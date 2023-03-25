Сенатор из Румынии заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны МИД Украины

Румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ заявила о поступлении угроз в её адрес со стороны украинского МИД после её предложения о внесении поправок в законодательство страны касательно возврата исторических территорий времён Королевской Румынии.
Хочу обратиться к Министерству иностранных дел Украины, угрожающему мне смертельной расправой, что эти жалкие нападки со стороны официального Киева служат ярким примером жестокости и фашистской направленности данного государства
– написала политик на своей странице в социальных сетях.
Как отметила сенатор, не украинским властям решать, что и как предпринимать румынским парламентариям.
В то же время народная избранница обратила внимание на тот факт, что разработка предложенного ею законопроекта основывается на резолюции Сената США от 11 июня 1991 года, утверждая, при этом, что в соответствии с этим документом Соединённые Штаты должны поддерживать право на самоопределение народов Молдавии и Северной Буковины.
Вот как она высказалась о вышеупомянутом законопроекте:
Моя законодательная инициатива была направлена на инициирование переговоров относительно границы на дипломатическом уровне. Ну а что касается всех этих угроз со стороны официального Киева, то это указывает на слабость и небезопасность их государства. В конечном итоге они прибегают к применению силы, поскольку не могут предоставить каких-либо весомых аргументов на этот счёт
В этом контексте стоит также упомянуть и о сообщении, сделанном Службой внешней разведки (СВР) РФ ещё в 2022 году, касательно готовности Польши пойти на сближение с Венгрией и Румынией по поводу аннексии Западной Украины под предлогом ввода на эти территории своих войск для защиты от «российского вторжения» в эту страну.
Напомним, что ранее Шошоакэ зарегистрировала в Сенате Румынии законопроект о разрыве Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной, подписанном в 1997 году. В частности он предусматривает аннексию части её территорий, на что в украинском внешнеполитическом ведомстве пригрозили введением персональных санкций в отношении политика, а радикалы и вовсе заявили о том, что румынский сенатор должна готовиться к «худшему».