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Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте

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Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте

Наступление российских сил в Бахмуте застопорилось, командование перенесло фокус внимания на Авдеевку, утверждает британская разведка. А вот по мнению аналитиков американского института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW), силы ЧВК "Вагнер" довольно успешно продвигаются как в самом городе, так и в его окрестностях.


Британская разведка и американский институт изучения войны разошлись во мнении о происходящем в Бахмуте. Британцы утверждают, что штурмовики "Оркестра" практически остановились из-за "крайнего истощения сил". По убеждению британской разведки, обе стороны понесли тяжелые потери, но у российских сил потерь, естественно, больше. Кроме того, в Лондоне уверены, что одной из причин остановившегося наступления являются напряженные отношения между Минобороны России и ЧВК "Вагнер", оставившие "музыкантов" без боеприпасов.

Вся это британская "аналитика" больше напоминает сообщения украинской прессы и заявления различных спикеров Генштаба ВСУ. С большой вероятностью, все данные британцы и получили из Киева.

А вот у аналитиков ISW совсем другие сведения, говорящие, что наступление российских сил продолжается и вполне успешно. Ориентируются они на спутниковые снимки, а также поступающую информацию с линии соприкосновения, причем с обеих сторон. Американцы утверждают, что штурмовики "Оркестра" значительно продвинулись на севере Бахмута и практически вышли к центру города. Однако, имеются успехи и у ВСУ, украинской армии удалось остановить продвижение российских сил в направлении трассы Бахмут - Славянск.

Между тем, сами "вагнеровцы" ничего не комментируют, а продолжают продвигаться к центру Бахмута, до которого осталось не больше 200 метров. Бои идут ожесточенные, но наши продавливают ВСУ, несмотря на отчаянное сопротивление. В то же время остается реальной опасность контрудара, противник сосредоточил значительные силы в Константиновке и Часовом Яре, а генерал Сырский клятвенно пообещал Зеленскому "освободить" город.
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17 комментариев
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 12:26
    +5
    Вагнеровцев никто не остановит, они асы в своём деле. Конечно, ещё рубиться и рубиться, но итог понятен, вопрос только времени.
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 12:39
      +6
      Как вспомню что там русские воюют с русскими, умирают русские, а не поляки с амерзами... Надеюсь, жертвы будут не напрасны, не будет никакого Минска-3, никаких обменов азовцев и пр. твари.
      hi
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 14:36
        0
        Британцы утверждают, что штурмовики "Оркестра" практически остановились из-за "крайнего истощения сил"

        5 тысяч бывших заключённых закончили контракт с "Вагнером".
        Помилованы и едут домой.
        Так что да. Сокращение численности существенное.
        И даже не знаю, стоит ли повторять такой опыт, с наймом заключенных.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 12:52
      +2
      Вопрос совершенно в другом. Всего два активных участка фронта (Артёмовск и Авдеевка) на всю российскую группировку войск?!!!! Причём наступательные действия на одном из двух активных участков ведёт частная военная компания, то есть остаётся всего один активный участок на всю остальную группировку ВС РФ!!!???? Авдеевские огороды мы штурмуем уже больше года, а на сколько километров продвинулись? Хотя, насколько прока будет от штаба группировки, который находится аж в Ростове-на-Дону... видно ближе разместиться уровень комфорта не позволяет, или стрёмно от возможности прилёта даже за 100 км. от передовой? Такими темпами ещё лет 20 воевать придётся... тогда точно не только Т-34, но и тачанки на фронт с баз хранения снимать придётся... Как всегда разительный контраст между терпением, стойкостью и мужеством воюющих солдат и офицеров с "блестящим уровнем подготовки" и "храбростью" генералитета
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:34
        0
        А Марьинка,а Угледар,а Купянск,а Северск,а Красно-Лиманское направление?
  2. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 12:29
    +3
    Более 70% города Бахмут уже находится под контролем России. Российские войска уже в центре города. Вагнер хорошо воевал, и я читал, что они уже усиливают Вагнера регулярными войсками. Это хорошая новость, расширяйте сотрудничество и прекратите бесплодные споры. Кажется, что между боссом Вагнера и русским верховным командованием существует большая гармония. Работайте все вместе на благо России.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 12:36
      0
      После таких боев города как такового уже нет. Здания либо сносят в боях, либо нацики их минируют и при отходе подрывают. Вот и продвижения в городе от этого не быстрые.
  3. Fizik13
    Fizik13 Сегодня, 12:30
    +2
    Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте

