Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином

Китай все больше демонстрирует свою геополитическую независимость, особенно в части взаимоотношений с Соединенными Штатами. В то время как бывший гегемон, наоборот, невольно оказался в дипломатическом тупике испорченных отношений с Пекином, куда, впрочем, администрация Байдена загнала себя по собственной инициативе.Агентство Reuters сообщает со ссылкой на свои источники, что Пекин откровенно игнорирует попытки Белого дома организовать прямой телефонный диалог между Джо Байденом и Си Цзиньпином. Первую попытку пообщаться с председателем КНР президент США предпринял еще пять недель назад после инцидента со сбитым в небе над Америкой китайским метеозондом. Разговор мог бы стать первым контактом лидеров двух стран после прошлогодней ноябрьской встречи на Бали во время саммита G20.Желание поговорить с председателем КНР у главы Белого дома усилилось после встречи Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, состоявшейся во время посещения китайским лидером Москвы 20-22 марта. Как пишет Reuters, американское руководство хотело бы произвести «перезагрузку» отношений с КНР, которые, к слову, становятся все более напряженными как раз по причине неконструктивного поведения Вашингтона.Очередную попытку дозвониться до китайского лидера Белый дом предпринял как раз в момент его нахождения в Москве. Как сообщил официальный представитель Белого дома Джон Кирби журналистам на брифинге, сделать это не удалось по причине того, что «председатель Си остается довольно занят». Кирби добавил, что Вашингтон надеется на то, что разговор состоится в «подходящее время».Судя по сообщению Reuters, у председателя КНР так и не нашлось времени, а скорее желания, пообщаться с американским президентом. Как нет его у Си Цзиньпина для разговора с президентом Украины Зеленским, который в последнее время несколько раз заявлял, что с нетерпением ждет звонка из Пекина, дабы обсудить с китайским лидером свой нелепый пан «мирного урегулирования» украинского конфликта.