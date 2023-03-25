Именно тем, кто живёт за границей, продолжая получать денежные средства из источников в России, да ещё и не понёсшим уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ, необходимо урезать такие возможности, ведь это действительно немыслимо. По этой причине считаю целесообразным внести соответствующие поправки в законодательство об иностранных агентах с тем, чтобы данные лица был лишены своего источника доходов внутри страны

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России. По мнению зампреда Совбеза, данное положение необходимо закрепить на законодательном уровне.Как отметил политик, было бы некорректно даже с правовой точки зрения осуждать людей, которые выразили желание эмигрировать из страны из каких-то личных соображений, но не осуждающих, при этом проведение Россией спецоперации.– высказался Медведев.В то же время экс-председатель правительства РФ добавил, что такие действия указывают на безнравственность этих людей.Отметим, что ещё в начале года российский кабмин утвердил положение, согласно которому деятельность иностранных агентов теперь подлежит строгому государственному контролю. Состоит документ из 58 пунктов, в котором содержатся 4 основных раздела, основывающихся на общих положениях, осуществлении госконтроля, мерах правового урегулирования по результатам госконтроля, а также обжаловании решений в судебном порядке.