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Global Times: К 2030 году товарооборот между Китаем и Россией может увеличиться вдвое

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Global Times: К 2030 году товарооборот между Китаем и Россией может увеличиться вдвое

Сотрудничество Китая и России идёт быстрыми темпами и новый толчок ему дал недавний государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.


Как пишет китайское издание Global Times, реализация принятого в ходе переговоров лидеров России и Китая плана китайско-российского экономического сотрудничества обеспечит значительный рост двусторонней торговли.

План, рассчитанный на период до 2030 года, должен устранить все существующие сложности в торговле между странами и вывести её на беспрецедентный уровень, считают в китайском бизнес-сообществе, пишет издание.

Четкая реализация плана экономического сотрудничества позволит довести товарооборот между Россией и Китаем к 2030 году до 400 миллиардов долларов, что почти вдвое больше чем сегодня, отмечает Global Times.

По словам китайского бизнесмена Чэнь Жигана, одним из вопросов, с которым необходимо разобраться Москве, является замена ушедших из России западных компаний, в чем может реально помочь Китай.

Китайские товары стоят первыми в очереди на замену европейской продукции

— сказал китайский бизнесмен.

Учитывая какими темпами рос товарооборот между странами в первые два месяца 2023 года, к концу года он может достичь отметки в 250 миллиардов долларов, считает Чэнь. За прошлый год китайско-российский товарооборот превысил 190 миллиардов долларов.
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Использованы фотографии:
to-ros.info
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:58
    +1
    Global Times: К 2030 году товарооборот между Китаем и Россией может увеличиться вдвое
    . Понятно, что полосатики не хотят терять даже часть такого "вкусного рынка"!
    1. ААК
      ААК Сегодня, 12:05
      0
      Неужели ещё остаются среди нас "наивные чукотские юноши"... для избавления от иллюзий достаточно только расшифровать позиции "номенклатура" и "сумма", как всё станет на свои места - от одних на 200 млрд. - сырья по демпинговым ценам, от других - мало кому уже походящий сейчас ширпотреб по ценам гораздо выше, чем он поставляется из Китая любому из "недружественных" государств...
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:02
    +3
    Ага охотно верим что товарооборот увеличатся на сое ,сельхозпродукции,лесной промышленности и выставках.Китайцы прикалываются над Западом ,давая только такую информацию по заключённым договорам.
  3. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:07
    +1
    Эта сугубо стратегическая новость сравнима с разрушением энергосистемы и экономики Украины и укрепляет победу России. Запад расквартирован, Франция в огне, а Драги и Борис Джонсон уже пали
  4. Житель Урала
    Житель Урала Сегодня, 12:14
    0
    Интересно, в нашей стороны какие товары будут поставляться в Китай?