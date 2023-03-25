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Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином

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Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином

Китай все больше демонстрирует свою геополитическую независимость, особенно в части взаимоотношений с Соединенными Штатами. В то время как бывший гегемон, наоборот, невольно оказался в дипломатическом тупике испорченных отношений с Пекином, куда, впрочем, администрация Байдена загнала себя по собственной инициативе.


Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать прямой телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Первую попытку пообщаться с председателем КНР президент США предпринял еще пять недель назад после инцидента со сбитым в небе над Америкой китайским метеозондом. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров двух стран после прошлогодней ноябрьской встречи на Бали во время саммита G20.

Желание поговорить с председателем КНР у главы Белого дома усилилось после встречи Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, состоявшейся во время посещения китайским лидером Москвы 20-22 марта. Как пишет Reuters, американское руководство хотело бы произвести «перезагрузку» отношений с КНР, которые, к слову, становятся все более напряженными как раз по причине неконструктивного поведения Вашингтона.

Очередную попытку дозвониться до китайского лидера Белый дом предпринял как раз в момент его нахождения в Москве. Как сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге, сделать это не удалось по причине того, что «председатель Си остается довольно занят». Кирби добавил, что Вашингтон надеется на то, что разговор состоится в «подходящее время».

Судя по сообщению Reuters, у председателя КНР так и не нашлось времени, а скорее желания, пообщаться с американским президентом. Как нет его у Си Цзиньпина для разговора с президентом Украины Зеленским, который в последнее время несколько раз заявлял, что с нетерпением ждет звонка из Пекина, дабы обсудить с китайским лидером свой нелепый пан «мирного урегулирования» украинского конфликта.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Президент_США_Джо_Байден
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22 комментария
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:00
    +3
    А нафига здоровому с дементивной марионеткой разговаривать? Самоходный дед все равно по пачке бумажек читать будет то, что ему напишут.
    ... Это если еще при посадке в Airforce One он на трапе фатально не навернется.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 13:15
      +2
      Цитата: Nexcom
      А нафига здоровому с дементивной марионеткой разговаривать?

      Правильно делают. Их молчание уже воспринимается как вызов и вызывает замешательство. Это наши на каждый чих стараются отвечать.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:43
        +1
        Внезапный звонок руководителя одного государства другому, если они (руководители, а не страны) не состоят в дружеских отношениях, это нарушение дипломатического этикета.
        Как нарушением этикета является и сообщение об неудачном звонке прессе.
        В начале должны созвониться секретари, и договориться предварительно. При получении согласия руководителя договориться о времени контакта. И лишь тогда можно сообщать о грядущем разговоре прессе. Но, поскольку разговор может быть и отменён, лучше всё же сообщить постфактум.
        А Китай, как и Япония, этикеты очень уважает.
        Неудивительно, что с Байденом не хотят общаться. Мало того, что маразматик, так ещё хам и невежа.
      2. Замира
        Замира Сегодня, 15:21
        0
        Цитата: S.K.Vichyakow
        Правильно делают. Их молчание уже воспринимается как вызов и вызывает замешательство. Это наши на каждый чих стараются отвечать.

        Именно!!!
        Вспомнила фильм "Театр" с Вией Артмане... Как она уничтожила свою соперницу - просто... паузой.:)
        Так что всё грамотно делает товарищ Си.) Мои аплодисменты! wink
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:02
    0
    Пусть самоходный Джо и зе услуги связи на телефонах проверят.Может КНР для них заблокирован ,китайскими сотовым операторами.Может по Тик Току попробуют связаться.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:02
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Может по Тик Току попробуют связаться.

