Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте

Наступление российских сил в Бахмуте застопорилось, командование перенесло фокус внимания на Авдеевку, утверждает британская разведка. А вот по мнению аналитиков американского института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), силы ЧВК "Вагнер" довольно успешно продвигаются как в самом городе, так и в его окрестностях.Британская разведка и американский институт изучения войны разошлись во мнении о происходящем в Бахмуте. Британцы утверждают, что штурмовики "Оркестра" практически остановились из-за "крайнего истощения сил". По убеждению британской разведки, обе стороны понесли тяжелые потери, но у российских сил потерь, естественно, больше. Кроме того, в Лондоне уверены, что одной из причин остановившегося наступления являются напряженные отношения между Минобороны России и ЧВК "Вагнер", оставившие "музыкантов" без боеприпасов.Вся это британская "аналитика" больше напоминает сообщения украинской прессы и заявления различных спикеров Генштаба ВСУ. С большой вероятностью, все данные британцы и получили из Киева.А вот у аналитиков ISW совсем другие сведения, говорящие, что наступление российских сил продолжается и вполне успешно. Ориентируются они на спутниковые снимки, а также поступающую информацию с линии соприкосновения, причем с обеих сторон. Американцы утверждают, что штурмовики "Оркестра" значительно продвинулись на севере Бахмута и практически вышли к центру города. Однако, имеются успехи и у ВСУ, украинской армии удалось остановить продвижение российских сил в направлении трассы Бахмут - Славянск.Между тем, сами "вагнеровцы" ничего не комментируют, а продолжают продвигаться к центру Бахмута, до которого осталось не больше 200 метров. Бои идут ожесточенные, но наши продавливают ВСУ, несмотря на отчаянное сопротивление. В то же время остается реальной опасность контрудара, противник сосредоточил значительные силы в Константиновке и Часовом Яре, а генерал Сырский клятвенно пообещал Зеленскому "освободить" город.