Военное обозрение
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Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

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Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны украинского МИД после её предложения о внесении поправок в законодательство страны касательно возврата исторических территорий времён Королевской Румынии.


Хочу обратиться к Министерству иностранных дел Украины, угрожающему мне смертельной расправой, что эти жалкие нападки со стороны официального Киева служат ярким примером жестокости и фашистской направленности данного государства

– написала политик на своей странице в социальных сетях.

Как отметила сенатор, не украинским властям решать, что и как предпринимать румынским парламентариям.

В то же время народная избранница обратила внимание на тот факт, что разработка предложенного ею законопроекта основывается на резолюции Сената США от 11 июня 1991 года, утверждая, при этом, что в соответствии с этим документом Соединённые Штаты должны поддерживать право на самоопределение народов Молдавии и Северной Буковины.

Вот как она высказалась о вышеупомянутом законопроекте:

Моя законодательная инициатива была направлена на инициирование переговоров относительно границы на дипломатическом уровне. Ну а что касается всех этих угроз со стороны официального Киева, то это указывает на слабость и небезопасность их государства. В конечном итоге они прибегают к применению силы, поскольку не могут предоставить каких-либо весомых аргументов на этот счёт

В этом контексте стоит также упомянуть и о сообщении, сделанном Службой внешней разведки (СВР) РФ ещё в 2022 году, касательно готовности Польши пойти на сближение с Венгрией и Румынией по поводу аннексии Западной Украины под предлогом ввода на эти территории своих войск для защиты от «российского вторжения» в эту страну.

Напомним, что ранее Шошоакэ зарегистрировала в Сенате Румынии законопроект о разрыве Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной, подписанном в 1997 году. В частности он предусматривает аннексию части её территорий, на что в украинском внешнеполитическом ведомстве пригрозили введением персональных санкций в отношении политика, а радикалы и вовсе заявили о том, что румынский сенатор должна готовиться к «худшему».
Автор:
Использованы фотографии:
Официальная страница сенатора из Румынии Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетях
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22 комментария
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 13:01
    +2
    А чего ты ожидала, неумная женщина? Эти и прирезать могут в подворотне.
    1. Маз
      Маз Сегодня, 13:05
      +4
      Баба не дура, ей явно подсказывают. И она разжигает "любовь" к Украине у румынского общества. Зато потом будет легче получить поддержку и одобрение, когда румыны начнут отхватывать себе куски от неизбежного трупа незалежной
      1. Starover_Z
        Starover_Z Сегодня, 13:22
        +1
        Цитата: Маз
        Баба не дура, ей явно подсказывают. И она разжигает "любовь" к Украине у румынского общества. Зато потом будет легче получить поддержку и одобрение, когда румыны начнут отхватывать себе куски от неизбежного трупа незалежной

        Ну-Ну, шакалы начали делить "шкурки" ?
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:44
        0
        Цитата: Маз
        Баба не дура, ей явно подсказывают. И она разжигает "любовь" к Украине у румынского общества.

        Румыния должна была попросить разрешение у Путина, на возращение этих территорий. Поклясться в верной любви и дружбе с Россией, прекратить общение с режимом клоуна, прижать хвост Санду. Вот тогда ВВП рассмотрит вопрос и может тогда Румыния получат желаемое.
        Пока что просматривается только Венгрия, как разрешенный претендент на свои территории.
        1. Mavrikiy
          Mavrikiy Сегодня, 14:57
          0
          Цитата: carpenter
          Вот тогда ВВП рассмотрит вопрос и может тогда Румыния получат желаемое.

          Шкурки шкурками, но.... там в интересах Румынии и Молдавия, а это уже не только к ВВП..... request recourse
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:05
      +1
      От шароварных что угодно можно ожидать - они ничем не гнушаются. Выждут момент и "укусят".
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 13:30
        0
        Они как яблоко- внешне- красивое спелое. Внутри- гниль.
      2. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:47
        0
        Цитата: Nexcom
        От шароварных что угодно можно ожидать - они ничем не гнушаются.

        Это уж точно Шары и Вары, могут пойти на все тяжкие. Куда ни кинь взгляд, везде шары вары и кастрюли.
      3. orionvitt
        orionvitt Сегодня, 15:32
        0
        Цитата: Nexcom
        От шароварных что угодно можно ожидат

        Дамочка из румынии тоже в вышиванке, что показывает родство интеллекта, так что они ещё посоревнуются.
    3. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:32
      +2
      Что значит "неумная женщина"? Посмотрите на фото - у неё аж три головы!
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 13:51
        +1
        Цитата: Кот Александрович
        Что значит "неумная женщина"? Посмотрите на фото - у неё аж три головы!

        Она Зелю, между двух голов зажмет, так что тот дух испустит. Не люблю крупных женщин, но эта бабагром молодец. Сейчас редко кто на Западе, даже в Польше, сможет высказать в глаза бандерштадту.
  2. д^Амир
    д^Амир Сегодня, 13:12
    0

    наполеоны, наполеоны, наполеоны и еще и еще
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:16
    0
    А румынская сторона только сейчас, после поступления угроз начала понимать, что из себя представляют те, кому они помогают? Подождите, еще в подъезде у дверей квартиры нагадят.
  4. Normann
    Normann Сегодня, 13:27
    0
    собака лает, караван идет. Кому какое дело до этой мелкой страны...
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 13:27
    0
    Соединённые Штаты должны поддерживать право на самоопределение народов Молдавии и Северной Буковины.
    Штаты в каждой дырке затычка.
    Везде, где могут намечаться какие-то территориальные споры, суют свой длинный нос. В качестве миротворца. Но, с Шестым флотом, естественно.
  6. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:28
    +1
    Руки прочь от румынских сенаторов! Даёшь историческую справедливость! Польским и венгерским сенаторам, приготовиться.)
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 13:35
      +1
      Правильно! Руки прочь! Ногами их! Ногами!
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 15:23
        0
        Кот Александрович! Ну Вы сморозили! Я так ржал!!!!!!!!))) Вроде тлже,с чуамтвом юмора,но такое выражение еще не слышал.) Возьму на вооружение))))
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:43
    0
    Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины
    . А у её, так и ещё по всякому... на чужой кусок не разевай росток!
    Впрочем, это ж им Сталин земельки прирезал, его тоже ату, декомомунизировать, да вместе со всем тем, что им российские правители дали/подарили!!!
  8. Glagol1
    Glagol1 Сегодня, 13:47
    0
    Она больше похожа на доярку, а не на сенатора. Хотя, в СССР доярки заседали в Советах всех уровней. А чего она хотела от 404-х, благодарности за инициативу по отъему земель?
  9. WapentakeLokki
    WapentakeLokki Сегодня, 13:54
    0
    от ЭТО женьщина..от что можно отрастить на мамалыге и мититеях..и хто из Рады способен хоть как-то ей угрозить..карла Зю или хто ???
  10. Дважды майор
    Дважды майор Сегодня, 14:16
    0
    Такой-то какие угрозы, нафиг! Чего боятся?! На одну положила, другой прихлопнула. Семенович ещё пожаловалась бы...