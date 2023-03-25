Global Times: К 2030 году товарооборот между Китаем и Россией может увеличиться вдвое

Китайские товары стоят первыми в очереди на замену европейской продукции

Сотрудничество Китая и России идёт быстрыми темпами и новый толчок ему дал недавний государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.Как пишет китайское издание Global Times, реализация принятого в ходе переговоров лидеров России и Китая плана китайско-российского экономического сотрудничества обеспечит значительный рост двусторонней торговли.План, рассчитанный на период до 2030 года, должен устранить все существующие сложности в торговле между странами и вывести её на беспрецедентный уровень, считают в китайском бизнес-сообществе, пишет издание.Четкая реализация плана экономического сотрудничества позволит довести товарооборот между Россией и Китаем к 2030 году до 400 миллиардов долларов, что почти вдвое больше чем сегодня, отмечает Global Times.По словам китайского бизнесмена Чэнь Жигана, одним из вопросов, с которым необходимо разобраться Москве, является замена ушедших из России западных компаний, в чем может реально помочь Китай.— сказал китайский бизнесмен.Учитывая какими темпами рос товарооборот между странами в первые два месяца 2023 года, к концу года он может достичь отметки в 250 миллиардов долларов, считает Чэнь. За прошлый год китайско-российский товарооборот превысил 190 миллиардов долларов.