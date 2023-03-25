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Американский адмирал раскритиковал Вашингтон за поставки вооружений Киеву

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Американский адмирал раскритиковал Вашингтон за поставки вооружений Киеву

Военно-морские силы США недовольны тем, что правительство Соединенных Штатов больше внимания уделяет снабжению ВСУ, чем собственных Вооруженных сил. В частности. Американский адмирал Дэрил Каудл раскритиковал Вашингтон за поставки вооружений Украине.


Об этом сообщает газета The New York Times.

Высокопоставленный военный также выступил с критикой американских производителей высокоточных ракет, чья продукция в большом количестве поступает на Украину. Адмирал считает, что это вооружение гораздо более необходимо самим Соединенным Штатам.

Каудл, считает, что правительство поступает опрометчиво, помогая Киеву в ущерб безопасности страны. Ведь сейчас существенно вырос риск военного столкновения США и Китая, стремительно усиливающего свои Вооруженные силы.

Мы говорим о боевых действиях, о национальной безопасности и борьбе с конкурентом и потенциальным противником, который не похож и на что, что мы когда-либо видели

- заявил адмирал.

И пока США истощают свои запасы оружия и боеприпасов, помогая Киеву в боевых действиях против России, Китай, по мнению Каудла, может осуществить масштабное вторжение на Тайвань. В такой обстановке американское правительство, считает адмирал, не сумеет обеспечить необходимым вооружением себя и своих союзников.

Немного странно наблюдать за паническими настроениями среди высокопоставленных военных США – государства, чей военный бюджет является самым большим в мире.
Использованы фотографии:
Lockheed Martin
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5 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:55
    +1
    В 90 ые годы ,США провели демилитаризацию экономики,на порядок уменишив количество предприятий ВПК.Так называемое совещание ,которое называется в США " Тайная вечеря".Прикольное фото с завода.Где молодёжь,так называемое поколение Z.
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:56
    +1
    Немного странно наблюдать за паническими настроениями среди высокопоставленных военных США – государства, чей военный бюджет является самым большим в мире.
    . Может мы чего то не знаем???
    Разве в полосатии не интенсифицируют военные производства вообще и всякие?
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:01
      0
      Интенсифицируют те, на ком не хилое бабло срубить можно.. F-35, Зумволт там, остальные игрушки.. Вот там - и пилятся настоящие деньги. А на банальных снарядах - много не заработаешь. Ну - или ценник на них надо задрать, чтобы высокоэффективным собственникам стало интересно..
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 12:07
      0
      США проговорились ,у них оказывается был пожар на заводе ,который выпускает ракеты SM6.Hо уже восстановили.У них проблема с комплектующие.В прошлом году выпустили для химер 8 500 снарядов ,в этом году выпустят 10 000снарядов.Инфа из той же статьи.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:09
    0
    Немного странно наблюдать за паническими настроениями среди высокопоставленных военных США – государства, чей военный бюджет является самым большим в мире.
    Наверное в среде военных просто растет корпоративная обида - отдай какой-то Украине сегодня, а себе сделаем завтра. А каждый генерал хочет иметь сегодня и много, чтобы потом его не обвинили в неумении воевать.