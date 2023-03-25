Военное обозрение
Войти Регистрация

Медведев высказался об увеличении численности Вооружённых сил России

52
Медведев высказался об увеличении численности Вооружённых сил России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об увеличении численности Вооруженных сил России. Он назвал количество военнослужащих, необходимое для поддержания обороноспособности страны.


Свое заявление Медведев сделал во время интервью представителям ведущих российских СМИ.

Замглавы Совбеза РФ считает, что для защиты своих рубежей России нужны смешанные Вооруженные силы, состоящие как из призывников, так и из контрактников.

В настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте

- ответил политик на вопрос одного из журналистов о том, поддерживает ли он сохранение призывной системы набора личного состава Вооруженных сил РФ.

При этом, считает зампред Совбеза, армия должна стать больше, чем сейчас.

Параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек

- отметил Медведев.

Он считает, что принципы формирования Вооруженных сил России в значительной степени начинают меняться под влиянием опыта проводимой спецоперации на Украине. По мнению замглавы Совбеза, она позволила оценить реальную боеспособность нашей армии.

Сила армии проверяется в период военных действий

- считает чиновник.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался за увеличение численности российской армии до полутора миллионов человек. Он также сообщал о планах по набору в армию почти 700 тысяч контрактников.
Использованы фотографии:
https://vk.com/dm
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
52 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Маз
    Маз Сегодня, 13:11
    -7
    Владимир Анатольевич Медведев в последнее время наше всё, как и Пригожин! Выражает мысли и желания простого народа. Да с таким радушием и "любовью" к врагам России! Браво Медведев! Одни только телеграммы Сталина оборонщиком СССР, зачитанные нашим промышленным директорам, дорогого стоят!
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:16
      +7
      Владимир Анатольевич медведев в последнее время наше всё, как и Пригожин!


      Что же вы батенька с именем попутали? Ай-яй-яй laughing Дмитрий он.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:24
        +5
        Ошибочка по Фрейду..Владимир Путин навсегда! yes Вообще,то Дмитрий Анатольевич тут прав-численность ВС явно не дотягивает перед задачами и вызовами
        1. Glagol1
          Glagol1 Сегодня, 13:42
          +10
          Наращивание личного состава в полтора раза - это признак того, что разведка и власть не просчитали. Не ясно до конца, почему мы не используем все возможности нашей техники. Почти не бомбим. А ведь бомбардировки - это самый эффективный способ перемалывать врага. Наверное не хватает компетенций, как применять. На хранении туча ракет Точка-У, отстрелять их и заодно утилизировать. А наращивать личный состав с калашами на руках - это явно не туда. По следам великих укров.
          1. Orange-Bigg
            Orange-Bigg Сегодня, 14:02
            +2
            Ну как не используем все возможности?В последнее время начали активно применять планирующие бомбы ФАБ-1500 + УМПК.Приходится перестраиваться находу с идеологии малой компактной армии на армию военного времени.
            Есть еще один момент. Общая численность ВС РФ составляет примерно 2 млн человек. Из них – миллион военнослужащих. Но если посмотреть их структуру, то у нас примерно 280 тысяч сухопутных войск, 45 тысяч десантников и 30 тысяч морпехов. Всего 350 тысяч штыков. Но любой военный прекрасно знает, что по-настоящему воюет только треть подразделения. Остальные занимаются снабжением. У нас примерно 110 тысяч активных штыков. Это к разговору о том, собиралась ли Россия разносить Украину в клочья.С другой стороны, мы не могли провести мобилизацию до 24 февраля. Если бы летом 2021 года Путин прямо сказал, что нужна мобилизация, потому что у нас скоро начнется война, его бы никто не воспринял всерьез. Поэтому, к сожалению, даже для частичной мобилизации нам пришлось хлебнуть горя, чтобы народ понял, что это серьезно.Раньше у нас были случаи, когда ребята приезжали на рубеж, спрыгивали с БТР, выстраивались, командир давал задачу, а в этот момент над ними уже висел беспилотник, который сбрасывал бомбу. Поэтому нам нет смысла критиковать военных. Они изначально были поставлены в проигрышные условия, когда с такой малой численностью им пришлось контролировать 1300 км линии фронта. Они и так сделали чудо. Они сохранили сухопутный коридор с Крымом. Да, они оставили определенные территории. Но они уплотнили боевые порядки, чтобы была возможность как следует подготовить мобилизованных.