      Сам себе Чумадед связь отрубил -"и все хорошее в себе да истребили".
      Белый дом еще 1 марта дал государственным структурам США 30 дней на полное удаление приложения TikTok со всех компьютеров и телефонов, которыми пользуются госчиновники. Запрет на TikTok на правительственных устройствах исходит от директора Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды (не путать с баржой) Янг.
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:50
        0
        Ну, Тикток у госчиновников правильно удалили.
        Не по всей же стране запрет, а только у тех, кто связан с гостайной.
        В России тоже для связи госчиновникам дают приложение российской разработки.
  3. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 13:04
    +10
    Похоже этот западный мусор до сих пор не понимает что мир его списал.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:08
      +3
      это приглашение отправится в пешее эротическое путешествие??? lol
      зачотный иероглиф.
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:05
      +1
      Цитата: Incvizitor
      Похоже этот западный мусор до сих пор не понимает что мир его списал.

      Брат Си ответил Чумадеду:
      去死吧
  4. pyagomail.ru
    pyagomail.ru Сегодня, 13:05
    +1
    Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать прямой телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином.
    Это такой психологический прием - некоторых заставлять ждать и нервничать. И наоборот, с другими лидерами общаться подчеркнуто уважительно и дружелюбно.
  5. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 13:10
    +2
    Что этот Китай себе позволяет?!.. ;)
    Кста, в УкроСМИ появилась статья с интересным заголовком: "Байден: Союз Китая и России сильно переоценен"
    Мол, не очень то и хотелось, оно того не стоит, всё под контролем. Ню-ню ;)
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:12
    +3
    Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать прямой телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином
    В Белом Доме смятение, с "гегемоном" не желают разговаривать. А не надо было сначала невоспитанного до неприличия Блинкена посылать на переговоры, а потом Байдену "козу" показывать китайцам (угрозы жесткими санкциями и критиковать план, который и в глаза не видел). А ведь это унижение американцев и унижение болезненное для их завышенного самолюбия. Заслужили 100% по делам своим. Тов. Си Цзиньпину аплодирую.
  7. speed4fun
    speed4fun Сегодня, 13:13
    +4
    Китай не должен разговаривать с Байденом, пока США не прекратят поставки оружия в Украину.
    В Европе нет президента, способного противостоять этой банде психопатов во главе с байденом??? Я пишу из Испании и вижу в президенте моей страны агента на службе Соединенных Штатов.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +1
      В Испании наказывают за предлог "на",только "в"..?А!Косорукий переводчик...А так,да.Вы абсолютно правы.
  8. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:30
    +1
    . Первую попытку пообщаться с председателем КНР президент США предпринял


    Блин, так вот с кем он все время поздороваться пытается. Репетирует встречу с Си. А Вы деменция… деменция…
  9. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:32
    +1
    у председателя КНР так и не нашлось времени, а скорее желания,
    Вспомнилось из Высоцкого.

    Ну о чём с тобою говорить,
    Всё равно ты порешь ахинею.
    Лучше я пойду к ребятам пить,
    У ребят есть мысли поважнее...
    laughing
  10. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 13:34
    +1
    Честно говоря, 404е кинули и Китай несколько раз и есть пример , как 404и ЕС договора подписывают и исполняют и совершенно наглядно " самостийность" 404 и Зели.......зачем тратить время на разговоры с ним? Он же петрушка на руке....там то и его хозяева не договороспособны...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:45
    +1
    Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином
    Что сказать??? А ничего... кто их азиатов знает, о чем они думают, что планируют???
  12. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:57
    +1
    Как пишет Reuters, американское руководство хотело бы произвести «перезагрузку» отношений с КНР,

    О чем Дядя Си будет говорить с ДПИ ( Дом Престарелых И ), тем более слушать маразматический бред о "американской исключительности".
  13. faiver
    faiver Сегодня, 15:26
    0
    Интересно как звучит по китайски - "К сожалению сейчас все операторы заняты. Оставайтесь на линии, ваш звонок очень важен для нас" laughing
  14. мерцание
    мерцание Сегодня, 15:26
    0
    Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином
    Пора Байдену привыкать к новой ситуации. Хочешь поговорить с уважаемым Си Цзиньпином - занимай очередь. Занял очередь - жди.