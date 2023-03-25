Польша во второй раз направила запрос в США с просьбой заставить Германию выплатить репарации за Вторую мировую войну

Я направил всем конгрессменам США, всем сенаторам США письма с информацией о польских военных потерях (...) конгрессмены должны знать о том, что вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решен и не является закрытой темой

Польша не намерена отступать в вопросе взыскания с Германии репараций за события Второй мировой войны, Варшава во второй раз направила письма конгрессменам и сенаторам США с просьбой посодействовать в этом вопросе.Польша снова решила прибегнуть к помощи США в вопросе взыскания, как считают сами поляки, положенных им выплат за содеянное фашистами в годы Второй мировой войны. По словам заместителя главы МИД Польши Аркадиуша Муларчика, он направил письма с соответствующей просьбой в Сенат и Палату представителей Конгресса США.- заявил польский дипломат.Но на этом в Варшаве решили не останавливаться и пошли на "второй круг", отправив письма с требованием надавить на Германию в Европарламент, странам Евросоюза, а также всем "партнерам и союзникам".Стоит отметить, что Польша уже обращалась в ООН, Совет Европы, ЮНЕСКО, а также к странам - членам Совета Европы, НАТО и ЕС, а также запрашивала помощь США. Муларчик в январе этого года даже заявил, что США являются чуть ли не эталоном в соблюдении норм международного права и верховенства закона. В общем, кому как ни США, решать такие вопросы.Ранее польский МИД опубликовал полный список требований к Германии по итогам Второй мировой войны. Согласно документу, для удовлетворения всех требований Варшавы Германия должна возместить Польше убытки на сумму 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов), а также выполнить еще кучу требований, касающихся имущественных прав поляков на территории Германии. В Берлине заявили о недопустимости таких требований, Германия выплатила все положенные компенсации, в том числе и Польше.