            https://dzen.ru/a/ZB6mJxX2my3HNQIN
            1. ААК
              ААК Сегодня, 15:03
              +2
              Ничего мы толком не начали использовать, либо нЕчего, либо нЕкому. Да и не надо было первыми переходить границы, собрали 2 группировки севернее Донбаса и на юге Ростовской области, только первый снаряд полетел на Донбасс, тогда бы и начали. Да и то генералы и политики к превентивному наступлению подготовились так, что и врагов не нужно, сами себя победили, а уж командованию тыла и службы МТО вообще каждому "Белый крест предательства" на грудь и корзину с бочкой в рот... "Нам надо полтора миллиона военнослужащих!!!" кричат политики "А вот фиг вам!" сказали тыловики и со складов разом исчезло ровно полтора миллиона комплектов "Ратника" - и кому хоть пальцем погрозили? Где-ж сеанс разоблачения тёмной магии??
        2. Михаил Кривопалов
          Михаил Кривопалов Сегодня, 14:27
          +6
          А разве не при Медведеве рассказывали, что большие армии это пережиток прошлого и нам нужна маленькая, профессиональная и хорошо вооруженная?
          1. Nross
            Nross Сегодня, 14:59
            +2
            Всё верно.
            Медевев - он оборотень.
            Норвегам 100тыс. акватории Баренцево моря за Айфон продал.
            Академию инженерных войск расформировали при нём, и при его подручном - Сердюкове.
            Не верьте ему - он профессиональный лжец.
    2. КызымсИзымович
      КызымсИзымович Сегодня, 13:18
      -4
      Так он же Дмитрий. Но может вам из Киева конечно виднее...
      1. ASAD
        ASAD Сегодня, 13:22
        -1
        Скорее всего из Тель -Авива переживает.
        1. КызымсИзымович
          КызымсИзымович Сегодня, 13:28
          +2
          Не, он как то писал, что вроде бы в Киеве. Типа Штирлица.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:25
        -1
        Вообщето Маз-израильтянин...Как то так..
        1. sergej_84
          sergej_84 Сегодня, 15:12
          0
          Вообщето Маз-израильтянин...

          laughing laughing wassat good
          Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
        2. Грица
          Грица Сегодня, 15:28
          0
          Цитата: sergej_84
          Вообщето Маз-израильтянин...Как то так..

          Вроде из под Днепропетровска. Но лучше у него самого спросить.
    3. Комментарий был удален.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 13:43
        +9
        Цитата: ЦитатаЛаврова
        Интересно, а уважаемый Дмитрий Анатольевич в качестве личного примера, как делали руководители СССР во время ВОв, не хочет отправить своего 27-летнего сыночка в СВО (и именно на передовую)? Ведь тогда его безусловно правильные и красивые слова о защите отечества будут куда весомее, возможно, они даже перестанут быть просто словами.

        Зачитывает то, что играет на его актив, при этом ничем не рискуя. А, воевать, пусть даже за Россию собственными детьми... тут тишина.
        Я, лично, ему простить не могу слив США Ливии.
        1. Эд1970
          Эд1970 Сегодня, 14:12
          +4
          Медведев это человек Путина, поэтому и предательство Ливии скорее "достижение" Путина .
    4. FoBoss_VM
      FoBoss_VM Сегодня, 13:34
      +2
      Лучше бы он им зачитал приговоры и копии расстрельных актов. Вкупе с отменой моратория на смертную казнь и введение расстрела за измену , саботаж и предательство возымело бы куда больший эффект
    5. ник7
      ник7 Сегодня, 14:54
      +1
      Одни только телеграммы Сталина

      ДАМ был один из идеологов продвигавших десталинизацию.
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 13:14
    +23
    а Дмитрий Анатольевич своего отпрыска не хочет отправить увеличивать численность ВС на +1 человека? Было бы очень символично. И пример бы хороший подал.....
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 15:00
      +3
      Дмитрий Анатольевич своего отпрыска

