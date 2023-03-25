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Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России

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Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России. По мнению зампреда Совбеза, данное положение необходимо закрепить на законодательном уровне.


Как отметил политик, было бы некорректно даже с правовой точки зрения осуждать людей, которые выразили желание эмигрировать из страны из каких-то личных соображений, но не осуждающих, при этом проведение Россией спецоперации.

Именно тем, кто живёт за границей, продолжая получать денежные средства из источников в России, да ещё и не понёсшим уголовную ответственность за дискредитацию ВС РФ, необходимо урезать такие возможности, ведь это действительно немыслимо. По этой причине считаю целесообразным внести соответствующие поправки в законодательство об иностранных агентах с тем, чтобы данные лица был лишены своего источника доходов внутри страны

– высказался Медведев.

В то же время экс-председатель правительства РФ добавил, что такие действия указывают на безнравственность этих людей.

Отметим, что ещё в начале года российский кабмин утвердил положение, согласно которому деятельность иностранных агентов теперь подлежит строгому государственному контролю. Состоит документ из 58 пунктов, в котором содержатся 4 основных раздела, основывающихся на общих положениях, осуществлении госконтроля, мерах правового урегулирования по результатам госконтроля, а также обжаловании решений в судебном порядке.
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Использованы фотографии:
freepik.com
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19 комментариев
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:57
    +8
    Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России
    Это нужно было сделать еще вчера.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:00
      +6
      Даже не вчера, а как минимум, год тому назад, а ещё лучше - в 2014-м, но увы..увы... так всегда бывает, когда верхи хотят усидеть на трёх стульях сразу...
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 12:05
        0
        И кстати запретить им называть себя Русскими и говорить на Русском языке.
        Пусть мову учат (ну или язык страны их приютившей) и на ей спилкуются.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:57
    +5
    И ведь возразить нечего - правильные слова говорит. Давно пора.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:59
    +1
    А почему видосика нет,когда Дмитрий Анатольевич это говорил .Цензура не пропускает? lol Ждём "пургу"от Пескова,как он эту инициативу озвучит.
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 12:17
      0
      https://podolyaka.ru/medvedev-inoagenty-ne-dolzhny-poluchat-dohody-iz-rossii/?tm_content=push
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:00
    +2
    Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России
    . Похоже нашёлся умный, ушлый, подсказал на какую тему, ему, присесть, что б рейтинг, хоть чутка, подправить.... надеюсь, у наших граждан с памятью все нормально и они понимают/помнят, из какой "ценовой" категории сей кадр....
    На счёт темы, которую затронули... и чего вообще тянут??? Давно надо принимать конкретное, окончательное решение!
  5. мордвин 3
    мордвин 3 Сегодня, 12:00
    -1
    высказался Медведев.
    Во, пля... И что бы это значило?
  6. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:01
    +2
    Действительно - свобода выбора из двух мамок. Родная или приемная.
  7. ximkim
    ximkim Сегодня, 12:03
    0
    С себя для начала начали.
    Вот болото развели..Всё больше стараются страну в ней утопить.
  8. paul3390
    paul3390 Сегодня, 12:03
    +1
    А с теми, кто пока живёт в РФ, получает доходы от здешних источников, а затем бабло выводит на Запад - с ними что Недимон предлагает делать?
  9. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 12:04
    +10
    Иногда этот любитель айфонов, говорит правильные вещи!
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Сегодня, 12:07
      +2
      Цитата: boris ivanov
      Иногда этот любитель айфонов, говорит правильные вещи!

      Да...
  10. faiver
    faiver Сегодня, 12:06
    -1
    Заместитель председателя Совета Безопасности РФ, а зачем ты призываешь это сделать? Ты не призывай, а сделай....
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 12:07
    +2
    Это правильно. А правильные дела надо делать пусть даже с опозданием. Надо лишать доходов из России всех этих галкиных-алкиных, гребенЬщиковых, макаревичей и невзоровых. Не надо церемониться ибо маски сброшены. Запад против России проводит террористические акты, занимается откровенным грабежом. А у нас в стране зарабатывают наши враги.
  12. bambr731
    bambr731 Сегодня, 12:08
    +1
    Отличная идея. Поддерживаю полностью. А то взяли моду жить в роскоши за рубежом на бабки из России. Да ладно бы жили себе тихо и не вякали, так ещё и обси.. обливают грязью Россию. Галчонок вон носится везде и "шутит" про Россию. Нехай себе выступает, только всё имущество и бизнес в России конфисковать без всяких либеральных рассуждений и всё. И нефиг ни перед кем на Западе оправдываться. Запад у России просто взял и отжал бабло и ему мнение России по этому поводу до лампочки. Всем этим кам-иноагентам напрочь кислород перекрыть в России
  13. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 12:08
    0
    Дмитрий Анатольевич не на шутку разбушевался...из либерала превратился в ярого патриота навроде меня...я его не узнаю... what
    Что с ним такое произошло?
    Какая то непонятная метаморфоза и трансформация взглядов в короткое время. request
  14. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:09
    0
    Цитата: rotmistr60
    Медведев призвал лишать иноагентов права на получение ими доходов из России

    Опять ляляля, а таки лишить в реале слабо?
  15. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:12
    0
    Наверно последний видосик от Галкина *на Дмитрия Анатольевича подействовал.