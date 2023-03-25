Американское издание: Запад не решается конфисковать замороженные российские активы, опасаясь непредвиденных последствий

Другие страны могут начать менее охотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции, опасаясь, что они могут быть конфискованы

Несмотря на звучащие заявления, коллективный Запад не решается конфисковать замороженные российские активы, опасаясь непредвиденных последствий, которые могут последовать за этим. Об этом пишет газета New York Times.В Киеве уже поделили замороженные Западом активы российского Центробанка и в настоящее время находятся в недоумении, почему обещанные средства еще не поступили на счета Украины. Зеленский в нетерпении поторапливает своих западных партнеров, требуя как можно скорее конфисковать деньги и поделить. Но не все так просто, как представляет себе украинский клоун.На сегодняшний день Запад ограничивается только заявлениями о возможной конфискации российских средств, но не приступает к практическому исполнению этого, поскольку просто не знает, как провести эту процедуру и при этом не пострадать самим. По данным американского издания, на Западе идут ожесточенные споры на данную тему, многие высокопоставленные политики, в том числе и в США, выступают категорически против изъятия замороженных денег России.Во-первых, о серьезных юридических проблемах в случае конфискации российских активов предупредила экс-глава американской ФРС Джанет Йеллен, занимающая пост министра финансов. По ее словам, это может вызвать опасения, что будет создан прецедент, позволяющий изъять любые средства любых стран, хранящихся в банках Запада, а точнее США. А это, в свою очередь, приведет к потере веры в банковскую систему и доллар, в частную собственность и международные обязательства.- пишет издание.Кроме того, США и Европа боятся, что в ответ Россия может конфисковать американские и европейские активы, а вслед за ней это сделают и другие страны.