вот, кто в Польше и в "Вашингтонском обоме" за океаном ХОЗЯИН Польши и Германии - это США!
            А поляки у Вашингтона в "любимых НАЛОЖНИЦАХ" ходят!

            Схема известна Татьяна ,германию опять хотят загнать в угол дефолт и т.д. И показать ,направление кто во всем виноват Опять Россия !!!!!
            P,S. Фрицы в отличии от наглосаксов ,с русскими воевали напрямую и не плохо
            А пора бы объединится и проверить наглов и прочих Как вам такой расклад немцы ? Ведь много вас там в Германии рускоязычных или уже арабскую весну хотите ?
            Они вам устроят майдан с украинецоми и арабами
            1. Татьяна
              Татьяна Сегодня, 12:08
              +1
              Польша не намерена отступать в вопросе взыскания с Германии репараций за события Второй мировой войны, Варшава во второй раз направила письма конгрессменам и сенаторам США с просьбой посодействовать в этом вопросе.
              А рулит всем этим лично польский еврей Моравецкий - премьер-министр Польши!
              Не Польше - "гиене Европы" - осуждать Германию. Поляки сами были в 1938 -1939 году такими же польскими нацистами, как немцы-нацисты в Третьем рейхе.

              СПРАВКА
              Причины оголтелой русофобии и патологической лжи Моравецкого лежат в истории его семьи. Моравецкий происходит из семьи польских дворян, кумирами которых были организатор восстания против РИ Тадеуш Костюшко и первый лидер возрожденной после ПМВ Польши Юзеф Пилсудский.

              Кстати, Пилсудский после Бенито Муссолини не просто выступал за налаживание контактов с Третьим рейхом, но и добился заключения с Берлином в 1934 году Договора о ненападении, известного как «Пакт Пилсудского — Гитлера». Пилсудский пользовался столь большим уважением у вождей Третьего рейха, что на его похоронах 1935 года делегацию Германии возглавлял Герман Геринг, а в Берлине состоялась заупокойная месса с участием Адольфа Гитлера. Об этом в Польше стараются не вспоминать.

              Дед нынешнего премьер-министра Польши в годы ВМВ состоял в Армии Крайовой — подпольной организации, ориентировавшейся на правительство Польши в изгнании. На совести Армии Крайовой организация плохо подготовленного и не согласованного с Красной армией восстания в Варшаве, в провале которого Моравецкий обвиняет СССР.
              По линии матери премьер-министр Польши имеет еврейское происхождение. Его тётя спаслась от Холокоста, потому что оказалась на территории, занятой в 1939 году Красной армией. Но Моравецкий не видит заслуги СССР в спасении жизни тети.
              Его отец физик Корнель Моравецкий наряду с Лехом Валенсой один из создателей профсоюза «Солидарность». Но Валенса оказался для Моравецкого слишком умеренным, и в 1982 году он создает «Борющуюся Солидарность»: организацию, которая официально провозгласила своей целью свержение существующего в Польше строя.
              После падения социалистической Польши большой карьеры у Корнеля не получилось. Его радикализм отталкивал слишком многих.
              Однако Моравецкий-младший, который со школьной скамьи помогал во всём своему отцу-оппозиционеру и примкнувший затем к партии «Право и справедливость» братьев Качинских, после свержения соцмалистического строя в декабре 2017 года стал главой правительства Польши.

              См. подробно - https://aif.ru/politics/world/zhertvy_rezhima_kak_semya_moraveckih_voevala_s_kommunizmom_i_rossiey?ysclid=l6xbn5hnwx953367508
        2. Kito
          Kito Сегодня, 12:01
          0
          Поляки явно добиваются что бы ввергнуть Германию состояние 20 - 30-х годов прошлого века, забывает один момент, что в 1932 году к власти легально на выборах победили не очень хорошие люди. И .... понеслось
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:47
        0
        Зачем США Германия ,ведь её промышленное могущество было построено на наших дешёвых энергоресурсах.
    2. Прокоп_Свинин
      Прокоп_Свинин Сегодня, 11:47
      +2
      Пусть колбасники платят. Сами себе место определили.
    3. Деревенский я......
      Деревенский я...... Сегодня, 11:53
      +1
      "А ведь может и прокатить у поляков"- им надо в Спортлото написать. А где болталась армия Андерса во время войны?
      1. Fitter65
        Fitter65 Сегодня, 12:10
        0
        Цитата: Деревенский я......
        А где болталась армия Андерса во время войны?

