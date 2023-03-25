Американское издание: Киев рискует потерять территории из-за нехватки БМП Bradley

Как известно, украинские войска продолжают держаться во многом благодаря западной военной помощи и поэтому любые задержки в поставках вооружений или их нехватка тут же скажется на боеспособности ВСУ.Американское издание 19fortyfive отмечает, что в ближайшее время Киев может не получить достаточного количества боевые машины пехоты (БМП) американского производства Bradley, что скажется на планируемом ВСУ контрнаступлении и удержании территорий.По словам обозревателя издания Криса Осборна, вероятно, Украина получит не столько единиц БМП Bradley, сколько нужно для проведения масштабных сражений. Из-за ограниченного количества этих бронемашин они, скорее всего, будут задействованы на узких участках фронта, считает журналист.В конце января 2023 года Вашингтон заявил, что отправил на Украину первые 60 БМП Bradley, а в прошлом месяце было объявлено о выделении новой военной помощи Киеву на сумму 460 миллионов долларов, в которую входит также поставки ещё нескольких БМП Bradley.БМП Bradley были разработаны в США в 1970-е годы и с тех пор не раз модернизировались и выпускались в разных модификациях. Машина предназначена для перевозки пехоты или разведчиков, обеспечивая при этом огневое прикрытие для подавления живой силы и бронетехники противника.