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Американское издание: Запад не решается конфисковать замороженные российские активы, опасаясь непредвиденных последствий

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Американское издание: Запад не решается конфисковать замороженные российские активы, опасаясь непредвиденных последствий

Несмотря на звучащие заявления, коллективный Запад не решается конфисковать замороженные российские активы, опасаясь непредвиденных последствий, которые могут последовать за этим. Об этом пишет газета New York Times.


В Киеве уже поделили замороженные Западом активы российского Центробанка и в настоящее время находятся в недоумении, почему обещанные средства еще не поступили на счета Украины. Зеленский в нетерпении поторапливает своих западных партнеров, требуя как можно скорее конфисковать деньги и поделить. Но не все так просто, как представляет себе украинский клоун.

На сегодняшний день Запад ограничивается только заявлениями о возможной конфискации российских средств, но не приступает к практическому исполнению этого, поскольку просто не знает, как провести эту процедуру и при этом не пострадать самим. По данным американского издания, на Западе идут ожесточенные споры на данную тему, многие высокопоставленные политики, в том числе и в США, выступают категорически против изъятия замороженных денег России.

Во-первых, о серьезных юридических проблемах в случае конфискации российских активов предупредила экс-глава американской ФРС Джанет Йеллен, занимающая пост министра финансов. По ее словам, это может вызвать опасения, что будет создан прецедент, позволяющий изъять любые средства любых стран, хранящихся в банках Запада, а точнее США. А это, в свою очередь, приведет к потере веры в банковскую систему и доллар, в частную собственность и международные обязательства.

Другие страны могут начать менее охотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что они могут быть конфискованы

- пишет издание.

Кроме того, США и Европа боятся, что в ответ Россия может конфисковать американские и европейские активы, а вслед за ней это сделают и другие страны.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/SecYellen
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16 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:08
    +1
    За шо боролись НАТО и напоролись. Не рой яму другому, бо сам в неё попадёшь. Не кажи гоп, пока не перескочишь. С банковской то системой не всё ладно. Приятная новость
    1. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:26
      0
      За их банковскую систему можно не переживать, как в поговорке о том, что там где толстый сохнет, там худой сдохнет.
      Думаю, там пара банков имеют активы больше, чем вся наша банковская система вместе взятая.
      Но в одном вы правы - они сами боятся создать прецедент, который не известно как аукнется для них самих в перспективе.
      Но опять таки, повторюсь, - не надо переживать за них - они создали мировую финансовую систему и в итоге они найдут как выкрутиться. Не найдут - сочинят под себя новые законы. Они уже это делают - посмотрите как Европа красиво выкрутилась с тем, что бы и не конфисковывать и нам не отдавать сворованное у нас - временный арест, отдают активы в специальный фонд, тот зарабатывает миллиарды, которые уже спокойно себе присваивает Европа - и прецедент не создали и фактически привычно для Европы своровали чужое.
  2. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 13:10
    +1
    Конфисковав российские деньги,запад поставит под сомнение свою финансовую и политическую надежность,на поколения.
  3. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 13:11
    0
    И хочется и колется, но зад свой берегут.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:19
    -1
    А вот о чём они думали замораживая наши средства?Мы русские ,для нас деньги не главное.Для нас главное чтобы не повторилась Великая Отечественная Война и враг не пришёл на нашу территорию.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 13:29
      +1
      Ладно средства, это еще можно понять. Но удалять приложения санкционных банков, из электронных магазинов: «Хоботов - это мелко!» (с)
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:21
    +1
    коллективный Запад не решается конфисковать замороженные российские активы
    А чуть ли не каждую неделю слышим, что вот уже почти приняли решение и даже распределили куда и сколько пойдет. Киев уже отпраздновал это и успел много раз похмелиться, а денег все нет и нет.
    будет создан прецедент, позволяющий изъять любые средства любых стран, хранящихся в банках Запада, а точнее США.
    Я думаю, что они не только этого опасаются. Не стоит забывать, что в России имеются зарубежные активы и не малые, которые в таком случае тоже можно будет конфисковать.
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 13:27
    0
    "Бойся, бойся, волчий хвост!"(с)
  7. carpenter
    carpenter Сегодня, 13:28
    0
    По ее словам, это может вызвать опасения, что будет создан прецедент, позволяющий изъять любые средства любых стран, хранящихся в банках Запада, а точнее США.

    Прецедент создан тогда, когда на карте мира появилось название "США", с тех пор это название на карте, только грабит остальных, не взирая на страны и принадлежности - монархия, империя, султанат, республика или княжество, также не взирая на цвет кожи и национальность.
    Если кто этого не понял пусть испытают на себе, российские мафиози (олигархи) уже испытали.
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 13:34
    0
    Правильнее - пока не решается. И останавливает их пока не наша ответка, а антиреклама и последующие потери.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:38
    0
    Кроме того, США и Европа боятся, что в ответ Россия может конфисковать американские и европейские активы, а вслед за ней это сделают и другие страны.
    . Палка всегда о двух концах!
  10. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:53
    -1
    . приведет к потере веры в банковскую систему и доллар, в частную собственность и международные обязательства


    Как связаны эти четыре понятия? Как потеря веры в доллар приведет к потере веры в частную собственность? Или в банковскую систему? Прошу вызвать пояснительную бригаду.
    Или бабуля просто бредит?
  11. штурм
    штурм Сегодня, 14:16
    0
    А чего мы дожидаемся?
    Или долларов в стране слишком много?

    Нужно самим установить крайний срок разморозки и возврата активов,
    если Запад откажется или будет тянуть время сдедует начинать национализацию западных активов, в первую очередь тех кто по своей инициативе прекратил работу в России в течении более одного года.
    Обязательно нужно посчитать проценты за пользование средствами.
  12. Антон Болдаков
    Антон Болдаков Сегодня, 15:13
    0
    Счас хотят наши деньги "инвестировать" в Украину. То есть - деньги не отбираются, а инвестируются. Инвестиции простыми словами — это вложение денег с целью получить доход и сохранить капитал. Человек или юридическое лицо вкладывают свободные деньги туда, где они работают и преумножаются. То есть говоря грубо Россия инвестирует деньги в украинскую экономику (в принудительном порядке) и потом "отбивает" их назад уже с Украины.
    Догадайтесь - что говорят на этот счёт в Киеве.
  13. orionvitt
    orionvitt Сегодня, 15:28
    0
    это может вызвать опасения, что будет создан прецедент, позволяющий изъять любые средства любых стран
    Здрасте, спохватились. Поздно. Как говорится, деньги любят тишину и даже не просто арест, и тем более конфискация чужих средств, а просто намёка на их изъятие,уже достаточно для оттока финансов из неблагонадёжных банков.А запад уже пол дела сделал, средства арестовал, языком про конфискацию растрепал, так что процесс пошел. С чем их и поздравляю, дальше банки посыпятся как горох.
  14. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 15:40
    0
    В Киеве уже поделили замороженные Западом активы российского Центробанка

    Поделили шкуру неубитого медведя.