        А её англичане и американцы как пушечное мясо в Италии использовали.
  2. DenD
    DenD Сегодня, 11:31
    +3
    Эх. Не послушали поляки, в своё время, В. С. Высоцкого. В Спортлото нужно писать, там ответят.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 11:34
    +1
    Вот гиена Европы!
    Всех своих соседей норовит покусать. Но как только начнут прессовать Польшу, так их правительство сразу к мелкобританцам убежит.
  4. cosmos-PS
    cosmos-PS Сегодня, 11:35
    +1
    Наглость - второе счастье. Хотя есть риск большой, что немцы такую наглость не забудут и выставят свой счет в будущем.
  5. VOVA30930
    VOVA30930 Сегодня, 11:36
    +1
    "Польша - шакал Европы". (У Черчиль)
  6. lubesky
    lubesky Сегодня, 11:37
    +2
    В новой ситуации несмотря на наглость и тупость поляков, желаю Берлину быть продавленным Вашингтоном и по ЭТОЙ теме!!! wassat
  7. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:40
    +3
    Это как одна проститутка жалуется сутенеру на другую проститутку.
  8. lukash66
    lukash66 Сегодня, 11:43
    +2
    Пора бы доблестным панам на танках в Берлин приехать за ясаком. Может быть тогда немчура хоть немного очухается. Время идеальное, фрицы все раздарили, отмахиваться практически нечем. А что не раздарили, то благодаря трём фройлян про.... любили. Дед-группенфюрер колбасника сейчас наверное в гробу юлой крутится. Чтобы какие то там унтерменши на Германию пасть разевали.
  9. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 11:43
    +2
    Думаю, это Польша виновата в том, что вымерли мамонты и динозавры. Любая экспертная группа легко это подтвердит и обоснует. Но компенсацию они за это не заплатили. И по трилобитам вопрос не решен. Надо требовать компенсации. Можно территориями. Как у Пикуля. Мазовия - одно из красивейших мест России. Как же их корежило от этой цитаты.
  10. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 11:45
    +3
    Становится понятно почему Немцы не спешат свои танки и самолеты отдавать шумерам. Могут еще пригодиться когда на них попрет Польша. Вот будет представление когда это случится!
  11. Denis812
    Denis812 Сегодня, 11:46
    +4
    Я с поляками когда про это общаюсь, всё время задаю один вопрос, ну ОК, немцы вам будут платить, а вы тоже выплатите репарации чехам, отдадите Померанию и Щецин немцам и прочее?
    Как ни странно, на этом дискуссии оканчивались.

    Я живу в Польше 6 лет и люблю эту страну, но вот эти недоеденные амбиции портят её.
    Польша это не Россия и не США и не Китай. Это не империя. Надо заткнуться и жить по своему размеру.
  12. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:47
    +1
    Как ни крути, а долговременное соседство с бандерлогами даром не проходит. Поленья, во все времена истории, демонстрируют необузданный аппетит и тягу к халяве, дабы пожить не парясь за чужой счёт.
    Вся эта возня с польскими наездами на Берлин, вполне укладывается в политику матрасов низвести экономику Германию до пещерного уровня.
  13. Jovanni
    Jovanni Сегодня, 11:50
    +1
    Опять любимая жена (как она о себе думает) жалуется повелителю на нелюбимую. Типа, а давайте её затюкаем совсем, Германию эту...
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 11:52
    +2
    Давай, Польша, дави Олуха Шольца, надо всё выжать из этой Ливерной Колбасы, тем более, что Германия поддерживает фашистов на Украине!


    Блин, а чего наш МИД молчит, надо поддержать Польшу в их требованиях, сделать ход конем!
  15. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:54
    +1
    А это даже хорошо, что поляки не мытьем, так катаньем пытаются продавить через американцев свои необоснованные на сегодняшний день требования по репарациям. У Германии сегодня не простые отношения не только с поляками, но и с французами. Чем больше будет грызни и дележа денег внутри ЕС, тем лучше. Пускай зажравшиеся за последние десятилетия европейские пауки жрут друг друга и, пытаясь с помощью Сша утвердить свое главенство в Европе, наносят вред себе и союзу.
  16. alexoff
    alexoff Сегодня, 12:00
    0
    Чего наш МИД клювом щелкает? Надо очередь занимать за поляками, думаю пять триллионов соответствующая нашим потерям цифра. А поляки свои репарации должны отдать на отстройку новых российских территорий
  17. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:02
    0
    Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну
    . МАЛАСЫ, МАЛАСЫ, так держать!
  18. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 12:04
    0
    США выступает здесь наверное как страна-оккупант, раз к ней можно аппелировать
  19. Msi
    Msi Сегодня, 12:05
    0
    Стоит отметить, что Польша уже обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США.

    Ну что ещё остаётся... Классика. Лига сексуальных реформ...там точно помогут.
  20. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 12:07
    +7
    У поляков исторический момент..они рвут свою пятую точку, в интересах США. и ждут содействия их моменту! а вот захочет -ли сюзерен заморачиваться. Покажет время.
  21. kot423
    kot423 Сегодня, 12:09
    0
    Цитата: Fizik13
    к мелкобританцам убежит.

    Ну не факт.. скорей за лужу, там "превосходство" над всем миром больше раздуто, а шавки всегда под пятой большого прячутся...
  22. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:12
    0
    Бедные немцы...польский бульдог вцепился им в ляжки и
    требует мяса...то бишь денег.
    Ненасытный аппетит у Польше...дай дай дай...и не давится от своих хотелок.
  23. dimbasic
    dimbasic Сегодня, 12:12
    0
    а что, польша победила германию чтоб что то требовать с них?
  24. kot423
    kot423 Сегодня, 12:15
    0
    Цитата: Denis812
    Это не империя.

    Это клоака селюков, поднятая в годы СССР и успешно просравшая все нажитое после его краха. Вернувшись к селюкам - начали выть по прошлому подъему, типа им все должны... Как было их место в анусе гейропы, так и осталось.