    Просто какой-то конфликт мозгов.
    С одной стороны выпускники "лиги плюща", а с другой стороны "британские ученые".
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:33
    +4
    Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте
    Так не удивительно. Британской разведке докладывает лично Залужный, а американский "институт" хотя бы иногда пытается пользоваться и другими источниками информации.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 12:47
      0
      Они нашими источниками пользуются, даже "рыбаря" почитывают и даже ссылаться не стесняются
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:33
    +2
    " разошлись во мнениях", что бриты с амерами разошлись во мнениях, ничего удивительного.
    Мы на месте не фига не можем разобраться. Наш сайт "кормится" отрывочными и зачастую протеворечивыми сведениями, а те и подавно не могут придти к единому мнению.
  6. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 12:40
    +2
    Слава богу, что в онлайн режиме на этом ресурсе и других иных не отражают текущую тактическую, оперативную и стратегическую обстановку на картах БД в т.ч. по Бахмуту (Артемовску).
    Это не компьютерная игра в стратегию. Вижу тут не все "академии" заканчивали... Много "анлитиГов" развелось последнее время. Бывает победу достигают при малых силах. Надеюсь наши не только выдавят ук-ров, но и возьмут в окружение, не сдадутся - с уничтожением.
    1. Удав КАА
      Удав КАА Сегодня, 14:15
      0
      Цитата: Lynx2000
      Вижу тут не все "академии" заканчивали...

      Ну да..ну да... Это сразу видно из вашего поста, где вы собираетесь СТРАТЕГИЧЕСКУЮ обстановку анализировать по карте боевых действий.
      в онлайн режиме на этом ресурсе и других иных не отражают текущую тактическую, оперативную и стратегическую обстановку на картах БД в т.ч. по Бахмуту (Артемовску).

      -- шедеврально! fellow
      С этим нужно сразу идти в ГОУ ГШ ВС РФ, нач опером, не меньше! laughing
      1. Lynx2000
        Lynx2000 Сегодня, 14:48
        0
        Цитата: Удав КАА
        Цитата: Lynx2000
        Вижу тут не все "академии" заканчивали...

        Ну да..ну да... Это сразу видно из вашего поста, где вы собираетесь СТРАТЕГИЧЕСКУЮ обстановку анализировать по карте боевых действий.
        в онлайн режиме на этом ресурсе и других иных не отражают текущую тактическую, оперативную и стратегическую обстановку на картах БД в т.ч. по Бахмуту (Артемовску).

        -- шедеврально! fellow
        С этим нужно сразу идти в ГОУ ГШ ВС РФ, нач опером, не меньше! laughing

        Слава Богу Вы Академию ГШ ВС РФ окончили, в ГОУ ГШ Подоляки присутствуете wink .
        Мы звезд с неба не хватаем, в планировании и "прогнозировании" замечены не были.
        Тем более, мы рылом не вышли laughing , бывшие рядовые (стрелки-разведчики) и менты о/уполномоченные из:
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:42
    0
    Американский институт изучения войны и британская разведка разошлись во мнениях о происходящем в Бахмуте
    . Чаще всего истина где то между, а то и совсем где то там, за углом...
  8. Комментарий был удален.
  9. Всем_Добра
    Всем_Добра Сегодня, 13:02
    0
    Ок , что дальше после планируется бахмута?
  10. vladcub
    vladcub Сегодня, 13:06
    0
    "оставившие" музыкантов " без боеприпасов.
    Тут вообще сплошная :1)", музыканты и МО не"очень" ладят - факт.
    2) ВСУ готовят большое контрнаступление,у них 2-3 кратный перевес в живой силе. Более 1000 различных танков и БТР.
    Дальнебойные Хаймерс. Они спешат "сыграть свою партию.
    3) снаряды и ракеты имеют "прывычку" кончаться. Сколько и каких снарядов мы имеем?
    Ежу понятно, что 3 пункт наиболее интересен Киеву и его шефам.
    Камрады, предлагаю,:помнить об этих фактах, а то с горячая дров на ломать можно