      Отпрыск в штатах проживает и бизнесс делает. Интересно какое гражданство у отпрыска и не является ли некорректным иметь родственников в во вражеских странах.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 15:10
        +1
        Да вроде как давно уже отпрыска из Штатов то поперли. ДАМ даже публично возмущался по этому поводу.
  3. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 13:14
    -8
    Пока заворушка не закончится нужен план на 5 млн человек
    Армия на бумаге наша была 2 млн человек. По факту на СВО смогли еле еле набрать 250 тысяч
    Армию надо разделять на боеготовную те кто готов защищать и те кто сидит в управлении частей кто не поедет
    1,5 миллиона это сейчас вот туда на украину надо послать. Ведь Ураина всех призывает. Тотальную войну нам устроили
    Проблема еще в другом оружия чем защищать родину заканчивается. За год не смогли увеличить произвоизводство снарядов. И судя по потерям во флоте когда сказали три корабля десантных потеряли в армии скорее всего большие потери
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:22
      +1
      Мобилизовали триста тысяч без особых проблемм. Некоторые за бортом остались. Правда есть и те кто "не спешил". Два миллиона.... winked
      Где они? Дай бог тысяч пятьсот было
    2. ЦитатаЛаврова
      ЦитатаЛаврова Сегодня, 13:37
      +7
      Коллега, не в снарядах дело совершенно. Проблема в том, что у нас разделено общество....одни живут как жили и до 2022 года, но при этом красиво учат других как им надо любить и защищать отечество.
      Оружие, технику можно создать, купить, снять с запасов и т.д. хватит и на 2 и на 5 млн.человек. А вот теперь подумайте - почему СССР победил в ВОв, только ли за счёт вооружения, снарядов, танков и т.д., или причина победы скрыта в чем то более важном?
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:15
    +4
    Чтобы армия была 1,5 млн ,надо очень много чего сделать.Где возьмём столько подготовленных офицеров?Жильё,вооружение?
    1. KCA
      KCA Сегодня, 14:05
      -1
      Просто добрать штатную численность уже имеющихся подразделений, где во взводе солдат 1/3, в лучшем случае, а комвзвода есть, где батальон есть, комрот есть, комвзвода есть, даже ком отделения, а солдат 30 человек, случайно, штатно и техника есть, но на неё некого посадить, ну только летёху комвзвода, одного
  5. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 13:17
    +15
    Всё, как всегда. Сначала всех оптимизировали, потом спохватились. И так по всем направлениям.
    1. Normann
      Normann Сегодня, 13:24
      +1
      А у нас когда-то было иначе?)
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 13:29
      +5
      Всё, как всегда. Сначала всех оптимизировали, потом спохватились. И так по всем направлениям.

      Ориентировка была российской буржуазии, что их примут в единое мировое буржуинство на равных. А не получилось несмотря на значительные уступки. Не получилось и у китайских тоже. Сейчас наступило прозрение, что более чем 2-й сорт котироваться не будут никогда.
      1. Михаил Кривопалов
        Михаил Кривопалов Сегодня, 14:32
        +2
        С чего вы взяли, что у китайских наступило!? У наших буржуинов что то не наступало ни после Югославии, ни после Ирака, Ливии и тд, когда у этих стран и руководителей конфисковывали имущество и с ними расправляоись
  6. GREG68
    GREG68 Сегодня, 13:22
    0
    1,5 миллионов это чисто военные? Или вместе с гражданскими? Если вместе с гражданскими, то этого в современных реалиях мало.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:40
      +2
      С гражданскими и прочими численрость 2 млн.уже сейчас hi
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 13:26
    +6
    . Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался за увеличение численности российской армии до полутора миллионов человек. Он также сообщал о планах по набору в армию почти 700 тысяч контрактников.


    Хорошая идея. Забрать всех чингачгуков с улиц Москвы и на контракт.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:49
      +4
      Забрать то не проблема. Проблема реально выучить их военной специальности. Особенно если у обучаемого нет желания служить и овладеть этой специальностью.
      1. faiver
        faiver Сегодня, 15:11
        +1
        вы забыли старую армейскую поговорку? - Не умеешь, научим, не хочешь, заставим...
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 13:33
    +4
    Понятно ..
    Помойму Медведев забалтывает грядущие большие проблемы.
    Ведь не просто так он светится как солнце..
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 14:18
      +5
      Помойму Медведев забалтывает грядущие большие проблемы.

