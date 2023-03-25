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Американское издание: Киев рискует потерять территории из-за нехватки БМП Bradley

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Американское издание: Киев рискует потерять территории из-за нехватки БМП Bradley

Как известно, украинские войска продолжают держаться во многом благодаря западной военной помощи и поэтому любые задержки в поставках вооружений или их нехватка тут же скажется на боеспособности ВСУ.


Американское издание 19fortyfive отмечает, что в ближайшее время Киев может не получить достаточного количества боевые машины пехоты (БМП) американского производства Bradley, что скажется на планируемом ВСУ контрнаступлении и удержании территорий.

По словам обозревателя издания Криса Осборна, вероятно, Украина получит не столько единиц БМП Bradley, сколько нужно для проведения масштабных сражений. Из-за ограниченного количества этих бронемашин они, скорее всего, будут задействованы на узких участках фронта, считает журналист.

В конце января 2023 года Вашингтон заявил, что отправил на Украину первые 60 БМП Bradley, а в прошлом месяце было объявлено о выделении новой военной помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов, в которую входит также поставки ещё нескольких БМП Bradley.

БМП Bradley были разработаны в США в 1970-е годы и с тех пор не раз модернизировались и выпускались в разных модификациях. Машина предназначена для перевозки пехоты или разведчиков, обеспечивая при этом огневое прикрытие для подавления живой силы и бронетехники противника.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Spc. Mary Rose
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21 комментарий
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  1. boris ivanov
    boris ivanov Сегодня, 14:36
    +12
    Вот оно что.. Михалыч. Все проблемы ВСУ из-за нехватки на поле боя ,этого "Бредли"??
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 14:40
      +1
      Цитата: boris ivanov
      ВСУ из-за нехватки на поле боя ,этого "Бредли"??

      Именно "Бред" ли или что то другое ? Мочить все и всех По другому никак
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 15:00
      0
      Хотят БРЭДЛИ? Ну не БРЕД ЛИ?
      И будет перемога? Не... К Бандере им дорога!

      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 15:17
        -1
        Надо упоротым укросектантам рисовать икону со "Святым Брэдом"... belay
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 14:37
    -1
    Киев рискует потерять территории из-за нехватки БМП Bradley

    Ха ха ха ха Давайте нам Абрамс и Меркаву на прицел ..
  3. палестинец
    палестинец Сегодня, 14:39
    -1
    как только появится куча этих самых Бредли, сразу появится куча земли)))
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:39
    +3
    Напрягает,резко снизились потери бронетехники ВСУ ,на переднем крае такое впечатление бандеровцы держат максимально возможный минимум техники.
    1. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 14:41
      +1
      Тоже это заметил. готовят ударный кулак?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 14:53
        -1
        В NYT сегодня вышла очень странная статья об американских наёмниках,американцы пытаются думать?Больше критики чем похвальных од.Моцарт вообще удивил с плюсом.или деза ,но больше похоже на правду.
  5. Vashek
    Vashek Сегодня, 14:40
    -1
    Это Зеленский потому такой злой, что у него Бредли нет. Как получит - сразу подобреет и попрет.
    А если всерьез, против Бредли и Мардеров хорошо пойдут Т-62 с пушкой 115 мм. (наскозь).
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 15:05
      -2
      Цитата: Vashek
      против Бредли и Мардеров хорошо пойдут Т-62

      Ланцеты для этой цели гораздо лучше любой брони.
      Расход - примерно 1,5 шт. на один Бредли.
  6. kromer
    kromer Сегодня, 14:49
    -1
    Американское издание 19fortyfive отмечает, что в ближайшее время Киев может не получить достаточного количества боевые машины пехоты (БМП) американского производства Bradley,


    Вот всё у ВСУ есть, только одних американских БМП не хватает.
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 14:59
    -1
    Москва рискует потерять территории из-за нехватки спутниковой группировки, ср-в связи, тепловизоров, ср-в РЭБ, высокоточных боеприпасов, разведовательных, ударных и камикадзе БПЛА......
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 15:08
    0
    Интересно: если ВС РФ разобьют ВСУ, то куда деть такое количество бывших " хЕРоев"? Отпустить " до хаты" в качестве " жеста доброй воли"? ... В ЕС их тоже не отправишь- там и так за каждый грязный унитаз и за метр обочины,на трассе скоро драться будут?.. Что с ними делать? Выдать паспорт гражданина РФ ,,понять и простить"?..
    1. Скобаристан
      Скобаристан Сегодня, 15:10
      -1
      А что делали с немцами после ВОВ ? Или всех того...отпустили ?
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 15:34
        -1
        Цитата: Скобаристан
        что делали с немцами после ВОВ

        Мой родственник после 9 Мая вылавливал вернувшихся домой СС. Был приказ Вермахт не трогать.
      2. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 15:35
        -1
        Или всех того...отпустили ?

        Если вы всех того то тогда бы не было этого.
    2. kromer
      kromer Сегодня, 15:32
      -2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Интересно: если ВС РФ разобьют ВСУ


      У Вас сомнения в нашей победе? На Украине уже женщин в строй призывать начали, а наши даже о второй волне мобилизации ни гу-гу.
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 15:08
    0
    Понятно, что эта связка, "малое колличество " Bradley" - наступление ВСУ не удастся" ерунда полная, но ясное дело, каждая единица бронетехники врага, наша дополнительная, мягко говоря, головная боль. А всем известно, постоянная головная боль рано или поздно превращается в проблему.
    А эта самая "Брэдля", совсем не продукт третьего или второго сорта. Советую почитать ВО от 16.10.2014 года, "Семейство боевых машин "Bradley" идет в ногу со временем".
    Очень подробно об этой "занозе" написано.
  10. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 15:18
    -1
    И наши не смогли в том году Украину захватить, потому что Бредли у нас только в танковом музее....
    Было же время их делать научиться, или купить, например у Египта...
    Все зависит от того теперь, у кого эти самы Бредли появляться первыми..))).
    П.С. детей в Украине ещё Бредлями называть на начали?
  11. Комментарий был удален.
  12. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 15:39
    -1
    Пусть восстановят производство Запорожцев! В случае победы, что никогда не случится, скажут - на этой машине ездил Путин!
    Они совсем одурели или наполовину? Сегодняшняя новость о том, что Зеленский ждет лидера Китая на переговоры, это как? Жить надоело, или нам татарам все равно, кто евреи, кто чатлане...
    Честно говоря, этот сюр надоел. Пора им дать в грызло, имеется в виду не только хохлам...