Медведев высказался об увеличении численности Вооружённых сил России

В настоящий момент успешной защите нашей Отчизны соответствует смешанная армия, основанная и на призыве, и на контракте

Параметры ее численности объявлены – это не менее 1,5 млн человек

Сила армии проверяется в период военных действий

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об увеличении численности Вооруженных сил России. Он назвал количество военнослужащих, необходимое для поддержания обороноспособности страны.Свое заявление Медведев сделал во время интервью представителям ведущих российских СМИ.Замглавы Совбеза РФ считает, что для защиты своих рубежей России нужны смешанные Вооруженные силы, состоящие как из призывников, так и из контрактников.- ответил политик на вопрос одного из журналистов о том, поддерживает ли он сохранение призывной системы набора личного состава Вооруженных сил РФ.При этом, считает зампред Совбеза, армия должна стать больше, чем сейчас.- отметил Медведев.Он считает, что принципы формирования Вооруженных сил России в значительной степени начинают меняться под влиянием опыта проводимой спецоперации на Украине. По мнению замглавы Совбеза, она позволила оценить реальную боеспособность нашей армии.- считает чиновник.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу высказался за увеличение численности российской армии до полутора миллионов человек. Он также сообщал о планах по набору в армию почти 700 тысяч контрактников.