      Если нынешние проблемы - маленькие, то размер грядущего трындеца сложно себе представить. На ум приходит фраза "и живые позавидуют мёртвым".
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 14:36
      +2
      Тревожится нужно будет, когда с ТВ начнут агрессивно и круглосуточно рассказывать о Китайско - Тайваньском конфликте, так как это всегда происходит, когда наши войска начинают перегруппировываться на более удобные позиции.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 13:35
    0
    Медведев - председатель правящей партии. Его дело--высказаться в Гос Думе и принять Закон.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:44
      -1
      Медведев-ЗамПред Совбеза.Но шеф молчит,а зам поет соловьем..Неужели -операция "Преемник"? belay
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:57
        +3
        ДАМыча понесло. Пробило. В Комсомольской Правде через каждый час публикуют его очередное высказывание. Там походу клавиатура уже раскалилась.... laughing

        Старается ДАМ, старается......
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 14:20
          +1
          Он Родине служит. Как может и умеет. Помните: "Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо". Ну, или клавиатуру. А Илья Дмитриевич, надо думать, патроны подносит?
          1. Nexcom
            Nexcom Сегодня, 14:36
            +2
            За водой, вестимо, бегает, клавиатуру поливает-охлаждает. yes
  10. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 13:37
    +8
    Димона готовит пятая колонна англосаксов на смену ВВ ..
    Осторожней с этим покемоном ,любителем соцсетей и т.д.
    Он сдаст все и всех .!!!!
    И вернет семибанкирщину .Кто то ему советует ,что и как писать в его соцсетях ..А вот в открытую боится поговорить ботан
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 13:45
      -3
      Цитата: Дед Пихто
      Димона готовит пятая колонна англосаксов на смену ВВ ..
      Осторожней с этим покемоном ,любителем соцсетей и т.д.
      Он сдаст все и всех .!!!!
      И вернет семибанкирщину .Кто то ему советует ,что и как писать в его соцсетях ..А вот в открытую боится поговорить ботан


      Мощно накрыло. Да еще семибанкирщина. Я тоже хочу попробовать. Скиньте в личку контакты дилера.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 14:11
        +1
        Цитата: sergo1914
        Мощно накрыло.

        Попал в точку видать! wink
        Я вас либеров чую генами ..Не будет вам 90-х
        А 37 -й !!! Хватит уже натерпелись блогеров и прочих бесов
        P.S, А нарко дилеров пресекаем и трафик на украину идет по полной ..Пусть нюхают и колются ..А у России другие задачи геополитические hi
    2. Михаил Кривопалов
      Михаил Кривопалов Сегодня, 14:39
      0
      А банкирщина куда то делась!? Олигархи как околачивались около бюджета так и околачиваются, субсидии из него получают на своё эффективное частное предпринимательство, как имели налоговые льготы так и имеют, как имели во власти своих людей лоббирующих нужные им решения и законы, так и иимеют
  11. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 14:04
    +1
    1 - Пригожин сказал о том что Украина подготовила контрнаступление.
    https://prufy.ru/news/society/135293-_vsu_podgotovili_200_tysyach_chelovek_rezerva_prigozhin_rasskazal_o_raskladakh_na_fronte_i_planakh_p/
    https://www.kommersant.ru/doc/5872898
    2 - Медведев сказал что нужно увеличить численность армии.
    1 и 2 = у нас проблемы?
  12. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 14:15
    +6
    Помнится, представляя премьера Фрадкова Путин заявил, что среди его выдающихся качеств и то, что два его сына учатся в суворовском училище. Потом выяснилось, что учились, а теперь - в банковском секторе.
    1. Klaus8691
      Klaus8691 Сегодня, 14:36
      0
      Точно так же будет и другими отпрысками "элиты". Допустим что призовут их в армию, как хотелось бы многим, покрасуются они в новом "Ратнике" или в более современном варианте, покатаются на "Армате" или других аналоговнет и разъедутся по своим более привычным маршрутам. Тем более никто не сможет проверить где это чадо находится в настоящее время. Не та нынче страна и не те правители, чтобы их детки за свою Родину сражались.
  13. Million
    Million Сегодня, 14:38
    +1
    Если только за счет контрактников.
    От призывников толку никакого,нынче они как старшая группа детского сада.
  14. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:47
    0
    Мужики ,я обращаюсь к вам ,от всего народа Урала и т.д.
    Этот медведев ,явно метит опять в презики
    Россией должен управлять Верховный ,Председтель и т.д.
    Но не этот покемон айфончик либерный и т.д.
    Помните о "бешенных" собакакх Каких нам Милошевич предрек !! hi