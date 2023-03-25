Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

Хочу обратиться к Министерству иностранных дел Украины, угрожающему мне смертельной расправой, что эти жалкие нападки со стороны официального Киева служат ярким примером жестокости и фашистской направленности данного государства

Моя законодательная инициатива была направлена на инициирование переговоров относительно границы на дипломатическом уровне. Ну а что касается всех этих угроз со стороны официального Киева, то это указывает на слабость и небезопасность их государства. В конечном итоге они прибегают к применению силы, поскольку не могут предоставить каких-либо весомых аргументов на этот счёт