Мы говорим о боевых действиях, о национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, который не похож и на что, что мы когда-либо видели

Военно-морские силы США недовольны тем, что правительство Соединенных Штатов больше внимания уделяет снабжению ВСУ, чем собственных Вооруженных сил. В частности. Американский адмирал Дэрил Каудл раскритиковал Вашингтон за поставки вооружений Украине.Об этом сообщает газета The New York Times.Высокопоставленный военный также выступил с критикой американских производителей высокоточных ракет, чья продукция в большом количестве поступает на Украину. Адмирал считает, что это вооружение гораздо более необходимо самим Соединенным Штатам.Каудл, считает, что правительство поступает опрометчиво, помогая Киеву в ущерб безопасности страны. Ведь сейчас существенно вырос риск военного столкновения США и Китая, стремительно усиливающего свои Вооруженные силы.- заявил адмирал.И пока США истощают свои запасы оружия и боеприпасов, помогая Киеву в боевых действиях против России, Китай, по мнению Каудла, может осуществить масштабное вторжение на Тайвань. В такой обстановке американское правительство, считает адмирал, не сумеет обеспечить необходимым вооружением себя и своих союзников.Немного странно наблюдать за паническими настроениями среди высокопоставленных военных США – государства, чей военный бюджет является самым большим в мире.